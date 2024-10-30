17 историй о еде, любовь к которой у людей возникла не с первой ложки

Я в детстве терпеть не мог макароны с сыром. Дома мама никогда их не делала, но их каждую неделю в какой-то день готовили в нашей школьной столовой. Не мог впихнуть в себя ни ложки.

А уже будучи взрослым попробовал и понравилось.