20+ историй о работе вдали от цивилизации, где вместо шумных соседей за окном бродят медведи

Работа и жизнь вдали от больших городов — это не только бесконечный снег и морозы. Для многих эти края становятся настоящим домом, где из окна можно наблюдать за белыми медведями, соболем Гошей, наглыми евражками и бескрайними просторами. Там солнце может не появляться неделями, но местная природа радует людей танцами северного сияния и радугой вверх ногами. А суровый климат учит людей ценить тепло человеческого общения. Давайте познакомимся с теми, кто уехал работать туда, куда обычным транспортом не добраться и влюбился в эти места навсегда.

Была у меня довольно необычная работа. Работала смотрителем на маяке. Когда я только заступила на маяк, прежний смотритель на прощание сказал: «Если по ночам услышишь стук, не удивляйся. Со временем привыкнешь». Первую неделю было тихо. А на седьмую ночь снаружи что-то застучало. Я взяла фонарь, вышла на галерею и быстро нашла виновницу — ставню, которую ветер бил о перила. А позже в вахтенном журнале нашла запись прежнего смотрителя: «Третья ставня стучит при северо-западном ветре. Если три ночи подряд, то жди шторма». Проверила прогноз по радио. Шторм и правда обещали через два дня. Ставню я закрепила, а запись в журнале оставила. ADME

В школе самая дальняя парта называется «Камчаткой». Я и сама долго думала, что в России дальше некуда ехать, пока не узнала о Командорских островах. Целых три часа на самолете отделяют их от полуострова. Семь месяцев назад мы с парнем приехали на остров Беринга, чтобы работать в заповеднике «Командорский» государственными инспекторами. Здесь находится только один населенный пункт — село Никольское.

Остров Беринга со всех сторон омывает бескрайний Тихий океан, а сам он утопает в зелени тундры и облаках. Остров Беринга — уникальнейшее место, а для любителей природы и уединения идеальное. Большую часть времени мы проводим на кордоне или в пешем патрулировании территории в окружении первозданного мира, диких животных и умопомрачительных пейзажей. © zapoved.anzhi / Pikabu

Мой друг — лесник. Еще пару месяцев назад он был выпускником престижного ВУЗа с готовым местом работы и приятной цифрой в зарплате. Все были счастливы: родители, девушка, преподаватели. После получения диплома он отдал его родителям, ушел от девушки и сказал: «Все, что вы хотели, я сделал, пора пожить для себя». Теперь он лесник в заповеднике, оброс бородой, живет один посреди леса и абсолютно счастлив. © Подслушано / Ideer Тяпка только что Преподавателям пофиг на, то, лесник этот выпускник или нет Ответить

С 2019 года я работаю на архипелаге Шпицберген каюром в питомнике ездовых собак. Просыпаюсь я обычно в 8:50, и в 9:10 начинается наш рабочий день. У нас 53 собаки, 8 северных ездовых пород, которых нужно любить, целовать, обнимать и тренировать. Занимаемся ежедневными утренними делами: проверить собак после ночи, высадить в туалет тех, кто сидит в здании, утренняя кормежка щенков и взрослых собак. Затем вместе завтракаем, обсуждаем планы на день. Параллельно прогревается наш «верный конь»... После работы иногда сразу расходимся по домам. Иногда остаемся смотреть какой-нибудь фильм на проекторе и готовим что-то вкусное. © whitebear1512 / Pikabu Вера Рогатнева только что А пробежка с пушистыми? Ответить

Я работаю на Шпицбергене почти 4 года. Но за все время работы так ни разу и не увидела медведя. Мне уже казалось, что все это сказки-страшилки, что медведей на архипелаге больше, чем людей. А на днях случился выезд на соседний фьорд. На норвежскую радиостанцию «ИсФьорд радио». Сидим, обедаем. И вдруг один из коллег: «Медведь!» Мы подбежали все к окну — и правда, по берегу не спеша топал Мишка. Я чуть не прослезилась от радости. А это его следы, на которые мы наткнулись, когда выехали с радиостанции. Так что вот, одна мечта сбылась. © whitebear1512 / Pikabu

