20 человек, которые просто начали творить и сами не догадывались, какой шедевр получится

Фотоподборки
43 минуты назад

Творческим людям легко найти вдохновение для очередного шедевра. Прогулка по лесу — нужно срочно испечь торт или смастерить браслет. Вспомнили Скарлетт О’Хару, которая покоряла Ретта Батлера платьем из штор? И вот уже руки сами тянутся к изумрудной ткани. И даже после утоления жажды кокосовой водой можно придумать нечто эдакое. Булавки, нитки, обрывки ткани, камни, книги, выпечка — можно до бесконечности повторять те безделушки, которые найдут свое второе применение в руках талантливого рукодельника.

«Недавно научилась вязать и вот одна из моих первых работ. Представляете, я просто импровизировала»

  • Это импровизация? Да быть такого не может! Я впечатлена. © Traumagatchi / Reddit

«И легким движением руки унылое платье с барахолки превращается, превращается...»

«Я собственными руками сварганила такой корсет. Кстати, он двусторонний»

«Я сшил свою первую пару обуви»

Lena L
18 минут назад

Когда они шьют обувь, где они берут подошвы? И люверсы сами делают?

-
-
Ответить

«Кожаный картхолдер для водительских прав. Раз — и ты уже супергерой»

«Осень. А скоро уже и зима. Значит, пора вязать шапки!»

«Захотелось чего-то в стиле фей и сказок. Так и родилось это платье из ткани для штор»

«Я собственными руками соорудила переплет для книги. Теперь планирую целую коллекцию в таком стиле забацать»

«Только посмотрите, какие милые сумки я сшила из остатков ткани»

«Я вдохновилась грибами и сделала парочку цепочек для очков»

Jane
18 часов назад

для фотосессии - прикольно. Но в повседневной жизни непрактично. И, с точки зрения владелицы котов - потенциально опасно

-
-
Ответить

«Увидела подобный держатель для сережек в интернете за бешеные деньги. Решила занятья этим сама и получилось в 5 раз дешевле»

«Своими руками создала абажур. И теперь считаю, что лампе нужно отдельное имя»

«Вот какое украшение я забацала из настоящих лесных грибов»

«Я связала этого маленького негодника и это было безумно весело»

Lena L
12 минут назад

Ну нет. Маленький негодник - это вот. А то, что выше - это тролль какой-то.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить

«Я сама придумала и воплотила это ожерелье из лунного камня»

«Вашему вниманию представляется сумко-черепаха»

Lena L
9 минут назад

Люблю черепах. Собираю разные их воплощения. Но это совсем не впечатлило.

-
-
Ответить

«Я бродила по своему саду и нашла мох. А дальше все как в тумане: вдохновение поперло и вот я делаю этого дракончика»

«Это выглядит как печенье. И даже пахнет как печенье. Но на самом деле это мыло, которое я сама сварила»

«Мы с сестрой испекли этот торт, вглядываясь в фотографию замшелого пня»

Lena L
8 минут назад

Торты не пекут. Пекут коржи. Торты собирают из коржей и крема.

-
-
Ответить

«Вот выпили вы кокосовую воду, и что делать с оставшимися половинками кокоса? Лампу!»

Lena L
7 минут назад

Я сделала домик для черепашки. Очень трудно было пилить скорлупу кокоса. Внутрь положила коврик из джутовой веревки.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить
Фото на превью WildBlunders / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее