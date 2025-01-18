15 человек, которые столкнулись с наглостью и не спасовали

Истории
1 день назад

Есть в мире настолько наглые люди, что только диву даешься, откуда такие нахалы берутся. Многие предпочитают не связываться с данными персонажами, а вот другие дают им отпор. Наблюдать за тем, как хамов и наглецов ставят на место — это отдельный вид удовольствия.

  • На работе мужик был: зарплата раза в 3-4 выше, чем у меня, но он никогда чай, печеньки, конфетки не приносил, зато мои таскал. Ну, я однажды не выдержала и притаранила на работу чай «для похудения». А с него ох как хочется в туалет! И вот смотрю: мужик этот третью кружку моего чая пьет, четвертую, а потом он исчезает и до конца рабочего дня с унитаза практически не слезает. А я что? Сделала наивные глазки и вымолвила: «А я на диете. Себе вот специально принесла такой чай». (На самом деле себе нормальный заваривала, но он был «спрятан»). После этого мой чай и печеньки дядя брать перестал. © ЮлиЯ / Dzen
  • Я снимала квартиру с девушкой, у которой не было понятия о личных границах. Она постоянно брала мои вещи, не спрашивая: одежду, обувь и, что хуже всего, мою косметику. Я бесчисленное количество раз говорила ей прекратить, но она всегда отмахивалась, мол, собака лает - караван идет. Последней каплей стало то, что она использовала мой дорогой тональный крем для вечеринки и даже не потрудилась помыть после себя заляпанный тюбик. Вот тогда я и решила, что пора преподать ей урок.
    Я пошла и купила самую дешевую тоналку, добавила в нее автозагар, закачала это в свой старый тюбик и стала ждать. Конечно же, на следующих выходных соседка выплыла из ванной с оранжевым лицом. Я не сказала ни слова, и она, ничего не заметив, ушла на тусовку. На следующий день она пришла домой в ярости, жалуясь, что люди ржали над ней всю ночь. Я просто улыбнулась и сказала: «Ох, наверное, это был просто не твой оттенок». После этого она больше не трогала мои вещи. © Whole-Kitchen-3328 / Reddit
  • У нас дружный дом. И тут в квартиру над нами заехали новые жильцы. Выхожу я из машины и вижу, как соседка сверху вытряхивает грязнущий ковер с балкона прямо на мое чистое белье. Гаркнула ей, мол, что творишь-то? Ноль реакции. Ну, ок. Я пошла прямиком к соседке, что живет над этой дамочкой, и мы с ней договорились подкараулить, когда эта фря белье постирает и вывесит. Дождались. А потом взяли и выбили коврики подружкины прямо на балконе. Белье у той, снизу, все в хлам черное, конечно! Она вылетела на свой балкон и давай сиреной орать, мол, что за ерунда тут творится! А потом подняла голову, увидела мою ехидную улыбку, замолчала на полуслове и свалила с балкона. Больше я ее на балконе, выбивающей и вытряхивающей что-либо, не видела. © АКварелиk@ / Dzen
  • Туманным утром я остановился на железнодорожном переезде. Мигают огни, шлагбаум опущен. Примерно в 100 метрах справа от меня виднеется свет грузового поезда, медленно приближающегося к переезду. За мной останавливается пикап, ждет пару минут, а потом начинает неистово сигналить, мол, езжай давай. Я стою. Он выруливает, чтобы обогнать меня, начинает объезжать шлагбаум и почти уже добирается до путей, когда из тумана слева появляется пассажирский поезд, идущий со скоростью около 100 км/час в другом направлении. Этот торопыга сдает назад и возвращается в очередь. Я мельком видел его лицо и, судя по всему, этому мужику пора открывать кирпичный заводик. © Milligan / Reddit
  • Года 3 назад я снимал частный дом, где жил с женой и двумя собаками. Когда мы заселились, дом был не в лучшем состоянии, поэтому мы сделали косметический ремонт, подкрасили его, что-то починили, и он стал выглядеть прилично. Более того, моя жена высадила много цветов и превратила двор в настоящую красоту. Когда об этом узнал арендодатель, он приехал, посмотрел и неплохо так повысил плату, потому что теперь дом стал выглядеть солиднее. Такую наглость мы терпеть не собирались, поэтому через несколько дней съехали, а жена выкопала все наши цветы. © Палата №6 / VK
  • Моей дочке 17 лет, она играет в хоккей на довольно высоком уровне. На нашем любимом катке можно зарезервировать время и прийти поиграть со своими друзьями, чтоб никто не мешал. И вот она с подружками забронировала время, пришли, катаются. И тут на лед протискиваются парнишки лет 13-14, причем начинают играть так, что шайбы и клюшки валяются по всему катку. Я показал пацанам на планшете, что это время занято, и спокойно попросил их убрать свои вещи со льда. Ноль эмоций. Тогда я сказал девчонкам перекинуть вещи пацанов за борт катка, чтоб они им не мешали, и играть дальше. Тут подошли родители одного из пацанов, а он начал им жаловаться, мол, хотел поиграть в хоккей с друзьями, но «пришла кучка девочек и все испортила». Я пытался показать им, что это наше оплаченное время - родителям пацана по барабану. Они еще и мне начали указывать, мол, уходите отсюда, пусть мальчики поиграют, хоккей - не женское дело!
    Моя дочка предложила сыграть команда на команду. Пацан и его отец начали ржать, мол, хоккей для мужиков, сейчас они девчонок разделают под орех. Но буквально за полчаса команда девочек просто разгромила пацанов по льду - они были круче во всех аспектах игры. Главарь от обиды даже пытался применить к моей дочке силовой прием, но только сам ударился, а потом начал плакать и орать: «Это все несправедливо!» В итоге он с родителями срулил с катка, а остальные ребята оказались куда адекватнее и продолжили играть с девчонками. Вот так-то. © MonkeyMayhem1968 / Reddit
  • Помню, ехали с классом на экскурсию на автобусе. Примерно на полпути мы остановились у кофейни, чтобы купить пончики в дорогу. Учительница записала, кто что будет, и пошла делать заказ. Нас было человек 20, поэтому список был немаленький. Педагог только начала заказывать, как вошел парень в костюме и тут же начал фыркать и пыхтеть, мол, он на работу опаздывает, а тут мы со своим заказищем вообще не в кассу. Моя учительница была очень милой дамой, поэтому она решила уступить ему очередь. И тут этот хлыщ вытащил записку, а на ней - заказ для целого офиса - 6 дюжин пончиков, да не каких попало, а разных: три таких, два других, пять третьих, и не перепутайте! Потом он самодовольно расплатился и, взяв гору пончиков, пошел на парковку. Внезапно мимо него пронеслась машина, и он, испугавшись, уронил коробки с пончиками. На них тут же налетела стая чаек. Мы с друзьями неделю ржали, вспоминая, как он пытался разогнать птиц. Но не тут-то было! © HazeCore / Reddit
Лиса Патрикеевна
1 день назад

