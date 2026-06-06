16 фильмов и сериалов последних лет, которые полны живых эмоций и смотрятся на одном дыхании
Рекомендовать фильм — не всегда дело благодарное. Кто-то является ценителем живого исторического кино, кто-то любит трогательные комедии, бывают фанаты уютных турецких ромкомов и мелодрам, а есть и те, кого за уши не оттащить от свеженького триллера. В этой подборке мы собрали фильмы и мини-сериалы последних лет, которые вы могли еще не смотреть: среди них — новинки с Хью Джекманом или Светланой Ходченковой и уже походившие по экранам картины с Розамунд Пайк или Светланой Крючковой.
«Следствие ведут овечки»
В этом фильме Хью Джекман предстает перед зрителем не крутым мачо или галантным кавалером. Он просто пастух Джордж Харди, который владеет стадом овец и читает своим кучерявым подопечным детективы перед сном. И вот в один из таких уютных вечеров Харди по традиции останавливается на самом интересном месте, а утром овечки находят его бездыханное тело. Кому мешал такой чудесный человек? Почему следствие идет медленно? Стадо разберется во всем! Картина просто пропитана добрым юмором.
- Это один из самых добрых фильмов, что мне доводилось видеть. Шикарный баланс между детективной линией и линией самих овечек, у которых есть собственные правила социума, вроде «забывать плохое» или «не пускать в стаю „зимних ягнят“». Книгу не читала, но эта кинокартина — шедевр сам по себе. Я попыталась найти слово менее пышное и обязывающее, но нет: шедевр подходит идеально. Шутки, которые не устареют. «Переживательные» моменты, которые здесь органичны. В фильме много солнца, синего неба и зеленой травы. Он словно вышел из времен много лучше, чем наши, и оставляет после просмотра чувство любви.
«Шальная императрица»
Киношных дел мастеров хлебом не корми, дай отправить кого-нибудь или в прошлое, или в будущее. И вот в современном Петербурге три подруги шутки ради проводят мистический ритуал. Опа — и перед ними уже Екатерина II. Дальше императрица, не теряя царских привычек, довольно быстро осваивает XXI век: доставка суши, салоны красоты, такси вместо конных экипажей и вечеринки. Эта фантастическая комедия понравится тем, кто любит легкие позитивные фильмы, особенно если они о женской дружбе и чувстве уверенности в себе.
- Комедия получилась вкусной конфеткой в красивой обертке! Она не пустая, а с важным посылом: нужно уважать себя и делать все так, чтобы самой себе нравиться.
«Проект «Конец света»
Эту картину многие могли пролистнуть со словами: «Да ладно, опять один чувак спасает Землю. Сколько можно?» Конечно, этот фильм понравится любителям научной фантастики, но все же главная сюжетная линия здесь заключается не в героизме, а в настоящей дружбе — простой, без условностей. В картине есть противоречивые формулы, затяжные моменты рефлексии попавшего в космос учителя Райланда Грейса, но в целом фильм вышел увлекательным, интригующим, красочным и до невозможности трогательным. Одним словом, смотрите и делайте «пальцы вверх».
- Фильм отличный, добрый, позитивный, с юмором, человечный. Была приятно удивлена, учитывая, что сейчас предлагает к просмотру мировое кино. Рекомендую. Гослинг справился с ролью на отлично.
«Оставь это ветру»
Прекрасная «железная леди» и по совместительству супербосс из Стамбула Аслы (Ханде Эрчел) переживает не лучший период: ее бизнес на грани банкротства. Есть только один способ поправить положение — всего-то построить уютный отель в одной живописной бухте. И вот тут у нас загвоздка: земля принадлежит Эге (Барыш Ардуч), которому это все вообще, простите, нужно как собаке пятая нога. Фильм стоит взять на заметку любителям турецких ромкомов и актеров вроде Ханде Эрчел и Барыша Ардуча — тут вся прелесть именно в атмосфере и их взаимодействии. Но кино порадует и тех, кому просто хочется трогательной истории о любви «в отпускном настроении»: море, солнце, впечатляющие пейзажи.
- Простой, понятный и положительный фильм. Здесь все на своем месте: герои, декорации, режиссура, актерская игра, идеи и их выражение. Фильм очень красив и внешне (пейзажи, актеры, работа оператора и осветителя), и внутренне (сценарий, постановка, идея). Сила фильма — в его доступности, простоте и жизнелюбивом посыле. Кино яркое и теплое. Рекомендуется к просмотру в любое время года и в любом настроении.
«Семейный план»
В наш список затесался и корейский мини-сериал — ну не смогли обойти стороной этот сюжет. Описание цепляет с первой строчки: «Группа людей с суперспособностями маскируется под обычную семью». Прикрытием для этой ячейки общества служит ветеринарная клиника, которую они открыли после переезда в новый город. Дети по традиции конфликтуют со своими одноклассниками, взрослые пытаются победить преступность. В роли самой опасной и самой лучшей мамочки на свете — Пэ Ду-на.
- Иногда кажется, что я пересмотрела уже все на свете и ничем меня нельзя удивить. Подруга говорит, мол, начни дорамы смотреть. А мне попадались то какие-то сахарные фильмы про любовь, то про джинна какого-то. И тут смотрю — комедия и триллер в одном флаконе. Ну идеальное сочетание же! Немного расстроилась, что это сериал, но серий мало, а положительных эмоций много.
