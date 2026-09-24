20+ историй о первой любви, пропитанных ароматом опавшей листвы и теплого какао с корицей

От Минска до Вильнюса ехать три часа. Давно в прошлой жизни поезд ходил. Из Минска через Вильнюс и Ригу в Таллинн. В 7 утра из точки А, в полночь в точке В. Два поезда навстречу друг другу, каждый день. Мы в Вильнюс по субботам ездили иногда, такой контраст с Минском ))