Ну и чо? Расскажу свою не придуманную историю. Сижу у кабинета гинеколога, подходит женщина и спрашивает последнего, говорю, что я. Пауза, вопрос, не ошибся ли я кабинетом? Отвечаю нет, я по смене пола. Видели бы вы реакцию! Тут выходит доктор с женой и приглашает меня в кабинет поговорить. Было смешно.....
20+ курьезных историй, которые произошли, пока люди стояли в очереди
Истории
3 часа назад
Многим людям периодически приходится стоять в очередях: в магазинах, на почте или в поликлиниках. Для одних это время томительного ожидания, а для других — возможность влипнуть в историю, которую еще долго можно будет знакомым вместо анекдота рассказывать.
- У гинеколога очередь, приемный день для беременных. Подгребает дед лет 70 и такой: «Кто последний? Я за вами!» Мы ему, мол, дед, тебе сюда точно не надо. А он, хитро улыбнувшись, выдает такой: «А, может, я для бабки своей очередь занимаю?» Все поржали, а потом оказалось, что он реально занял очередь. Но не для бабки, а для внучки.
- Стою на кассе. Очередь двигается медленно, потому что кассирша пробивает товар и плачет. Все понимающе молчат — ну, мало ли что там у человека случилось. Какая-то дама решилась спросить: «Можно вам чем-то помочь?» А кассирша ей: «А чем тут поможешь? У меня сын завтра женится, а невеста у него с двумя детьми. Не от него!» Наверное, это действительно очень печальная ситуация для будущей свекрови, но чтоб так убиваться — это нечто!
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- Моя дочь обожает хлеб, особенно горячий и свежий. Вышли с ней в магазин за макаронами, я особо не парилась над своим внешним видом. Дочь просила сладкого, но у нас дома его было в достатке, я ей отказала. Стоим в очереди на кассе, а дочка просит: «Мамулечка, а давай хотя бы хлебушка купим?». Мужчина в очереди подумал, что мы нуждающиеся и купил нам буханку хлеба. Вот что будет, если выйти из дома в домашней одежде и купить только макарошки... © Палата № 6 / VK
- Очередь в гардероб. Гардеробщица одна, людей много. Входит женщина и пытается прорваться к стойке гардероба. Ее отправляют в конец очереди. Женщина возмущается, завязывается спор, и женщина выдает: «Вы обязаны меня пропустить, я вообще-то болею!» На нее удивленно смотрят 30 человек, которые в 7 утра пришли в поликлинику исключительно из-за прекрасного самочувствия и энергии, которую в связи с этим некуда девать. © Firtre / Pikabu
- Вечер. Кондитерская. Через 10 минут начинается скидка на всю продукцию. Очередь. Сделала заказ, жду, пока все соберут. Кассир тоном заговорщика: «Скидка начнет действовать минут через 5. Давайте я буду медленно ваш заказ собирать». Я: «Ой, неудобно как-то, люди же за мной стоят. Они ждать не будут». И за спиной несколько голосов: «Будем-будем! Не спешите». © schewa*** / Pikabu
- Ходила на прогревания ежедневно. Сижу, жду своей очереди. Идет бабка. Увидала другую знакомую бабку: «Ты что, Никитична, заболела?» А та: «Почему заболела? Я сюда каждый день в туалет хожу, чтобы дома воду не тратить». © cjdf / Pikabu
- На кассе супермаркете передо мной стоял мужичок. Кассир стандартно предлагает товары по акции, лотерейные билеты. Мужик: «Давайте билетик! Только я сам выберу!» И начинает выбирать — долго, под какие-то считалочки и бубнение. Очередь закипает, кассир краснеет. Но вот выбор сделан. Кассир пробивает лотерейку, но тут касса выдает ошибку. Кассир кого-то зовет. Вот уже два кассира тычут эти билеты в сканер — никак. Толпа сзади растет. Билеты в итоге вводят по коду вручную, но они дороже, чем на ценнике. Мужика это не устраивает, он передумывает их брать. Далее идет процесс отмены, который тоже затягивается. Люди сзади звереют, а меня пробивает на истеричный смех. Билеты отменены, мужик отпущен, и кассир (цвета спелой вишни) пробивает мои покупки. Спрашивает: «Товары по акции?» Я: «Нет, спасибо. Билетик хочу». Эти глаза я потом долго вспоминала. Пришлось быстро объяснить, что это шутка, из-за боязни расправы. © Burumbyaka / Pikabu
- Поехал на днях загранпаспорт оформлять. Очередь огромная. Врывается парень, окидывает взглядом очередь: «Кто последний?». Симпатичная девушка говорит, что она. Парень ей: «А где номерок получить?» Она: «Очередь живая, номерок не дают». А он не растерялся: «А номерок вашего телефона хоть можно? Очередь длинная, давайте познакомимся, что ли». Когда я вышел из кабинета, они общались как давние знакомые. Шустрый парень! © Lobotomist / Pikabu
- Я не умею отказывать людям. Мне проще себе сделать неудобство, чем сказать кому-то «нет». Привела вчера сына в поликлинику. Выстояли огромную очередь и собирались заходить в кабинет. И тут одни за другим стали приходить люди «просто за справкой». Всем улыбалась, вежливо пропускала. Потом пришла мамочка с крохой, пустила ее вперед. Потом еще женщина попросилась перед нами, опаздывала на работу. Мой 5-летний сын встал и недовольно топнул ногой: «Мы больше никого не пропускаем». И за руку завел в кабинет. Хорошо, что он не в меня характером. © Палата № 6 / VK
- В очереди в поликлинике:
— Кто последний?
