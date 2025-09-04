20 человек, которые просто начали творить и сами не догадывались, какой шедевр получится
Творческим людям легко найти вдохновение для очередного шедевра. Прогулка по лесу — нужно срочно испечь торт или смастерить браслет. Вспомнили Скарлетт О’Хару, которая покоряла Ретта Батлера платьем из штор? И вот уже руки сами тянутся к изумрудной ткани. И даже после утоления жажды кокосовой водой можно придумать нечто эдакое. Булавки, нитки, обрывки ткани, камни, книги, выпечка — можно до бесконечности повторять те безделушки, которые найдут свое второе применение в руках талантливого рукодельника.
«Недавно научилась вязать и вот одна из моих первых работ. Представляете, я просто импровизировала»
- Это импровизация? Да быть такого не может! Я впечатлена. © Traumagatchi / Reddit
«И легким движением руки унылое платье с барахолки превращается, превращается...»
- Обалдеть! И это с помощью одних лишь булавок?! © Sy3Zy3Gy3 / Reddit
«Я собственными руками сварганила такой корсет. Кстати, он двусторонний»
«Я сшил свою первую пару обуви»
«Кожаный картхолдер для водительских прав. Раз — и ты уже супергерой»
«Осень. А скоро уже и зима. Значит, пора вязать шапки!»
«Захотелось чего-то в стиле фей и сказок. Так и родилось это платье из ткани для штор»
«Я собственными руками соорудила переплет для книги. Теперь планирую целую коллекцию в таком стиле забацать»
Прекрасная работа!
Дома лежат несколько книг, требующих нового переплета, но мастера найти не могу, увы.
«Только посмотрите, какие милые сумки я сшила из остатков ткани»
«Я вдохновилась грибами и сделала парочку цепочек для очков»
для фотосессии - прикольно. Но в повседневной жизни непрактично. И, с точки зрения владелицы котов - потенциально опасно
«Увидела подобный держатель для сережек в интернете за бешеные деньги. Решила занятья этим сама и получилось в 5 раз дешевле»
«Своими руками создала абажур. И теперь считаю, что лампе нужно отдельное имя»
«Вот какое украшение я забацала из настоящих лесных грибов»
- Будто кусочек Страны Чудес. © januarywaterfall / Reddit
- Офигеть! Я бы ни за что не додумалась до такого. © ceepculm / Reddit
«Я связала этого маленького негодника и это было безумно весело»
Ну нет. Маленький негодник - это вот. А то, что выше - это тролль какой-то.
«Я сама придумала и воплотила это ожерелье из лунного камня»
«Вашему вниманию представляется сумко-черепаха»
Люблю черепах. Собираю разные их воплощения. Но это совсем не впечатлило.
«Я бродила по своему саду и нашла мох. А дальше все как в тумане: вдохновение поперло и вот я делаю этого дракончика»
«Это выглядит как печенье. И даже пахнет как печенье. Но на самом деле это мыло, которое я сама сварила»
- Это совершенно дьявольский план! Ваша оценка — 5+. © ****timepizza / Reddit
- Я бы съела целую тарелку, прежде чем заметить подвох. © blind_squash / Reddit
«Мы с сестрой испекли этот торт, вглядываясь в фотографию замшелого пня»
«Вот выпили вы кокосовую воду, и что делать с оставшимися половинками кокоса? Лампу!»
Я сделала домик для черепашки. Очень трудно было пилить скорлупу кокоса. Внутрь положила коврик из джутовой веревки.