"...Но буквально за полчаса команда девочек просто разгромила пацанов по льду..."
Поям типичный сценарий америкоского фильма для подростков

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  • Есть у меня родственник жены, который очень любит приезжать к нам в гости на дачу с пустыми руками, но в то же время хочет, чтобы стол буквально ломился от деликатесов. Супруга его защищала всеми способами, поэтому возмущаться не было никакого смысла, но как то раз я обломал нахала.
    Я поехал за продуктами в магазин, и родственник попросил купить ему кое-что, мол, он деньги потом отдаст (а, скорее всего, и не отдаст). Я сказал, что у меня денег мало, и он нехотя дал мне свою банковскую карту и сказал ПИН-код. Далее я поехал в магазин и набрал еды, которую наш гость так любит. Видели бы его глаза, когда я вытаскивал из машины 2 пакета продуктов для родственничка и небольшой пакет для себя и супруги. А когда он узнал о том, что продукты куплены на его деньги, возмущению нахала не было предела! Что-то давно он к нам в гости не приезжал... © Арсен Баргураев / Dzen
  • Много лет занимаюсь ремонтом компьютеров, снимаю помещение. Обязательно найдется "друг", которому надо отремонтировать бесплатно: "Ну ты же друг! Чего тебе стоит?" А то, что я трачу время, плачу аренду - в счет не идет. Однажды я попросил одну знакомую бухгалтершу помочь мне с отчетностью. Раньше я очень часто ремонтировал ее ноутбук за "спасибо" - знакомая же. Но эта "знакомая" без зазрения совести содрала с меня 20 тысяч за отчет по "упрощенке" (это вообще столько не стоит). Хорошо, заплатил. Потом она в очередной раз принесла на чистку свой ноут. Я тоже запросил денег (скромно, 1,5 тысячи). Она дико обиделась и больше не обращалась. Почему-то посчитала, что ее "услуги" - это работа. А моя работа - вовсе и не работа, а развлечение. © fedding fedding / Dzen
  • Мой родной дядя меня недолюбливал, вот прямо откровенно (у них там какой-то конфликт был между братьями, а отразилось на мне почему-то). Помню, однажды тетя приехала к дядьке, а я хотела ее увидеть, на что мне предложили постоять и пообщаться у ворот: "Ты не ходи к нему, он нервничает, когда видит тебя". Постояли тогда с ней под дождем, парой слов перекинулись и разошлись. Ну, ладно. И вот спустя пару лет у меня намечается свадьба, приглашаю только самых родных и близких (всего было 14 человек). Тетя приехать не могла, но строго-настрого наказала: "Ты обязана пригласить своего дядю на свадьбу! Это же семейный праздник!" На что я ей ответила: "Не могу, он же нервничать будет, если увидит меня". Я прям помню то чувство, что я отстояла свои права и что я не обязана всем угождать. Так легко мне еще не было! © Фикус в фокусе / Dzen
  • Ехала в поезде, заранее купила себе билет на нижнюю полку, потому что не люблю, как белка, по верхам прыгать. Пришли "соседи" - сын с отцом, у обоих верхние места. Отец попросил уступить сыну нижнее место, потому что пацану 6 лет всего - в целях безопасности, так сказать. Ну, я не принципиальная, плюс тут еще о ребенке речь идет - согласилась, но предупредила, что еще посижу внизу, потому что времени всего 2 часа дня, ехать почти сутки, чисто физически невозможно так долго лежать. Договорились. Сижу 10 минут - мужчина начинает кидать на меня недовольные взгляды. 