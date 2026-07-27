15 историй о лете, от которых на душе хорошо, как от ломтика спелой дыни с базара

Истории
27.07.2026
15 историй о лете, от которых на душе хорошо, как от ломтика спелой дыни с базара

Лето складываться не только из жарких дней под кондиционером и ожидания отпуска, но и из маленьких радостей: запаха спелой дыни с базара, солнечных лужиц на полу дачного домика, пыли на проселочной дороге, вечерних разговоров допоздна и других душевных, теплых мгновений. Именно такие уютные и светлые летние воспоминания остаются с нами надолго и продолжают согревать сердце, даже когда с деревьев полетят первые листья.

  • Отдыхали в Черногории, решили пожарить шашлычок. Маринуем мясо, и тут бежит хозяйка турбазы: «Стойте, вы что делаете?!» И давай что-то сыпать, а сама подмигивает. Шашлык вышел — пальчики оближешь. Спрашиваю: «Если честно, что это было?» Она смеется: «Это же Vegeta!» Оказалось, на Балканах эту приправу так любят, что добавляют ее всюду.
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Бегемотик
только что

Ужас, какой-то человек подбегает и непонятно что сыпет в еду. И за это ничего ей не было?

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  • Вчера катались на сапах компанией. Среди нас была была очень бодрая девочка. Пять лет. Она плыла с мамой на сапе и всех подбадривала. Типа: «Гребите быстрее! Уснете!» Когда возвращались, моя жена отстала. Мы на берегу укладывали сапы. Бодрая девочка кричала: «Чья жена? На реке жена? Почему никто не плывет за женой?» — «Моя. Сил нет», — ответил я. — «Как жениться, так силы были?!»
alexbessonovvv
  • Летом на даче стало исчезать мыло с раковины. Долго ломали голову, не могли понять, кому это надо. Как-то рано утром положили мыло как приманку и стали ждать. Глядь, — а к нашему мылу, оглядываясь по сторонам, крадется сорока. Хотела бы я взглянуть на ее гнездо! И мылом теперь пользуемся только жидким.
Jrmjayay
только что

Вдавить в очередной брусок мыла трекер, отследить гнездо.

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Повадился к автору на участок ходить соседский кот. Иногда сидит, караулит мышей около курятника. А тут выглянуло солнце после дождей, смотри-ка — лежит на грядке, греется. Ну, хозяин!

  • Гостила у родителей в деревне. Захотелось молоденькой картошки пожарить. А из-за жары картошка мелкая пошла, думаю: «О, ребенку беби-картошечка будет». Пожарила, маслица туда, укропчика, лучка. Сижу, любуюсь, представляю, как все есть будут с аппетитом. Тут приходит мама и спрашивает: «А чего свинячей нажарила?» В моем детстве не было беби-картофеля, он назывался «для свиней».
irina_k.a.y.a
  • Отдыхала как-то в Хорватии, дочка попросила привезти ей ракушку. Вышла я в деревню свою — а там тех ракушек тыщи. Ну я взяла одну. Привезла. Буквально через неделю после моего возвращения поехали мы с дочкой на экскурсию на улиточную ферму. Дочка внимательно послушала и говорит: «Мама, мне кажется, ты привезла не ракушку, а живую удитку». Приехали домой, создали комфортную улиточную среду, и оно выползло. Ползало по всей квартире, ело обои. Мы про Гену то забывали, то вспоминали, находили в очень неожиданных местах. В итоге спустя два года я поехала в Грецию, взяла Гену с собой и выпустила его в средиземноморский климат обратно.
zlenadanko
  • У нас туалет уличный, в огороде. И начала пропадать оттуда туалетная бумага. Сначала думали на соседей. Потом стало подозрительно, что бумага исчезает каждый раз, как мы ее туда положим. А берем всегда хорошую, многослойную. Стала брать обычную. И она исчезает! В итоге провели расследование и узнали, что соседская дворняга открывает дверь и с полки бумагу тягает в свой двор и там ее потрошит.

