17 человек попали в курьезную ситуацию из-за своего внешнего вида, но вышли из нее с честью

Истории
3 часа назад

Некоторые люди уверены, что у них безупречный вкус, и считают, что женщина просто обязана выглядеть так, как им видится. Они пытаются подогнать дам под свои стандарты красоты, однако не всем это по нраву. Иногда из-за несовпадения представлений о прекрасном возникают довольно комичные ситуации — как у героинь нашей статьи.

  • Муж мне тут заявил: «Ты, дорогая, какая-то несоблазнительная стала. Спортивки, футболки... А где платья? Где шортики и юбочки? А я ведь мужчина, я люблю глазами!» Ну я и выдала, что мне тоже его семейники и майки поперек горла. Договорились, что с завтрашнего дня оба дома красивые ходим. Спустя час после наступления «завтрашнего дня» я узнала, что штаны неудобные, футболка странная, да и вообще жарко, а шорт нет, и почему он должен наряжаться в свои собственном доме?! Предложила ему решение — он одевается, как ему удобно, но и мне голову не морочит. Ну а если нет — привыкай к штанам. Согласился на первый вариант. © Мамдаринка / VK
  • Выложила в соцсетях фотку из отпуска — мы там всей семьей, счастливые, загорелые, на море. Тут же в личку прилетает от коллеги: «Ань, неидеальные ноги надо прятать. Тем более, у тебя целлюлит». Я пишу, мол, отстань, мне 53 года, я люблю свои ноги такими, какие есть. Захожу к ней на страничку, а там только фото ее собак и цветочков. Видимо, себя она решила прятать сразу всю. А жаль, симпатичная дама. Не стала ее этим подкалывать, но про себя улыбнулась.
Руконожка Ай-Ай
2 дня назад

Аня, хоть и дожила до 53, так не поняла, что далеко не всем в соцсетях надо вываливать семейные фото.
Кому-то достаточно собак и цветов... а у некоторых вообще одни рыбы)

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  • Мой сын с 1 по 3 класс учился в прогимназии, у них была молодая учительница английского языка, очень прогрессивная. Она с детьми пела, играла, занималась физкультурой. И все на английском. Дети от нее были без ума, да и родители тоже. В какой-то день она пришла в кожаных шортах, ее увидела чья-то мама и пожаловалась, мол, как учитель в таком виде может ходить на урок. Дальше началась какая-то свистопляска, и учительница написала заявление по собственному желанию. Короче, дурдом самый настоящий. Но несколько активных матерей, включая меня, приходили и заступались: учительница молодая, занимается с детьми подвижными играми, потому и ходит в шортах. И если вы уволите ее, то мы тоже будем жаловаться. Нам сказали, что все решат. Потом мы уговаривали уже учительницу не уходить. Она осталась. На выпускном в прогимназии ей вручили столько цветов и подарков, что ее даже не было видно за ними. © Ольга Курпякова / ADME
  • Когда мы с мужем поженились, то переехали в городок на побережье. Я так полюбила это место! Я тогда преподавала в школе, а вечером снимала платье и каблуки, надевала шорты, футболку, шлепанцы и шла на пляж. А однажды увидела магазинчик с чудными свитерами на витрине. Так захотелось купить к зиме! И когда после работы мы с мужем выгуливали собаку у моря, я рассказала ему о своем желании. А он отвечает, мол, бумажника нет с собой, но ты все равно сходи, выбери себе что-нибудь и попроси отложить — я вернусь и оплачу. И он забрал у меня поводок. Мне даже в голову не пришло, что я могу быть как-то не так одета — здесь нормально ходить в пляжном стиле.
    Я зашла в магазинчик и выбрала несколько прекрасных свитеров. Шла уже на кассу, чтобы попросить придержать для меня эти вещицы, а размалеванная продавщица их вдруг выхватила у меня и как завопит: «А ну руки убрала! Они дорогие!» Я аж опешила. Пролепетала только: «Я... Я просто...» А она выдает: «Рядом есть другие магазины, идите туда!» Мне было обидно, и я поспешила уйти.
    Муж пришел в ярость от моего рассказа: «Да как она посмела? Мы пойдем туда сейчас же и скупим все свитера!» Но я остановила его: «Знаешь, мне этот магазин больше не интересен. Давай лучше съездим в гостевой дом и отдохнем». © Annette R. / Quora
  • Я — социальный работник. В мои обязанности входят визиты к приемным детям. Также я должна выстраивать с ними доверительные отношения, что довольно-таки непросто — малыши боятся новых людей, а у меня не так уж и много времени на общение с ними. Пару лет назад одна из семей показала мне свой новый бассейн, и я сообщила об этом начальнице, а также добавила, что пообещала детям поплескаться там вместе с ними. Она сразу же поменялась в лице. Я уверила ее, что возьму максимально скромный купальник. А она заявила, что это вообще непрофессионально с моей стороны — появляться в таком виде на работе.
    Пятеро детей очень расстроились, когда я сказала им, что не взяла купальник. Но пришли в полный восторг, когда я прыгнула к ним в бассейн прямо в деловом костюме! Не знаю, дошло ли это до начальницы, но в этой семье я стала любимым социальным работником. © vorrhin / Reddit
  • Раньше я одевалась в готическом стиле. Было много случаев, когда кто-то пытался меня «направить на путь истинный». Например, как-то раз я собиралась перейти дорогу и ждала зеленый свет, а ко мне подошла женщина и выдала: «Не стоит носить все черное, это некрасиво». Я ответила: «Не стоит учить незнакомых людей, это некрасиво». © Unknown author / Quora
  • Жена рассказала мне историю о своей знакомой медсестре. Назовем ее Сьюзи. Она одевается очень ярко и обожает менять парики. Но одна из пациенток постоянно кривилась, глядя на Сьюзи, и однажды заявила: «Твои парики меня раздражают! Это так непрофессионально с твоей стороны! Завязывай с ними!» Сьюзи сию секунду сорвала с себя парик и показала свою голову с проплешинами. У нее была алопеция. «Так достаточно профессионально?» — спросила медсестра. Пациентка прикусила язык. И с тех пор начала улыбаться Сьюзи. © Ancient_Educator_76 / Reddit
  • Был день моей свадьбы. Праздновали в загородном клубе. В какой-то момент я отлучилась «припудрить носик». Захожу в туалет и слышу, как две женщины в кабинках переговариваются. То были моя свекровь и гостья со стороны жениха. Они ядовито перетирали все: скатерти, подарки, музыку. Оказалось, что и мое платье для них «фу». Были свободные кабинки, но я решила их дождаться и встретить. И вот они выходят и видят меня. А я улыбнулась как можно слащавее и сказала: «Надеюсь, вы обе проведете прекрасный вечер». И проскользнула мимо них. Свекрови, конечно, деваться было некуда, а вторая гостья ушла с приема по-английски. © Kim Schiller / Quora
  • Было мне 25. Я миниатюрная, с длинными стройными ножками и в коротенькой юбочке со складками. Очаровательная донельзя. И вдруг моя мама, которая сама мне всегда предлагала смелые варианты, выдает: «Юля, тебе не по возрасту такое носить! Ты же этим летом замуж выходишь!» Я на нее так ошалело посмотрела, что она сама сразу же устыдилась и долго потом извинялась. © Селебная пятка / ADME
  • «Немедленно избавься от этого! Черный цвет на свадьбе — это неуместно», — сказала мне тетя. Я оскорбила ее черным цветом. Не одежды, нет. Ногтей. Перед свадьбой ее дочери я накрасила ногти черным лаком, а она увидела это и сделала мне выговор. Но я не стала перекрашивать ногти из-за ее глупых суеверий, просто на празднике держалась от нее подальше. © Khushbu Mehta / Quora
