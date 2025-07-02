20 историй о том как люди вышли прогуляться, а вернулись с материалом для мемуаров

У знакомой дамы (отчаянной собачницы) был пес охотничьей породы, но со щенячьего возраста - "тридцать три несчастья".

Нна прогулке раскопал гнездо земляных ос, его искусали так, что он чуть лапы не склеил.

Выжил, но полностью посадил иммунитет, у ветеринара им уже клубную карту оформили 😑

Потом, гуляя в лесу - чуть не высадил себе глаз веткой, его зашивали...

Хозяйка кормила болезного песика так, что многие мужья хотели бы оказаться у его миски - сбалансированная диета, фермерский творожoк, чипсы из сушеного страуса 😸✌

Это не мешало ему пытаться во время гуляний сожрать любую гадость, и однажды она из его пасти вырвала полуразложившегося ежа 🤢

Думаю, что победила только весовым превосходством)