— Я, вон за той бабушкой занимала.
— Я не бабушка!
Сидит дама, лет за 70, выглядит очень бодрой. Думаю: «Ну, сейчас начнется: „Я не бабушка, я женщина!“»
— Я не бабушка, я — прабабушка. Мне 87 лет, сыну 65.
Очередь уважительно ахнула. И ребенок на соседнем стуле: «Мама, так разве бывает, чтобы сыну было 65 лет?!» © schewa*** / Pikabu
- На днях знакомый побывал в ГАИ по причине ДТП. Заходит в помещение и видит скопление народа перед дверью в нужный кабинет. Спрашивает: «Кто последний?»
Отвечают: «Все последние!» Он попытался уточнить: «Понятно, что все последние. Но в кабинет-то по одному вызывают. Так что давайте все же определимся с последним». А они грустно так: «Это вас по одному вызывают. А у нас ДТП на 8 машин». © Rliethnam / Pikabu
- Покупала мясо в магазине, за мной очередь. Рядом тусила старушка и, когда продавец мне взвесила и упаковала кусок в пакет, старушка обошла меня и встала впереди. Я подумала, что она на витрину смотрит, а она, пока я считала деньги, схватила пакет с моим мясом и со словами: «Бабушкам надо помогать», — почесала к выходу! На мои попытки остановить ее выдала: «У тебя вон какие щеки, а бабушке есть нечего!» И стояла ведь, хитрая, выжидала. Люди курицу брали, свинину на кости. Это ей не надо, говядины подавай! © Подслушано / Ideer
- Сегодня зашел в банк оплатить коммуналку. Взял талон, жду свою очередь. Рядом сидит девушка, с кем-то увлеченно и громко говорит по телефону, в руках держит свой талон (номер видно). Голос называет номер очередного клиента. Вижу, что это та девушка. А она вообще не реагирует, обсуждает с кем-то какого-то Вадика. После повторного объявления ее номера поворачиваюсь к ней: «Девушка, вас...» Не успеваю договорить и получаю уничтожающий взгляд и раздраженное «Вам чего? Не видите, я по телефону говорю?!» «Уже ничего», — отвечаю. Объявили номер моего талона, и я пошел платить. © 1881ru / Pikabu
- Стою в очереди по номеркам в одной организации. Появляется беременная девушка в сопровождении мужа. Муж вежливо просит пропустить, так как душно и стоять трудно. Вся очередь вошла в положение, согласились пропустить беременную. Приглашают следующего. Муж подрывается и со всех ног несется в кабинет, а беременная спокойно выходит на улицу. Это ж кем надо быть, чтобы беременной женой прикрываться ради своих хотелок! © Gallaktyona / Pikabu
- Мне нужна была прописка. Записалась на прием за 2 недели, выбрала время до сна ребенка, так как он поедет со мной, оставить не с кем. Приехала, передо мной мужик. Спрашиваю его: «У вас на какое время?» Мужик: «На 11.30». Я: «Не может быть! У меня на 11.30. Покажите талон». Показывает телефон, и я вижу, что запись отклонена, так как время занято. Я: «Вам же отказали!» Мужик: «Ну мне надо. Пусти». Наезжает на меня, а я с 2-летним ребенком на руках! Такая злость меня взяла: я встала у кабинета, чтобы не пустить. Он тоже. Хорошо, что женщина, которая вела прием, сказала ему, что его в списке нет и отправила восвояси. © BumKr / Pikabu
- Приехали с 6-месячным ребенком в поликлинику. Стоим в небольшой очереди, дети от месяца до года. Залетает мамашка и орет на весь коридор: «Кто в этот кабинет? Мы девочка, нам без очереди!» Другая мамочка не растерялась и ей в ответ, глубоким басом: «А ну встань и стой в очереди!» Встала. © PPK13 / Pikabu
- Летел я в первый раз на самолете один. Очередь на досмотр багажа человек 20. Я немного нервничаю и начинаю периодически выглядывать из очереди — посмотреть, долго ли еще. И тут же ко мне подходит сотрудник аэропорта, просит открыть чемодан для осмотра. Я испугался за свое место в очереди (сзади было еще человек 20), но он сказал, что потом пропустит первым. Вещи он осмотрел, провел без очереди. И только потом из одного сериала я узнал, что выглядывать из очереди — это признак того, что ты что-то скрываешь. © nikcll / Pikabu
