На вокзал приехала заранее, до отправления поезда 25 минут и тут вспомнила, что забыла 1 сумку. Я бегом на такси, забрала сумку и обратно на такси. На поезд успела. В вагон меня мужики (рабочие ж/д там рядом были) заталкивали, так ка от усталости ноги не шли
17 проводниц, благодаря которым пассажиры выходили из вагона с доброй улыбкой
Стук колес, чай в подстаканнике и громкое: «Белье брать будете?» Путешествовать поездом — это особая теплая атмосфера с душевными, иногда ироничными историями и неизвестными попутчиками. Но самое главное для каждого пассажира — это проводница. Именно она разрешит спор, до которого часа всем можно сидеть на нижней полке, и разбудит вас за полчаса до нужной станции. И неважно, едете вы в купе или плацкарте, — если вам попалась добрая, отзывчивая, веселая и даже справедливая проводница, все будет хорошо. Именно о таких хранительницах поездов мы и собрали эту подборку историй.
- Мне пришлось по работе на месяц ехать в другой город. Как же я этого не хотела! Дома плакала: тот проект мне неинтересен, дорога дальняя — дольше 30 часов в поезде. С тяжелой душой села в поезд, а через минут 15 после отправки ко мне в купе заходит проводница и протягивает мисочку с бумажками. Я посмотрела на нее с недоумением. А она объяснила, что сделала шуточные предсказания пассажирам, чтобы веселее было. Сам факт меня умилил, мне попалось: «Все, что ни делается, — все к лучшему». Настроение это особо не подняло, но проводница точно попалась замечательная. Кстати, по возвращении меня повысили.
- Ехали в плацкарте. Рядом уселись девицы, которые все снимали на телефон и возмущались, какой поезд ужасный, мол, это вам не Рио-де-Жанейро, Киса! Один дедок сделал им замечание, на что они лишь посмеялись. Мимо шла проводница с чаем и не задумываясь девахам выдала прямо в камеру телефона: «А блогеры вы так себе, раз на поезде, а не на личном самолете». Не знаю, сколько реакций было у девочек на страничках, но весь вагон поставил нашей проводнице лайки в виде аплодисментов.
- Бежала на поезд без билета в потерянном состоянии после потери близкого человека. Я просто старалась успеть, потому что следующий отходил через пару часов — у меня не было этого времени. Влетела в «Сапсан» в последние минуты, все объяснила. Меня посадили, продали билет прямо в поезде, принесли одеяло, и проводница сидела со мной, пока я не уснула. Молодая девушка занимала меня разговором, как могла. Спасибо ей и работникам того поезда.
Иногда проводницам приходится иметь дело и с четвероногими путешественниками
- Вчера ехала в поезде «Санкт-Петербург — Уфа» — 40 часов по «железке». Часа за 2-3 до окончания поездки по вагону стала ходить проводница и предлагать различные «сопутствующие» товары: чипсы, магниты и прочее. Я выбрала сувенирную чайную ложку, за которую отдала 300 р. согласно железнодорожному прейскуранту. Каково же было мое изумление, когда минут через 10-15 проводница принесла мне 50 р. сдачи, сказав, что в распечатку (товар — цена) закралась ошибка (о которой я никогда бы не узнала). Мелочь, а приятно.
- Работаю проводницей. Общительная, веселая 22 года. Поехала в плацкарте. На посадке ко мне привели группу детей в составе 42 человек. Короче, почти весь вагон. И посадила 7 старичков. За 5 минут до отправления захожу в вагон, а настроение хорошее было, и с криком: «Вы готовы дети?». И тут старички кричат с конца вагона: «Да!» Я им: «Я не слышу». Они: «Так точно!» К нам присоединились детки, и мы всем вагоном дружно спели песенку из «Спанч Боб».
- Все зависит от того, как сильно ты любишь свою работу. А доказала мне это проводница поезда «Новосибирск — Адлер». Она скрасила мой путь в трое суток в плацкарте. По утрам с улыбкой, ухоженная и опрятная, ходила по вагону и интересовалась самочувствием своих «пассажирчиков». После каждой остановки проходила с вопросом: «Все друзья зашли?» А когда осталось полчаса до моего выхода, она разбудила меня словами: «Солнце, вставай и беги умываться, пока не заняли». Как же стать такой же счастливой...
Именно проводницы встречают нас с улыбкой, подскажут, в какой стороне нужно искать свой вагон и тот ли это поезд в принципе
- Ехала в плацкарте на нижней полке. Заходит дама лет 50 и говорит: «Это мое место». Сверили билеты — место совпало. Она в крик. Пришла проводница и решила меня пересадить. Тетка довольно разлеглась на полке. Тут проводница добавила: «У нас для вас будет свободное купе из резерва». Я гордо ухожу, а дамочка сидит с круглыми глазами.
