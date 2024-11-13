18 неповторимых свекровей, общение с которыми превращается то в фарс, то в мелодраму
Мы не обязаны видеть в свекрови вторую маму, но хороших, уважительных отношений с ней хочется всем. Такие отношения завести и поддерживать не так-то просто. Особенно, если мать мужа совершает поступки, про которые хочется сказать: «Свекровь отмочила».
- Еще в молодости встречалась с мужчиной лет на 7-8 старше меня. Его мама через 5 минут после знакомства отвела меня в сторонку и в приказном порядке сказала: «Срочно расписывайся и рожай. А то сыночка уже взрослый, нагулялся уже. Ему срочно нужна семья и дети». А потом еще до кучи добавила, что у нее уже есть внук от дочери, поэтому мне нужно рожать только девочку. И точка! Я вежливо сказала, что быстренько начну исполнять ее указания. Еще пару недель понаблюдала, как мой мужчина начинает свой день с обязательного звонка маме, а вечером ей отчитывается, и решила, что не надо мне такого счастья. © CatKate / ADME
- Прилетела претензия от свекрови, что я загоняла ее сына. Действительно, он ведь 2 месяца без работы. Заставляю его готовить себе и убирать раз в неделю. А еще в магазин ездить за дешевыми продуктами, одежду в химчистку возить, машину на мойку и в ремонт отгонять, передавать показания счетчиков. Беспредел! Свекровь мечтает, чтобы я сидела дома и вела быт. Только пока выходит наоборот, а она бесится, что ее сынулю эксплуатируют. © Подслушано / Ideer
- Когда я начала встречаться с будущим мужем, то обронила фразу во время еды: «Мм... Как у мамы!» Оказалось, в их семье — это когда совсем несъедобно. Свекровь умеет испортить даже то, что испортить трудно. Семейные обеды для меня как каторга. Самое вкусное, что было на последнем — бутерброды, которые сделал свекор. Но свекровь жадная по жизни: специально соли поменьше, масла поменьше, а все подпорченное и просроченное бережно хранит в холодильнике, чтобы пустить в дело. Материальных проблем у нее никогда не было. © aksinya86 / Pikabu
- Муж в последнее время стал намекать, что я «запустила себя». А у нас трое детей, есть дела у меня и поважнее, чем ноготки с прической. И вот пришла к нам в гости свекровь, муж говорит ей: «Мама, что-то жена у меня неухоженная в последнее время стала». Свекровь тут же подхватила: «Неухоженная? Да ты за ней и не ухаживаешь, с чего бы ей ухоженной быть? Где цветы, где подарки, ты хоть еду-то сам когда в последний раз готовил, чтобы она отдохнула? Угомонись, а то с такими претензиями жена скоро станет ухоженной, да не для тебя». После этого разговора больше претензий не было. © Мамдаринка / VK
- Мы живем со свекровью. И вот возвращаюсь с я работы вечером и обнаруживаю, что наша с супругом постель выглядит так, будто на ней кто-то спал. А я всегда тщательно заправляю постель, и муж весь день на работе. Спросила свекровь: «Здесь кто-то был?» Та молчит. И только через пару недель я обнаружила, что свекровь в наше отсутствие под кровать засовывала свою консервацию на зиму... © Мамдаринка / VK
- Когда ребенку было 1,5 года, свекрови понадобилась помощь сыночка на даче по выходным. Все лето муж покорно корячился, а свекровь собирала ягодки. В будни требовала забирать ее с работы. Через три месяца я сорвалась и сказала, что мой муж нужен дома. А свекровь резко схватилась за сердце и выдала: «Кто же мне поможет, если не сын?» Я стала чувствовать себя третьей лишней в этих отношениях. Я понимаю, что дальше будет хуже. © Cucumber***** / Pikabu
- Свекровь настаивает, чтобы мы купили подарки всей ее родне, хотя денег у нас на это нет. Мы — молодые супруги, муж еще студент, и пока что я содержу нас обоих на свою небольшую зарплату. Вчера мама мужа позвонила и сказала, что надо купить презенты для пятерых братьев и сестер, племянника и его родителей. А ведь у меня тоже есть семья. © Evie_Magazine / Twitter
- Моя свекровь показала себя во всей красе прямо на нашей с мужем свадьбе. Она выхватила микрофон у ведущего и сказала, что хочет произнести тост и дать напутствие для молодых. Выдержав паузу, она выдала такое, что обалдели все: «Дорогие мои дети, хочу пожелать вам настоящей любви, несмотря на ошибку в выборе!» Больше она не произнесла ни слова за весь вечер. Муж пытался меня убедить в том, что она имела в виду совсем другое. Но с того момента мне почему-то не хотелось с ней больше общаться. Прошел уже год, а я до сих пор не хочу.
