16 детских шедевров, которые подарят улыбку даже в самый хмурый день
Интересное
48 минут назад
Детская фантазия не знает границ — там, где взрослый видит обычный стакан воды, ребенок углядит настоящий межгалактический триллер. Осторожно: уровень искренности в этой статье зашкаливает, а взгляд птицы, смотрящей «прямо в душу», вам еще не скоро удастся забыть.
«Мелкая художничает. Это планета „Корова“»
Домики у современных детишек уже не те
- Психолог попросила сына нарисовать домик. Он нарисовал прямоугольник с кучей окон. «А как в твой дом можно войти?» Ответил, что с другой стороны, потому что тут дверь не поместилась. Нам торжественно огласили вердикт: ребенок — без творческих способностей. Но мы не расстроились! © Светлана С / Dzen
«Дите нарисовало нашего кота»
«Всех с днем отца!»
Ну да, это реально дно, коль батя такой ) хотя талант к рисованию прослеживается, что уж там
-
-
Ответить
Ну, и в чем он неправ?
- У меня как-то давно ученик написал в сочинении: «Роман „Герой нашего времени“ — очень плохой роман, потому что в нем все части переставлены наоборот и приходится думать в голове, а этого я не люблю». © Olga Sukhanova / Dzen
«Дочь, 5 лет, подарила рисунок. Семья в понимании ребенка»
Это эмблема прям и претендует на символ мира, семьи и любви! Очень круто! Вам срочно надо запатентовать это изображение)
-
-
Ответить
Как думаете, сколько ошибок можно сделать в слове «общую»?
- Мама вела вела практикум по языку на спортфаке. Так вот, один студент написал слово «общую» таким образом: опъсчюю. Было это лет 30 назад, до сих пор вспоминаем. © Наталья / Dzen
«Сестра спросила, что нарисовать мне в подарок. Я ради смеха скинул Мунка. Бабушка заявила, что на это ушло полчаса»
Когда говорят о нестандартном мышлении, имеют в виду именно это
- Задали нам как-то написать сочинение-диалог. У меня получилось так:
— Давай поиграем в города?
— Давай.
— Москва.
— Архангельск.
И так на 5 страниц. А в конце:
— Ну все, мне уже надоело играть.
Получил пятерку, потому что ошибок не было. © Unknown author / Pikabu
«Сын нарисовал птицу. Ох уж этот взгляд...»
Когда у отчима слишком хорошо развито чувство юмора
- В школе задали написать сочинение о профессиях родителей. Мама работала бухгалтером, а отчим — балетмейстером. Я ходила на балет и его там встречала. Так вот, правда открылась, когда учительница позвонила домой и уточнила, где работают родители. Оказалось, отчим — сантехник. Весело вспоминать те времена, мне с ним и правда очень повезло. © HannaSt / Pikabu
«Ухохатываюсь с автопортрета своей пятилетки»
Когда с фантазией у ребенка все в порядке
- Нам как-то надо было написать сочинение от лица капельки воды. Я там, помню, целый триллер описал о том, как спокойно жил в колодце со своими собратьями, мы резвились вместе, играли, а потом вдруг прилетел инопланетный корабль и захватил меня и многих моих собратьев. Мы находились в плену долго, периодически к нам прилетал маленький инопланетный корабль и уносил неизвестно куда часть моих собратьев. Однажды я оказался в числе тех, кого унес этот корабль. Я видел, как нас засасывает в какую-то черную бездну, и из последних сил вцепился в стенки этого корабля. Чудом получилось, и я остался внутри единственным.
Это я описал, как мы воду питьевую из колодца ведром зачерпываем и храним в доме, периодически наливая ее в кружку и выпивая. © Dimetrodon / Pikabu
«Дочка вручила мне ежегодный потрет. Разница в два года. Хорошею на глазах»
Зато первое место занял!
- Ребенок-первоклассник сам собрал материал, сделал и принес в школу осеннюю поделку из листьев и каштанов. Каемся, мы о ней попросту забыли. Так ее признали одной из лучших! Но есть нюанс: уже с месяц училки при виде нас хихикают, потому что ребенок умудрился принести поделку в коробочке из-под гигиенических прокладок. © Подслушано / Ideer
«Мой четырехлетний ребенок нарисовал лошадь»
Еще больше примеров детского творчества, от которого на душе становится тепло и радостно, можно увидеть в этих наших материалах:
