15 необычных подарков, которые оставили после себя непередаваемые ощущения
Получать подарки обожают люди любого возраста. Само предвкушение от того, что скоро тебе вручат сюрприз, уже дарит приятный трепет. Только вот не всегда наши ожидания совпадают с тем, что мы получаем в действительности. Например, когда вместо роскошного букета цветов мы получаем что-то полезное и гораздо более практичное. Ну или наоборот, когда мы ожидаем чего-то масштабного, а нам вместо этого вручают какой-то странноватый подарок. В любом случае, это задержится в памяти гораздо дольше, чем смартфон последней модели или побрякушки с бриллиантами.
- Знакомая рассказывала: «Проснулась ни свет ни заря. На тумбочке розы и колготки новые. Думаю: муж внимательность проявил, какой хороший. И снова засыпаю. Просыпаюсь уже по-настоящему — ни цветов, ни колготок. Думала, что все приснилось, ан нет: муж просчитался на пару дней, да вовремя спохватился и праздничный подарок перепрятал».
- Лет 10 назад я жила в Актау на берегу Каспийского моря. Начал за мной ухаживать мужчина, и я в разговоре упомянула, что никогда не пробовала черную икру. Так он подарил мне литровую банку настоящей черной икры! Хранить ее долго нельзя, я тогда еще только переехала и у меня не было друзей, с кем я могла бы поделиться. Поэтому ели мы ее с кошкой на завтрак, обед и ужин.
А заморозить нельзя разве? Конечно, не совсем то уже будет. Но всё-таки
«Мне подарили кольцо, похожее на коготь. Что это?»
- Такие штуки носили богатые дамы Китая. Они ими защищали свои настоящие ноготки от повреждений. © yumu / Reddit
Эти ювелирные коготки называются хучжи. Большую популярность они обрели среди придворных дам времен династии Цин. Для женщин, занимающих высокое положение, очень важно было иметь длинные ногти. Это подчеркивало их знатное происхождение и служило символом того, что они не занимались физическим трудом. Чтобы сберечь свои ногти от повреждений, дамы стали носить особые футляры, которые надевались на палец. Изготавливали их из драгоценных металлов и камней, добавляя гравировку и традиционные узоры. Обычно набор хучжи изготавливался только для безымянных пальцев и мизинцев, но иногда их могли носить и на всех 10 пальцах. Самая большая длина из сохранившихся украшений достигает 15 сантиметров. (прим. ADME)
А могли бы тупо сделать себе длинные рукава (как бояре на Руси) - тоже знак того, что не работают. А если работают, то спустя рукава.
- Мне однажды на первом свидании подарили пылесос! Перед Новым годом достала я свой старенький, а он работать отказался. Ну я в переписке с ухажером это и упомянула без всяких мыслей, а он предложил мне вместо цветов подарить пылесос. Я, если честно, приняла это в шутку! Мы встретились, чудесно погуляли, он подвез меня к дому, и я только собралась уходить, а он мне вслед: «А пылесос?!» А он открывает багажник и реально его достает! Помог мне его поднять на 5 этаж. И вот знаете, я не помню большинство букетов в жизни, а это никогда не забуду. Пользуюсь им до сих пор и каждый раз наслаждаюсь.
- Один из воздыхателей долго копался в огромной сумке, пока не извлек крем для кутикулы. Ну знаете, такие микроскопические тюбики, убираются в ладошку. Вручил довольно пафосно... Еще ситуация, уже через несколько лет, другой воздыхатель прилетел из Швейцарии, пригласил на свидание, мол, для меня кое-что есть. Это «кое-что» оказалось шоколадкой Milka. И, ВНИМАНИЕ! Он отломил от плитки кусочек, протянул мне и убрал шоколадку себе в карман....
«Так выглядит букет от настоящего мужчины»
Вот это подарок! Дорогой, полезный и на несколько лет хватит. Не то что цветочки-конфетки
- Встречалась с парнем, первые серьезные отношения. На Новый год дарит мне машинку «Лексус» на пульте управления со словами: «Когда у меня будет возможность, подарю тебе такой же, только настоящий». Отношениям через пару лет пришел конец. Вова, если ты это читаешь, я все еще жду свой Лексус!!! Материальное положение сейчас позволяет.
- У сестры появился парень. А еще у нее в квартире начал подтекать кран. И вот на одно из свиданий парень пришел с новым краном и установил его. Сказал: «Я хотел купить цветы, но лучше пусть будет это, все равно стоит одинаково».
«А мне мужчина вместо цветов подарил диван. Я счастлива!»
- В юности привел меня парень к себе домой с мамой знакомить. И говорит с таинственным и важным видом: «У меня есть для тебя особенный подарок». Ни за что не угадаете! Я тогда тоже не угадала. Это была картонная папка на завязках с вырезками рецептов из старых журналов.
- Моя мама лет 30 назад познакомилась со шведом по переписке. Он приехал, она с ним встретилась. Он открывает чемодан и говорит: «Выбери себе подарок!», там целый чемодан секонд-хенд. Она обиделась, а он даже не понял почему. Говорит, в Швеции это вообще нормально.
«Вы когда-нибудь получали необычный подарок? Я вот да. Эту прикольную курицу мне сестра подарила»
- За моей хорошей подругой ухаживал мужчина. Весь холеный, ездил на дорогом автомобиле, говорил о любви. И вот однажды принес ей красную коробочку и сказал, что там колье. Когда она открыла, увидела какое-то несуразное пластмассовое украшение. Подруга решила с ним дальше не общаться.
- В магазине мы увидели металлические часы в виде ракеты. Парню они безумно понравились, а мне показались некрасивыми и слишком дорогими. На мой день рождения он подарил мне эти самые часы, но только в разобранном виде. Там были все детали, кроме самого часового механизма. То есть подарил мне куски металла, из которых сам хотел сделать вещь, которая мне никогда не нравилась, да еще и без единственной детали, благодаря которой она работает.
«В нашем семействе принято дарить друг другу необычные подарки на Рождество. Барахолка — наше любимое место для поиска таких вещичек»
- Эти часы — просто умора! Я бы с удовольствием поставила такие в ванную. © manic_popsicle / Reddit
А вам когда-нибудь дарили необычные подарки, о которых не терпится рассказать? Если да, то я очень жду ваших историй и фоточек в комментариях. Ну и по традиции рекомендую заглянуть и в другие наши подборки, в которых точно найдется, на что взглянуть:
Комментарии
Сегодня в ТЦ прочувствовала надвигающийся НГ
Елки, гирлянды, подарки уже... я ещё лето не догуляла!