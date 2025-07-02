Учитывая, как нынче детей называют, я бы не удивилась, если бы Жёлтый Зай было реальным именем.
20 историй о том как люди вышли прогуляться, а вернулись с материалом для мемуаров
Прогулка — вроде бы самое обычное дело. Просто выходишь подышать, пройтись, проветрить голову. Но стоит на минуту отвлечься — и вот ты уже невольный участник драмы, комедии или, как минимум, абсурдной сценки. Самое смешное, что чаще всего все это происходит в двух шагах от дома — на лавочке у подъезда, в парке, где ты был сто раз, или в очереди за кофе. Мы собрали истории людей, которые вышли на обычную прогулку, а вернулись с анекдотом.
- Гуляла со своим здоровенным, но трусливым ретривером. Навстречу парень с йорком. Я, как сознательная хозяйка, зову своего к ноге и на всякий случай прошу парня взять собаку на руки, вдруг мой испугается. Он уверенно отвечает, что его пес не конфликтный, мол, все нормально. Стою такая важная, пока мой обнюхивает его. Йорк напряжен, явно не в восторге. И... внезапно чихает. Мой огромный пес взлетает на месте и в панике несется в соседний двор. Парень загибается от смеха, а я помчалась за своим трусишкой. © Карамель / VK
- Дочка на прогулке познакомилась с девочками. Одна — Аврора, вторая — Ксюша, а третья говорит: «Я — желтый зай». Думаю, классная фантазия у девочки, так представляться. Оригинально! Рассказываю эту историю подруге, а муж закатывает глаза и говорит, что девочку вообще-то звали Жулдызай.
- Мама выгуливала утром нашу собаку, наблюдала за забавной ситуацией. Бежит по двору, выгнув спины, пару дворовых котов. Среди них один как-то странно подпрыгивает. Приглядывается, понимает, что собачонка размером поменьше этих самых котов устроила им «маленький переполох». Только начала смеяться, как за спиной раздается мужской бас. Хозяин собаки бежит и приговаривает: «Василий! Василий! Василий Андреевич, отстань от котов! Я давно говорю тебе — ты когда-нибудь нарвешься на неприятности!» © Палата № 6 / VK
- Не слишком сумасшедшая история, но видела, как скандальная женщина на аттракционе упала в воду. Она решительно игнорировала, что актеры в ростовых куклах говорили ей, куда идти, и просили вести себя поспокойнее — просто делала то, что хотела. В итоге при попытке сесть на лодку она промахнулась и просто упала в воду. Сотрудники аттракциона все же помогли ей выбраться. Это была одна из самых глупых и увлекательных вещей, которые я когда-либо видела в своей жизни. © give_me_two_b***s / Reddit
- Много лет назад, в жаркие летние месяцы, я видел парня, лежащего на траве, без рубашки и всего потного. К сожалению, на этом все только начиналось — он ел крендель и использовал свой пупок как соусницу. Его пупок был полон горчицы, и он макал в нее крендель, а затем ел его. © PhilosopherSharp4671 / Reddit
- Как-то захотелось почитать книгу в парке. Как в фильмах. Пришла, сижу, читаю, наслаждаюсь свежим воздухом. За 20 минут со мной пытались по очереди познакомиться 12 парней. Моему отказу были крайне удивлены. И каждый сказал, что думал, мол, я таким способом внимание привлекаю. Неужели девушка в парке с книгой — это такая редкость? К слову, я замужем. 37 лет. Выгляжу на свой возраст. Одеваюсь обычно. © Подслушано / Ideer
- Гуляя в парке, наблюдала, как парень оставил девушку на лавке, а сам пошёл за кусты. Он достал кольцо и положил в спичечный коробок. Вернулся к лавочке, предложил девушке пойти дальше и минуты через две протянул коробок ей. А она разочаровалась, подумав, что тот пустой. Ведь через минут пять тихонько выбросила его на дорогу. © Подслушано / Ideer
