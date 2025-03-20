13 историй о том, как обычный день превратился в сцену из романтического фильма
Истории
39 минут назад
Иногда жизнь подбрасывает нам сценарии получше любой романтической комедии. Случайные встречи, неожиданные совпадения и милые моменты, которые остаются в памяти навсегда. Герои нашей подборки точно не планировали ничего особенного, но их обычный день вдруг превратился в историю, достойную киноромана.
- Задержалась как-то допоздна на работе. Работаю за компом одна в пустом офисе, пою во все горло любимые песни, чтобы не так скучно было. Вдруг экран гаснет, снова включается и появляется надпись: «Может, вместе споем?» - и слова песни. Я опешила, но запела, читая слова с монитора, как в караоке. И в этот момент слышу из-за двери мужской голос, она открывается и входит с планшетом наш программист, при этом напевая песню. Короче, пели с ним всю ночь, отчеты так и не доделала, сижу сейчас в свой выходной делаю, а вечером мы идем в караоке. © Не все поймут / VK
- Фотографировались с другом для школьного альбома и решили сделать снимок вместе. Фотограф настраивает свет, смотрит на нас и командует: «Так, малой, руку на талию положи. Ты – ему на плечо. Ближе, ближе…» Потом делает паузу, оценивает кадр и выдает: «А если поцелуетесь, вообще огонь будет». Мы переглянулись, замялись… А потом друг просто взял и поцеловал меня. Школу мы окончили два года назад, а вот этот «друг» уже год как мой муж. Судьба, не иначе! © Не все поймут / VK
- Пришла недавно к парню на работу. У него серьезная юридическая контора, вокруг важные дяденьки в костюмах, но как видят меня - начинают улыбаться и переглядываться. Думаю, может, у меня что-то с одеждой? Захожу к нему в кабинет, а у там буквально все, с потолка до пола, обклеено моими фотографиями и сердечками. И, судя по кадрам трехлетней давности, занимается он этим давно! Вышла оттуда как королева – если мой мужчина готов превратить свое рабочее место в алтарь нашей любви, значит, я все в жизни сделала правильно. © Не все поймут / VK
- Мой парень на год уехал в другой город, и видимся мы редко. А сегодня приехал его друг и вручил мне щенка лабрадора, букет цветов и записку: "Я не хочу, чтобы ты мерзла в это холодное время". Мой любимый знал, что я мечтала о собаке! Так что теперь, пока его нет рядом, меня будет согревать мой пес. © Не все поймут / VK
- То, как я встретил свою жену — чистый ромком! Мы были в одной кофейне и даже не заметили друг друга, пока ее рукав случайно не задел мою чашку, разлив кофе повсюду. Встретились взглядами — и все, как током пробило. Она купила мне новый кофе, и мы проговорили несколько часов. Первое свидание было уже через пару дней, а через год — свадьба. © BionicGimpster / Reddit
- Мы с моим парнем познакомились в онлайн-игре — он расправился с монстром, за которым я охотилась, ну я и высказала ему все, что думаю. Начали переписываться и выяснили, что у нас куча общего. Болтали каждый день, набивая внушительные счета за телефон. Работали по 50 часов в неделю, учились, но всегда находили время друг для друга.
Через пару лет встретились вживую. Я устроила ему экскурсию по своему городу, привела в арт-студию университета показать свои работы и мы впервые поцеловались. В тот вечер он остался у меня, и мы заснули в обнимку под фильм Garden State.
Когда переехали жить вместе после его стажировки, оказалось, что единственная вещь, которая у нас теперь есть в двойном экземпляре, — это Garden State. Вместе уже 8 лет. © JamaisVue / Reddit
- Стою на платформе метро, погруженная в «Галапагосы». Поднимаю взгляд — в нескольких шагах от меня парень тоже читает Воннегута. У нас одинаковые издания, только у меня с синей обложкой, а у него с красной.
Поезд прибывает, мы заходим в разные двери, но оказываемся рядом. Я достаю дискман (дело было в начале 2000-х!), чтобы сменить трек. В этот момент он легонько толкает меня локтем и достает из кармана свой дискман... такой же, как у меня! Только теперь уже у меня красный, а у него синий. Ну, на этом моменте мы не могли не обменяться номерами. © SugarSugarBee / Reddit
Но она потеряла его номер, и они больше никогда не встречались.
