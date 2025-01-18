15 человек, которые столкнулись с наглостью и не спасовали

"...Но буквально за полчаса команда девочек просто разгромила пацанов по льду..."
Поям типичный сценарий америкоского фильма для подростков
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Есть в мире настолько наглые люди, что только диву даешься, откуда такие нахалы берутся. Многие предпочитают не связываться с данными персонажами, а вот другие дают им отпор. Наблюдать за тем, как хамов и наглецов ставят на место — это отдельный вид удовольствия.
"...Но буквально за полчаса команда девочек просто разгромила пацанов по льду..."
Поям типичный сценарий америкоского фильма для подростков
К счастью, мир полон не только наглецами — хороших людей в нем определенно больше. И наша статья на эту тему — прямое тому доказательство.