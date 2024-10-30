17 историй о еде, любовь к которой у людей возникла не с первой ложки

Кухня
1 минута назад

Любовь к определенному блюду или продукту может проснуться внезапно. Вчера еще терпеть не можешь сыр или суши, а сегодня пробуешь и думаешь: «И как эта вкуснотища мне раньше не нравилась?» Своим опытом о том, как менялось их отношение к различной еде, поделились пользователи сети.

  • Раньше мне не очень нравился сыр в пицце, и ее текстура тоже. Плюс во всех пиццах, которые я пробовал, был невкусный томатный соус. Но теперь я часто заказываю это блюдо или готовлю его сам. © TinByn5*** / Reddit
  • В детстве чеснок представлялся мне этакой огненной вонючкой. Потом я вырос и понял, что он только украшает блюдо: свинину, гребешки, колбасу, тосты, креветки. Теперь я люблю и чесночный соус для китайских пельменей. © Nell Zhang / Quora
  • Моя жена терпеть не могла укроп ни в каком виде. До тех пор, пока знакомая девочка не сварила молодую картошку с топленым маслом и укропом. Жена ела с удовольствием, и с тех пор укроп обожает. © Злой Доктор / ADME
  • Перестала моя нехочуха есть супы. Мол, там лук, там грибы, там морковь. И вот меня осенило: я вспомнила о блендере и начала делать крем-супы. Дочь теперь ест их с радостью, да еще просит добавки. Вот только после этого она придумала себе, что ее нелюбимая еда — салаты, и тут у меня идей уже никаких нет. © Мамдаринка / VK
  • Во втором классе наша учительница решила устроить «фруктовую вечеринку». Она принесла кучу разных плодов и разложила их на столе. Мы должны были попробовать каждый из них и оценить вкус. Когда дело дошло до авокадо, я откусила кусочек, почувствовала мягкую текстуру и сразу же поперхнулась. Остатки полетели в мусорное ведро. Я долго не могла съесть ни кусочка авокадо, пока уже взрослой не попробовала его на пицце с колбасой и сыром фета. С тех пор я его обожаю. © Carrie Vang / Quora
  • Мама была на заработках и часто присылала морепродукты. Я ела все, кроме маринованных мидий, а обычные могла попробовать, но с неохотой. Распробовала я их в Италии, они там готовились в открытой скорлупе и были остренькими. Маринованные мидии я не ела, пока беременная с токсикозом не обнаружила, что хочу именно их. © Анна Оболенцева / ADME
  • Мой муж думал, что не любит рыбу. Просто его первая жена не особо заморачивалась с готовкой и кормила его пересушенным минтаем. Видели бы вы его лицо, когда он впервые попробовал лосося на гриле. При том, что у мужа характер такой, что новое его вообще не заставишь попробовать. Но я его потихоньку приучила, он теперь ест все, что с плавниками — от мойвы до камбалы. © Unknown author / Pikabu
  • Я была не в курсе, что муж не ест сельдерей. Я и овощные рагу делаю, и просто могу пожарить с морковью и заправить гречку или макароны. Ел и хвалил. Один раз увидел, что я его режу, и начал говорить, что такое не ест. Позже выяснилось, что он пробовал сельдерей в свежем виде и понятия не имел, что его можно жарить. Сейчас репутация сельдерея у нас восстановлена. © aelita98 / Pikabu
  • Я в детстве ел кабачки только в маринованном виде. Однажды мама приготовила какое-то блюдо и не сказала, что это. Я поел, сказал, что нормально, есть можно, и она призналась, что это были кабачки. Теперь у меня с мамой на любое новое блюдо, и не важно как оно выглядит, возникает вопрос: «Опять кабачки замаскировала?» © Pak.c.ropbl / Pikabu
  • Муж с раннего детства терпеть не может кабачки. А я их люблю и умею готовить в любом количестве и виде. И тут вздумалось мне сделать лодочки из кабачков с мясом и овощами. В общем, муж искренне думал, что ест патиссоны с мясом и овощами. И понеслось — патиссоны с кетчупом, чесноком и майонезом, соте с патиссонами и даже овощная икра. Конечно, я потом созналась, но муж уже и сам догадался и просто не говорил мне, чтобы я помучалась. Урок я усвоила, но кабачки теперь он любит. © Pilpel / Pikabu
  • В детстве я давился, когда родители пытались заставить меня съесть вареную морковь. Меня вполне устраивала сырая, но вот приготовленную ​​каким-либо образом я не любил. Во взрослом же возрасте это один из моих любимых овощей. © Unknown author / Reddit
  • Раньше я не любил помидоры. А теперь обожаю нарезанные свежие томаты с солью и перцем. © frauleinsteve / Reddit
  • В детстве я терпеть не могла оливки и маслины. Любые — с перцем, без косточек, с косточками, на пицце. Я не собиралась есть ничего из этого. Но теперь я стала старше и полюбила оливки. Они вкусные. © 123throwawaybanana / Reddit
  • Я почему-то боялся есть суши. Как меня ни уговаривали, я лет до 14 даже не пробовал их. А однажды пришел домой голодный, а в холодильнике были только суши, которые родители себе заказывали и не доели. Готовить было лень, и я рискнул. В итоге мне так понравилось, что я все съел. © Михаил Герасенков / ADME
  • Я долгое время воротила нос от суши. Не то что бы я их не ела, просто это была незнакомая мне еда, и я не была уверена, что не выплюну все, как только почувствую вкус. Потом, когда мне было 20, мы с подружкой отмечали у нее Новый год вдвоем, и она заказала суши. Привезли, она сидит, ест. Я решила попробовать тоже — вкусно. Макнула в соевый соус — еще вкуснее! Теперь у меня суши на одном месте с чипсами и борщом со сметаной. © Маргарита Астринова / ADME
  • Мне в детстве все на свете было невкусно, кроме компота и мороженки. Зато сейчас все вкусно, кроме тыквы, гречки и фасоли. © Unknown author / Pikabu
  • Приносит как-то мама пакетики с загадочными надписями и говорит: в город завезли баобабы, сейчас будем их готовить. Ох и вкуснотища получилась! Весь следующий год мама готовила нам чудесные африканские баобабы в кляре. А много лет спустя я узнал, что на самом деле это была цветная капуста! Да-да, та самая капуста, что каждый год сажалась у нас на огороде за полем с картошкой, и которую мы с братом упорно отказывались есть, потому как «фуфуфу, какая-то капуста, пусть дедова коза ее ест». Как у мамы получилось так ловко нас развести — ума не приложу. Даже пакетики иностранные где-то достала и резала саму капусту на маленькие части, чтобы мы не догадались. Но я до сих пор считаю, что это просто гениально! И ведь обман раскрылся через много лет, когда я вспомнил этот эпизод и наконец-то сопоставил факты. И я до сих пор люблю цветную капусту и называю ее баобабом. © GrumpyFrost / Pikabu

Больше историй о еде и ее приготовлении можно почитать здесь:

Комментарии

Уведомления
Анджей Крашевский
7 часов назад

Я в детстве терпеть не мог макароны с сыром. Дома мама никогда их не делала, но их каждую неделю в какой-то день готовили в нашей школьной столовой. Не мог впихнуть в себя ни ложки.
А уже будучи взрослым попробовал и понравилось.

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