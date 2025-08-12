19 знакомств, которые пошли не по плану, но явно запомнились
Истории
3 часа назад
Иногда первое впечатление обманчиво, а попытка завести новые отношения оборачивается настоящим приключением — или даже комедией ошибок. В этой подборке — 19 историй о знакомствах, которые произошли не совсем по плану, но зато теперь есть что рассказать друзьям за чашкой кофе и посмеяться от души.
- Прошло десять лет с момента знакомства с женой, хочу поделиться историей. Покупаю я что-то в ларьке, а мне бабушка за прилавком сдает существенно больше денег, на порядок больше, не помню точные суммы, но, допустим, с 5000 вместо 500. Я ей указываю на ошибку, получаю поток благодарности, правильную сдачу и ухожу. Проходит примерно месяц, возвращаюсь я в тот же киоск. Протягиваю деньги, а меня бабушка как схватит за руку, как закричит: «Вот он!» Я аж присел на месте, а она ко мне выводит девушку неземной красоты, знакомит нас. Как позже выяснилось, внучке достойного мужа искала. Две недели заставляла внучку вместе с собой «в засаде» сидеть в киоске. © *****Yaguara / Pikabu
- Однажды мой друг проспорил. Он должен был подойти к высотке ночью и в течение 40 минут орать: «Его-о-ор!». Время два часа ночи, подходит он к дому и начинает громко звать Егора. Из окон посыпались проклятия и отборная ругань. Потом на третьем этаже загорелся свет, открылось окно и вылился оттуда тазик воды. Выглядывает девушка и говорит: «У тебя, наверное, в горле пересохло — так орать, вот решила попить тебе дать». А приятель не растерялся и попросил водички потеплее, а то горло боится простудить. Через пару минут на него вылился и второй тазик, уже с водой потеплее. Слово за слово, начали болтать. С того дня прошло пять лет, они ждут второго ребенка, а в этот день каждый год ездят в аквапарк. Никогда не знаешь, где найдешь своего человека, который готов принести стакан воды. А может, и целый тазик. © p****hkin / Pikabu
- Я часто ела известку в подъезде, пока не заметила у двери баночку витаминов с надписью «это гораздо вкуснее». Позже оказалось, что это был мой новый сосед. Так мы и познакомились с будущим мужем, теперь он каждый месяц покупает мне и дочке витамины. © Подслушано / Ideer
- Моя собака выбрала мне жену. Пошел в парк, ушел в свои мысли и почувствовал, как натянулся поводок. Смотрю, а моя Бонни размахивает хвостом и прыгает вокруг очаровательной девушки, наклонившейся ее погладить. Мы перекинулись парой слов о собаке, и я пошел дальше, но Бонни направилась вслед за незнакомкой. Тяну в другую сторону — собака лишь скребет когтями щебень. Девушка обернулась, рассмеялась, и мы снова разговорились. Я вызвался ее проводить, и все закончилось тем, что у меня появился ее номер телефона и возможность пригласить ее на свидание. Пригласил, чудесно провели время вместе, а результатом стала наша свадьба через два года. Теперь выгуливаем Бонни вместе и благодарим ее за то, что она нас свела. © Подслушано / Ideer
- Познакомились с будущей женой в общественном туалете. Я офигел, когда, стоя у писсуара, увидел, как мимо в кабинку пробежала симпатичная девушка. Ну а я взял и дождался ее снаружи, она была очень смущена, но мне как-то удалось познакомиться и взять у нее телефончик. Как потом она рассказала, женский был закрыт, а ей было невтерпеж, и она решилась на такой отчаянный шаг. Говорит, сначала подумала, что я маньяк какой, но быстро поняла, что вроде нормальный. © Подслушано / Ideer
- На работе кухня и раздевалка совмещены, обедаем и переодеваемся в маленьком помещении. Закончила смену пораньше, на кухне ел коллега. Говорит, мол, переодевайся спокойно, я все равно к тебе спиной сижу. Стою в одном нижнем белье, и в этот момент из кармана штанов, которые я собиралась надеть, выпадают ключи и летят прямо под стол, за которым обедает напарник. Я без задней мысли на автомате лезу за ними, он решает мне помочь, и в этот момент мы оба понимаем, в каком виде я нахожусь. Он покраснел и растерялся, а я ляпнула: «После этого вы обязаны на мне жениться». На что он ответил: «Без проблем, тогда одевайся скорее, идем на свидание». Прошло два года. Женаты. © Подслушано / Ideer
