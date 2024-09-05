19 историй о зависти, в которых есть место смешному и грустному

Зависть называют скверным чуством, но некоторых успех другого человека мотивирует на достижение целей. А объекту зависти тоже порой нелегко приходится, и иногда доходит до смешного. Так, одной из героинь этой подборки чуть ли не оправдываться пришлось за то, что у нее после беременности растяжек нет.