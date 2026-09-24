20+ историй о первой любви, пропитанных ароматом опавшей листвы и теплого какао с корицей
Первая любовь — это не только милые записочки, проявления доброты, маленькие душевные подарки и трепет сердца, но и дурацкие моменты и недопонимания. Робкие ростки чувств могут как расцвести на долгие годы, так и увянуть, оставив после себя лишь теплые впечатления. Но чем бы ни обернулась детская или юношеская влюбленность, она остается в памяти на долгие-долгие годы.
- Далекий 2005 год, первые отношения, первая влюбленность. Парень каждое утро в 7:30 встречал меня на станции метро с букетиком ландышей или других недорогих цветочков. Мы ехали вместе в универ. А по вечерам он провожал меня до подъезда и ехал потом 2 часа домой. Вот это я понимаю — любовь!
- Кажется, у моей дочери первая влюбленность, ей 6. Утром увидела своего молодого учителя из продленки и попросила меня сегодня забрать ее оттуда попозже. Ну милота, не могу!
- Я училась в пятом классе. В ту пору в моде были анкеты, на тот момент еще самодельные.
Такая тетрадка-анкета была и у меня. А еще был одноклассник, в которого я была влюблена. Он был твердым отличником, а я пацанкой и шаткой ударницей. Но это не помешало мне воспылать к нему нежными чувствами. Собственно, только ради него и затевалась вся эта эпопея с анкетой. Вернее сказать, ради одного-единственного вопроса в анкете: «Кто тебе нравится?»
С замиранием сердца отдала анкету ему на выходные, на протяжении которых мечтала увидеть ответ «Ты» на заветный вопрос. В понедельник он мне ее вернул... в том же состоянии. Он ее не заполнил. Только вот, дойдя до страницы с анекдотами, я все же заметила кое-что. Название раздела было подкорректировано. В моей надписи «АнеГдоты» красной ручкой была зачеркнута буква «Г», а сверху подписана «К» и рядом красовалась жирная точка. И на том все.
В общем, так у нас с ним любовь и не сложилась. А с анкетами, дневниками и прочей макулатурой я завязала раз и навсегда.
«Опа, и 30 лет вместе!»
- С мужем познакомились в первом классе. Он меня до дома провожал, портфель таскал, засиживался в гостях до самого вечера, так что его родители прибегали: «А не у вас ли наш сын?!» Я его отбивала у назойливых одноклассниц, а общение с лучшей подругой закончилось после ее заявления на утреннике, что она должна с Ваней танцевать, а не я, потому что она с ним сидит и по росту подходит больше!
Потом мы повзрослели. Он со мной советовался по поводу девушек, я с ним — по поводу парней. Как-то мы с подругой ему даже искали девушку: нехорошо такому умному, красивому парню одному!
Годам к 16 я ушла в тусовки. Еще и творчеством очень увлеклась. Могла до шести утра сидеть рассказы писать, компании музыкантов, художников и вот это вот все. А Ваня — домашний, семейный, будущий айтишник.
Дальше дорожки окончательно разошлись. У него появилась девушка, которая запрещала общаться со всеми друзьями (особенно женского пола). У меня шестилетняя любовь, практически на носу ЗАГС. Потом еще одни отношения.
И вот спустя 19 лет после того, как познакомились, мы с Ваней поженились. С первого взгляда можно сказать, что мы — две противоположности. Но мы счастливы. Как-то научились компенсировать друг друга и принимать такими, какие есть.
Да, мы не прожили еще много лет вместе, но кое-что уже повидали. Практически выросли вместе. И я благодарна, что моим мужем стал мой лучший друг.
- Мою первую любовь звали Леша. Мы залезали с ним на старое абрикосовое дерево, представляли, что это космический шаттл. Потом Леша сильно тряс абрикос, запрыгивал, и мы понарошку в космос улетали.
Помню, как в окно его всегда выглядывала. Если был во дворе, радовалась и бежала к нему вприпрыжку.
«Нашел сегодня на даче»
- Нравилась мне девчонка, нам было по 14. Первая влюбленность, все дела. Холодный зимний вечер. Я провожаю ее домой. Она рассказывает что-то грустное, проблемы в семье. Ну, конечно, я ее морально поддерживаю, как умеет 14-летний подросток, выслушиваю. Дошли к ее подъезду. Вижу: у нее под носом что-то блестит. Наверное, плачет, бедняжка. Да и холодно, вот на сопли и пробило. Ищу в рюкзаке салфетки, протягиваю ей... А оказалось, это септум (пирсинг в носу) блестел... В общем, я с той девчонкой так и не сошелся.
