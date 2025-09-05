Вот мне интересно, барышня нашла ключ в цветочном горшке, а тот, что у неё в руках был - подходил или нет? Так можно в любую квартиру вломиться. Правда, паспорт и телефон останутся ХЗ где...
15 человек, которые отправились на отдых и явно не ожидали такого поворота
Отпуск редко ограничивается лишь пляжным загаром и парой магнитиков на холодильник. Чаще всего именно неожиданные встречи, случайные приключения и забавные мелочи превращаются в те истории, которые мы потом пересказываем друзьям снова и снова. Мы тщательно собрали реальные воспоминания путешественников — от неожиданных знакомств до курьезных случаев, — и каждый из них доказывает: самое ценное, что можно привезти из поездки, это впечатления.
- Впервые в Турции. У меня день рождения. Гид (турок) привел меня в ювелирный и заявил: «Дарю кольцо с бриллиантом!» Я, чтобы избежать приставаний, отнекивалась. А он: «Это к тебя ни к чему не обяжет! Иначе я обижусь». Согласилась. И тут он выдает: «А теперь поехали на дискотеку!» Конечно, ни на какую дискотеку я с ним не поехала, потому что знала, к чему это все ведет. Он очень обиделся. В свою защиту скажу, что в свои 25 я была наивна. Причем кольцо (серебряное) я купила сама, а в подарок был только маленький бриллиантик, который мне в кольцо вставил ювелир.
- Италия. Я остановилась в съемной квартире и сразу решила искупаться. На пляже было многолюдно, поэтому я взяла с собой только ключ от квартиры и полотенце, оставив телефон и кошелек дома. Захлопнула дверь и ушла. Вернулась, вставила ключ в замок — и... ничего. Я вертела ключ в разные стороны, дергала замок, нажимала на дверь, думая, что ее заклинило, но она оставалась закрытой. Так я оказалась в сандалиях и купальнике, без телефона, без денег и с минимальным запасом итальянских слов.
Я зашла в соседний магазин и попыталась объяснить хозяйке ситуацию. Мы кое-как поняли друг друга. Я подвела ее к двери, и она тоже попробовала открыть замок — безрезультатно. Ключ не подходил! Но тут ее глаза загорелись: она провела меня за угол, где оказалась дверь, абсолютно такая же, как у моей квартиры. Рядом стоял цветочный горшок, порывшись в котором мы нашли ключ. Я вставила его в свою дверь, и та легко открылась! © nextstep0318 / Reddit
- Поехали на озеро в Гватемале. Лодки уже перестали ходить, поэтому, чтобы вернуться, нам пришлось взять тук-тук. Он ехал по ухабам 6 часов! Как же болит моя попа! © meow***getouttheway / Reddit
- Несколько лет назад летела на самолете с отдыха, а лететь я боюсь ужасно. Примерно в середине полета слышу голос пилота: «Уважаемые пассажиры, с вами говорит командир корабля, бла-бла, хочу сделать объявление». Ну все, у меня сердце в пятки, вцепилась в сиденье. Оказалось, какой-то парень решил с помощью пилота сделать своей даме сердца предложение! Она визжала, люди хлопали, а я еще больше ненавижу летать. © Подслушано / Ideer
- Нахожусь в отпуске. Пришла в номер за фотиком, зная, что там еще не закончили уборку. Смотрю: горничная фоткается с моим букетом цветов на свой телефон. Подождала, пока она закончит. А что, мне не жалко. © Подслушано / Ideer
- Чего только не случалось в поездках! Как-то я шла по улице и увидела немецкую овчарку. Она уверенно трусила по тротуару с сумочкой в зубах, без хозяина, с таким видом, будто выбежала по субботним делам или отправилась за покупками. © TheNahh / Reddit
- Путешествуя по Италии, я сидела в маленькой закусочной в одиночестве. Входит статный пожилой мужчина, садится за столик и заказывает напиток. Мы обмениваемся улыбками, я говорю «здравствуйте», но, увы, он не говорил по-английски. На нем была черная футболка, щеголеватые усики, маленькая шляпка — эдакий обаятельный и вежливый джентльмен. Он прочитал газету и пошел на выход. И тут-то я рассмотрела его спину и футболку. Там были нарисованы красивые женские ноги, а еще надпись: «Любитель ног однажды — любитель навсегда!» Мы с официанткой переглянулись и едва сдержали смех. © its_a_me_garri_oh / Reddit
- Живя в городе-миллионнике, я всегда хотела поехать в деревню. В свой отпуск я поехала к подруге, у которой есть домик в деревне, я напросилась туда. Приезжаю, красота и тишина. На второй день начали ко мне приходить жители: кто молочко принесет, кто мед. Я думала, какие добрые люди. А на третий день узнала, что они меня сосватали с Витькой из соседнего дома. Сказали, чтоб я его с собой забирала. Этого Витю я даже не видела. © Подслушано / Ideer
- Мы поехали в Японию и заблудились. К нам подошел местный мужчина, который, узнав о нашей ситуации, предложил помочь. Сначала он отвез нас в музей, а затем мы заглянули в кафе-мороженое, принадлежащее его другу. Там нас угостили мороженым, а хозяин еще и показал свою коллекцию украшений. Оказалось, он мастер по созданию изысканных жемчужных изделий — было невероятно интересно узнать об этом искусстве.