- В отеле впереди меня шла семья, и муж спрашивал, зачем жене нужно тратить столько денег. В этот момент она смотрит на сына и спрашивает: «Дорогой, зачем мы тратим деньги в парке аттракционов?» Он поднимает крошечные кулачки в воздух и гордо провозглашает: «YOLO!» (You Only Live Once, с английского — «Живем лишь раз») Да, малыш, живем один раз! © RailroadRae / Reddit
- Как-то бесились с одногруппниками в парке в районе семи вечера. Выкрикивали четверостишия из различных произведений, чередовали «Дон Кихота» с «Русланом и Людмилой». Подходит к нам девочка лет 10 с велосипедом и говорит с серьёзным лицом: «С филологической точки зрения, ваши высказывания имеют некий ритм и последовательность, хоть и некоторые выбиваются из общей картины. Но с литературной — такая белиберда!» Гордо откинула волосы со лба, села на велосипед и уехала. © Подслушано / Ideer
- Работаю в ресторане, и у нас имеются постоянные гости. Дело было весной. Мимо нашего ресторана прогуливалась пара, наши постояльцы. И молодой человек решил зайти к нам, так как увидел своих друзей в заведении, но его спутница отказалась. Она была обута в резиновые сапоги, и ей было стыдно зайти к нам в таком виде. На что он, недолго думая, снял штаны со словами: «Теперь никто не посмотрит на твои резиновые сапоги». Они зашли. На нем были трусы и куртка. А мы все вместе посмеялись от души. © Подслушано / Ideer
- Поехали с сыном на курорт. Гуляем по набережной. Во время прогулки позвонил бывший муж, дала ребенку трубку. Сын начал взахлеб тарахтеть о том о сем, рассказывать как мы купаемся, как в дельфинарий ходим, звонок международный, денежки капают. Говорю: «Говори уже папе пока, и бросай трубку» А он взял и бросил трубку прямо в море.
- Была в деревне. Прогуливалась с интеллигентным художником. Рассказывает, что весело здесь, не может уехать. Опа, замираем — крик. Бежит мужик в труселях и майке, а за ним едет чудо-машина: заднее колесо велосипеда снято, а вместо него телега! На телеге две женщины с убойным взглядом, а педали крутит третья. Мой кавалер посмотрел, подумал и говорит: «Нет, ну вот как я отсюда уеду? Весело же!» © Подслушано / Ideer
- Шли с сыном в магазин. Я держала его за руку и смотрела прямо вперед, мысленно составляя список необходимого. В какой-то момент поняла, что сына тяну чуть ли не на буксире и он постоянно вертит головой. Более того, он вырвался и побежал куда-то назад. Он останавливается, поднимает что-то и бежит дальше. Догнала я его в тот момент, когда он дергал за юбку какую-то женщину. Я уже хотела извиняться за его странное поведение, как вдруг он отдает ей свою находку. Оказалось, что это кошелек. Очевидно, он смотрел по сторонам, пока я была глубоко в своих мыслях, и заметил, как кошелек выпал и решил помочь. Женщина угостила сына конфеткой. Останавливать я ее не стала, ведь искренне верю, что добро всегда возвращается и вознаграждается. © Карамель / VK
- Выгуливала собаку в лесу. Впереди прогуливалась женщина с маленьким песиком. Проходим рядом, а она такая: «Вы лучше побыстрей проходите, а то мой кот вашу собаку покусает!» Вот, думаю, странная тетя, собаку котом считает... И тут из кустов на нас скачет кот! Спина дугой, хвост трубой, шерсть дыбом — и на нас с боевым кличем индейцев несется! К такому я не была готова... Бочком и в темпе вальса сваливали мы с моим доберманом. А кот, оказывается, так своего друга-пёсика охраняет! © Подслушано / Ideer
- Гуляем с мужем, видим объявление: «Пропала собака, вознаграждение 15 тысяч.» И фото пса. Через 20 минут видим его в кустах! Муж песеля задержал, а я бегом звонить. Уже прикидываю, на что деньги потрачу, а тут хозяин пса выдает: «Наша собака уже нашлась! Вы ошиблись». Смотрим, пес очень похож, но у этого белое пятно на шее. Точно ошиблись! Отпустили беднягу, он сразу в туалет побежал. И с таким осуждением на нас посмотрел, мол, по своим делам шел, а тут лезут всякие. Добило то, что вскоре к нему подбежала женщина в слезах, видимо, хозяйка, которая уже потеряла его из вида.
