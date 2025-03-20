13 историй о том, как обычный день превратился в сцену из романтического фильма

Иногда жизнь подбрасывает нам сценарии получше любой романтической комедии. Случайные встречи, неожиданные совпадения и милые моменты, которые остаются в памяти навсегда. Герои нашей подборки точно не планировали ничего особенного, но их обычный день вдруг превратился в историю, достойную киноромана.