- Дело было когда я учился в школе. В классе училась девочка, с которой у нас была, как мне казалось, обоюдная симпатия. Но так как я был стеснительный малый, по классике не решился подойти и сказать о своих чувствах.
В то время диски уже были, но рынок в основном занимали аудио- и видеокассеты. И вот однажды та самая девочка попросила дать ей посмотреть один фильм на кассете. Через какое-то время она мне ее вернула, после чего стала прохладно со мной общаться. Будучи не самым сообразительным пацаном, я ничего не понял, и более того, не стал выяснять причину такого поведения.
Девочка эта написала любовное послание и спрятала в коробке с видеокассетой. Мол, я ей нравлюсь и она хотела бы со мной встречаться. Красивая открытка, расписанная разноцветными гелевыми ручками, и даже специальная бумажка, на которой я должен был написать ответ и вручить ей.
Как вы уже догадались, в коробку я не заглянул, а увидел это, когда решил пересмотреть фильм. Через год примерно.
«Прошло 17 лет. На первой фотографии нам двоим 34 года, а на второй уже каждому по 34. Время летит очень быстро»
Что за грубая ошибка в тексте? На каждой фотографии им каждый раз по 34 года? Что за бред?
- Моей первой детской влюбленностью был Андрюша Буров, мой сосед по дому. Один детсад, один класс потом... Самое яркое воспоминание — нам по 5-6 лет, мы качаемся на качелях, целуемся в щечку и поем песенку цыпленка, который хотел узнать, какая он птица.
Надо в дорогу, в дорогу, мне торопиться.
Надо узнать, надо узнать мне, что я за пьица...
- Антон — моя первая детсадовская любовь. От него были первые цветы, которые мне подарил мужчина. И когда мы всей старшей группой играли в гардемаринов, мы с ним были Софьей и Алешкой.
Потом они все пошли в первый класс, а я заболела и осталась в саду «на второй год». Появился Олег, сын воспитательницы, третьеклассник. Он читал мне сказки на тихом часу, втихаря подкармливал маленькими желтенькими конфетками и говорил: «Ленка, если кто-нибудь только попробует тебя обидеть, сразу мне говори».
«Слева нам по 18, это наша первая встреча. А справа наши дни. Буквально через сутки после этого фото эта очаровательная женщина подарит мне третью дочку»
- Когда мне было 17 лет, у меня был парень, который учился в Вильнюсе. Он, чтобы приехать раз в неделю в Беларусь и встретиться со мной, сильно экономил даже на еде. Вот такая юношеская любовь была. А ты говоришь, что он тебе не звонит! Делайте выводы, девочки.
От Минска до Вильнюса ехать три часа. Давно в прошлой жизни поезд ходил. Из Минска через Вильнюс и Ригу в Таллинн. В 7 утра из точки А, в полночь в точке В. Два поезда навстречу друг другу, каждый день. Мы в Вильнюс по субботам ездили иногда, такой контраст с Минском ))
- Впервые увидел ее, когда мы с друзьями играли на бильярде в местном клубе. Она была в компании подруг за соседним столом. Такая красивая! Проводил до подъезда. Попрощались, и каждый пошел своей дорогой. Как сейчас помню, что снег шел особенно крупными хлопьями. Я стоял, смотрел вверх на черное снежное небо. «Когда-нибудь ты будешь моей», — произнес я в пустоту. Не знаю, зачем.
Потом видел ее еще раз, она работала в кондитерской. И наконец, 5-й курс универа. Сижу в соцсети, случайно захожу на страницу знакомого, смотрю его друзей... Она! И это его сестра! Написал ей. Я писал в то время песни под гитару. Скинул ей пару. Ей понравилось. Предложил зайти ко мне с флэшкой, чтобы записать остальные. И она пришла!
Отношения у нас завертелись. Но вот прошла защита диплома, и я распределился на отработку в областной центр за 120 км. Полтора года отношений на расстоянии. Я поначалу не хотел возвращаться обратно после отработки. А она не хотела переезжать ко мне, не нравился город. Когда она приехала ко мне в очередной раз, то я услышал: «Может быть, нам проще расстаться?» Я сказал: «Не говори глупостей. Все у нас получится!»
