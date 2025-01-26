Тот случай, когда хочется, чтобы история из «Подслушано» про дедушку-художника оказалась правдой). Бывают же, наверное, там и не выдумки
15+ человек, которые лично убедились, что вызов мастера на дом без приключений не обходится
Каждый из нас хоть раз сталкивался с тем, что нужно срочно вызвать мастера на дом. У одних стиральная машинка решила устроить потоп, у других интернет исчез в самый неподходящий момент, а у третьих розетка внезапно перестала работать. И хотя мастера попадаются самые разные, но среди них всегда найдется тот, кто останется в памяти надолго.
- Приходил электрик менять мне розетку, старенький такой, милый дедушка. Увидел мои картины и начал рассказывать про свое детство. Как любил рисовать, хотел стать художником, но не поступил. Видно было, что глаза загорелись и где-то в глубине души проснулась мечта. Подарила ему картину, чистый холст, кисти и несколько красок. © Подслушано / Ideer
- Муж уехал вахтой на месяц, связи там нет. И, как назло, у меня потекла стиралка. Пришлось вызывать «мужа на час». Приехал и начал ковыряться в стиралке. За полчаса все сделал, я расплатилась. Уже собрался выходить, и тут смотрю, а он покраснел и бумажку мне дает. Разворачиваю, а там написано: «Нужно менять клапан, но замена прокладки помогла. Если снова потечет, то отремонтирую бесплатно». Говорю, мол, а почему мне словами не сказали? А он в ответ: «Стыдно говорить, ведь взял с вас за полноценный ремонт, а там работы оказалось на 2 минуты». Я конфликтовать не люблю, поэтому сказала: «Лишь бы работало. Но спасибо, что признались».
- Захожу в квартиру, а там электрик и незнакомая женщина сидит на банкетке. Я у мамы, отойдя подальше, спрашиваю: «Кто это?» А она выдает: «Представляешь, это жена электрика». Это же насколько нужно не доверять мужу, чтобы шататься с ним на работу? Мадам так и сидела, пока он не закончил работу. © Подслушано / Ideer
- Неделю вызываем электрика из-за неисправного патрона в подъезде. Сперва он пришел без инструментов. Потом пришел с инструментами, но не с теми. На следующий день он забыл почтить нас визитом, после чего у него два дня выходных. Вчера он явился без инструментов, но понял, что дело в патроне. Сегодня он пришел с инструментами, но без лампочки, чтобы проверить патрон сразу, - не заметил, что исправная лампочка вкручена в неисправный патрон. © Подслушано / Ideer
- Пришел ко мне мастер, чтобы починить интернет и кабельное. Оставила его в гостиной, а сама ушла в свою комнату. Дверь оставила открытой, вдруг ему понадобится что-нибудь. Через час думаю: «Тишина какая-то. Вдруг случилось что». Иду проверять, а этот чудо-ремонтник сидит на моем диване и тихонько смотрит телевизор. Спрашиваю, все ли исправлено. Мастер говорит: «Ага!» В итоге он просидел еще полчаса. © kmcdingus / Reddit
А чего не выгнала? А то мог бы и вздремнуть после работы, потом ужин затребовать 😁
- Купила шаровые краны на отводки от стояков в квартиру, вызвала сантехника от жилищного кооператива, чтобы поставил. Он отказался, мол, напокупают ерунды, а он только старым кранам доверяет. Так как предыдущие он уже снял, выгнать его было невозможно. В итоге поставил «свои проверенные», замотал паклей и ушел, довольный. Велел раз в месяц поворачивать туда-сюда, чтоб не прикипели, как предыдущие. На второй-третий день краны потекли, залили соседей. Пошла ругаться к председательнице. Та посмотрела на меня, как на инопланетянку, и спросила: «У вас текут краны? Сами виноваты! Вы же их, наверное, крутили?» Я не нашла, что ответить, ушла, вызвала сантехника по объявлению, он поставил нормальные краны безо всякой проверенной столетиями пакли, и они исправно служат уже лет 15. Больше я ни разу не обращалась к работникам жилкооператива. © Таисия К / ADME
- Когда у меня дома работает мастер и что-то чинит, я быстро хожу из комнаты в комнату, ничего особо не делая, например, перебираю какие-то бумаги, убираю прихватки, перекладываю книгу с одного журнального столика на другой. Весь прикол в том, чтобы казаться занятым и не пялиться на человека за работой. © cubosh / Reddit
- Пришел мастер ремонтировать стиралку. Его особенность — проговаривать все свои действия! «Вот сейчас возьму отвертку, вот посветить надо фонариком, вот подшипник стерся!» И просьбы: «Идите быстро сюда, держите тут. Халаты с крючка убрать, мешают мне. Дайте коврижку (оказалось, коврик под попу), холодно на полу сидеть». А потом полилась история всей жизни: как учился в школе, как получал профессию, где работал. Три часа кошмара! Наконец-то, ушел. И тут с окна падает кактус в горшке — тоже, бедняга, не выдержал. © Подслушано / Ideer
Напомнило
— Баю, баюшки, баю, что у Вас произошло?
— Я Вам денежки принес, за квартиру, за январь.. .
— Вот, спасибо, хорошо, положите na комод.
