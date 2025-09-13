16 эпичных фотографий из семейного альбома, которые вызывают и смех, и слезы
Фотоподборки
3 часа назад
Детство — это время, когда нас снимают в самых нелепых позах и с самыми странными прическами. И тогда мы даже не подозреваем, что через годы будем краснеть, пересматривая эти кадры. Мы собрали фотографии реальных людей, которые с юмором смотрят на свое прошлое и готовы подарить нам всем отличный повод улыбнуться и поднять настроение.
«Моя лучшая подруга хотела стать фотографом, поэтому у меня есть несколько фото, сделанных в период моего становления „суперзвездой“»
«Тот самый период, когда я была не такая, как другие»
«Перед походом в фотоателье я сам себе подстриг челку. Без зеркала»
«Тот момент, когда я был на пике»
«Бабушка пригласила меня в театр. И я напялила ее платье, которое она носила в 30 лет»
«Я любил Крисса Кросса, а мой брат любил группу Rolling Stones»
«Я думала, что выгляжу как королева сцены»
«С детства любила одеваться в мамины платья»
«Когда мне было 11, обожала парней с такой прической»
«2002 год. Мир сильно изменился»
«Мы с сестрой в роли зомби»
«Я со своим братом в 1970-м году»
«Здесь мне 13 лет»
«Мама мне сделала костюм рейнджера»
«В те времена считала себя пацанкой. Розовый цвет для комнаты выбрали родители»
«Второй год в колледже»
Фото на превью ServiceFinal952 / Reddit
