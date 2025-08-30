Тесть - отец жены. Ну хоть немного редактируйте тексты! На абсолютную грамотность уже и не рассчитываю
14 историй из жизни свекрови и невестки, по которым можно смело сериал снимать
Истории
1 час назад
Говорят, Бог дает родственников, а вот чувство юмора — чтобы с ними справляться. И нет на свете отношений, которые проверяли бы это правило на прочность так, как союз свекрови и невестки. Это вечный двигатель абсурдных, порой нелепых, но бесконечно милых и смешных ситуаций.
- Я свою маму называю «мама», а свекровь называю «мони ма». «Мони» на бенгали означает «драгоценные камушки». После свадьбы я очень сомневалась, смогу ли называть свекровь «мамой». Я ведь не знала ее раньше. Как можно за один день отдать кому-то место своей матери? Моя старшая свекровь (бабушка мужа) одобрила мой вариант и сказала: «А ведь будет так мило, если ты будешь звать ее „мони ма“?» И это сработало. Мы стали лучшими подругами буквально за несколько дней. Даже если я ссорюсь с мужем или не могу принять какое-то решение, я звоню сразу ей — она мой главный советчик. Выслушав все, она всегда говорит: «Окажись я на твоем месте, я бы поступила так... но это твоя жизнь, и тебе решать, что делать». © Anjana Ghosh / Quora
- Моя свекровь — ирландка. Сыну, конечно, она ничего плохого не говорит, а мне почти каждый день звонит с новыми указаниями. Как-то раз она позвонила и заявила: «Ты слишком мудришь с готовкой, тебе нужно готовить проще. Но когда будешь делать ту жареную курицу, позови меня, это мое любимое блюдо». © Annaidy / Reddit
- Свекровь и свекор пригласили нас поехать с ними в отпуск, чтобы навестить родню мужа на другом конце страны. Мы вежливо отказались, объяснив, что как раз планировали навестить наших очень хороших друзей. Свекровь спросила, купили ли мы уже билеты, на что мы ответили, что нет — ждем налоговый вычет, чтобы их приобрести. Ее ответ был гениален в своей простоте: «Ну вот, значит, вам ничто не мешает поехать с нами, потому что мы уже купили вам билеты на наш рейс!» © Unknown author / Reddit
- После свадьбы мы жили вместе 8 месяцев, и свекровь увидела, что мы тратим почти 4 часа в день на дорогу до офиса. Она предложила нам переехать в квартиру поближе к работе. Сказала: «Только потому, что я не буду видеть тебя и моего сына каждый день, я не стану любить вас меньше. Если мы будем жить вместе, то, возможно, через пару лет начнем ссориться по пустякам. Но если вы будете жить отдельно, то каждый ваш визит будет наполнен любовью». Это действительно сработало! Последние два года мы живем отдельно, но мы по-прежнему близки. © Anjana Ghosh / Quora
- Моя свекровь была самой прекрасной женщиной из всех, кого я когда-либо знала. У меня были очень токсичные отношения с мамой, и свекровь взяла на себя обязательство подарить мне материнскую любовь. Она водила меня по магазинам, смеялась вместе со мной, была со мной, пока я плакала. Когда она заболела, мы с мужем переехали, чтобы ухаживать за ней. Накануне своего ухода она написала моим родителям письмо о том, какая я замечательная. © Ha********_Peguin / Reddit
- Я вернулась и увидела записку, приклеенную скотчем к моей двери. Это было «признание» от «тайной любовницы» моего мужа. Признания в изменах, обмане и т.д. Там было описано странное овальное родимое пятно на его левой ягодице. А в конце было что-то вроде «даже не пытайся искать меня, ты никогда меня не найдешь». Дело в том, что я знаю — мой муж никогда мне не изменял. Я знаю, что не было никакого романа. Откуда же эта «таинственная любовница» узнала о его родимом пятне? Оказывается, это моя свекровушка решила меня подколоть.© UnexpectedWidow / Reddit
- Свекровь — довольно резкая по натуре женщина, мне всегда казалось, что она меня не любит. Перед днем рождения тестя мы с мужем сильно поссорились и я сказала, что никуда не пойду — там все равно мне никто не рад! Муж очень удивился моим словам и стал говорить, что его родители обожают меня — ему есть с чем сравнить. А я стала доказывать обратное: его мать вечно странно смотрит на меня, далеко не вежливо общается. Муж добавил: «Да она ни с кем вежливо не общается, не обращай внимания. Что важно — у нас в семье никто селедку под шубой не ест. Вообще! Кроме тебя. Но ты обрати внимание — каждый раз, когда ты приходишь к ним в гости, она есть на столе» Я успокоилась и пошла на день рождения. Все время смотрела на этот салат — действительно, его никто не брал. А потом свекровь сказала: «Оксан, шубу ешь. Я что, зря готовила?» Я не смогла не улыбнуться. Наверное, и правда — такая у нее любовь.. © Не все поймут / VK
- Свекровь моей сестры была уверена, что та не умеет готовить. Особенно ее беспокоил «неправильный чечевичный суп». Однажды моя сестра сдалась и пригласила ее провести «мастер-класс». Пока она звонила мужу, сестра тайком добавила в кастрюлю сушеную сливу. Когда свекровь попробовала, то надолго задумалась, а потом изрекла: «Гениально! Это ты у моей свекрови подсмотрела?» Теперь она звонит каждую неделю с вопросом: «Ну что, готовим твой „неправильный“ суп?» Так они стали кулинарными союзницами..