  • У нас гостила свекровь. Я собралась выгулять собаку, а она заявляет: «Что это на тебе? Кроссовки? В твоем-то возрасте? Ты серьезно?» А мне 28 вообще-то. Говорю, мол, нормальная обувь, как раз для нашей погоды: в ней не холодно и не жарко. А она такая: «Дело не в погоде! Ты взрослая женщина, а не подросток! Не позорь семью!» Я отвечаю с сарказмом, что на каблуках носиться по городу с собакой самое то, а свекровь не унимается: «Да, надевай туфли! А то как клоун! Все будут смеяться над моим сыном!» Я попросила ее не делать из мухи слона. Сказала, что чем меньше она будет думать, что скажут люди, тем счастливее будет. © HackmaniteBeryl / Reddit
  • Моя мама работала в магазине одежды. Сотрудницы должны были одеваться в стиле бренда. Но однажды руководство решило пойти еще дальше и потребовало, чтобы все делали макияж. Мама была одной из лучших работниц, но она вообще не красилась, потому начала протестовать. В итоге ей сказали, мол, не будешь пользоваться хотя бы тушью — уволим. Она согласилась, но решила схитрить.
    На следующий день мамуля пришла на работу, а у нее — прозрачная тушь на ресницах. И руководство вообще не смогло ничего ей предъявить, потому что условие она выполнила. © UnpopularRight / Reddit
  • Я часто хожу в черном. И не ношу юбки и платья. Потому всегда в штанах, и никто не делал мне замечания по поводу внешности. До одной сокурсницы. Выхожу из универа, а во дворе сидят две однокашницы. Я подошла к ним поздороваться, и одна из них выдает: «Ты можешь ходить в другой одежде, например, в платьях? А то ты все время вся в черном. Ты же так никогда себе мужа не найдешь. Одевайся как девушка, а не пацанка». На что благополучно была послана лесом. © Крулцифер Эйнфолк / ADME
  • Я не крашусь и одеваюсь просто. Но в тот день мне так хотелось купить себе что-то крутое. И я зашла в Chanel. Присмотрела браслет и решила его примерить, а продавец такая: «Он может быть вам не по карману». Я разозлилась. Я, конечно, не выгляжу как богачка, но это вовсе не означает, что я не могу купить себе безделушку. И я настояла на примерке. Девушка посмотрела на меня так, будто я совершаю какое-то кощунство, и о-о-очень осторожно надела на мою руку браслет. Я рассмотрела украшение и сказала: «Спасибо, можете забирать!» Она сняла с меня браслет и спрятала его так быстро, что я и глазом не успела моргнуть. Я попрощалась и отправилась в магазин Cartier, который был рядом. А через 15 минут вышла оттуда с красивеньким браслетом и увидела, что та девушка из Chanel смотрит на меня через стекло. Я улыбнулась ей и помахала рукой. Чувство было потрясающее. © Vivian Kai / Quora
  • Я, муж и свекровь отдыхали на Гавайях. К слову, я была беременна — второй триместр. И вот я решила поплавать в бассейне. Как только я появилась в бикини, у свекрови случилась истерика. Мол, ты же беременна, куда так разоделась? Мы с мужем только отшучивались, но она была настроена серьезно. И когда на горизонте появился официант с завтраком, она рванула ко мне с полотенцем и давай укутывать меня в него. Еле отбилась. А она посмотрела на меня с отвращением и выдала: «Раньше женщины скрывали свою беременность!» А я ответила: «Хорошо, что времена изменились, и мы можем демонстрировать животики с гордостью». Муж тоже не промолчал и попросил свою маму угомониться. Я думала, на этом все. Но нет. Вечером свекровь принесла мне свой слитный купальник. Носи, мол. Муж когда увидел этот подарок, отправился к маме на серьезный разговор, но так и не переубедил ее. © Unknown author / Reddit
  • Бегу по парку и вдруг слышу: «Эй! Прикройся немедленно!» Оглядываюсь — стоит женщина, уперев руки в боки, и такая: «Да-да, ты! Распутница!» А я вообще-то в легинсах, спортивном топе и мешковатой футболке сверху. Видимо, ее муженек стал на меня пялиться, и даму это выбесило. Можно было бы плюнуть на это, но я решила потроллить хамку, поэтому взяла и демонстративно сняла с себя футболку, оставшись в топе. Женщина вообще рассвирепела и бодро направилась ко мне. Но я же бегунья. © Kim Jowitt / Quora
  • Я была пацанкой из нищей деревенской семьи. Сейчас я уже не бедствую, но в изысканной одежде по сей день чувствую себя некомфортно. И вот однажды я собралась купить машину в подарок родителям и отправилась в автосалон. На мне были джинсы, футболка, фланелевая рубашка и грубые ботинки. Я бродила среди машин, а ко мне никто не подходил. Но когда пожаловал мужчина в деловом костюме, продавцы слетелись к нему как коршуны. Я присмотрела один автомобиль, села в него, посидела... Но так и оставалась без внимания менеджеров, а мужчине в костюме тем временем уже подавали напиток. Я решила уйти.
    Доехала до другого дилерского центра, и меня встретили с распростертыми объятиями. Там я и купила машину — они доставили ее к дому моих родителей с гигантским бантом на крыше. И всякий раз, когда автомобиль нуждался в техобслуживании, дилер оперативно решал все проблемы. Потому я даже рада, что в первом салоне меня проигнорировали. © Theresa Lamb / Quora

Люди, которые судят о других по внешности, нередко попадают впросак и становятся героями курьезных историй.

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