- Ехала домой на поезде с самой доброй в мире проводницей. Ей было лет 60, уже седая, но с доброй улыбкой. Она ходила по вагону и зашивала носки бедных, спящих беспробудным сном мужиков, чьи пятки нагло торчали в проходе, а потом угощала всех желающих бесплатным чаем из собственных запасов. Хотела дать ей немного денег за ее доброту, а та только отмахнулась, весело хихикая.
- У меня был билет в купе на ночной поезд. А проводница с порога отводит меня в сторонку и просит поменяться местами с бабушкой из плацкарта. Я сначала удивилась — зачем мне добровольно это делать, еще и лезть на верхнюю полку? Но уже через минуту собирала вещи, потому что увидела, кто едет в моем купе: трое мужиков, которые громко шутили на весь вагон. И знаете, на той верхней боковушке мне почему-то спалось гораздо спокойнее, чем в «комфортном» купе.
Многие пассажиры мечтают сделать такое фото. Автору этого снимка посчастливилось ехать в последнем вагоне, а добрая проводница помогла ему приоткрыть тамбур
- Проводница в поезде дала мне металлическое ведро, которое они используют для уборки, чтобы я поставила все свои цветы в воду.
- Пару лет назад, командировка, еду домой, начало ноября, плацкарт. Вечером заснула под простыней. Ночь, просыпаюсь, очень холодно, темно, одеяло где-то наверху, но лень вставать и искать. Заснула, но сон какой-то поверхностный, странный, вроде спишь, но холодно, некомфортно. Проснулась оттого, что меня одеялом укрывает проводница. И как-то даже на душе тепло стало.
- Стоим на перроне, ждем, на какой путь поезд подъедет. Что-то долго не объявляют, мимо идет работник вокзала, невзначай спрашиваю, мол, пардон, а куда прибудет поезд в такой-то город. «На соседний вокзал», — отвечает он. Резко вспоминаю, что здесь и правда два вокзала, но на втором ни разу не была. Минут 15 до вокзала, до поезда столько же! Бежим на такси. «Двести пятьдесят рублей», — скромно говорит водитель. Тут я чуть в голос не засмеялась, такая поездка грозит сорваться, и такие смешные деньги. Домчали за 9 минут, перешли на нужный путь и успели! Перенервничали знатно, так добрая проводница нас чаем отпаивала.
Кстати, еда почему-то именно в поездах всегда гораздо вкуснее, согласитесь. Возможно, у проводниц есть секрет заваривания чая
- Ужасно проголодался в поезде. Проводница зашла в купе и предлагала купить еду, но у меня были только английские деньги. Она посмотрела на мое добро и, качая головой, стала повторять, мол, не то, нужны другие. Видно, отчаяние на моем лице было слишком явным, потому что она угостила меня пирогом, который был у нее с собой. Прям половину отрезала! Я был шокирован такой добротой.
- Поезд уходил в 16:18, а у меня в голове почему-то отложилось, что в 16:38. Уже в метро я, посмотрев в билет, а потом и на часы, знатно обалдела. До поезда оставалось 5 минут. Я в жизни так быстро не бегала. Прыгала я в 14-й вагон, а билет был в 3-й. Проводница пустила без проблем.
- Везли маленьких артистов с гастролей в поезде. Вроде и июль уже был, жара стояла, но к вечеру похолодало, зуб на зуб не попадал. Ночью просыпаюсь — все: и дети, и взрослые — укрыты одеялами, одни носы торчат. Это проводница всех укрыла. А поди еще побегай: одеяла старинные, шерстяные, тяжелые, вагон битком, время отпускное.
В ожидании выдачи постельного белья можно полюбоваться закатом
- Сестра с папой ехали в поезде. Сестре захотелось в туалет, но поезд проезжал санитарную зону. Поэтому папа был отправлен узнать, открыт ли туалет. Санузел был закрыт. Тогда он обратился к проводнице, мол, ребенок очень хочет в туалет, не может больше терпеть. Проводница махнула рукой, говорит: «Ведите вашего ребенка». И тут папа приводит сестру, которой 22 года. Проводница, взглянув на «ребенка», выдала: «Страшное дело».
- Работала проводником в 2019 году. Нужно было одновременно помнить 20 дел и выполнять все их тоже одновременно. Несешь кому-то чай и напоминаешь себе не забыть, сколько денег потребовать с пассажира. Пока идешь, получаешь еще миллион просьб и вопросов. А после станции нужно быстро собрать билеты пассажиров и занести их в систему, заодно посмотреть, кто выходит на следующей, и предупредить. Точно, про чай-то я и забыла! Кто-то же его просил? Надо идти и искать того пассажира. А если еще и начальник придет с какой-то дополнительной задачей — ужас! Это почти первостепенное, что нужно выполнить.
Одним словом, если вы попадете в вагон к профессионалу, то даже 40 часов дороги уже не покажутся такими скучными.
Кстати, у нас есть отличный рассказ проводницы о ее рабочих буднях и настоящие истории из поездов. А если у вас впереди долгое путешествие, то обратите внимание на нашу киношную подборку — фильмы оттуда скрасят долгое путешествие.