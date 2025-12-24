20+ человек, которые вышли на прогулку, а попали в комедию

Обычная прогулка может легко превратиться в настоящее приключение, о котором потом можно рассказывать друзьям часами. Древние руины, наскальные рисунки, затерянные письма — каждый поворот может скрывать что-то неожиданное. Вот и мы собрали фотографии, которые доказывают, что мир вокруг умеет удивлять.

Неожиданный питомец

Собака скулила с 5 утра, видно, приспичило. Спросонья оделся, вышел выгуливать. На улице зима, темень, холодрыга. Подошел сосед, предложил познакомить с новым любимцем. Я ожидал увидеть собаку, кота, да кого угодно. Но за его спиной оказался упитанный енот. Купил его где-то в интернете и теперь предлагает нам гулять вместе. Я пока не готов к такому стрессу для собаки. © Не все поймут / VK

«Я нашел целую кучу багетов в лесу»

«Муженек нашел картридж с игрой для Atari во время прогулки по лесу»

«Поехали с братом на отдых, и вот что обнаружили в песке»

Любитель танцев

Самое странное, что я видел во время прогулки. Пошли мы с друзьями в горы. Уже спускались, как тут заметили одинокого туриста, который поднимался нам на встречу. Подошли мы ближе, как вдруг он выдает: «Ребята, не хотите ли вы посмотреть на крутой танец?» И тут же начал танцевать, приседая и отрываясь по полной. Потом пожелал хорошей прогулки и спокойно пошел дальше. © TheseSnozBerries / Reddit

«Исследовала яму в лесу. Оказалось, раньше там была мельница на воде, еще как минимум с 1700-х годов»

«Ждали пересадки, гуляли по аэропорту. Наткнулись на какой-то коридор. А там по обе стороны экраны, и по ним как будто плавала эта штука, рядом никого. Было стремно»

Магия асфальта

Шел домой с прогулки, мимо меня мама с маленьким ребенком. Он едет на трехколесном самокате, еле плетется за матерью и говорит, что устал. Мама ему в ответ: «Ну что поделать, скоро уже дома будем». Тут ребенок просит маму подождать чуть-чуть, слезает с самоката и ложится на асфальт. У мамы ноль реакции. Так прошло несколько минут, ребенок уже бодренький встает с асфальта, становится на свой самокат и спокойно себе уезжает. Вот до сих пор думаю тоже применить эту магию асфальта в момент сильной усталости. © Не все поймут / VK

«Нашел древние руины во время похода»

«Несколько лет назад во время похода с собакой я наткнулся на вход в гномий домик»

«Во время прогулки по пустыне наткнулся на странную дверь»

Утро вечера мудренее

Решила я выйти на работу пораньше и заодно прогуляться по парку. Одевалась в темноте, чтобы не разбудить семью, выскочила из дома и бодро зашагала. Спустя несколько минут почувствовала что что-то не так. Остановилась, взглянула вниз и поняла, что на одной ноге у меня кроссовок, а на другой — тапок! Сначала я растерялась, но тут же начала смеяться. В ранний час почти никого вокруг, а я иду в разной обуви! Сдаваться было поздно, поэтому я продолжила прогулку, пытаясь не обращать внимания на удивленные взгляды редких прохожих. Это стало для меня хорошим уроком: всегда проверяй, что надел, прежде чем выйти из дома. Правда, отпуск после этого на работе я взяла, домашние убедили. © Не все поймут / VK

«Нашел ступеньки, вырезанные прямо в поваленном дереве»

«Нашла дверь в лесу»

«Во время похода наткнулся на такую каменную инсталляцию»

«Наткнулся на пианино прямо посреди горной тропы»

Доброта во время прогулки

Вышел на прогулку с собакой. Встретил пожилую бабулю, которая выглядела растерянной. Оказалось, что она уронила ключи и не может их отыскать. Конечно, я взялся помогать. Спустя 15 минут поисков уже думал, что они растворились в воздухе, как тут выяснилось, что упали они гораздо дальше от того места, где мы искали. Бабуля меня потом очень благодарила. © Не все поймут / VK

«Я обнаружил наскальные рисунки во время прогулки»

«Была в походе, наткнулась на гигантскую лестницу, около 6 метров в высоту. С другой стороны ничего нет. Интересно, что это могло быть?»

«Я нашел письма в бутылке во время плавания»

Такие уж они, старшие братья

Гуляли с 5-летним сыном по детской площадке. Я неделю репетировала, как сообщу ему, что у нас будет еще малыш. Тут увидела девочку с маленьким братиком. Говорю: «Хотел бы так?» Сын оценивающе посмотрел на младенца и выдал: «Мам, я же могу его на улице потерять». © Мамдаринка / VK