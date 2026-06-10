25+ котиков, которые устроили хозяевам такую Санта-Барбару, что хоть сериал снимай

Купить новый телефон только для того, чтобы фотографировать своего кота во всех мыслимых позах. Ну и счетчики. Знакомо? И правда же, ни одну фотографию не поднимается рука удалить, а вот желание поделиться со всем миром фотками горячо любимого питомца — будь то величественный мейн-кун или царственный «дворянин» — непреодолимо. Здесь я собрала пушистых артистов, которые выражением своей мордочки если не заставляют хохотать, то умиление вызывают стопроцентное. Приглашаю прокатиться в сторону великолепного настроения!

«Я пыталась говорить на кошачьем языке и случайно сказала что-то ужасное»

У нее выражение: «Эта кожаная слишком много себе позволяет!» ADME

«Моя Клаудия пребывает в полном шоке от того, что я ем что-то без нее»

Причина опоздания на работу: мой кот научился отключать будильник на телефоне своей лапкой. У меня все. kate.mdzl

«Мой котяра Морти так вежливо уточняет: „Не помешаю?“»

Да у него фигура лучше, чем у меня! ADME

«Похоже, мой кот только что осознал, что переживает кризис среднего возраста»

Подруга на удаленке присматривала за котом, он ей не давал спать: тыгыдыкал, копал, песни пел. А она на утро решила мстить. Она не давала ему спать весь день, только заснет — сразу начинала играть, веселиться, тискать. И что вы думаете? За пару дней все наладилось, кот ночью спит сладенько. svetlana_gavrilenko_studio Евга только что Хорошо затисканый кот в выгонянии из спальни не нуждается)) Ответить

«Фантастически маленький котик. Яйцо для масштаба»

Микро-драма в одном кадре. ADME

«Это первый день, когда я забрал этого кота. Назвал его По»

С таким лицом я обычно в понедельник еду на работу. ADME

Кошка у меня интеллигентная очень и маленькая, всего 2 кило весит. Характер имеет спокойный, никогда ничего со стола не украдет, ходит только в свой лоток. Привезли ее на дачу. Каждый вечер, строго как стемнеет, просится на улицу гулять, пощиплет на лужайке травку минут 15 и домой баиньки. А тут вдруг выпустили и пропала. День ищем — нету, другой — нету, каждый вечер обходим участок с криками: «Коша, Коша», Коши нету. 5 дней прошло, ее нету. Ну все, думаю, забрал к себе кто-то мою интеллигенцию, такие всем нужны. И тут на улице что-то делаю и вижу, как под калитку влетает какой-то то ли вихрь, то ли смерч, вбегает на второй этаж на крыльцо, сшибает оттуда собаку (30 кг), сносит с ног стоящего в дверях мужа (100 кг) и начинает мявкать, мол, жрать давай. Муж замешкался, пока еду насыпал, за что получил по руке. Три тазика сожрала, еще и из собачьей миски все выела и, сметая все на своем пути, помчалась спать. Спала трое суток. Блин, я тоже так погулять хочy! katerina_blacksi

«Когда хозяин слишком много играет в игры и слишком мало кормит кота получается вот это»

«Наш кот залезает везде. И ладно бы просто бумагу жрал! Однажды, когда у мамы была открыта почта, он лапкой написал „бюбють“ и чуть не отправил. Всем бюбють!»

У знакомых была кошка, которая регулярно уходила гулять на улицу. Со временем ее отлучки стали увеличиваться: 5-7 дней кошка жила дома, а потом на 5-7 дней пропадала. Ребята ломали голову, где она в это время, переживали, как она, все ли с ней в порядке, но потом привыкли, что она всегда возвращается и смирились с «гуленой». Так бы все и шло, но однажды кошка вернулась домой в ошейнике. С чужим номером. Так ребята узнали, что их кошка реально завела себе вторую семью. denisova_anka

«Маку не нравится его курьер и он очень хочет об этом сообщить»

«Первая из двух операций по поводу вывиха завершена, и она снова может бегать и лазить! Ветеринар сделал эти фото моей маленькой Ру в честь окончания лечения»

Моя кошка потрепала соседскую собаку. Одна из наших кошек очень любит дочь и до трех лет дочери кошка считала ее своим котенком. И вот в прекрасный весенний день приехала к нам бабушка и забрала внучку на прогулку. Кошка увязалась за ними и строго бдила, чтобы с ребенком ничего не случилось. И тут с соседского участка выскочил пес чихуахуа и со всех своих крошечных лапок поскакал к дочке, потявкивая, но был сметен с траектории шерстяным ядром. Собачий визг огласил округу. Все произошло за считанные секунды. Как бедный пес вырвался из ее когтей — загадка до сих пор. С тех пор собачка не выходила за пределы участка ни разу. angelina.hid

«Я назвала его толстеньким и получила вот это»

Я бы побоялась без извинений поворачиваться к нему спиной. ADME tama только что Тапки прячь Ответить

«Моя кошка была очень-очень зла на того, кто порвал ее лежанку (это она сама ее порвала)»

С дочкой пришли к подруге, у нее кот породы сфинкс. Дочка долго смотрела на это лысое чудо и вдруг выдала шепотом: «Мам, а это кто?» Я говорю: «Это котик». Следующий вопрос меня сильно удивил: «А почему он наизнанку?» granjuk

«Эти двое просто сахарные пуськи»

Когда мама поймала тебя на вранье, а ты стараешься не подать виду. ADME

«Твое выражение мордочки, когда женщина прокралась на цыпочках на кухню, думая, что будет есть одна»

Глупеньковая наивная женщина! ADME

У моего кота от рождения есть странный баг в голове. Если я ставлю будильник на 05:30, то он начинает меня терроризировать в 05:00. Если будильник на 06:00, то в районе 05:30 начинается активность кота. Однажды решил превратить баг в фичу, просто поставив будильник на нужное время +30 минут. И каков результат? Все правильно, я проспал работу, а он заботливо лежал около и осуждающе глядел на меня. by_drobyshev

«Мой котик по кличке Бу после того, как выпрыгнул с 6 этажа»

«Он хотел бы быть японским школьником, идущим домой в дождливый день где-то в маленьком городке в горах, да усы мешают»

Yana Molozhenko / ADME

История про то, как мой кот украл котенка: 5 утра, слышу во дворе маленький «мяу», смотрю в окно, а там мой кот за шкирку тащит котенка к нам домой. Сказать, что я была в шоке ничего не сказать. У меня, конечно, есть предположение, что он забрал причину алиментов, чтобы не платить их. Подумала, что котенок соседский, написала соседу — он проверил своих котят, все на месте. Возникает вопрос: зачем и у кого он украл котенка? Теперь не знаю, что с ним делать, оставила пока у себя, помыли его и накормили. _parhatovna_

«Мистер Бублик отрастил себе модельные лапки»

Мне попался рилс о том, что если ваш кот сходит с ума ночью, то единственный верный вариант это никак не реагировать! Мой кот примерно в 4.00 часа каждое утро идет в туалет, и роет его так основательно, что есть ощущение, что все это — подкоп к соседям. Потом он садится посередине комнаты и начинает петь песни, сначала тихо, потом все громче и громче, потом уже просто визжит как Витас в лучшие годы. Я решила попробовать и терпеть. Терпела 2 недели. Не поверите, он перестал это делать! xlimanenkovaa Руконожка Ай-Ай только что Витасу надо расстроиться или загордиться? Ответить