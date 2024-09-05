17 человек попали в курьезную ситуацию из-за своего внешнего вида, но вышли из нее с честью

Аня, хоть и дожила до 53, так не поняла, что далеко не всем в соцсетях надо вываливать семейные фото.
Кому-то достаточно собак и цветов... а у некоторых вообще одни рыбы)
-
-
Ответить
Некоторые люди уверены, что у них безупречный вкус, и считают, что женщина просто обязана выглядеть так, как им видится. Они пытаются подогнать дам под свои стандарты красоты, однако не всем это по нраву. Иногда из-за несовпадения представлений о прекрасном возникают довольно комичные ситуации — как у героинь нашей статьи.
Аня, хоть и дожила до 53, так не поняла, что далеко не всем в соцсетях надо вываливать семейные фото.
Кому-то достаточно собак и цветов... а у некоторых вообще одни рыбы)