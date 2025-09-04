20 человек, которые просто начали творить и сами не догадывались, какой шедевр получится

Творческим людям легко найти вдохновение для очередного шедевра. Прогулка по лесу — нужно срочно испечь торт или смастерить браслет. Вспомнили Скарлетт О’Хару, которая покоряла Ретта Батлера платьем из штор? И вот уже руки сами тянутся к изумрудной ткани. И даже после утоления жажды кокосовой водой можно придумать нечто эдакое. Булавки, нитки, обрывки ткани, камни, книги, выпечка — можно до бесконечности повторять те безделушки, которые найдут свое второе применение в руках талантливого рукодельника.

«Недавно научилась вязать и вот одна из моих первых работ. Представляете, я просто импровизировала»

Это импровизация? Да быть такого не может! Я впечатлена. © Traumagatchi / Reddit

«И легким движением руки унылое платье с барахолки превращается, превращается...»

Обалдеть! И это с помощью одних лишь булавок?! © Sy3Zy3Gy3 / Reddit

«Я собственными руками сварганила такой корсет. Кстати, он двусторонний»

«Я сшил свою первую пару обуви»

«Кожаный картхолдер для водительских прав. Раз — и ты уже супергерой»

«Осень. А скоро уже и зима. Значит, пора вязать шапки!»

«Захотелось чего-то в стиле фей и сказок. Так и родилось это платье из ткани для штор»

«Я собственными руками соорудила переплет для книги. Теперь планирую целую коллекцию в таком стиле забацать»

«Только посмотрите, какие милые сумки я сшила из остатков ткани»

«Я вдохновилась грибами и сделала парочку цепочек для очков»

«Увидела подобный держатель для сережек в интернете за бешеные деньги. Решила занятья этим сама и получилось в 5 раз дешевле»

«Своими руками создала абажур. И теперь считаю, что лампе нужно отдельное имя»

«Вот какое украшение я забацала из настоящих лесных грибов»

Будто кусочек Страны Чудес. © januarywaterfall / Reddit

Офигеть! Я бы ни за что не додумалась до такого. © ceepculm / Reddit

«Я связала этого маленького негодника и это было безумно весело»

«Я сама придумала и воплотила это ожерелье из лунного камня»

«Вашему вниманию представляется сумко-черепаха»

«Я бродила по своему саду и нашла мох. А дальше все как в тумане: вдохновение поперло и вот я делаю этого дракончика»

«Это выглядит как печенье. И даже пахнет как печенье. Но на самом деле это мыло, которое я сама сварила»

«Мы с сестрой испекли этот торт, вглядываясь в фотографию замшелого пня»