18 теплых историй о том, что добро может случиться с нами в любой момент

Любой женщине нравится комплимент про свою красоту, в любом возрасте. Кажется уже писала про это. В 28, не в самой лучшей физической форме но довольная, подходит мужчина, извиняется и восклицает что я безумно красивая что даже не понимаю насколько я красива и быстро уходит. Для моей скромной персоны я получала и все еще получаю немало комплиментов но этот остался. Не знаю почему, может звучало настолько искренне, взгляд искренний, ничего не ожидал, был приятный мужчина. Не знаю.



А Ирине желаю многих лет женского счастья, что бы все беды прошли и что бы получала ещё много комплиментов