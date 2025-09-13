16 эпичных фотографий из семейного альбома, которые вызывают и смех, и слезы

Детство — это время, когда нас снимают в самых нелепых позах и с самыми странными прическами. И тогда мы даже не подозреваем, что через годы будем краснеть, пересматривая эти кадры. Мы собрали фотографии реальных людей, которые с юмором смотрят на свое прошлое и готовы подарить нам всем отличный повод улыбнуться и поднять настроение.