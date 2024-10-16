Если она не психически больная, то для чего то ей нужен был этот спектакль.
15+ человек, которые еще долго не смогут забыть свой поход на УЗИ
Технологии не стоят на месте, и то, что еще вчера казалось невозможным, сегодня стало обыденностью. Например, УЗИ давно стало обычной процедурой для большинства людей. Но, несмотря на это, порой случаются такие курьезные моменты, что не знаешь, смеяться или плакать.
- Пошла на УЗИ молочных желез. Сама я полная, возрастная. Врач грамотный, мужчина. Посмотрел на кушетке и начал мычать. Потом говорит: «Встаньте. Руку поднимите», — и опять замычал. Затем помял руками, а у меня от его мычания уже сердце ушло в пятки. И тут он резко выдает: «Одевайтесь, милочка! У вас все в порядке, чистый жир!» И пошла я седая домой. © Larissa Anatolyevna
- Поступила к нам в родильное отделение женщина. Она держалась за живот и стонала от боли. Сказала, что вот-вот у нее родится уже 15-й ребенок. Мы все обалдели! Оказывается, 14 детей ее дожидаются дома. Мы начали подготовку к родам. Пришел акушер и сделал первичный осмотр. Но как-то подозрительно долго. Попросил включить аппарат УЗИ. Женщина еще сильнее начала кричать: «Он выходит, он выходит!» И тут акушер говорит: «Вы не беременны!» И только он это сказал, как женщина успокоилась и перестала стонать. © BusAppropriate*** / Reddit
- Лежу на УЗИ. Врач с увлечением смотрит в монитор и водит аппаратом по моему беременному животу. И вдруг эмоционально вскрикивает: «Вах-вах! О-о-о!» Рядом стоит мой иностранный муж и не понимает, тревожится, просит перевести. Спрашиваю доктора, а он в ответ: «Скажите ему, что он счастливейший человек! Мальчики у него! Два!» А потом поворачивает монитор к мужу и с восторгом вопит: «Смотрите, смотрите!». Так мой муж узнал, что у нас будут близнецы. © Алена Артемова
- Вчера разговаривала с бабушкой и обратила внимание на ее расстроенный голос. Она долго отнекивалась, но вскоре сдалась и поведала причину. Далее с ее слов. Ходила вчера в больницу на УЗИ и в очереди встретила бывшего одноклассника. Разговорились, и он пожаловался, что поясница болит, но причину найти не могут, направили на УЗИ брюшного отдела. Подошла его очередь. Выходит весь потерянный. Я подбежала к нему и спрашиваю, мол, все ли хорошо. Он отвечает: «Да, все в порядке. И кишечник в норме, и почки здоровые!» Говорю: «А в чем причина тогда?» А он как выдаст: «Галка, да мне же почку левую уже шесть лет как удалили!» © godmadeyou**** / Pikabu
- Всегда мечтал о большой семье, но жена хотела только одного ребенка, в идеале — сына. Так как рожать ей, то я не стал спорить. И тут долгожданная беременность. УЗИ показало мальчиков-близнецов. Супруга посмеялась: «Судьба решила за нас». Было сложно, но не прошло и трех лет, как приходит моя любимая со словами: «Хочу дочку!». Долго думали и решились. Вторая беременность. И тут уже тройня: две девочки и мальчик. Сейчас мы родители пятерых детей, а жена шутит: «Добился все-таки своего!» А я абсолютно счастлив. © Подслушано / Ideer
Папаша явно нуууу хорошем счету где-то там наверху;)))) И жена ведь тоже изменилась:)))
- Муж повез меня на УЗИ. Срок маленький, а живот чего-то большой. Врач сообщает о двойне. Я вылетаю из кабинета, листок от врача даю мужу и бегом в туалет. Возвращаюсь, а муж все стоит и читает листок. Снова и снова. А потом как выдаст: «А многоплодная беременность — это что? Неужели у него много голов, ручек и ножек?» © Марина Бехтина
- Как-то раз у меня начались сильные спазмы в животе. Я была уверена, что это аппендицит. Сказала своим родным. Муж и остальная семья просто сказали, что я накручиваю. Я понимала — что-то не так! Записалась к врачу. Врач тоже решил, что я преувеличиваю, поэтому назначил УЗИ. В итоге ничего не нашли. Меня отправили домой. Но я не успокаивалась и попросила мужа отвезти меня в другую больницу. Он был в ярости. В итоге у меня обнаружили аппендицит, причем оперировать пришлось срочно. Врач сказал, что если бы я подождала еще несколько часов, то были бы последствия. © Q-T-3-1415 / Reddit
- Полгода пытался попасть в поликлинику к эндокринологу. Он то болел, то в отпуске, то прихожу, а его просто нет. Плюнул и пошел к платному. После минутного пребывания в кабинете меня отправили на УЗИ, после которого я вернулся к врачу, а это уже считалось повторным приемом. Соответственно, двойная плата за весь визит. В итоге я вышел из клиники через 20 минут, оставил там 10 тыс., но не получил диагноз. © Подслушано / Ideer
- Как-то сидела перед кабинетом УЗИ. Передо мной девушке сообщили, что у нее двойня. Она вышла и сказала мужу. Я впервые увидела, как у взрослого мужика задрожали руки. Врач приглашает меня. Захожу. И тут врывается снова тот мужик и как давай спрашивать: «А это правда? А какие гарантии?» Мы с врачом потом даже смеялись. Такие эмоции. © Pushkanaizzer / Pikabu
- Когда дочке было 3 года, ее пришлось срочно госпитализировать с высокой температурой. Бредила. Но когда ее начали обследовать, она тут же крикнула врачу: «Вы же меня не съедите?» Было трудно сдержать смех. © mrsfinchthesparrow / Reddit
- У нас в новом роддоме врач УЗИ на плановом осмотре всем подряд гидроцефалию ставит. Разумеется, многие потом идут в другое место, чтобы перепроверить. Зачастую платно. И уже там их успокаивают и говорят, что все в порядке. А врача того вообще не смущает, что почти каждый пациент с таким диагнозом. Она тупо не умеет правильно размеры определять на аппарате. © Unknown author / Pikabu
- Недавно ходила на УЗИ. Сначала все было хорошо, но потом врач начала у меня в животе что-то искать. Я забеспокоилась. Затем она начала что-то искать в моей медицинской карточке. Я уже стала волноваться. И тут она как выдаст: «А почему ты не сказала, что у тебя желчный пузырь вырезан?» Оказывается, она все это время его искала и не могла понять, куда он делся. А я там чуть инфаркт не получила! © Подслушано / Ideer
- 17 лет назад я с мужем и мамой пришла на новомодное 3D УЗИ, чтобы узнать пол. Предыдущим врачам говорила, что двойня в роду — очень частое явление, причем почти у каждой женщины. Но мне сказали, что плод один. Ох уж эти непередаваемые эмоции, когда на пятом месяце беременности мне сообщили: «У вас мальчик и мальчик». © Zaponka81 / Pikabu
- Моего брутального мужчину, который ездит на мотоцикле, врачи отправили на УЗИ. Приехали в больницу. Так этот чудик, чтобы его никто не видел, нацепил на себя мотоциклетный шлем и пошел на процедуру. Врач даже ничего не спросил. А я уже сутки над ним ржу. © Подслушано / Ideer
Про желчный пузырь у меня история наоборот. 3 раза делала УЗИ и врачи не могли найти желчный. Спрашивали, удаляли ли мне его. Говорю, что нет! А они, - может Вы забыли? Ваще пипец! Н.а четвёртый раз нашли. Из-за холецистита и быстрого похудения н.а 30 кг, он переместился kyда- то н.а спину. Славбох, сейчас всё в порядке.
- Знакомая забеременела. Пошли они с мужем делать УЗИ, врач сказал, что будет девочка, а муж после этого подал на развод. Сказал, что в его роду всегда одни мужики были, и у него не может родиться дочь. Обвинил ее в измене и ушел. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз пришел ко мне на УЗИ пациент с болями в паху. Я спросил его, как долго продолжаются боли. А он мне как выдал: «С 1991 года. Я только сейчас решил обратиться по этому поводу». © Unknown author / Reddit
- Недавно выяснилось, что мой муж был уверен в том, что близнецы рождаются в том случае, если девушка изменила. После УЗИ, когда у нас показало двойню, мой любимый собрался уходить из дома. Эх, долго же он потом извинялся. © Подслушано / Ideer
- Однажды мужчина пришел с жалобами на острую боль в бедре. Рентген показал, что у него отвертка в ноге, но прикол в том, что никакого входного отверстия не было. Его начали готовить к операции. В это время пришла женщина с одышкой. Ей сделали рентген грудной клетки. Оказалось, что на снимке и у нее была отвертка в теле. Тогда-то стало понятно, что рабочий, который обслуживал аппарат, оставил отвертку внутри корпуса. © Somerset76 / Reddit
УЗИ давно стало привычной процедурой, но, как видно, даже в самых обычных вещах есть место для неожиданностей. Порой визит к врачу заканчивается тем, что ни медперсонал, ни пациенты его еще долго забыть не могут.
Комментарии
Мне, как то сказала врач, - если бы мы могли сразу поставить точный диагноз, нам было бы легче вас лечить. А я думаю, что профессионализм, опыт, здравый смысл и современная мед.техника должны помогать хорошему врачу.
Близнецы от измены... и девочки от измены... интересно какой айкью у мужиков
Как рентгенолог могу авторитетно заявить: последняя история откровенный 3,14здежь. Даже если мастер по обслуживанию аппарата оставил бы отвёртку, то рентгеновская кассета, будь то пленочная или цифровая, просто не вошла в кассетодержатель. А если это аппарат со встроенным цифровым детектором, то там просто негде оставить инструмент.