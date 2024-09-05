19 историй о зависти, в которых есть место смешному и грустному

Истории
1 час назад

Зависть называют скверным чуством, но некоторых успех другого человека мотивирует на достижение целей. А объекту зависти тоже порой нелегко приходится, и иногда доходит до смешного. Так, одной из героинь этой подборки чуть ли не оправдываться пришлось за то, что у нее после беременности растяжек нет.

  • Сыну 8 лет, а мне 27. Я занимаюсь спортом, слежу за собой. Задали тут ребенку написать сочинение «За что я люблю маму». Сдал он его, и бац! Меня в школу вызывают. Пришла в непонятках к учительнице, а та с возмущением заявляет: «Ваш сын написал, что гордится вами, потому что на вас всегда мужчины заглядываются! По-моему, это нездорово!» Ох, ну и учительница! Я извиняюсь, но это что, мои проблемы, что я привлекательно выгляжу? А сынишка молодец, почему бы и не гордиться тем, что мама у него огонь? © Мамдаринка / VK
  • Всегда завидовала тому, как родители подруг радуются их успехам. У меня такого никогда не было, все мои успехи, победы, воспринимались мамой как должное. Зато провалы и неудачи никогда без эмоций не оставались. И вот даже сейчас, когда я успешно вышла замуж, окончила институт, и мы с мужем нашли хорошую работу, собираемся скоро брать квартиру, мама говорит: «Ну ладно, это все понятно, а внуки когда?» Спасибо, мам, за поддержку! © Рабочие истории / VK
  • После окончания университета я нашла работу сама, а подруга получила по блату. Так теперь ее самооценка взлетела до небес, как будто это было благодаря ее знаниям. При любом удобном случае она упоминает, что ее должность лучше, а зарплата больше. Невыносимо стало с ней разговаривать. Хоть бери и обрывай с ней все контакты. © Подслушано / Ideer
  • Завидую подружке. Она на 7 месяце носит свою добеременную одежду. Такая тоненькая, изящная, не то что я. Я еще с 4 месяца беременности попрощалась с привычной одеждой. Разнесло во все стороны, еще отеки постоянные. Через месяц рожать, сейчас я влезу разве что в парашют. Врачи говорят, что крупненький ребенок. Даже настроения на фотосессии нет. © Мамдаринка / VK
  • Чувствовала зависть от одной коллеги. Мы примерно в одно время вышли из декрета, только у меня это был третий ребенок, а у нее первый. Завидовала она отсутствию растяжек и других «радостей» и спрашивала, как же это я так? А я иногда не знала, что сказать, чтобы не обидеть или не вызвать еще большую зависть. Вот как себя вести в таких ситуациях? © Киса / ADME
  • Я завидую людям, которые после того, как вымыли голову или сняли шапку, могут откинуть волосы назад и остаться красивыми. Как мне надоели эти ежедневные упражнения с феном. Бесит, бесит, бесит! Еще один пункт моей зависти - это умение некоторых все вовремя успевать и ничего не забывать © Рыжая Лиса / ADME
  • Зарабатываю я неплохо. С коллегой у нас зарплата одинаковая, только живем по-разному. 2 года назад мы с мужем взяли ипотеку, платеж большой, экономим абсолютно на всем. Коллега же живет в свое удовольствие. Постоянные обновки, салоны красоты. Конечно, завидно смотреть на ее жизнь, я в отпуске 5 лет не была. Успокаиваю себя только тем, что у нас большая, своя квартира, а у нее съем. Но все равно каждый раз, когда она рассказывает про очередной отпуск, ощущаю укол зависти. © Рабочие истории / VK
  • Я как-то не люблю распространяться о своих особенностях здоровья и болячках. Но после того, как на моей полке собралась целая коллекция подаренных духов, которыми не пользуюсь, уже кричу во всеуслышание: «Никаких духов!» Просто я попала в тот процент счастливчиков, у которых аллергия на них. Если чую едкий запах парфюма в транспорте, появляется слабость, не хватает воздуха. А если хоть пару капель нанесу на себя, то зуд и покраснение. Вкусно пахнущие женщины вызывают у меня смесь из головной боли и зависти. © Палата №6 / VK
  • Я привела дочь на занятия в платье с большим кружевным воротничком. Ей тогда года 4 исполнилось. В фойе крутилась ее ровесница, тоже мило одета: в брюки и кофточку, все красивое. Частный детский центр, детей хорошо одевали. Девочка посмотрела на мою дочь и как крикнет: «А у меня тоже такое платье есть!» Отвечаю, мол, конечно, есть, дорогая. А девочка вдруг схватила наш кружевной воротник и начала рвать. Моя в рев, я отцепила эту девицу, и она тоже завопила, прибежала ее мамаша, попыталась устроить скандал. Ну там были свидетели и охрана - сказали, что ее дочь первая напала. Мамаша прошипела: «Вырядились», - и забрала свою истеричку. Видели их потом несколько раз и обходили стороной. После маминой реакции становится понятно поведение дочери. © Татьяна Лобанова / ADME
  • У меня разблокировалось воспоминание: мама подарила моему сыну деньги на день рождения. Немного, она нас не жаловала подарками. Он показал своему другу, а тот сын завуча. Завуч рассказала нашей классной, и она мне сделала выговор, что мы богатые, а бедный мальчик страдает. Ну, друг. Кстати, он несколько раз устраивал подлянки моему сыну, и тот с ним перестал общаться. Тогда классная опять пыталась сделать мне внушение, чтобы я заставила сына с ним дружить. © Выхухоль / ADME
  • Моя суперсила — зависть. У коллеги в офисе красивые волосы, и все их хвалят — не успокоюсь, пока свои не доведу до совершенства. На улице фигуристую девушку засыпали комплиментами — все, я полгода пашу в спортзале, добиваюсь эффекта. Друг пошел повышать квалификацию — загнусь, но получу дополнительный диплом. Как-то и жалко себя, и неприятно это. Но по-другому мотивации не получается. © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK
  • Отдыхаю с мамой в санатории и понимаю, что люди после 60 хуже подростков в детском лагере! Маме 40, мне 20, после ужина и всех процедур мы валимся с ног! А пенсионеры ходят, бродят, дверьми хлопают, музыку слушают. Шалят старички! Откуда в них столько энергии и сил?! Приятно видеть, что после 60 жизнь продолжается, и обидно, что до 60 в 19:00 валишься без сил! © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK
  • Пригласили меня на собеседование в фирму моей мечты. Вне себя от радости, завожу на утро 8 будильников, лишь бы не опоздать. Открываю глаза - проспала! Тут же звоню в компанию, а они слушать ничего не хотят. И тут выясняется, что муж нарочно отключил все будильники. Я в шоке, а он искренне так выдает: «Да я хотел, чтобы ты сегодня ты выспалась». Если бы все получилось, сбылась бы моя мечта. Но нет. И муж знал, как для меня важно это собеседование. Теперь я подаю на развод, хотя все вокруг отговаривают меня от этого. Но я не верю, что после трех месяцев моих разговоров об этой фирме муж просто сглупил. © Палата №6 / VK
  • Завидовала бывшей коллеге. Ей бывший муж подарил квартиру, родственники возили в путешествия, незнакомцы присылали подарки. Она рассказывала про «магию утра», как надо встречать солнце, с позитивом относиться к жизни. Ходила в дорогие магазины, заказывала сумочки брендовые, собачку выписала дорогую. А зарплата была, как у меня. Но я выкраивала деньги на врачей и лекарства, не могла позволить себе даже одежду, экономила на еде. А потом ее узнала поближе. Оказалось, бывший муж ей изменил, оставил с младенцем, не общался с ребенком. И сама она спустя время со смехом рассказывала про свои эти «магии утра». С самоиронией девочка оказалась. И поддерживать умеет. Не без недостатков, как и все. И отношение к ней изменилось, потому что человек в целом хороший, искренний. © Mey / ADME
  • С коллегой вместе записались в зал. Ее хватило месяца на два, а я втянулась и за 10 месяцев скинула 18 кг. На работе собирала комплименты, а потом стала ловить сочувствующие взгляды, кто-то предложил помощь. Оказалось, что та коллега додумалась всем сказать, что я похудела, так как серьезно больна из-за спортивных допингов. На мое возмущение ответила, что если бы было можно похудеть на спорте, то и у нее бы получилось. А раз не получилось, то я явно что-то принимаю. © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK
Jane
20 часов назад

