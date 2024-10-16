15+ человек, которые еще долго не смогут забыть свой поход на УЗИ

Про желчный пузырь у меня история наоборот. 3 раза делала УЗИ и врачи не могли найти желчный. Спрашивали, удаляли ли мне его. Говорю, что нет! А они, - может Вы забыли? Ваще пипец! Н.а четвёртый раз нашли. Из-за холецистита и быстрого похудения н.а 30 кг, он переместился kyда- то н.а спину. Славбох, сейчас всё в порядке.