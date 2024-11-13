18 неповторимых свекровей, общение с которыми превращается то в фарс, то в мелодраму

Я бы и сама не стала всю сумму вносить, потому что да, к сожалению, мало ли что... Я после своего "мало ли что" не покупала ни вещей никаких до рождения живого и относительно здорового ребенка, ни вообще далеко идущих планов не строила в последующие беременности....