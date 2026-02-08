Взяла и собрала ягоды с одного (в может и не одного) из их деревьев. Тоже начисто. И ласковым тоном уточнила, что это помощь любимым родственникам, а заодно и благодарность - нелегко ведь было её вишню обобрать, наверное, умаялись… А потом как-нибудь нужно добиться, чтобы на участок и в дом без присмотра эта часть семейства не могла попасть. Поменять замки и поставить забор в три метра высотой.
16 свекровей, которые отжигают так, что хоть стой, хоть падай
После свадьбы вы получаете в подарок не только мужа, но и его маму со всем багажом ее жизненного опыта и специфических взглядов на мир. Иногда этот опыт оборачивается трогательной заботой, а иногда — комедией абсурда.
- Моя свекровь — женщина-кремень: властная, острая на язык и всегда знает, как жить. Приехала с ночевкой. Среди ночи будит нас, и я ее не узнаю. Голос дрожит, бледная. Шепчет: «У меня в комнате кто-то есть!» Мы с мужем залетаем в комнату и вот те на! У нее в кровати наш кот Барсик. Оказалось, наш интроверт проспал весь ее визит в шкафу и вышел на разведку только ночью. Свекровь, мгновенно вернув себе величие, выдала: «Я думала, вы его отдали — я же сказала, что он мне не нравится!»
- Я периодически сижу на диетах, поэтому свекровь перед праздниками всегда звонит и уточняет, все я ем сейчас или нет. Если да, то она часть блюд старается готовить диетическими. Например, у всех свиной шашлык, для меня запеченная индейка. Для всех оливье, для меня овощной салат с заправкой из йогурта. Все едят горячие бутерброды, а я закуску в лаваше. Я очень благодарна ей за такую заботу. © Lirala / Pikabu
- Во время нашего медового месяца мы попросили маму мужа кормить нашего кота, пока нас не было. Когда мы вернулись, то обнаружили, что она сделала перестановку в нашем доме, перевесила все картины на стенах, навела порядок в кухонных шкафах и ящиках. Как же я рада, что теперь она моя бывшая свекровь. © PLobosfn / Reddit
- Моя сестра сначала познакомилась со своей свекровью, а уже потом с мужем. Однажды вечером парень, с которым жила сестра, выгнал из своей квартиры в чужом для нее городе, где ни друзей, ни знакомых. Потому что так сказала его мать. А сестренка, будучи гордой, взяла вещи и ушла. Заревела уже на улице. Там случайно столкнулась с женщиной, которой и рассказала о своей беде. Женщина ее утешила и оставила переночевать у себя. Утром к ней заглянул ее сын. А через год он и моя сестра поженились. © Подслушано / Ideer
- В выходные сказала мужу, что приготовлю ужин и пойду собирать вишню. Он согласился и говорит, мол, сегодня его мать заезжала к нам и тоже собрала немного. Я выхожу и вижу, что все собрано подчистую. Я психанула и пошла к мужу. Он звонит и спрашивает ее, что за дела. Ответ просто сразил: «Ну я думала, раз ягоды такие спелые и не собраны, то они вам не нужны». Самое интересное, что у моих свекров у самих есть вишневые деревья, а мои ягоды они уже заморозили, законсервировали и часть раздали друзьям. © Unknown author / Reddit
- Моя свекровь очень сдержанный человек, практически не проявляющий чувства и эмоции.
Но ко мне она относится нормально или, скорее, терпит ради сына. Я была уверена в этом до определенного момента, пока не попала в ДТП на такси. На обледенелой дороге нас понесло и перевернуло. Машина искорежена, я отделалась синяками и адским испугом.
Свекровь добралась ко мне даже раньше мужа. Рыдала, целовала меня, обнимала и не отпускала до приезда мужа, называя своей родной доченькой. Она по-прежнему сдержанна, но теперь я знаю правду. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Лет 10 назад родителям мужа пришлось пожить у нас. Я сварила, как обычно, супчик (я люблю жидкие супы с минимумом продуктов), вечером свекровь тихонько мне сказала, что ее муж есть такой супчик не будет. Я пожала плечами и предоставила ей кухню. Все это время готовила она, а я только помогала. Свекровь готовит вкусно, но я люблю полегче. Когда они уехали, муж как-то обмолвился, что мама готовит борщ по-другому, на что я сказала, что если хочет суп, как у мамы, пусть идет жить к маме. Я готовлю по-своему. Спасибо им за адекватность. Больше ни свекровь, ни муж даже не заикались про мою готовку. © Аноним1104358 / Ideer
- Моя свекровь застала меня в ванной за депиляцией усиков. Что началось! Оказывается, замужняя женщина, удаляющая любые волосы на теле, не самая умная. По ее мнению, нет волос — нет любви, и муж скоро пойдет «нормальных» женщин искать. Добила она меня фразой: «Ты еще скажи, что тратишь на это все деньги, я сразу сына от тебя заберу». Мы с мужем в шоке. © Подслушано / Ideer
Ну да, сыну же три годика, его можно под мышки подхватить и унести от змеи-невестки. Разные кадры, конечно, бывают, но всё же.