То самое лето в деревне из воспоминаний

  • Когда мне было лет десять, отдыхала на базе в Анапе и там подружилась с девочкой из Питера (я жила в Краснодарском крае). Каждый год мы летом дружили. В 14 лет я поехала в Питер к сестре в гости и решила позвонить той девочке, чтобы увидеться. И оказалось, что мы находимся в одной и той же многоэтажке! Я на 9 этаже, а она на первом. Встретились в фойе с телефонами в руках.
diana_stroeva_
  • Пришли мы как-то в деревне с празднования Ивана Купалы ночью с братом. Говорит, что голоден. Решили, что на припечке должна быть каша сваренная. Говорю, добавь молока и поешь. Свет не включали, чтобы бабушку не разбудить. Ест он и такой, мол, утром вкуснее было. А потом оказалось, что это бабушка свинячую картошку поросятам варила и мукой заправляла.
lenulya._.2020

Вот оно какое, наше лето...

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  • Все детство провела у бабушки в Михайлове. Однажды моя тетя решила показать концерт соседям. Собрали со своими подружками малышню со всей улицы (все приезжали к бабушкам из разных городов) и начали нас тренировать: восточные танцы, акробатические элементы, меня учили ходить колесом и стоять в стойке на руках. Уходили за село, между деревьев тренировали долго. Потом поставили скамейки для зрителей напротив наших деревянных больших ворот и как выступили! Зрители были страрушки и детвора с других улиц — они себе ладони отбили после каждого номера!
Елена Луценко / Dzen
Min_Suga_Genius
только что

Отличный летний отдых! Ещё и навыков разных приобрели. И воспоминания на всю жизнь. 😊

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  • Живем на юге Кузбасса, дача в 200 метрах от горной реки. Два года назад сосед с другой улицы подобрал беременную собачку, та ощенилась и кормилась, бегая по дачам: ласковая, добрая. В итоге соседка взяла ее себе. Это лето очень жаркое, и мы неожиданно узнали, что собачка обожает плавать, да подолгу, да против течения! Из реки невозможно вытащить — нас, пенсионеров, таскает на реку. Пловчиха!
nina guba / Dzen
  • В детстве отдыхала в лагере. Возле стадиона за забором росла груша. Мы становились одной ногой на забор, другой на ветку дерева, чтобы сорвать сочный ароматный плод. Однажды хозяин груши это увидел, нарвал ведро спелых груш и протянул нам. Сказал, что залезать на забор не нужно, но если груш хотите — ешьте. Добрый дядька, другой бы наругал.
mariyabelozyorova

Рассвет над степью

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  • Все лето проводила у бабушки в деревне. И была у меня подружка деревенская, Лена. Каждое утро мы с ней встречались и весь день гуляли, играли в куклы и смотрели телевизор. Однажды я к ней пришла, она еще дрыхла. А я не успела позавтракать дома. Ленка говорит, мол, возьми на кухне, что увидишь на плите. Я залезла под крышку в чугунок и наелась очень вкусной пшеничной каши. Вот прям до сих пор вкус помню. Какая она была, просто песня! Потом Ленка подошла, помогла мне ее доесть. А потом оказалось, что ее бабушка эту кашу для поросенка сварила. Ну реально вкусно было!
Татьяна Сальникова / Dzen
  • Как-то раз мама навозила земли с заброшенной фермы с коровами — перегнивший навоз. Сложили кучкой, а из этой кучки как поперли жуки-носороги! Эпично было. Зато моя детская мечта исполнилась, я увидела вживую этого классного жука.
BEZKLEA выкройки и мастер-классы из кожи / Dzen
  • Приехали к тете на Урал, в далекую деревушку. Огромное хозяйство у них, я даже не всех животных знала или видела до этого. Иду в курятник, на меня кто-то надвигается, страшный! Я бегу к папе и кричу: «Папа! Там бык!» Папа выламывает кол из забора и бежит меня спасать, а там — индюк.
Не в сказке / Dzen

«Слеток садовой камышовки»

  • Однажды после сильного дождя стою перед громадной лужей, прикидываю, как буду перебираться в босоножках. Вдруг за спиной мужской голос: «Девушка, я не пристаю, просто перенесу вас через лужу». Тут же взмываю куда-то вверх и, реально, оказываюсь на руках незнакомого мужика. Подхватил меня, как детей носят, перешел через лужу, поставил на землю и пошел себе дальше, я обалдела, даже не разглядела своего спасителя.
111112222 / Dzen

Пусть таких теплых, душевных историй в жизни будет как можно больше — ведь счастье чаще всего живет в простых моментах, которые со временем становятся по-настоящему родными.

Комментарии

Уведомления
Алина
только что

Это какая-то подборка историй, как люди поели что-то сваренное для свиней?

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