19 знакомств, которые пошли не по плану, но явно запомнились

Иногда первое впечатление обманчиво, а попытка завести новые отношения оборачивается настоящим приключением — или даже комедией ошибок. В этой подборке — 19 историй о знакомствах, которые произошли не совсем по плану, но зато теперь есть что рассказать друзьям за чашкой кофе и посмеяться от души.