- Мама и папа моего парня помогли нам переехать в новый дом. Мама унесла все вещи своего сына в одну спальню, а мои — в другую. Затем, искренне не понимая, она спросила, почему в грузовике с нашими вещами только одна кровать, и уточнила, заказали ли мы вторую. Мы даже растерялись и не осмелились ей что-либо ответить. © Unknown author / Reddit
- Мы с бывшим копили деньги на совместную поездку. Примерно за неделю до отъезда он рассказал, что его мать жаловалась, мол, у нее много долгов. Он, будучи хорошим сыном, решил отдать ей большую часть из своих накоплений. Я отнеслась к этому с пониманием, и мы договорились перенести поездку, чтобы он мог накопить деньги снова.
Несколько дней спустя я навестила его маму, а она хвалится мне огромным декоративным фонтанчиком, который она купила для своего сада. Мне стало смешно, и я пробормотала: «Дорогой наверное». А она похлопала меня по плечу и сказала: «Путешествовать на машине опасно. Так будет лучше». © hazelk / Reddit
- С теперь уже бывшим мужем мы сошлись, когда нам было по 23 года. Готовить я училась уже в отношениях и часто пересаливала блюда. Свекровь всегда шутила, мол, значит, любит сильно. Развелись мы с мужем, когда я привыкла к специям и стала даже немного недосаливать. В один из вечеров он устроил мне скандал, мол, маман сказала, что кончилась любовь, раз я стала нормально солить. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Спустя 10 лет брака выяснилось, что моя свекровь спрятала паспорт мужа за 2 дня до свадьбы. Она думала, что все обломится, но связи тогда помогли нам быстро сделать паспорт. А спустя 10 лет мы с мужем разводимся. Вот теперь думаю, что лучше бы, наверное, и не помогли тогда связи. © Подслушано / Ideer
- У свекрови нас две невестки, примерно в одно время мы познакомились с нашими мужьями, но общаться начали только спустя 4 года. Я считала, что вторая сноха меня не переваривает, а она думала про меня то же самое, это свекровь нам плела друг про друга. За общим столом мы собирались редко и даже тогда толком не разговаривали. Мужья наши общаются, но редко. Много дел. С каждым разом фантазии нашей свекрови становились все более извращенными, негатив все нарастал и нарастал. И вот мы решили встретиться и высказать все друг другу. Каково же было наше удивление, что нас дурачили, как девчонок. Свекрови мы, конечно, высказали все потом, на что была неадекватная истерика, а мне до сих пор непонятно, что у человека в голове, чтобы осознанно нести разлад в свою семью? © Подслушано Телеграм / Telegram
- Моя свекровь рассказала, что у моего мужа в молодости была любовь с одной соседской девушкой, и что они друг другу писали письма. Я дала ей понять, что мне все равно, ведь это — прошлое. Потом рассказала это мужу и рассмеялась, когда он сказал, что вообще такого не было никогда, а с этой девушкой он даже не дружил. Вот так на скандал пытаются спровоцировать. © anakovac91
- Моя свекровь вообще переплюнула всех. Пока я лежала с ребенком в больнице, она уговорила моего мужа пожить у нее. Когда я, измученная, вернулась, она мне говорит: «Зеленые плавки сыночка не могу найти, не догадываешься, где они?» А мне было не до трусов как-то. Так она месяц меня ими долбила, пока до меня не дошло, что она имела в виду. За 25 лет общения чего только не было с ее стороны, но теперь мы не общаемся. © olkaosoka
- Забирает, значит, меня муж из роддома. Свекровь с другими родственниками тоже приехала. Она посмотрела на ребенка, посюсюкала, как положено, а потом говорит: «Носик прямо в мужа, глазки как у деда». Затем посмотрела на меня и выдает: «А твоего тут вообще ничего». Что ж, ничего так ничего. Я так, мимо проходила. © macskas / Pikabu
Отношения со свекровью — это настоящий аттракцион. Кому-то везет на «золотого» человека, который поддержит в трудную минуту, а кто-то вынужден годами искать в шкафах «зеленые плавки сыночки». Но даже в самых абсурдных ситуациях главное — сохранять чувство юмора и личные границы. А какие «перлы» выдавала ваша свекровь? Или, может, вы сами уже стали той самой легендарной мамой мужа? Делитесь своими историями в комментариях!
