Любой женщине нравится комплимент про свою красоту, в любом возрасте. Кажется уже писала про это. В 28, не в самой лучшей физической форме но довольная, подходит мужчина, извиняется и восклицает что я безумно красивая что даже не понимаю насколько я красива и быстро уходит. Для моей скромной персоны я получала и все еще получаю немало комплиментов но этот остался. Не знаю почему, может звучало настолько искренне, взгляд искренний, ничего не ожидал, был приятный мужчина. Не знаю.
А Ирине желаю многих лет женского счастья, что бы все беды прошли и что бы получала ещё много комплиментов
18 теплых историй о том, что добро может случиться с нами в любой момент
Для того, чтобы совершить добрый поступок, не нужно быть супергероем или обладать кучей денег — достаточно иметь чуткое сердце и желание помогать ближнему. Даже слово поддержки, сказанное вовремя, может запомниться на долгие годы — что уж говорить о поступках. И наша статья — яркое тому доказательство.
- Дома с мужем были такие неприятности, что не знала, куда себя деть. В поликлинику рядом с домом требовалась гардеробщица. Я устроилась туда на зиму, думала, хоть на людях буду отвлекаться. И вдруг однажды один мужчина, получая свою одежду, сказал мне: «Вы знаете, что вы красивая?» Я засмущалась, а он мне: «Правда, правда! И не стесняйтесь». Я даже сейчас пишу об этом и плачу, ведь в тот день — 3 февраля 2022 года — был день моего рождения: мне исполнился 71 год. © Ирина Грудинина / Dzen
- Мы недавно попали в аварию: лопнуло колесо, на сырой дороге нас занесло в отбойник. Мы вырвали из земли 60 метров отбойника, машина задымилась. Не успели мы вылезти, смотрим: к нам со всех сторон бегут люди тушить наше авто — кто с огнетушителем, кто с покрывалом. Столько машин останавливалось! Спрашивали, не травмированы ли мы, не вызвать ли нам эвакуатор, надо ли подвезти до города, есть ли у нас теплые вещи. Совали нам в руки воду и даже пирожки. Мы в шоке не могли найти ключи — незнакомцы искали с нами, светили фонариком. Спасибо вам, неравнодушные люди! © Елена Е. / Dzen
- Это было примерно в 2010 году. Сноха ехала на работу. В метро в час пик при выходе из вагона кто-то наступил ей на пятку, у нее с ноги слетела туфля и упала под вагон. Она в шоке! Села на скамейку, плачет, собирается звонить сыну, который тоже уже на работе. И вдруг из толпы пробегающих мимо людей появляется женщина, кладет ей на руки балетки и исчезает в толпе — сноха даже среагировать не успела. Она обулась — туфли как раз оказались — и пошла на работу. До сих пор благодарна той женщине! © Ирина К. / Dzen
Любой женщине нравится комплимент про свою красоту, в любом возрасте. Кажется уже писала про это. В 28, не в самой лучшей физической форме но довольная, подходит мужчина, извиняется и восклицает что я безумно красивая что даже не понимаю насколько я красива и быстро уходит. Для моей скромной персоны я получала и все еще получаю немало комплиментов но этот остался. Не знаю почему, может звучало настолько искренне, взгляд искренний, ничего не ожидал, был приятный мужчина. Не знаю.
- Я в 18 лет поехала в отпуск к родителям на поезде — от моего города до них 4 тысячи км. Приехала в областной центр, а от него еще 100 км добираться домой к своим. Июнь, жара +35 градусов, а я беременная. В очереди за билетом на междугородний автобус мне поплохело, я стала терять сознание. Очнулась на кресле, возле меня толпа, один мужчина протирает мне лицо водой, второй вливает воду из бутылочки мне в рот, а женщина протягивает билет на ближайший автобус (я, когда еще была в сознании, кому-то из очереди называла город, в который мне было нужно). Сумки все на месте, а деньги за билет никто не взял — сказали, что парень, который его оплатил, уже ушел на свой рейс.