- Ехала домой с занятий, в автобусе встала рядом с сиденьями, которые расположены парами и лицами друг к другу. И вот на одной паре сидений два парня, а напротив — две девушки. И волей-неволей я начинаю слышать разговор: один парень другому рассказывает, что его хотят познакомить с хорошей девочкой, даже номер телефона ему дали, а он так и не позвонил. Второй предлагает ему позвонить прямо сейчас, дескать, как раз выходные будут, можно и погулять сходить. Парень достает трубку, набирает номер и вдруг у одной из девушек напротив начинает звонить телефон. Девушка, продолжая увлеченно болтать с подружкой, говорит в трубку: «Да!», а парень напротив с абсолютно офигевшим лицом смотрит на нее и говорит: «Привет, я Дэн...» © k.strannica / Pikabu
- Гуляли в юности с подругой. И вдруг возле нас останавливается шикарный черный Мерседес, из него вылезают три парня модельной внешности, и с улыбкой направляются к нам. Мы аж замерли от счастья, такие красавчики! Подходят, один вдруг жестом фокусника открывает «дипломат», достает из него калькулятор и громко произносит: «Девушки! Только сегодня у вас есть уникальная возможность купить наши супер калькуляторы по рекордно низкой цене!» Думаю, они так и не поняли, чего мы истерически ржали на всю улицу! © Lidiya T / ADME
- Устроился я на новую работу. В одном из кабинетов сидели две девушки, одна из которых мне приглянулась. Девушка весьма стеснительная, сдержанная, интровертная до жути — именно то, что требовала моя душа. Но поскольку она такая вот инертная — фиг поймешь, что она там думает. Все мои аккуратные намеки и подкаты были проигнорированы, ну непробиваемая и все. Поэтому решил я провести «краш-тест». Присел у них в кабинете рядом со второй девушкой, Таней, приобнял, говорю, что надо мне с одной рабочей программкой разобраться, мол, не останешься ли после работы помочь. А Таня, в отличие от предмета моего интереса, была активной дамой, любящей найти приключения на пятую точку. Помочь она согласилась. И только я спустился в свой кабинет, только сел за рабочее место, влетает вся раскрасневшаяся интровертка и с порога мне:
— А ты в курсе, что Таня замужем?
И дверью как хряснет, что штукатурка с косяков посыпалась. Что ж, думаю, вот теперь все ясно. Недавно у нас второй ребенок родился. © Unknown author / Pikabu
- Познакомились в поликлинике — оба сидели в очереди к терапевту, разговорились, обменялись номерами, потом закрутилась переписка. Через пару недель он пригласил меня в кафе. И вот сидим, смеемся, и он мне признается: «А я, кстати, тогда не болел, я тогда в поликлинику просто за справкой пришел...»
- Мы вместе работали над постановкой: он был актером, я занималась костюмами. И вот меня отправили чинить костюм одному из актеров, а имени не сказали, дали только расплывчатое описание. Искала похожего человека, искала, наконец увидела его в конце коридора, завопила: «Стой!», подбежала, встала на колени и говорю: «Снимай штаны». Он, понятно, уставился на меня с непередаваемым выражением лица...
Вместе мы уже 22 года, 13 из них — в браке. © Blondie-Brownie / Reddit
- Мой друг только-только получил права, купил машину, и созвал нас всех к себе на шашлыки, а нас с супругой прямо из дома забрал, чтобы подвезти. Едем, а дорога у нас — рытвины, ямы, воронки и кратеры. Друг габариты машины еще плохо ощущает, и поэтому мы весьма тряско едем. И тут на повороте видим, идет мужичонка не первой молодости. Одет как с картинки: отутюженный, чистенький, волосинки одна к другой уложены, выбрит чисто, ну и в довершение ко всему в одной руке букет, в другой пакет с тортом. Ясно, что в таком виде он может идти только на свидание.