…
— А-а-а-а-а... А еще ведь как na грех тесто я поставила.
— Я и с Ленкой посижу, и за тестом погляжу, отправляйтесь na дежу.. .
— Ну, тогда я ухожу.
- Построили домик, я с любовью подобрал ништяки в кухню и санузел. И загремел в больницу на месяц. Жена за это время успела вызвать "мужа на час". Все, что можно было сделать не так, он сделал не так. Подобрал я держатель для туалетной бумаги с полочкой для мобильника. Думал, приделаю эту штуку на борт тумбы с раковиной — и капли не летят на бумагу, и дотягиваться удобно. Чувак ее прилепил на стенку между унитазом и тумбой, да еще и вверх ногами. И штырь, на который бумагу надо надевать, теперь в тумбочку упирается. А еще он добрался до моего клея "Жидкие гвозди", и вообще все везде прикрепил на него — даже раковину на кухне, хотя рядом лежал силиконовый герметик. Ровно один раз посуду помыли горячей водой, потом раковина остыла, и бздынц... © Banzaika / Pikabu
- Студентка, снимаю квартиру. Однажды во время зачетной недели пошла ночью в туалет и, полусонная, уронила в унитаз целый рулон туалетной бумаги. Еще и смыла. Наутро, конечно, все засорилось. Вызвала сантехника, по телефону мне сказали, что работа очень сложная, придется снимать унитаз и поэтому стоит все это соответственно. Приходит мастер и за пять минут все исправляет, просто подцепив злосчастный рулон тросом. Заплатила ему, как и договаривались. © Подслушано / Ideer
- Вышел из строя холодильник. Мама звонит мастеру, рассказывает, что случилось. Тот в ответ: «Понятно, но это же мне к вам в субботу ехать». Ну да, в будни-то все работают. А вот мастер не хотел ехать куда-то в субботу и по телефону маме объяснил, что там в холодильнике подкрутить, чтобы он снова начал морозить, как прежде. Мама все это проделала, и холодос до сих пор с нами. © Zershon / Pikabu
- С бывшим жили в моем частном доме. Незадолго до расставания у нас сломался газовый котел, вызовом мастера занимался бывший. Давали гарантию пять лет, но недавно с котлом снова возникли проблемы. Написала бывшему с вопросом, сохранились ли контакты фирмы. Получила в ответ только истерику, что я хитростью хочу его заманить к себе обратно. Ну да, четыре года не общалась, повод искала и вот наконец-то придумала. Все-таки у некоторых очень высокое самомнение. © Подслушано / Ideer
- Мне всю сантехнику делали одни и те же ребята. Всем довольна, уже несколько лет работает почти без проблем, но в одном месте сумели они напортачить. 150 раз спросила: «Влезет машинка стиральная под столешницу? Скажите, какая высота и ширина должна быть у машинки». Вроде все в порядке. И тут сюрприз — не влезает из-за нескольких миллиметров. Впихнули без крышки, все работает, но я то знаю, что там косяк. © Габриела / ADME
- Я всегда наблюдаю одним глазом за мастерами. И не зря! Как-то раз один ремонтник был застукан за перекладыванием моих личных вещей. А еще у меня две кошки. Да, они будут заперты в другой комнате, которую работники не должны открывать. Но мало ли что случится. Я всегда готов помочь мастерам и принести то, что им надо, и при необходимости могу поддержать светскую беседу. Но как же я радуюсь, когда они уходят. © ObsessiveAboutCats / Reddit
- Звонит бывшая. Мол, потекла посудомойка, мастера с сайта объявлений вызвала, он три часа возился, деньги взял, а там как текло, так и течет. Приехал, за 10 минут заменил хомут на шланге, все отлично. Вопрос к "мужьям на час": почему вы перед тем, как выкладывать объявление, не изучаете матчасть? Человек я принципиальный, вызвонил этого мастера, вежливо поговорил с ним, деньги он вернул. © StanleyD / Pikabu
- Начала капать вода в стиральной машине. Вызвал мастера. Сначала он задвигал, что это остатки воды после стирки, но за ночь их накапливается под литр, многовато для остатков. Сняли крышку, капает из клапана подачи воды. Я спросил, сколько стоит заменить его, была озвучена "кусачая" цена. Посмотрел стоимость в интернете и обалдел, он стоит во много раз дешевле. Выгнал мастера. Съездил, купил клапан. Замена элементарная — три трубки перекинуть и два винта прикрутить, дел на пять минут, даже лезть никуда не надо. Течь прекратилась, все работает. А мастер, мало того, что несет чушь, так еще и цены заряжает как таксист у аэропорта. © SebPereita / Pikabu
- Обновляли кухню в прошлом году и моему мужу пришлось переставлять водопроводные трубы для посудомоечной машины. Он вскрыл стену и приступил к делу. И тут я слышу, как он ругается себе под нос. Я вошла и спросила, в чем дело. Оказывается, он злился на то, что предыдущий сантехник сделал работу некачественно. Вот только фишка в том, что этим горе-мастером был он сам. © WestAshevillean / Reddit
Каждая подобная встреча с мастером — это небольшое приключение, которое оставляет после себя не только исправленные поломки, но и яркие эмоции. Зачастую люди становятся свидетелями действительно курьезных ситуаций.