Через полгода я перевелся обратно в родной город. Совсем скоро мы поженились. Сейчас мы уже 16 лет вместе, 14 женаты, у нас двое детей. Это реально моя половинка. И мы вместе счастливы, что все так сложилось!
- Мой первый молодой человек учился в мореходке. Перед уходом в море на первую практику (полгода) заехал со своим братом ко мне домой попрощаться. Оставил домашний номер телефона, чтобы я звонила его маме и спрашивала про его местонахождение, передавала ему приветы. После возвращения из рейса он меня нашел в школе, я заканчивала 11-й класс. Одноклассницы только вздыхали от зависти — какие это были искренние чувства и эмоции! Это было искренне, по-настоящему, красиво...
Успешно окончив школу, я уехала в другой город учиться. Но моя красивая история оборвалась. Молодой человек пропал, а после мы столкнулись на общей кухне в общежитии. Я была на первом курсе. А он уже встречался с девушкой со 2-го курса из нашего родного города.
- В 2006 году перешел в новую школу в связи с переездом. Со всеми в классе познакомился... И спустя время как-то на уроке классная руководительница сказала, что приехала наша умница. Ездила за границу с хором, заняли какие-то призовые места.
И зашла она, смугловатая девочка с длинными-длинными волосами. С тех пор, наверное, я и был влюблен в нее. Всю школу она через хохот с подружками говорила, что любит меня, и я ей очень дорог. Но спустя время жизнь нас развела, у меня никогда не было серьезных отношений.
И вот на втором курсе института была встреча выпускников. Мы увиделись снова. Спустя два дня пришла смс: «Ты не выходишь из головы».
Прошло уже 14 лет, как мы встречаемся и 11, как поженились. У нас двое пацанов, третий ребятенок на подходе, загородный дом, машины.
И все, что она мне говорила в школе, было правдой, хоть я до сих пор иногда это считаю за такой долгий прикол. Вся любовь, что скопилась во мне, вылилась на нее, и расцвели и я, и она.
Валечка, знай, если ты это когда-то прочитаешь, я люблю тебя безумно. Спасибо, что ты у меня есть. Ты моя первая и единственная любовь в этом мире.
Хорошая причина для девушек заниматься спортом, музыкой, иметь интересы, отлично учиться. В этой жизни в любви побеждают самые лучшие.
- Я до 23 лет не влюблялась, и в меня тоже никто серьезно не влюблялся. Кроме одного юноши, который учился на два курса выше на моем факультете. Он после учебы уехал в далекую Туркмению — тогда мне казалось, что это край Земли.
Заканчивала институт и переписывалась с ним. И вот приезжает он в отпуск — молодой, высокий, бравый. И делает мне предложение руки и сердца. Я соглашаюсь. Через год мы поженились, и с двумя чемоданами я поехала за ним. Сколько стран мы поменяли! Родили, вырастили и выучили двух сыновей, вырастили внуков. 52 года вместе.
Поверьте — счастье вас найдет.
Счастливые семьи похожи одна на другую- первая любовь, брак и верность. По-другому сложнее.
«Наше фото в год знакомства и спустя 12 лет»
- Моей первой любовью был Данилка. Мне было 5, а ему 6. Добрый такой, храбрый мой рыцарь. Он пел мне про тополиный пух и поцелуи. Защищал от противного пацана, который кидался червяками. Снял меня с турника, когда я боялась спрыгнуть. Соврал, что у него ДР, чтобы я пришла в гости. Когда обман раскрылся, он скромно сказал, что просто хотел поиграть со мной в машинки. А потом они с семьей уехали в Молдавию, так как его отец был оттуда. И к 17 годам он, к сожалению, очень изменился.
- В 40 осталась одна. Увлеклась туризмом. В походе познакомилась с мужчиной. Вот не хотела я отношений, но бабочки в животе как запорхали! И тут на одной стоянке он просит принести кружку из его рюкзака. Открываю карман рюкзака и ахаю — там лежит старый компас с поцарапанной крышкой! В детстве мы играли в пиратов с мальчишкой-соседом, в которого я была по-детски влюблена. Я отдала ему дедушкин компас «на удачу», когда его семья уезжала на Север. Оказалось, он вернулся в мой город, и этот компас снова привел нас друг к другу...
...ну а компасы любых модификаций вы всегда можете приобрести в магазинах Forest Home©😂
А вот и еще одна наша подборка, где люди поделились ностальгическими историями: 18 светлых историй из детства, в которых оживают теплые воспоминания о школьных друзьях