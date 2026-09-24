19 примеров детского творчества, в которых столько фантазии и старания, что рука не поднимается выбросить

Фотоподборки
24.09.2026
19 примеров детского творчества, в которых столько фантазии и старания, что рука не поднимается выбросить

Детское творчество всегда поднимает настроение и оставляет в душе теплые воспоминания: фигурки из соленого теста и полимерной глины, композиции из желудей и веточек, замки из картонных коробок. Кто-то из нас сам любил в детстве мастерить, а кто-то сейчас наслаждается фантазией и усердностью своих детей и с гордостью ставит очередную поделку на полку.

  • Собирала все детские рисунки сына. И вот решила подарить ему покрывало с дизайном из его же каракуль: тут машинка, там смешной кот, а в самом центре — семья. Сыночек слезу смахнул, обнял меня: «Мам, это круто. Но ты только не расстраивайся, это не наша семья, а Смешарики. Я просто рисовать их тогда не умел». Теперь смотрю на наше трогательное семейное покрывало и отчетливо вижу кривых Смешариков.
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Котопауза
только что

Идея - огнище! А то, что не родственники, а Смешарики - так это не важно, мне кажется.

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Девочка делала поделки из «морского стекла». Неудивительно, что ее папа не удержался и поделился творчеством дочки в интернете

© jasonc619 / Reddit

«Морским стеклом» называют осколки бутылок и посуды, которые попали в воду и годами обтачивались волнами и песком до гладкого состояния. Отец девочки рассказал, что у них целая коллекция таких стекляшек. Каждый раз, когда они едут в отпуск, то около часа проводят на пляже в поиске этой красоты — полный релакс и никаких гаджетов.

13-летняя девочка так чудно смастерила фигуру пса Снежка из мультфильмов о Тинтине, что можно легко перепутать ее с фирменным мерчем

Мама долго гадала, какого же мультипликационного персонажа сделала дочка. Оказалось, так девочка нарисовала папу

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  • Воспитатель в садике отвела меня в сторонку со словами: «У вас дома все хорошо?» Я напряглась. Выяснилось, ее смутил рисунок дочери: у всех бабочки яркие, а у нее — черная. Подзываю дочь: «А почему бабочка черная?» Она и говорит: «Да потому что папа любит черный. Я ему нарисовала».
ksu_aksu
Асия
только что

Всегда вспоминаю "Синие листья". Иногда дети рисуют тем или иным цветом просто потому, что у них не нашлось другого карандаша или этот первым попался. Обычно есть другие, более надёжные указатели на то, что дома что-то "нехорошо".

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Детские поделки могут быть настолько хороши, что о них вспоминаешь, даже будучи взрослым. Посмотрите только на этот «ноутбук» из 1996 года

© Stripedbread / Pikabu
Елена Дуда
только что

"Мне нужен..этот..как его..нубук, ви- фи и фрэшка" (сразу вспомнились Уральские пельмени)))

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Мужчина рассказал об этой детской поделке своего коллеги. Тот много рассказывал о своем увлечении, так что на работе его попросили принести фотографии. И в каком же все были восторге! Картинки на экране могли меняться, к картонному ноутбуку прилагались такие же картонные мышка, картридер, флешки. А сама система была оснащена дисководом и соединительными кабелями из ниток. Честное слово, детская фантазия и усердие во всей красе.

Девочка Саша — творческая личность, поэтому даже из втулки от туалетной бумаги она смогла сделать обаятельного зайца

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Осень как ни одна другая пора года радует нас детскими поделками. Здесь из обычной травы и листьев удалось создать целый пейзаж

© irrahandmade / Pikabu

Ко Дню матери дочка приготовила оригинальный подарок — сама сшила модную сумочку. Сдается нам, вырастет девочка модельером

  • Мне было лет 10, когда я «изобрел» перископ. Честное слово, я не видел такого нигде! А мастерить любил. В общем, я нарисовал чертежи, описал задумку, дал инструкцию и решил поделиться этим со всем миром. Завернул бумажку, прицепил к самодельному парашюту и отправил по ветру. Вся конструкция поднялась ввысь, а потом опустилась прямо на мусорку...

Как не похвастаться работой сына, который слепил Микки Мауса буквально из того, что было — бумага, скотч и веревка

После долгих переговоров о том, что ребенок хочет Лабубу, оказалось, что ее можно сделать дома самим

Возможно, соленое тесто было приготовлено и неправильно, но совушка все равно получилась чудесная

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Мама и дочка очень старались сделать шикарную композицию. Кстати, в качестве материалов они использовали обычные коробки из пунктов выдачи заказов

© Aljata / Pikabu
Асия
только что

Тоже мама делала, о чём сама и пишет. Причём мама по профессии с художеством связана.

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  • Дочка не особо любила мастерить какие-то поделки. Оценок им за это, к счастью, не ставили. И вот на очередной конкурс в последний момент мы сделали ежика из семок и пластилина. Приходит дочь из школы и в дневнике надпись: «Умница! Отдаем на конкурс!» Мы вообще не поняли, что к чему. Оказалось, что наша дочка нравится однокласснику. И он ей отдал свою вазу из каштанов! Вот так вот просто взял и отдал. Она, кстати, на него обиделась и заявила, что если бы делала ежа сама, то не прибегала бы к его помощи. А так это папа абы что наделал.
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4-летняя Агата обожает кенгуру! Так что лучшим подарком для мамы стала поделка на эту тему

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Автор фото очень гордится работой из полимерной глины, которую сделала его дочь

© Unknown author / Reddit
Асия
только что

Дочери 16. Просто для уточнения. Но работа очень красивая!

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При изготовлении этой поделки для детского сада мальчику помогали папа и дядя. Они вместе собирали палочки, желуди и листочки, а потом за пару часов соорудили такую композицию

В творчестве главное — уверенность в себе. Ведь художник всегда видит вещи иначе. Как вам эта Королева осени?

Комментарии

Уведомления
Асия
только что

И почему же в этой подборке про ДЕТСКИЕ поделки, так много "я сделала для дочи в детский сад, потому что ей как бы три годика, она не умеет"? Кстати, с Reddit в этот раз работы действительно похожи на детские, так что в них я верю. А у наших пикабушников вырезали подписи, что это делали родители за ребёнка.

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