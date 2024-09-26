20+ курьезных историй, которые произошли, пока люди стояли в очереди

Мне всегда интересно, какой логикой руководствуются добряки, которые пропускают впереди себя кого то, если за ними ещё другие люди?! Хочешь сделать доброе дело - поменяйся очередью, а вот пускать кого то приняв решение за всю очередь ? С хрена б. Всегда это стараюсь пресекать, ибо нехрен за мой счет быть добреньким