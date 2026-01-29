16 детских шедевров, которые подарят улыбку даже в самый хмурый день

Детская фантазия не знает границ — там, где взрослый видит обычный стакан воды, ребенок углядит настоящий межгалактический триллер. Осторожно: уровень искренности в этой статье зашкаливает, а взгляд птицы, смотрящей «прямо в душу», вам еще не скоро удастся забыть.

«Мелкая художничает. Это планета „Корова“»

Домики у современных детишек уже не те

Психолог попросила сына нарисовать домик. Он нарисовал прямоугольник с кучей окон. «А как в твой дом можно войти?» Ответил, что с другой стороны, потому что тут дверь не поместилась. Нам торжественно огласили вердикт: ребенок — без творческих способностей. Но мы не расстроились! © Светлана С / Dzen

«Дите нарисовало нашего кота»

«Всех с днем отца!»

Ну, и в чем он неправ?

У меня как-то давно ученик написал в сочинении: «Роман „Герой нашего времени“ — очень плохой роман, потому что в нем все части переставлены наоборот и приходится думать в голове, а этого я не люблю». © Olga Sukhanova / Dzen

«Дочь, 5 лет, подарила рисунок. Семья в понимании ребенка»

Как думаете, сколько ошибок можно сделать в слове «общую»?

Мама вела вела практикум по языку на спортфаке. Так вот, один студент написал слово «общую» таким образом: опъсчюю. Было это лет 30 назад, до сих пор вспоминаем. © Наталья / Dzen

«Сестра спросила, что нарисовать мне в подарок. Я ради смеха скинул Мунка. Бабушка заявила, что на это ушло полчаса»

Когда говорят о нестандартном мышлении, имеют в виду именно это

Задали нам как-то написать сочинение-диалог. У меня получилось так:

— Давай поиграем в города?

— Давай.

— Москва.

— Архангельск.

И так на 5 страниц. А в конце:

— Ну все, мне уже надоело играть.

Получил пятерку, потому что ошибок не было. © Unknown author / Pikabu

«Сын нарисовал птицу. Ох уж этот взгляд...»

Когда у отчима слишком хорошо развито чувство юмора

В школе задали написать сочинение о профессиях родителей. Мама работала бухгалтером, а отчим — балетмейстером. Я ходила на балет и его там встречала. Так вот, правда открылась, когда учительница позвонила домой и уточнила, где работают родители. Оказалось, отчим — сантехник. Весело вспоминать те времена, мне с ним и правда очень повезло. © HannaSt / Pikabu

«Ухохатываюсь с автопортрета своей пятилетки»

Когда с фантазией у ребенка все в порядке

Нам как-то надо было написать сочинение от лица капельки воды. Я там, помню, целый триллер описал о том, как спокойно жил в колодце со своими собратьями, мы резвились вместе, играли, а потом вдруг прилетел инопланетный корабль и захватил меня и многих моих собратьев. Мы находились в плену долго, периодически к нам прилетал маленький инопланетный корабль и уносил неизвестно куда часть моих собратьев. Однажды я оказался в числе тех, кого унес этот корабль. Я видел, как нас засасывает в какую-то черную бездну, и из последних сил вцепился в стенки этого корабля. Чудом получилось, и я остался внутри единственным.

Это я описал, как мы воду питьевую из колодца ведром зачерпываем и храним в доме, периодически наливая ее в кружку и выпивая. © Dimetrodon / Pikabu

«Дочка вручила мне ежегодный потрет. Разница в два года. Хорошею на глазах»

Зато первое место занял!

Ребенок-первоклассник сам собрал материал, сделал и принес в школу осеннюю поделку из листьев и каштанов. Каемся, мы о ней попросту забыли. Так ее признали одной из лучших! Но есть нюанс: уже с месяц училки при виде нас хихикают, потому что ребенок умудрился принести поделку в коробочке из-под гигиенических прокладок. © Подслушано / Ideer