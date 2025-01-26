15+ человек, которые лично убедились, что вызов мастера на дом без приключений не обходится

Каждый из нас хоть раз сталкивался с тем, что нужно срочно вызвать мастера на дом. У одних стиральная машинка решила устроить потоп, у других интернет исчез в самый неподходящий момент, а у третьих розетка внезапно перестала работать. И хотя мастера попадаются самые разные, но среди них всегда найдется тот, кто останется в памяти надолго.