— Егор, смотри не облей, — говорит другу моя жена.
— Постараюсь, — говорит Егор, объезжая очередную яму под левым колесом, и другим колесом ухает прямо в другую огромную яму, заполненную грязью.
Остановились. Егор слезно просил прощения перед этим мужиком, мол, прости, брат, я не специально, поедем, подвезем, куда скажешь, обсушишься, одежду сменишь. А он рукой махнул.
— Значит, не судьба.
— Ну тогда, может, с нами на шашлыки?
— А давай!
Забрали его и поехали. По дороге он рассказал, как его пытались с дамой свести, а он нутром чуял, что не поладят. Он шел к ней на «роковое свидание» — собирался развить отношения, долго уже к ней ходил, надо было делать какие-то шаги, а тут приключился грязевой душ. Приехали, он всех оттер от мангала, оказался неплохим шашлычником. А праздновали мы дома у тетки Егора, вдовы с почти десятилетним стажем. Разговорился дядька с ней, и, пока народ хомячил шашлыки, он уже вовсю занимался ремонтом культиватора, потом прикидывал, как сарай поправить. Короче, пока мы там устраивали разгуляй, он налаживал свою личную жизнь. Я думаю, понятно, что было дальше. Живут они с Егоровой теткой весьма счастливо, а отмечают не день свадьбы, а день «Роковой лужи» — день знакомства, на который созывают всех, кто был тогда на шашлыках. © volchek1024 / Pikabu
- Мой бывший, с которым мы были вместе целых полтора года, недавно со мной расстался, и я пошла тусить с подругой — просто отдохнуть, отвлечься и пожить немного в режиме «свободная девушка, никаких отношений».
Под конец вечера к моей подруге начал клеиться какой-то парень. Тут ко мне подходит незнакомый молодой человек, глянул в их сторону и спрашивает: «Как думаешь, тут что-нибудь получится?» Я ответила, мол, сомневаюсь, подруга не особо заинтересована. А он: «Я не про них». Прошло шесть месяцев, и на этих выходных мы съезжаемся. © msstark / Reddit
- Со своей нынешней девушкой я познакомился на пляже — после неудачного трюка на волнах меня прилично приложило по лицу доской для серфинга, и она подбежала узнать, всё ли со мной в порядке. Слово за слово — и как-то сразу нашли общий язык. Вот уже шесть лет вместе, недавно отметили годовщину. © unsocialworker / Reddit
- А я с будущей женой познакомился совершенно случайно. Пришел с работы уставший и в скверном настроении. А я увлекался в тот период японской анимацией и всем таким, ну и решил найти чего-нибудь веселого из японских комиксов. В общем, начал читать, сюжет позабавил, но чем больше я углублялся в чтение, тем сильнее у меня пригорало из-за ужасного количества ошибок. Решил высказать свое «фи» команде переводчиков, нашел их сайт и написал там на форуме. Однако они, вместо того чтобы ввязаться в спор или послать меня подальше, внезапно предложили мне побыть корректором для переводчиков с английского. А я возьми и согласись. И вот начал я исправлять тексты одной забавной девчонки-переводчицы. Девчонка оказалась няшей-стесняшей, но с юмором, не морщилась от шуток ниже пояса. И так мы привязались друг к другу незаметно для себя, что наша встреча была лишь вопросом времени. Запланировали оба свои отпуска, и как только встретились — пропали оба и сразу. Отпуск закончился, мы разъехались по домам, но забыть друг друга не смогли. И как-то я ей позвонил и предложил: «А выходи за меня замуж!». А она и согласилась. Потом уже ездили друг к другу знакомиться с родителями, переезжали ко мне, свадьбу играли... Почитал мангу, называется. © Verharn / Pikabu
- Познакомилась с парнем, влюбилась, а он сказал — давай просто дружить. Ну ок, дружба так дружба. Приезжаю как-то к нему в гости, болтаем, и тут он такой между делом: «Да, кстати, у меня есть брат-близнец. И он свободен». © todayonbloopers / Reddit
