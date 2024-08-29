"Я не транжира". Честный рассказ о том, что на самом деле покупают женщины в онлайн-магазинах

На днях разговорились с подругой. Она стала жаловаться, мол, муж начал обвинять ее в том, что она не вылезает из онлайн-магазинов и спускает деньги на всякую ерунду. Вот только эта пара вместе уже 15 лет и раньше мужа вполне устраивало, что семейным бюджетом рулит жена. Дальше история будет продолжаться со слов моей приятельницы, донельзя возмущенной обвинениями в транжирстве.

Меня всегда умиляли приколы про домохозяек, которые со скуки заказывают вагоны всякой ерунды на маркетплейсах. Вроде бы одна купила какой-то навороченный массажер для спины, вторая — волшебную картофелечистку, а третья — уникальную подстилку для котика. Вот так понемножку и уходят с трудом заработанные семейные денежки. Муж проникся этой идеей и начал всем на меня жаловаться, даже матери своей поплакаться сбегал. И вот звонит свекровь и с места в карьер начинает попрекать меня. Возмущается: «Это ж надо было умудриться 15 тысяч рублей за 3 дня разбазарить! Ох, не хозяйка ты, Лена». А ей говорю: «Ириночка Алексеевна, давайте-ка посмотрим, что же лежит в моей корзине». Скидываю ей в сообщении снимок экрана, где четко видно, что на себя на этой неделе я потратила 570 рублей. Как раз столько стоила футболка по акции. Зато дальше началось самое интересное. Вот мой список покупок: запас продуктов на неделю — 6300 рублей, в основном все тяжелое, чтобы из магазина самим не таскать;

набор носков для мужа — 600 рублей, там сразу 10 пар было одинакового цвета, чтобы супруг по утрам не маялся в поисках одинаковых носков;

бытовая химия на месяц — 1200 рублей, там и капсулы для стирки, и жидкое мыло, и пятновыводитель, и таблетки для посудомоечной машины;

канцелярия для сына — 800 рублей, у него эти линейки и циркули с такой скоростью в негодность приходят, будто он их специально грызет;

два новых комплекта постельного белья на двуспальную кровать — 5800 рублей, просто потому что старое уже смотрится просто неприлично;

насадки для электрических зубных щеток — 1300 рублей;

моя футболочка за 570 рублей из-за которой весь сыр-бор и разгорелся. Так что драгоценный сыночек слегка приврал вам, Ирина Алексеевна. Не 15, а почти 17 тысяч в итоге вышло.

Мужу почему-то все время кажется, что он вел бы хозяйство экономнее. Недавно он снова запереживал, что я 80% семейного дохода трачу. Принес из пункта выдачи объемный пакет с моими заказами и выдал: «Ха! Опять всякой ерунды набрала. Покажи хоть, ради чего я работаю». И тут я вытряхнула из этого пакета сверток с заказанными им же насадками для дрели, крючки на стену и под занавес достала его любимый шампунь, который по обычным магазинам еще поискать надо. Вроде бы после наглядной демонстрации супруг успокаивается, но ненадолго. Через какое-то время он напрочь забывает, что туалетная бумага и жидкое мыло сами в доме не появляются, треснувший после игрищ кота цветочный горшок не заменяется на новый, а детские вещи не растут вместе с ребенком. Все это не разовые покупки, а надоедливая рутина. И, увы, в нашей семье это все на мне. Я постоянно заказываю на маркетплейсах еду для нас, кошачий корм и наполнитель для лотка, кофе, сахар и крупы, носки и трусы, кухонную утварь, полотенца и кучу других мелочей.

И да, сейчас мне стало гораздо легче. Можно не нарезать круги по магазинам в поисках акций, скидок, нужных цветов и размеров. Я просто усаживаюсь перед экраном и выбираю то, что мне нужно. Настроила фильтры и — волшебство! — перед нами идеально подходящие комплекты однотонного постельного белья на двуспальную кровать или белые майки для мальчика ростом 130 см. А самое важное для меня — никаких очередей на кассах и оттянутых сумками рук. Красота же? Нажала на кнопочку заказа в онлайн-магазине, выбрала адрес пункта выдачи, оплатила и села ждать свои покупки. Без нервов, без суеты и без «женщина вас тут не стояло». Ну а на пункт выдачи, в конце концов, можно мужа отправить или заказать курьерскую доставку. Не спорю, что есть люди, которые заказывают тоннами всякую ерунду и потом стонут от безденежья. Я девушка семейная, это не мой вариант. Я четко знаю, что если спущу семейный бюджет на последнюю модель фена для волос, нам придется до следующей зарплаты сидеть на картошке с огорода свекрови под песню о том, как неудачно ее сыночка женился. Оно мне надо?

Мне кажется, что раньше эти траты будто размазывались во времени. Сегодня купила одно, завтра — другое. Сейчас же все иначе. Во-первых, из пункта выдачи мы нередко приносим целую кучу вещей и выпадаем в осадок от своей «расточительности». Во-вторых, в корзине теперь четко видно, сколько мы потратили. Если раньше учет финансов в домашних тетрадках вели единицы, то сейчас благодаря всевозможным приложениям, в том числе и банковским, все расходы у нас перед глазами. Отсюда и возникают обвинения в расточительстве. Тем более, что домашние постоянно видят меня, залипающую у экрана, и искренне считают, что я не прилагаю особых усилий, чтобы сделать покупки. Вот и получается, что я «транжира-бездельница».

Я вот думаю, кажется, пришла пора серьезно поговорить с мужем и назначить его ответственным за покупки всяких бытовых мелочей. Хотя бы на месяц. Пусть побудет немного в моей шкуре. Глядишь, ворчать перестанет и заодно наконец-то научится планировать бюджет.