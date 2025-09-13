16 эпичных фотографий из семейного альбома, которые вызывают и смех, и слезы

3 часа назад

Детство — это время, когда нас снимают в самых нелепых позах и с самыми странными прическами. И тогда мы даже не подозреваем, что через годы будем краснеть, пересматривая эти кадры. Мы собрали фотографии реальных людей, которые с юмором смотрят на свое прошлое и готовы подарить нам всем отличный повод улыбнуться и поднять настроение.

«Моя лучшая подруга хотела стать фотографом, поэтому у меня есть несколько фото, сделанных в период моего становления „суперзвездой“»

«Тот самый период, когда я была не такая, как другие»

«Перед походом в фотоателье я сам себе подстриг челку. Без зеркала»

«Тот момент, когда я был на пике»

«Бабушка пригласила меня в театр. И я напялила ее платье, которое она носила в 30 лет»

«Я любил Крисса Кросса, а мой брат любил группу Rolling Stones»

«Я думала, что выгляжу как королева сцены»

«С детства любила одеваться в мамины платья»

«Когда мне было 11, обожала парней с такой прической»

«2002 год. Мир сильно изменился»

«Мы с сестрой в роли зомби»

«Я со своим братом в 1970-м году»

«Здесь мне 13 лет»

«Мама мне сделала костюм рейнджера»

«В те времена считала себя пацанкой. Розовый цвет для комнаты выбрали родители»

«Второй год в колледже»