- Почти каждый день хожу в одну кофейню. Там работает бариста, который кидает на меня мимолетные взгляды, но познакомиться не решается. И вот сегодня я пришла, а его не было. Грустно стало, но что поделать, села за свой любимый столик. Официантка положила меню и быстро куда-то убежала. Я пыталась позвать ее минут десять, а она все ходила мимо к другим столам. Я уже собралась уходить, настроение испортилось, как тут в кофейню влетает этот бариста, улыбается мне и идет за стойку. Оказалось, что официантка, увидев меня, позвонила этому пареньку, и он сорвался в свой выходной готовить мне кофе. И да, завтра мы идем на свидание. © PivBear / Pikabu
- Сижу в парке, а на соседней лавке девчонка тихо всхлипывает. Я поинтересовался: что, мол, случилось, красавица? Рассказала, что поругалась с парнем и тот выставил ее за дверь, в этом городе ей пойти некуда, она сама не отсюда. Мама старенькая, помочь не может. Я максимально тактично предложил ей перекантоваться у меня (а у меня квартира двухкомнатная), и, к моему удивлению, она согласилась. А утром я проснулся от запахов. Она готовила завтрак. Знатно прифигев, поблагодарил ее за заботу и стал думать, что делать дальше. А она, будто уловив мои мысли, попросила пожить еще 2 дня, дала сфотать свой паспорт. Ну, красть в квартире у меня нечего, я и оставил девушку дома, а сам на работу ушел. Вечером мою холостяцкую обитель было не узнать, везде порядок и чистота. Девушка приготовила ужин и поделилась новостями, что родня сумела ей помочь и через день она улетает домой. Через неделю я позвонил ей и предложил снова приехать ко мне. Билеты, естественно, с меня. А она взяла и согласилась. Вот так и живем уже 8 лет. © LeoneTomsk / Pikabu
- У нас с мужем совершенно потрясающая история: мы познакомились, влюбились, а потом выяснилось, что за два года до знакомства мы работали на одном показе: он ходил по подиуму, а я пела. Были в метре друг от друга. Само знакомство тоже было очень странным, будто реально судьба. Я зашла в приложение удалить свой фейковый аккаунт и создать настоящий. А там на первой же странице — он. А написать я не могу — аккаунт-то фейковый. К счастью, у него в профиле были ссылки на другие соцсети, и я написала. Через неделю уже жили вместе. © volhvovski / Twitter
А если вам не хватило сердечек и сахарной ваты, то вот еще 13 историй о том, как обычный день превратился в сцену из романтического фильма.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
Я впервые улетела отпуск без мужа и даже не могла представить, чем обернется мой отдых
Авторские колонки
10 месяцев назад
20 мужчин рассказали о моменте, когда их осенило: «Вот она — моя единственная»
Истории
7 месяцев назад
20+ человек, у которых отношения с деньгами не складываются
Народное творчество
1 год назад
15+ пар, чьи поступки наглядно показывают, что у любви своя особенная логика
Истории
1 неделя назад
20+ историй о клиентах, с которыми скучать не приходится
Народное творчество
1 год назад
15 туристов, которые побывали в Египте и привезли целый баул впечатлений
Путешествия
1 неделя назад
15+ человек, у которых один неожиданный комплимент вызвал улыбку до ушей на весь день
Истории
9 месяцев назад
16 ярких историй продавцов, которые от выходок покупателей буквально выпали в осадок
Народное творчество
2 года назад
15 историй о неожиданных открытиях, в которых замешаны хвосты и усатые морды
Истории
3 месяца назад
17 доказательств того, что у жизни всегда есть для нас сюрприз в запасе
Народное творчество
3 месяца назад
17 человек, которые прокачали свое чувство юмора до уровня "мастер"
Истории
9 месяцев назад
20+ ситуаций, в которых людям круто повезло
Истории
7 месяцев назад