16 ярких историй, которые пропитаны атмосферой лета
Лето — это маленькая жизнь, полная случайностей, внезапных встреч и ярких эмоций. В этой статье мы собрали 16 летних жизненных историй, которые напоминают — сезон отпусков способен поразить. Приготовьтесь погрузиться в яркую атмосферу лета.
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- Позапрошлым летом я поменяла работу, в июне, и в этом году кадровичка объявила мне, что я должна отгулять две недели отпуска за те первые полгода — в дополнение к стандартным 28 дням. Я никому, кроме коллег, об этом не сказала и потратила эти 2 недели на походы на маникюр, спа, шоппинг и лежание дома на диване с книгами и сериалами. © Подслушано / Ideer
- Поехали с мужем на море. Отошла поплавать, возвращаюсь, а он с какой-то девахой в откровенном купальнике обнимается. Я в ярости! Бегу к ним — эта девица своими наращенными ресницами хлопает, надутые губищи кривит. И тут вдруг я понимаю, что это другой мужик в таких же, как у моего мужа, плавательных шортах. Издалека перепутала, а мой родименький на шезлонге спит.
- Лучшее лето в моей жизни было, когда мой двоюродный брат остался у нас дома. Он присматривал за нами, пока родители были на работе. Каждый день макароны с сыром, походы в бассейн и куча видеоигр. © Golfer13579 / Reddit
- Жуть как не любила спать в детском саду. Просила бабулю забирать пораньше, а она каждый раз отмазку находила. И вот та же просьба, на что она мне, мол, буду курочку готовить. Я не выдержала и прибежала домой прямо в пижаме. В шоке увидела, что бабушка лежит, ест чипсы и смотрит телевизор. © Подслушано / Ideer
- Мы дружим: 2 парня и 2 девушки. Собрались в отпуск в июне, в январе купили билеты и забронили отель. Так вот, одна девка в апреле сказала, что собирается искать другую работу, а это значит, что ее там могут и не отпустить. И вот в конце мая она сообщает, что не поедет с нами, еще ищет работу, хотя проблем с деньгами нет. Мы сказали, что было бы справедливо возместить свое место, отель (не требовали и не настаивали). Она сказала, что ей такие друзья не нужны, и заблочила нас в соцсетях. Так и не поняли, что за маразм. © Подслушано / Ideer
- Отдыхали на природе. Когда я проснулся, увидел, что вокруг палаток дофига садовых гномов, им там больше 20. Я решил, что друг решил так разыграть меня. И я был прав. А в соседней палатке спала девушка друга, она тоже была не в курсе происходящего. И вот она просыпается, видит эту картинку и как давай вопить! А парень ей спокойно так говорит из палатки: «Не кричи в такую рань». Я уверен, что ее версия этой истории намного безумнее моей. © jorwyn / Reddit
Любопытно было бы узнать, подруга превратилась в девку после того, как отказалась ехать? Хотя, похоже, девушки для этих самцов всегда были девками: "одна девка отказалась", значит, другая девка поедет.
- Еду я ближе к вечеру домой на метро. Сижу. На одной станции заходит кудрявый парень лет двадцати пяти, с бородой, кепкой козырьком назад, рюкзаком, скейтом и пятилитровым жестяным ведром. Садится, кладет рюкзак сбоку от себя, скейт на пол и ставит на него ноги. А ведро — себе на колени. Устраивается поудобнее и... начинает с аппетитом уплетать из ведра черешню, сплевывая косточки в ладошку. Я раньше него вышла, всю дорогу ел. Эх, лето. © Подслушано / Ideer
- Впервые выбралась на море в 28 лет, в Таиланд. Все выбирала по отзывам и советам опытных друзей, денег не жалела — хотела выжать максимум наслаждения из своего первого курортного отпуска. Прилетела и не поняла я этот отпуск. Ужасная жара, влажность, духота. Море классное, но три раза искупаться хватило за глаза. Четыре дня через «не хочу» ходила на пляж, гуляла по окрестностям, остальное время провела в отеле, наслаждаясь кондером, потрясающим видом из окна и бесконечным валянием в постели. Вот всегда же знала, что пляжный отдых — не мое, но нет, надо было мне съездить на это море, которое все так обожают. Безумно жалко потраченных денег и отпуска. © Подслушано / Ideer