- Одним Рождеством моя свекровь купила всем своим невесткам браслеты с бриллиантом. Я подумала, что это мило, но я вообще редко ношу украшения. Я нервничаю, когда на мне что-то кроме бижутерии, потому что я склонна терять вещи. Тем не менее, всякий раз, когда я была рядом со свекровью, я старалась не забывать надевать его.
Спустя несколько лет она подошла ко мне и предложила выкупить мой браслет обратно. Я спросила ее: «Зачем?» Она сказала, что другая невестка потеряла свой и очень расстроена. Она добавила, что, поскольку ей казалось, что он не особо мне дорог, она хотела заплатить мне за него, чтобы отдать той, что потеряла свой. Я была действительно шокирована. © Anne Riley / Quora
- Моя свекровь была прекрасной женщиной и подругой для меня. У нее самой со свекровью были кошмарные отношения, поэтому она прилагала все усилия, чтобы быть доброй ко мне еще до того, как мы встретились лицом к лицу. Я выросла в очень жестокой и консервативной семье, и, когда я оказалась незамужней и беременной, знала, что получу от них минимальную поддержку или не получу ее вовсе. В то время как они даже не устроили мне детский праздник, она прислала мне огромную посылку, в которой было почти все, что могло понадобиться для ухода за ребенком в первые два года его жизни. © Victoria Mellody / Quora
Не понял, что значит "свекровь", а она не замужем и беременная?
-
-
Ответить
- Когда свекровь и свекор приехали на нашу свадьбу, она отвела меня в сторону и сказала: «Ты мне очень нравишься. Пожалуйста, не выходи за него замуж». О, как бы я хотела, чтобы я тогда прислушалась к ней! Когда я развелась с ним, она приняла мою сторону и даже предложила выступить в суде в мою пользу, если дело дойдет до этого. Мы с ней оставались в тесном контакте более 25 лет, разговаривая по несколько часов как минимум раз в неделю. © Victoria Mellody / Quora
- Я знаю, что иметь поддерживающую свекровь — большая редкость, но я могу сказать, что это возможно! У меня замечательная свекровь, которая на самом деле делает мой брак крепче. Она так добра ко мне и не лезет в мелкие споры между мной и мужем.
Она с распростертыми объятиями приняла в семью моих детей от предыдущего брака. Всегда относилась к моей маме как к подруге. Я всегда буду благодарна ей за ее тепло и доброту ко всей моей семье.
И благодаря ее примеру я стала лучшей женой и матерью! Теперь у меня есть зять и невестка, и я стремлюсь дать им то же уважение и помощь, которые она дала мне.
Спасибо, мама!!! © Tina Manacchio / Quora
- Так как у моей свекрови двое сыновей, у нее не было возможности заниматься «девчачьими» делами. Поэтому после свадьбы я отвела ее в торговый центр, и мы купили для нее нарядные куртисы (индийские туники). В тот день она впервые в жизни попробовала пончик. Мы катались по городу на мопеде, и я даже познакомила ее с момо (пельменями в азиатском стиле).
Она узнала, что у меня повышенная кислотность, и теперь следит, чтобы я правильно питалась и не пропускала приемы пищи. Она никогда не забывает замочить для меня миндаль на утро — точно так же, как это делала моя мама. Без всяких просьб с моей стороны она с радостью начала готовить для меня чапати и овощи. Я помогаю ей на кухне, хоть и ужасно готовлю, а она терпеливо меня учит. Наши утренние чаепития наедине стали ритуалом, с которого мы начинали день.
Теперь, когда я живу в другой стране, я очень по ней скучаю. Со своим сыном она может разговаривать не каждый день, но мы с ней общаемся ежедневно и ведем веселые беседы о наших мужьях. © Gauri Kshirsagar / Quora
- У меня великолепная свекровь! Она живет одна в маленьком горнолыжном городке, в лесу, водит крутой мотоцикл. Однажды, катаясь на нем, она врезалась в медведя, который переходил дорогу. Она выжила, медведь тоже выжил, со всеми все в порядке. Ура крутым свекровям! © mrsmkurtzman / Reddit
Иногда люди, которые появились в нашей жизни не по крови, не просто дарят нам свое тепло — а учат нас самой главной мудрости: умению принимать, понимать и отдавать. И лучшая благодарность, которую мы можем им выразить, — это самим стать таким же источником добра и поддержки для других.
А если вам нравятся разные истории про жизнь со свекровями, советуем не пропустить:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15+ человек, которые просто хотели спокойно отдохнуть, но у Вселенной были на них свои планы
15+ случаев, когда жизнь подкинула такой сюрприз, что об этом можно снять целый фильм
Истории
3 недели назад
Честный рассказ о том, как я стала «тарелочницей» и что это изменило в моей жизни
Истории
2 месяца назад
16 друзей, которые исчезли из жизни быстрее, чем Wi-Fi в метро
20 трогательных фото и историй о том, как непросто старшему поколению подружиться с гаджетами
16 коллег, после общения с которыми хочется махнуть на безлюдный остров
15 случаев, когда работа подкинула такой сюрприз, что впору сценарий для кино писать
15+ человек, которые просто жили своей жизнью, а потом их нашли приключения
Истории
1 неделя назад
15+ историй и фото от покупателей, которые вышли из магазина с полными пакетами впечатлений
Истории
4 дня назад
18 доказательств того, что семейная жизнь порой сбивает с толку даже бывалых
25 примеров дружбы животных и людей, которые докажут, что любовь не знает границ
Животные
1 месяц назад
17 ситуаций из садика, которые надолго врезались в память родителям и воспитателям
Народное творчество
2 месяца назад