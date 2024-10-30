17 историй о еде, любовь к которой у людей возникла не с первой ложки

Я в детстве терпеть не мог макароны с сыром. Дома мама никогда их не делала, но их каждую неделю в какой-то день готовили в нашей школьной столовой. Не мог впихнуть в себя ни ложки.
А уже будучи взрослым попробовал и понравилось.
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Любовь к определенному блюду или продукту может проснуться внезапно. Вчера еще терпеть не можешь сыр или суши, а сегодня пробуешь и думаешь: «И как эта вкуснотища мне раньше не нравилась?» Своим опытом о том, как менялось их отношение к различной еде, поделились пользователи сети.
Больше историй о еде и ее приготовлении можно почитать здесь:
Я в детстве терпеть не мог макароны с сыром. Дома мама никогда их не делала, но их каждую неделю в какой-то день готовили в нашей школьной столовой. Не мог впихнуть в себя ни ложки.
А уже будучи взрослым попробовал и понравилось.