- Сегодня прогуливалась по парку со своей семилетней дочерью. И тут она увидела, что у елей кончики веточек светло-зелёные и пушистые. Задала вопрос: «Почему они отличаются от остальных? » Я ей начала объяснять, что они ещё маленькие и только начинают свою жизнь; потом они погрубеют и потеряют такой яркий цвет. На что она мне ответила: «Прям как люди!» Я задумалась: ведь отчасти она права. © Подслушано / Ideer
- Гуляла со своей дворнягой по полю, а там саранча. Огромная такая, на дороге сидит. И черт меня дёрнул сказать: «Джея, смотри, какая штука!» И все. Ему ещё года нет, а он вообразил себя первоклассным охотником и ускакал от меня, куда глаза глядели. Искала до темноты, в итоге пришел домой сам, впустила за ворота, привязала к столбу и оставила на ночь в качестве воспитания. Собственно, эта наглая морда спала дома, сердечко мое не выдержало. Но вину свою чувствовал! © Подслушано / Ideer
- Пожилая пара прогуливалась с палочками. Мужик, пытаясь их обогнать, орал: «Шевелитесь, не можете двигаться, сидите дома». Дед с бабулей не обращали внимания, но было видно, что женщину задело. Дед, увидев расстроенное лицо дамы, прицелился и, будто копьё, метнул в него палку, сбив тем самым с ног. Мужик такого поворота, видимо, не ожидал, и, вскочив, вмиг ускакал оттуда. Далее: смех, овации. Пара устремилась в закат. © Подслушано / Ideer
Напомнило, как я однажды бежала н4 обгон с возгласом "лыжню!"
Зима, от дороги осталась узенькая тропинка в целине. Мне надо очень срочно, а впереди женщина с лыжными палками медленно передвигается. Палки расставила во все стороны и еле ползёт.
После моего возгласа она немного сдвинулась, палку прибрала - я её смогла обогнуть.
- Первый раз в жизни надела платье — до этого стеснялась — и пошла в парк отдохнуть, почитать. Рядом на поляне сидела группа дошкольников с учительницей, они рисовали пейзажи. Тут ко мне подсел мальчик, протянул мне букетик из листвы и попросил разрешения нарисовать меня, так как я похожа на осень. Улыбалась после этого весь день. Да и платья буду носить чаще. © Unknown author / Pikabu
- Гуляли с бульдогом, и он нашел около дерева здоровенную вонючую кость. Еле отняла, вся перемазалась. Так он у этого дерева несколько лет тщательный обыск проводил. Костей больше не было, но как-то летом на этом месте вырос солидный такой куст крапивы. Так пес его сожрал. Просто подошел и съел. С таким аппетитом. Видно, надоело ждать косточку. © InnaInnaInna70 / Pikabu
Нам кажется, что истории от разных людей — это всегда способ взглянуть на жизнь с неожиданной стороны. Если такое отношение вам не чуждо, вот еще несколько материалов, которые могут понравиться:
Комментарии
У знакомой дамы (отчаянной собачницы) был пес охотничьей породы, но со щенячьего возраста - "тридцать три несчастья".
Нна прогулке раскопал гнездо земляных ос, его искусали так, что он чуть лапы не склеил.
Выжил, но полностью посадил иммунитет, у ветеринара им уже клубную карту оформили 😑
Потом, гуляя в лесу - чуть не высадил себе глаз веткой, его зашивали...
Хозяйка кормила болезного песика так, что многие мужья хотели бы оказаться у его миски - сбалансированная диета, фермерский творожoк, чипсы из сушеного страуса 😸✌
Это не мешало ему пытаться во время гуляний сожрать любую гадость, и однажды она из его пасти вырвала полуразложившегося ежа 🤢
Думаю, что победила только весовым превосходством)