ну... про собеседование... мое любимое "голосом Каневского": без лишних предисловий, мужчина умер

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  • У меня сахарный диабет, получаю бесплатные лекарства. У подруги давление, она покупает лекарства от давления. И как-то она мне говорит: «Тебе хорошо, лекарства бесплатные дают». Позавидовала моей болезни. И такое бывает. © Валентина Алексеева / ADME
  • Завидую людям, которые в любом новом месте быстро адаптируются. Подруга переехала в другую страну, сразу вступила во все местные чаты. Языка не знает, но уже завела несколько подруг. Выложила на местном сайте предложение о своих услугах по озеленению офисов, домов, передержке животных. Так у нее с первого дня куча клиентов, животных целый дом. А я не могу язык выучить, каждое занятие - пытка. Соответственно, никаких знакомств и увлечений. Даже в магазин сходить — сплошной стресс. © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK
  • Моя сестра и ее двое детей переехали к нам после того, как она осталась без дома. Мне приходилось постоянно напоминать, что мы не собираемся нянчиться с детьми. Просить ее убраться за собой и не давать детям портить вещи. Она завидовала, когда мы с женой выбирались куда-нибудь. Как-то мы пошли на свидание поесть суши. Так когда мы вернулись в час ночи, сестра начала кричать из-за того, что мы не принесли чего-нибудь вкусненького для ее детей. Моя жена сорвалась и заявила, что моей сестре нужно съехать как можно скорее иначе она обратится в суд. © Objective-Photo8365 / Reddit
  • Когда родила, вышла на работу, а муж уволился и с малышом сидит. Вышла тут в выходной прогуляться с коляской, а на площадке сидят женщины с детьми. Чуть не попадали от удивления и говорят мне: «Это ваш ребенок?» Я засмеялась: «Ну а чей же?» Женщины недовольно переглянулись и выдали: «Так мы ведь думали, мамочки нет у него. Чего тогда папа постоянно с малышом?» © Мамдаринка / VK

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