- Не знала, как упросить свекровь прекратить чавкать. Она очень ранима. Как-то ели вместе за столом с ней и племянником. И тут она просит его не чавкать, а сама... Я не выдержала и как гаркнула племяннику: «Ну, прекрати уже, а то терпеть не могу людей, которые чавкают! Как свиньи». Племянник и свекровь закрыли рот синхронно. С тех пор едят молча. Теперь думаю, как уговорить закрывать дверь в туалет, когда делают свои дела, и мыть руки. © Подслушано / Ideer
Круто, ещё смыва т ь за собой в туалете, не пердеть за столом, не спать в обуви, работы непочатый край
- Моя свекровь регулярно одаривает нас с мужем подарками, но есть одна особенность. Она дарит нам вещи, которые не подходят по размеру. Например, она подарила куртку 60-го размера, хотя у нас размер 46-48. Также она подарила нам множество футболок 42-44 размера. Еще сервизы разные дарит... Очень старомодные. Когда мы говорим ей, что нам это не нужно, она обижается и парирует: «Просто вам не угодишь». А на рождение нашего ребенка она подарила ему одежду, которая будет ему как раз только через два-три года... © Мамдаринка / VK
- Когда свекровь узнала, что мы за ведение беременности будем платить, то отвела меня в сторону и тихонько сказала: «Ты сразу всю сумму не вноси, а то мало ли что. Ты же понимаешь, да? Понимаешь, о чем я?» Спустя какое-то время я свернула с ней общение. © КолоБася / ADME
- Моя новоиспеченная свекровь в первый приезд в гости решила показать мне фото с прошлой свадьбы мужа, пока его самого рядом не было. Свадьба была очень пафосная в Чехии, но они сразу развелись, даже дня вместе не жили. И тут она говорит: «Это я так. Просто фотки красивые». © Azarika / ADME
Я бы и сама не стала всю сумму вносить, потому что да, к сожалению, мало ли что... Я после своего "мало ли что" не покупала ни вещей никаких до рождения живого и относительно здорового ребенка, ни вообще далеко идущих планов не строила в последующие беременности....
- Учила меня свекровь готовить, и в итоге у меня стало получаться вкуснее, чем у нее. Она, видимо, заревновала. Как-то дала мне рецепт пирога с селедкой. Я приготовила — получилось что-то странное. Муж это есть не стал, а свекровь как давай смеяться. Подходит ко мне и говорит: «Я тебя научила готовить, осталось твою наивность еще вылечить!» © Мамдаринка / VK
- Дочка коллеги вышла замуж полгода назад. Свекровь начала капать на мозги тем, что муж в семье главный, и нужно ему долю в квартире выделить, чтобы он себя совсем главным почувствовал. Девчонка хоть и молодая, но сказала, что когда они сами заработают и купят жилье, то там и доля будет. Теперь свекровь сыну втирает, что не ценят его в этой семье, бежать оттуда нужно. Хорошо хоть, что с детьми пока решили не торопиться. © Подслушано / Ideer
- Купили мы квартиру, нужен был ремонт, чтобы можно было жить. А это примерно месяц. Брат мужа предложил пока пожить у него, мол, все равно он один в трешке. Я тихонько сидела в комнате, которую нам выделили, но убиралась при этом во всей квартире постоянно. Готовила на всех. Но когда мы уходили на работу, то в эту квартиру прибегали свекровь со свекром и начинали лазить по шкафам в «нашей» комнате. Она смотрела, как сложена наша одежда, чуть ли не в трусах копалась. Потом она ходила и говорила, что я какая-то грязная. После этого видеть ее нет никакого желания. © anishira / Pikabu
- У свекрови есть участок в 11 соток. И вдруг она ломает ногу и все работы переводит на нас. Сидит теперь на стульчике и наблюдает, как мы с мужем вкалываем. Я сразу подумала, что тут что-то не чисто. Но мы так бы и не узнали о подставе, если бы моя подруга не спросила меня: «Зачем твоя свекровь покупала столько гипса в аптеке?» © Мамдаринка / VK
- Вскоре после того, как у меня появился второй ребенок, врач-гинеколог сообщил, что по состоянию здоровья мне не следует больше рожать. А моя свекровь выразила недовольство, заявив, что я испортила ей жизнь, поскольку она мечтала о внуке, который продолжил бы ее род. Она упрекнула меня в том, что я не приложила достаточно усилий, чтобы родился мальчик, что я виновата в том, что у нас две девочки... Самое страшное то, что даже мой муж поддержал ее точку зрения... © Мамдаринка / VK
- Не знаю, как мириться со свекровью. Первые звоночки были еще в начале отношений, когда он пришел ко мне в гости, а ему начала названивать мама с требованием вернуться домой и убрать за собой песок из-под обуви. Таких звоночков было много, но я несерьезно тогда к этому относилась. Как-то раз 8 марта мы приехали в час дня поздравить свекровь с праздником, на что она начала со скандалом возмущаться. Оказывается, поздравлять нужно с утра! Еще был случай, когда бабушка мужа попросила привезти на дачу бутылки с водой. Мы приехали, привезли. Увидели куст малины, поели. Это увидела соседка, позвонила бабушке. И уже через 30 минут свекровь начала отчитывать нас за то, что мы ели малину без разрешения. © hassliebe02 / Pikabu
Комментарии
предпоследняя история жуть. свекровушка дорогая разве не знает, что пол ребенка зависит от её сыночки-корзиночки. да и сыночка видать биологию прогуливал.