17 проводниц, благодаря которым пассажиры выходили из вагона с доброй улыбкой

Одним словом, если вы попадете в вагон к профессионалу, то даже 40 часов дороги уже не покажутся такими скучными.

Кстати, у нас есть отличный рассказ проводницы о ее рабочих буднях и настоящие истории из поездов. А если у вас впереди долгое путешествие, то обратите внимание на нашу киношную подборку — фильмы оттуда скрасят долгое путешествие.