Летал на вахту в город Певек (самый северный город России) на строительство спортивного комплекса для детишек. Я сварщик. Это обалденный маленький городок в Арктике. Ну городок и городок, но тут Северный Ледовитый океан буквально через дорогу! Певек — город романтиков и ромашек. Ромашек действительно много. А еще евражек (это суслики) и чаек-бургомистров... Это отдельная тема вообще. Они размером с гусей! Идешь иной раз мусор выкинуть в бак, а там они тусят. А кричат они так, что аж собаки вздрагивают на улице. Причем все по-разному. © leopoldMichkov / Pikabu

Я в очередной раз хорошенько отдохнула дома, в родительском гнезде, и тут меня вызвали на работу. Без проблем долетела до Москвы, нашла Ярославский вокзал и ждала прибытия своего поезда. Через двое суток сошла на станции Воркута. Приехала в аэропорт. Загрузилась в вертолет, воткнула наушники в уши, больше чтоб заглушить шум, музыка была слышна на минималках. Вертолет быстро набирал высоту, мы удалялись от города. Я смотрела в иллюминатор и любовалась тундрой, блюдцами озер, а местами даже мелькал лес. В работу включилась быстро, встала на выпечку хлеба и занималась заготовками мясных блюд. Благо народу кормить нужно было немного, всего около 80 человек! С раннего утра и до вечера мы работали, а вечерами ходили погулять по тундре. © Syslikagronom / Pikabu

Мой папа работает на Севере вахтовым методом. У них на работе все по правилам. Без каски из вагонов выходить нельзя. Однажды к ним зашел их начальник и сквозь смех сказал, что их даже ругать невозможно. По утрам сотрудники спросонья выбегают из вагончиков в туалет кто в чем, но зато все как один — в касках. © Подслушано / Ideer

Танец Авроры. Полярное сияние на полуострове Средний. Мурманская область. Ну какая же это красота!

Самая северная железная дорога в мире на полуострове Ямал. Основное назначение — доставка грузов для освоения Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения. Ух, невероятная картина!

Работаю на острове Кунашир. Зима на острове довольно скучная. Снегом засыпает большую часть дорог и интересных мест. Одно из немногих развлечений на работе — это зимний маршрутный учет. То есть подсчет следов зверей на определенном участке местности. Потом по результатам научный отдел достает хитрые формулы и считает, насколько велико поголовье. В основном такой учет проходит на снегоходах. Но снегоходов на ходу у нас ровно два. Да и местность у нас пешеходная. Несмотря на морозы и снега, куча ручьев на острове не замерзает. Поэтому даже такие здоровенные птицы, как японские журавли, находят себе пропитание. Через 4,5 часа пути и 8 км, наконец-то добрался до берега Охотского моря. Под горой находится мой кордон. Печку затопил, лиственницы закинул, полведра угля сыпанул — и до утра тепло (плюс 19 на градуснике с утра) А утром — назад. Так и проходит мой день. © irkuem / Pikabu Лариса Ефимова только что Отработала 35 лет на острове Итуруп. Уехала, а сердцем там!!! Ответить

Нахожусь на вахте за полярным кругом. Можно сказать, что кроме заработка привлекла еще и возможность увидеть северное сияние своими глазами. Красотища! Но еще удивительнее было увидеть три солнца за раз, и радугу, которая была вверх ногами! Как будто на другой планете проснулся. © Палата №6 / VK

Метеостанция на хребте Дальний Таганай, одна из самых труднодоступных точек национального парка. Суровости этому месту добавляют туманы, метели и постоянные сильные ветра. Вот оно ощущение космоса и нереальности всего вокруг

А вот в таком красивом месте работает автор фото. Это железнорудный карьер в Карелии