- Собралась я в отпуск, муж такой: «Не парься, я за всем прослежу». Поверила на слово. И вот возвращаюсь, а дома хаос! В холодильнике пицца, посуда горой, дети в пижамах под столом лазят. Я налетела на мужа, мол, че за дела, а он мне в ответ важно так: «Погоди, дай катку доиграю». Я в шоке, уже неделю с ним не говорю. © Мамдаринка / VK
- Я постоянно вся в синяках. Они, блин, везде и постоянно! Ноги летом стыдно открыть. Ума не приложу, как я ими обзавожусь. А я просто такая неуклюжая, все углы и косяки мои. И кожа тонкая, что ли, почесала, и все, синие полосы от ногтей. И снова лето, и снова я в сарафане до пят. © Подслушано / Ideer
В 28 лет человек не понял, какое именно времяпровождение ему нравится и какая погода ему комфортна. Надеюсь, она чему-нибудь научилась за этот отпуск. Например, что нельзя жить по советам друзей)
- После того, как уложу сына спать, еду купаться на озеро. Вода теплая, народу нет — романтика. Ну я и купаюсь в чем мать родила и наслаждаюсь свободой. Но недавно мою идиллию нарушила шумная компания купальщиков. Так пришлось сидеть на глубине, пока они не ушли. От холода посинела до мозга костей. После все равно снова поеду — меня так просто не спугнешь! © Подслушано / Ideer
- Летом произошли разные неприятности, но несмотря на это, оно будет одним из самых лучших в моей жизни. Мое лето спасли всего три дня, проведенные в лесу. Я впервые в жизни ставила палатку и спала в ней, стреляла из лука, слушала выступления малоизвестных групп. Сидела вечерами у костра в компании людей, которых я до этого ни разу в жизни не видела. Но при этом мне казалось, что я живу в большой дружной семье, где все друг друга любят! Эти три дня меня действительно спасли. © Подслушано / Ideer
- Летняя ночь. Я, мой братец и лучшая подружка. Подруга вылезает в пижаме через окно, прихватив с собой простынь. До рассвета сидим на траве под домом, заворачиваясь в простынь, прячась в кустах от каждой проезжающей машины и попивая напитки. Под конец брат запихивает подругу обратно в дом через окно. Эх, молодость. © Подслушано / Ideer
- Я всегда обожала делать сюрпризы. Будь это для парня, для родителей или родственников — подготовлю что-то от всей души. У меня есть лучшая подруга, с которой мы в последние годы редко видимся, она живет в другом городе, а я много работаю. Прошлым летом подруга оканчивала ВУЗ. Тогда я через знакомую узнала место и время вручения дипломов, приехала туда заранее, договорилась с представителями универа. Как же моя подруга орала от радости, когда увидела, что диплом иду вручать ей именно я. Ее слезы радости невозможно забыть! Море позитива, смех и счастье, а главное — целых три дня вместе! Это мое лучшее воспоминание за все лето. © Карамель / VK
- Проводили лето в гостях у свекрови в деревне с мужем и детьми. У нее была корова, но мне приходилось каждый день ходить за молоком в магазин. Свекровь объяснила это так: «Мою Буренку нельзя доить, у нее сейчас проблемы некоторые». Позже я узнала от соседки, что свекровь продает коровье молоко на рынке и таким образом зарабатывает деньги. Такая вот у меня свекровь-бизнесвумен, молока жаль собственным внукам. © Мамдаринка / VK
- Папа работал на заводе, а мама была там поваром. Виделись они часто и мама в него влюбилась — то записку подбросит, то гулять позовет. Папа же не оценил ее старания. Но вскоре сам начал бегать за ней! А все изменил один случай, когда на завод завезли 100 килограммов кабачков и маме пару недель приходилось что-то из них готовить. И за это все время она ни разу не повторила блюдо, постоянно новое придумывала. Тогда-то мой папа и осознал, что она не просто очень красивая, но еще и смышленая. Уже больше 20 лет прошло, но традиция каждое лето готовить миллион блюд из кабачков никуда не делась. © Карамель / VK
А здесь вы найдете истории 14 человек, которые отправились в путешествие в одиночку и привезли целый чемодан впечатлений.
Комментарии
Для заводской столовой превратить в еду 100 кг кабачков вообще не вопрос. Что там было растягивать на две недели непонятно. Что у них там в штате 5 человек было?