20 минут - в ход пошли тяжелые вздохи и демонстративное смотрение на часы. На 30-й минуте душа поэта не выдержала и мужчина разразился речью о том, что "нельзя так нагло пользоваться людской добротой" и пора бы уже и честь знать, то есть свалить уже на свою полку и не отсвечивать. Я офигела от тона голоса и от сути сказанного, ибо вокруг люди спокойно сидят вместе на нижних полках и никто никого не гонит, всех все устраивает, и только этот господин возмущен. Ну и напоследок обалдела от наглости человека, которому я уступила свое удобное, заранее купленное место, а он еще и выделывается. Послала его полями-лесами, сказала, что забираю свое согласие на обмен полками и теперь пусть он валит на свою верхнюю полку и не мешает. Ор, крик, проводница, которая 3 раза приходила, чтобы его успокоить и, наконец, пригрозила, что высадит его нафиг, если он не успокоится. © Палата №6 / VK
  • Послала детей в магазин за хлебом. Им по 9 лет, на кассе очередь, стоят. Вдруг перед ними вклинивается тетка с двумя пакетами собачьего корма и такая: "Малы еще по магазинам шастать! Брысь домой уроки делать!" Дочка хотела возмутиться, а сын и говорит: "Давай ее пропустим. Видно же, что женщина очень голодная, раз не может сдерживаться с двумя пакетами корма рядом". Ржала вся очередь вместе с кассиром, которая, кстати, отказалась обслуживать эту тетку без очереди, и той пришлось уйти.
  • Сдавала квартиру молодой паре. Мне деньги нужны очень - ребенок болеет. Разругалась молодежь, парень съехал. Я прихожу за арендной платой, а девица и говорит: "Ой, а мне платить нечем - я же не работаю. Ну, вы богатая, у вас лишняя квартира есть, чтоб сдавать, так что потерпите!" Я аж поперхнулась от такой наглости и тут же набрала парню: "Аренда на тебя оформлена. Если что, отвечать будешь ты. Твои данные, место твоей работы у меня есть. Пусть девочка вещи собирает, забирай ее".
    Приехал парень, забрал девицу, вывезли вещи. Как девица орала, как проклинала! Не зря он от нее ушел, однако. © Акварель / Dzen
  • У меня одна коллега таскала зарядку, чай, кофе, печенье, степлер, ручки, ножницы, даже чашку для чая (если она чистая). Не только у меня - у всех, но у меня всегда был "полный комплект". Сколько раз обед из холодильника пропадал! А один раз даже разогретый горячий бутер пропал с моего рабочего места, пока я ходила руки мыть. Я раз ей сказала спокойно, два, три, пять. А потом наорала на нее так, что весь этаж слышал. Теперь я для нее персональный враг. Но больше никто ничего у меня не берет. © lukovoe.gore / Pikabu
  • На общественном транспорте до работы добираться 1,5 часа, на машине — 40 минут. Появилась новая коллега, она из моего района. Я предложила ее подвезти на своей машине, поскольку нам по пути. Первые несколько раз все было хорошо. Но потом начались проблемы: она стала требовать, чтобы я приезжала на 3 минуты раньше или позже, просила меня выключить музыку, которую она не любит, ехать быстрее. Когда я попросила ее оплатить бензин, коллега начала возмущаться, что это не ее обязанность. После такой наглости я просто перестала на нее реагировать. Пусть хоть пешком добирается - мне все равно! © Палата №6 / VK

К счастью, мир полон не только наглецами — хороших людей в нем определенно больше. И наша статья на эту тему — прямое тому доказательство.

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