Дискман?
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- Побывала на ужасном двойном свидании — парни нас игнорировали, не разговаривали, даже не смотрели в нашу сторону. С подругой ушли в туалет обсудить, как вежливо их слить, но, вернувшись, обнаружили, что они нас опередили и исчезли первыми.
Мы решили не унывать, пошли в другое заведение, где играла любимая группа, и отлично провели вечер, обсуждая симпатичных парней, танцевавших вокруг. В какой-то момент я сказала подруге: «Тот, что прямо за тобой, очень милый, даже несмотря на то, что на нем футболка спортивной команды, которую я терпеть не могу».
Проходит пару дней, я на вечеринке у знакомых, разговариваю с парнем, который кажется мне до боли знакомым, но никак не могу вспомнить, откуда. В итоге выдаю: «Ты мне кого-то напоминаешь». Он смотрит на меня и после паузы спрашивает: «Ты случайно не была вот в том заведении в среду?» И тут меня осеняет: «А ты был в той самой футболке?!»
Проговорили весь вечер. Вместе уже почти 5 месяцев. © luaraam / Reddit
- Пару лет назад я гулял с моим биглем в парке рядом с домом. Мы спокойно играли, но тут энергичный бульдог буквально притащил к нам за поводок симпатичную девушку - она, как оказалось, временно занималась его выгулом на тех выходных. Пока собаки знакомились друг с другом, мы присели на скамейку, и разговорились. Уже через двадцать минут я предложил ей встретиться вечером и где-нибудь посидеть, и она согласилась. Это было лучшее первое свидание в моей жизни. А две недели назад мы поженились. © Unknown author / Reddit
- Мы оба уходили с дня рождения общего друга и сели в разные такси, которые случайно поехали в одном направлении. До этого мы даже не успели познакомиться, но, сидя на задних сиденьях, заметили друг друга на светофоре, открыли окна и болтали на ходу, пока его такси не свернуло. Это моя любимая история… потому что сегодня мы снова увидимся! © DUNKN0W1T / Reddit
- Сижу в любимой кофейне, потягиваю кофе из керамической кружки. Замечаю в кресле неподалеку парня, увлеченного чтением винтажного издания "Великого Гэтсби". Подхожу и, осознавая всю странность момента, спрашиваю: «Знаю, это прозвучит дико необычно, но можно мне понюхать твою книгу?»
Он смеется, протягивает ее мне. Я вдыхаю аромат страниц и объясняю, что лигнин, который используют в производстве бумаги, разлагаясь со временем, выделяет запах, похожий на ваниль. Мы знакомимся, он говорит, что, возможно, еще увидимся.
Через пару недель действительно встречаю его в той же кофейне, и мы залипаем в беседе о Клайве Льюисе и "Игре престолов" на три часа. Ну, а дальше все случилось как в лучших романах. © herkelshmerkel / Reddit
- Записалась на начальный курс танцев, который вел мой будущий муж. Он показывал, как правильно делать поддержки в стиле Джина Келли, и добавил: «Когда ведете партнершу при наклоне, будьте нежными, не слишком грубыми. Как идеальный мужчина».
Я закатила глаза и фыркнула: «А ты, значит, идеальный мужчина?»
Не моргнув и глазом, он заявил «Когда веду даму — несомненно».
Обручились мы через полтора года. © shhhh_spoilers / Reddit
- Мне удалось попасть на классную стажировку: все расходы оплачены, полдня работаю в юридической фирме (планировала поступать на юрфак), полдня в IT-компании с неплохой зарплатой. Казалось бы, идеально. Однако прежде я и не осознавала, насколько тяжело будет без друзей.
Решила написать единственному знакомому в тех местах, хотя он учился в целой паре часов езды. Когда я приехала к нему, он попросил подождать в коридоре и куда-то исчез. В этот момент в тот коридор вышел мой будущий парень, и мы разговорились. Мы встречаемся уже почти восемь месяцев, и странно представить, что этого бы не произошло, если бы целый ряд очень странных событий не совпал в нужное время. © Conceptizual / Reddit
А вот еще одна подборка историй о людях, которые точно знают толк в романтике, не боятся показывать чувства и делать вдохновляющие сюрпризы для близких.
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