Сейчас мне 50, двое деток, и я безмерно благодарна всем тем людям, оказавшимся рядом со мной в очереди в тот момент. © К.О.А. / Dzen
- Моя первая зима на машине, я — начинающая автомобилистка. В ночь выпала месячная норма снега, но мне нужна была машина в этот день. Основные магистрали расчистили, но до дороги мне надо было проехать буквально метров 10. Конечно, по неопытности я забуксовала по полной. Мимо проехала куча машин: кто-то явно ржал, кто-то просто притормаживал и наблюдал с любопытством, чем закончится моя борьба со снегом. Вдруг рядом остановилась старая семерка, оттуда молча вышли трое мужчин. Двое встали за багажником, а один жестом показал мне, что на педаль газа надо давить немного и потихоньку. И они меня вытолкали на дорогу. Я благодарила их от всего сердца, предложила денег, но они наотрез отказались — просто сели в семерку и уехали. Я уже 15 лет за рулем, и всякие зимы были, но этих мужчин помню до сих пор и до сих пор их благодарю! © Елена Воронина / Dzen
- Как-то отдыхали на море. Был у детей мяч, красивый, хороший. И порывом ветра его унесло в море, причем резко и далеко. Наш папа, хоть и плавал хорошо, не решился рвануть за мячом, потому что погода была не очень. И вот стоим мы на берегу, обсуждаем ситуацию, дети расстроены. Смотрим: чья-то голова рядом с мячом. На этот момент мы уже дружно с игрушкой попрощались и просто наблюдали, как мяч гонят к берегу — с мыслью, что хоть кому-то повезло. И тут просто чудо: мяч плывет именно в нашу сторону, а мы стоим, как завороженные. И вот выходит из воды девушка, отдает детям мяч, снимает ласты, очки и ложится рядом на соседнее полотенце. © В С / Dzen
- Мама поехала на поезде делать операцию на сердце. С собой у нее была сумка с вещами. Вышла на вокзале — там снежище по колено, а у нее одышка и пульс 200 ударов в минуту. Оказалось, надо еще подняться на мост и спуститься с него. Мама говорит: «Подошла я к мосту и стою, как у Эвереста. И вдруг подбегает парень, хватает мою сумку и бежит наверх. Я подумала: „Да и черт с ней, с этой сумкой: документы и деньги в маленьком нательном кошельке, а на вещи наплевать“. А он поставил эту сумку наверху и дальше побежал». Мама только через полчаса забралась на этот мост. 15 лет прошло, а мы все вспоминаем помощь этого незнакомца. © Missis K / Dzen
- Я водила мужа после инсульта в тренажерный зал. Два месяца он занимался, и когда было последнее занятие, я его спросила, будем ли продолжать, а он головой мотает, мол, не хочет. Но девушка на ресепшене и говорит: «А вам на месяц оплатил занятия молодой парень!» Пришлось мужу не капризничать, а еще месяц заниматься. Давно это было, а приятно до сих пор. © Наталия Шабалина / Dzen
- А мне мама вчера конфетки привезла, «Коровку». Живем мы в разных городах, а тут она в гости приезжала. И говорит такая: «Это от нас с папой. Папа сказал, что тебе „Коровка“ нравится та, у которой начинка внутри тягучая. Мы одни конфеты купили, а начинка не тянется. Он вот другие поискал и вроде нашел нужные. Ты попробуй, те или нет?» Ей — 72 года, мне — 48! Не маленькая уж девочка-то.
Она уехала, а я сижу, разворачиваю те конфетки и навзрыд рыдаю. Хотя вроде все хорошо. Они, блин, даже начинку мне искали! Два пенсионера. Господи, спасибо нашим родителям! © Наталья Иванова / Dzen
- 80-е годы, я училась в другом городе. Собралась домой, вроде денег на билет хватает, а пришла на вокзал и узнаю, что автобус будет другой комфортности и он стоит дороже, то есть денег недостаточно. А я стою с температурой и так хочу домой, к маме! Ну, и сую кассирше серьги золотые, вот реально! И тут из очереди мужчина протягивает недостающюю сумму и говорит: «Забери серьги!» Я так ему благодарна была, нет слов! © Ирина Павлинова / Dzen
- Моему сыну было лет 5. Стоим на кассе в «Пятерочке». Кассирша — немолодая, реально замотанная жизнью женщина с потухшим взглядом. Но мой сын смотрит на нее и очень искренне выдает: «Вы такая красивая!» Кассирша вздрагивает, оживает, смотрит, кто это произнес, готовая к возможному издевательству. И вдруг видит восхищенные глаза маленького ребенка, который еще не умеет лгать. Вы бы видели, как она расцвела! До сих пор горжусь за этот момент своим сыном! © Ольга Ланкина / Dzen
- Лет 20 назад, 30 декабря, еду в родной поселок. И вдруг на светофоре машина глохнет и больше не заводится. В машине я, мама, мой маленький сын и кот в переноске. Остановился мужчина на грузовой «ГАЗельке», пересадил маму и сына к себе в кабину, зацепил меня и проволок километров 30 до дома, каждые 3 километра расчищая для меня лобовое стекло от нещадно сыпавшегося снега. Довез, затолкал машину на парковку, денег не взял, чай пить не остался. Валера, я вас помню! И всегда мысленно желаю добра. Как я с полугодовым опытом вождения доехала «на галстуке» — вопрос отдельный, до сих пор гадаю. Кот замерз настолько, что неделю спал исключительно под батареей. © Наталья С / Dzen
- Вспомнила, как давным-давно оказалась ночью в незнакомом районе очень далеко от дома. Денег на такси нет. Села в каком-то дворе на лавке в полной уверенности, что проведу там всю ночь. Мимо проходил мужик, у нас как-то завязался разговор. Он узнал, что мы земляки, обрадовался и потащил меня к себе домой. А там... Дом полная чаша, куча народа, на кухне сумасшедший дом, которым заправляет очень полная и красивая женщина. Наварили мы с ней харчо на ребрышках, накрыли стол. Накормили меня так, как никогда в жизни больше. Уложили спать. Утром я всех обняла и ушла, чуть не плача. Ощущение было такое, будто попала в семью, из которой меня когда-то забрали. © Куглик / Dzen
- Сыну было 3 года. Начали ходить в сад со слезами. Нам надо было проехать на автобусе, а потом пешком пройти минут 15. Терпения и аргументов у меня уже не хватало. Однажды шли мы, как обычно на негативе, а нас обогнал мужчина с парнем лет шести. И он спросил моего сына:
— Ты что, ляля?