- В очереди в супермаркете одна женщина была со мной очень груба. Но вместо того, чтобы сказать что-то в ответ, я разрешила всем, кто стоял после нее, пройти к кассе передо мной. Сегодня я никуда не спешила. © CarolineKautsi1 / Twitter
- Стояла в очереди к гинекологу. Беременные ходили в один день. Приходит мадам и внаглую шмыгает в кабинет. На вопрос «куда без очереди?» выдает: «Я беременна!» Мы, хором из 5-6 человек, отвечаем: «Мы тоже!» © user5788719 / Pikabu
- Сегодня отпросился с работы, чтобы отвести ребенка к врачу. Врач принимает с 8-ми. Талон на 8.00. Приходим. Несколько человек уже ждут. Бабка рядом: «Я зайду перед вами, мне нужно к врачу побыстрее попасть». Женщина рядом: «У меня талон на 8.00!» Я, посмотрев на ее талон: «У вас на 12.30». Женщина: «Ну и что, вот я ручкой написала, что в 8!» Еще одна женщина, встав под дверь: «Я первая зайду, мне быстро!» Я: «Вы все как хотите, но в 8.00 я завожу ребенка». Все (обращаясь друг к другу): «Пусть идут. Видно же, что скандальный мужчина». Что это было?! © stillwhite / Pikabu
- Ездили в магазин. Пока бродили по магазину, все время чувствовали запах паленой изоляции. И вот стоим в очереди на кассе. Какая-то мадам пытается сдать товар назад и кричит: «Позовите менеджера или начальника!» На что кассир ей спокойно отвечает: «Не могу, они пожар на складе сейчас тушат». © PivBear / Pikabu
- Закупался в магазине перед Новым годом. Болтал по телефону и тормознул у прилавка с икрой: «Мне вот этой 300 граммов положите, пожалуйста». Продавщица положила.
Рядом женский голос: «Какая наглость!» Смотрю, а с другой стороны очередь человек 50. Я уже и не помню, когда мне было настолько стыдно, как в тот раз. © PolusZ / Pikabu
- Мама как-то пошла в магазин и не заметила, что кот выскочил из дому и увязался за ней. Увидела его только у дверей магазина. Что делать? Вошла в магазин и на свой страх и риск попросила: «Со мной кот пришел, ждет меня, пропустите без очереди». Была в шоке, что все до единого пропустили, а кто-то даже пошел к окну, чтоб проследить за безопасностью кошака. © Unknown author / Pikabu
- Пошла к гинекологу, пришла заранее, жду. Талончик был на определенное время, оно уже прошло — врач задерживался с другим пациентом. Приходит женщина со своим талончиком (время после меня) и говорит: «Сейчас я пойду, а ваше время уже прошло!» Пришлось заходить в кабинет вместе с ней и доказывать, что у меня прием раньше. Бесят такие. © SelenaBra / Pikabu
- Пришел на почту. Очередь, духота. Простоял больше часа. Осталась передо мной одна женщина. И тут входят две девушки с ребенком лет двух. Подходят к женщине передо мной и спрашивают, не пропустит ли она их без очереди, а то ребенку очень жарко. Женщина отвечает «нет», тогда они подходят с тем же вопросом ко мне. Я спрашиваю, мол, что мешает одной из них погулять полчаса с ребенком на улице, пока вторая стоит в очереди? Не отвечают. Говорю: «Если вы признаетесь, что принесли ребенка в эту жарищу специально, чтобы пройти без очереди, так и быть, пропущу». Посмотрели на меня уничтожающими взглядами и пошли проситься к мужику, стоящему сзади меня. © Pepelats / Pikabu
- В 10-минутный рабочий перерыв зашла в магазин за пачкой чипсов, схватила и побежала на кассу, а там мрак: мужчина и 5 бабулек с полными тележками продуктов и крайне суровым взглядом. Ну, думаю, не перекусить мне сегодня. И тут происходит нечто странное: мужчина пропускает меня вперед и бабульки, глядя на поступок мужчины — тоже пропускают, с добродушными улыбками. 5 минут, и я на работе! Неужели мир действительно становится добрее? © Vesnushka87 / Pikabu
Комментарии
Уведомления
Мне всегда интересно, какой логикой руководствуются добряки, которые пропускают впереди себя кого то, если за ними ещё другие люди?! Хочешь сделать доброе дело - поменяйся очередью, а вот пускать кого то приняв решение за всю очередь ? С хрена б. Всегда это стараюсь пресекать, ибо нехрен за мой счет быть добреньким
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