Позже наш новый знакомый отвез нас в Чайнатаун, где мы тепло попрощались. Мы отправились на концерт, но самым ярким впечатлением дня стала именно импровизированная экскурсия с местным жителем. Если бы мы отказались от его помощи, то упустили бы такой замечательный способ познакомиться с городом! © Everycatinthegalaxy / Reddit
Интересный мужчина в футболке, шляпе и "в усиках". Судя по описанию, без штанов? 😂😂😂
- Только что вернулись из санатория. Я с детьми похудела (по килограмму каждый), а муж поправился на 2 килограмма. Пои этом мы много ходили — до моря около километра. Питались скудно: шведский стол представлял из себя набор солений (квашеная капуста, соленые огурцы и помидоры), каши и крупы. Минтай в разных вариациях. Откуда муж 2 кило набрал, для всех загадка. © Бешеная Белка / Dzen
- Ехала с моря, было это лет двадцать назад. Вагон плацкартный, полупустой. И в пути к нам подсаживается девушка с собакой. Щенок-подросток корги. У наших мест кучковались все из нашего вагона и приходили из соседних. Так всем понравился щенок. А корги и правда забавные. Во время одной из остановок проверяющий пытался сдернуть с девушки деньги, типа собака породистая, дорогая, правила какие-то пытался применять. Так все в вагоне так разнервничалась, так насели на мужика, что он ретировался, пряча голову под папкой с документами. Ибо нефиг, захотел халявных денег, понимаешь ли! В общем затискали щенка, и погулять на станциях выходили, и кормить пытались, ути-пути, загладили до блеска шерсти. Дети, что ехали в вагоне, были в восторге, родители их тоже, поездка удалась. © Надежда Рябченкова / Dzen
- Летела в самолете рядом с женщиной. Она как-то нервно себя вела: озиралась по сторонам, ерзала. Попутчица попросила воды, и когда стюардесса ушла, метнула мне: «Прикрой!» И тут я офигела: эта дамочка подняла подол своей длинной юбки и достала маринованные огурчики в пакете. Солененькие, мол, помогают ей от укачивания.
- Я поражаюсь тому, насколько дружелюбны люди в Японии. Во время путешествия я попросил одного местного мужчину сфотографировать меня, а в итоге он пригласил меня в свое кафе и угостил бесплатным обедом! © Unknown author / Reddit
- Лежала на пляже. Рядом парочка обосновалась: она хорошенькая, фигуристая, глаз не отвести. И мужик ее рядом. Она сразу в море. А он, похоже, даже плавать не умеет. Посочувствовала я дамочке. А мужчина тот, пока она плескалась, взял и на берегу воздвиг ей из камней целый постамент 2×2, камень к камню заботливо уложил, зонтик воткнул — все для нее, любимой! Я позавидовала.
Комментарии
Последняя история какая-то неоднозначная - муж воздвиг постамент 2*2 живой жене, которая пошла плавать в море?! Обычно, постаменты возводят в память о ком-то.
История про самолёт очень странная. Еду же проносить на борт не зепрещается. Какой смысл прятать??? А ещё интересно, как та женщина эти огурчики под обкой прикрепила.