— Нет!
— А ревешь чего? Так ревут только ляльки!
— Я не лялька! Я не буду плакать!
С этого дня слезы прекратились. Каждое утро, расставаясь в саду, сын уверенно говорил: «Я большой, я не лялька, плакать не буду».
Прошло уже 15 лет, а я все еще вспоминаю того мальчишку, когда вижу ревущих по дороге в детсад детей. Он просто спас мою нервную систему. © Наталья Наталья / Dzen
- Летом 1993 года добирались мы с мамой из одного города в другой с пересадкой в Минводах. Вылет откладывался постоянно из-за технических проблем с бортом. На улице жара, с деньгами напряг. Я слегка беременная. Сидим вторые сутки в аэропорту: ни поесть, ни попить. Боимся отойти от стойки регистрации — вылет может быть объявлен в любой момент. Вид у нас уже помятый и плачевный. Нас заметила супружеская пара, которая сына на учебу провожала. У них оставалось немного домашней еды, и они всю эту еду отдали нам. Помню и благодарю их за это всю жизнь. Спасибо вам, добрые люди! © Край света / Dzen
- В Турции поехали с мужем в Старый город, а на обратном пути случайно сели не на тот автобус. У него конечная на автозаправке, до нашего отеля 25 км. Голосуем, но никто не останавливается, время около часа ночи. Мы уже были готовы идти пешком, но тут рядом тормозит «ГАЗелька»: за рулем турок, а пассажиры едут с шариками и песни поют, в соседний отель возвращаются. Доехали мы в лучшем виде. Хотели баксов 20 водителю отдать, но он не взял, еще и «ругался», мол, как вам не стыдно, я же человек! © Виталия В / Dzen
- Было это в столице лет 30 назад. Возвращалась я домой на последнем поезде метро. Вышла на автобусную остановку, до дома еще ехать и ехать. Темно, холодно. Минут 40 прождала автобус, но подъезжали не те. Людей на остановке становилось все меньше, пока не осталось нас двое: я и еще один парень.
Денег на такси у меня не было. Я уже думала, как пойду пешком через эстакаду — страшно. И тут парень ловит машину и, обращаясь ко мне, спрашивает, куда ехать. Говорит: «Садись!» Я сажусь в машину, парень дает водителю деньги и говорит мне, мол, он тебя довезет до дома, не бойся. Он сам остается на остановке, а я еду домой, ошарашенная. Парень, спасибо тебе за твою доброту и благородство! © Светлана / Dzen
- Вчера мы с внучкой тащили пакет с гумусом из пункта выдачи. Весит он килограммов 20. Остановились передохнуть. Мимо проходил, видимо, старшеклассник. Подхватил на плечо наш пакет и донес до квартиры! Спасибо, добрый человек! Пусть это мелочь, но очень я была ему благодарна. Такой молодой, но настоящий мужчина! © Liliya Tim / Dzen
Добрый поступок дарит радость не только тому, кому оказывается помощь, но и тому, кто ее предоставляет. А для счастья порой достаточно сущих мелочей — как мы писали в нашей недавней статье.
Комментарии
"Села в каком-то дворе наа лавке в полной уверенности, что проведу там всю ночь"
1. как там оказалась 2. а ножками идти - это очень плохо? Лучше всю ночь хз где наа улице сидеть?
Правда Ваша, раньше по-другому люди относились друг к другу (хотя мерзавцы и сволочи всегда были, но их было гораздо меньше, чем сейчас).
"... мерзавцы и сволочи всегда были, но их было гораздо меньше, чем сейчас. " - Или они лучше притворялись.