Мы с мужем геодезисты, с некоторыми обязанностями маркшейдера. Работаем вахтой на острове Сахалин. И вот начинается новый объект: нужно проложить 12 км газопровода в тайге! Заказчик показывает нам контрольные точки. Идем по трассе будущего трубопровода, лисы бегают, зайцы, куча бурундуков. Один человек ждал нас в машине на дороге. Мы вышли на какую-то проселочную дорожку, позвонили водителю, чтобы он на нее заехал и нас забрал. Ждать по времени минут 20. Ребята отлучились по своим делам, я осталась ждать. А время года — осень, тепло, грибов на каждом шагу. Думаю, что зря время терять. Прошла 10 метров, 20, 30, 100. Грибов нет. И тут понимаю, что не знаю, где дорога! Попробовала пойти обратно, не то! Включаю холодную голову, вспоминаю все способы определить сторону света, но день облачный, деревьев нет. И тут дошло — интернет! Захожу в карты, определяет мое местоположение, я вышла на дорогу! К слову, я прошла 200 метров, и еще 350 не в ту сторону (вглубь тайги). Вот именно с того момента стала ценить телефон с хорошим интернетом и, когда выхожу на трассу, всегда заряжаю на 100%. © Подслушано / Ideer

Ну где вы еще увидите такого милаху и фотогеничного зверька, как не на Крайнем Севере? Это соболь Гоша. Пришел он к автору поста, который работает в ЯНАО. Стали кормить зверюгу, и стал он подходить совсем близко

А вот такая красотка Жужа живет с пользователем на месторождении. Иногда в гости к ней приходит волк

В одну из последних командировок мне довелось побывать на полярной метеостанции. Находится она на Чукотке и называется М-2 Анадырь. Условия быта здесь весьма скромные. Ничего из того, чем так дорожит городской житель (газ, ванна, горячая вода) здесь нет. Зато есть сильные ветра. Каждые три часа у них сеанс связи с центром обработки данных — передают информацию о текущей погоде. Здесь работает всего несколько человек, но все они, несмотря на бытовые проблемы, кажется, по-настоящему влюблены в свое дело и Чукотку. Зимой в этих краях солнце, прямо скажем, не перетруждается: встает в 10.00, а к двум часам дня, когда метеорологи разогревают себе обед, оно уже клонится к закату. © fofan76 / Pikabu

Мужчина работал на Чукотке. Были у него там почти домашние животные — евражки. Очень уж прикольные существа. Жили под вагонами. Питались с рук. Если еды вовремя не предложишь — требовали, кричали

Автор поста делится фотографиями со своей работы. Он вахтовик и работает на Ямале. У них бывает очень холодно и очень красиво

Вот мой самый необычный посадочный талон за все время путешествий. Его от руки заботливо заполнял Александр Васильевич — единственный сотрудник деревянного аэропорта в Лопшеньге. Это в Архангельской области, на Белом море

Александр Васильевич очень душевный, и он тут отвечает примерно за все. По утрам зимой сам чистит полосу от снега лопатой, весь год выписывает билеты и заполняет посадочные, взвешивает багаж, ведет рейс как диспетчер, помогает всем погрузиться в самолет-маршрутку. А, еще же печку топит! Это вообще-то едва ли не самая важная задача. А то за ночь зимой ручка примерзает к письменному столу, и заполнять посадочные становится нечем. © olenegonka / Pikabu

Я работаю поваром на рыболовецком судне. На промысле бываем по 9-10 месяцев, не заходим в порт. Районы промысла расположены на севере. Труд суровый, и люди, которые работают здесь, тоже. Здесь я увидел белые ночи, но это летом, а зимой в 16.00 уже темень

Мы с мужем работаем на труднодоступной метеорологической станции на необитаемом острове. Наша станция расположена в Магаданской области, на острове Спафарьева. Наш остров небольшой и состоит из двух горных массивов. До ближайшего населенного пункта около 50 километров по морю, а до Магадана больше 100 километров, поэтому о связи и других благах цивилизации можно забыть. Приехали на станцию мы в конце сентября 2025 года и сменили работников, которые работали тут. © a.lisik / Pikabu