«Двое в одной жизни, не считая собаки»
Дуэт Светланы Крючковой и Александра Адабашьяна уже давно занял теплое местечко в сердцах зрителей — чета Бэрриморов из «Собаки Баскервилей» не оставила равнодушным ни одно поколение любителей кино. И вот они снова блистают на экранах в качестве семейной пары! Пожилые супруги спокойно живут со своей собакой в большой квартире. И вдруг в этот уютный спокойный мир входит молодая соседка. Если вам хочется чего-то по-настоящему «терапевтического», согревающего и человечного, то этот фильм — идеальный выбор.
- Необыкновенный фильм! Давно не видела такой игры (даже не могу подобрать определения) артистов. Светлана Крючкова и Александр Адабашьян не просто исполняют свои роли, живут в кадре, вызывая и сочувствие, и слезы, и смех. И собака Пуля великолепна.
- Грустный, мудрый фильм. Дожить до «серьезного» возраста сегодня получается у многих, а вот сохранить человеческие отношения со своей второй половинкой до старости — получается не у всех. А герои вроде и спорят, ворчат и даже немного ругаются, но берегут друг друга, держатся друг за друга. Двое — уже не один... © Л. / Dzen
«К себе нежно»
Фильм основан на одноименной книге Ольги Примаченко. И главная его мысль — не стоит забывать о себе. В центре картины 40-летняя женщина Надя (Карина Разумовская) — врач, мама, жена. Хотя муж ушел от нее еще два года назад, на развод они так и не подали. Живет Надя с дочкой в квартире свекрови. Вот и приходит к нашей героине осознание, что о себе она ничего и не знает. Шесть «уроков нежности» должны помочь ей обрести и понять свой внутренний мир, а еще — поверить, что в мире живет любовь.
- Исполнилось 40. Премия, подарки, а на душе кошки скребут. Свекровь и муж в один голос: «Чего нос повесила? У тебя все есть: дом, машина, семья!» Закрылась в спальне и кино посмотрела. Уже через час решила сказать всей семье, что мне нужен отпуск для себя. Ну а когда я последний раз делала не для других? Когда смеялась от души, а не из вежливости? Когда по-настоящему отдыхала телом и умом? Свою жизнь я люблю, обожаю своих карапузов, работу, мужа, но что-то нужно менять, дальше так продолжаться не может. В общем, если у вас такие же мысли, посмотрите. «К себе нежно» — помогает в себе разобраться. Очень хороший фильм.
«Вершина»
Если у вас есть соцсети, то вы уже точно слышали нестандартный клич героя Тэрона Эджертона — под него снимают тренды и придумывают новые забавные сюжеты. Хотя фильм далек от забавности. Героиня Шарлиз Терон отправляется в одиночный поход. Она выбрала не самую простую тропу — там то и дело пропадают туристы. И вот на пути женщины встречается местный паренек и предлагает свою помощь. Ну и понеслась... Не успели его еще посмотреть? Запасайтесь попкорном и нервными клетками — острые ощущения гарантированы.
- Скажу честно, меня этот фильм зацепил именно тем, что критики называют «недостатками». Когда смотришь на Шарлиз Терон, которая в 50 лет покоряет скалы, выживает в лесу и не боится этого страшного типа — ты веришь. Ты хочешь быть такой же. Сильной. Несломленной. Мне надоели фильмы, где женщину постоянно спасают. Здесь она спасает себя сама.
«Комментируй это»
Конечно, каждый третий отзыв об этом фильме обязательно содержит примерно такую фразу: «И снова Петров». Ну что уж поделать, сам слоган на постере говорит: «Не держи в себе» — вот зрители и не держат. По сюжету Катя (Юлия Хлынина) и Иван (Александр Петров) близки к разводу. И, чтобы попробовать спасти свои отношения, они должны полгода ходить с консультантом, который озвучивает вслух то, что пара думает, но боится друг другу сказать. Сюжет может показаться банальным, но откликнется многим. А шутки-прибаутки здорово скрасят острые углы. Ну и, конечно, актерская игра Сергея Бурунова тоже стоит внимания.
- Опять поругалась с мужем и пошла в кино. Одна, он же со мной никуда не ходит. Выбрала комедию, чтобы отвлечься. А там — прям мой обычный день! На ровном месте поняла, что так больше нельзя. Вернулась домой и с порога мужу почти прокричала: «Нам нужно разговаривать!» На самом деле, все время поругаемся, по углам разойдемся и молчим. Сутки вели семейные переговоры, рассказали друг другу, чего хотим. Муж потом «Комментируй это» тоже посмотрел. Пока справляемся, а если ссориться начинаем — опять беседуем.
«Священная дорога»
На одном из киносайтов в популярном разделе написано: «Нет похожих фильмов». Картина действительно снята нестандартно и, если так можно сказать про триллер, изящно. Супружеской паре ночью звонит их 18-летняя дочь. Барышня умудрилась стать виновницей трагедии. Родители тут же отправляются на помощь, а пока едут, дают инструкции: вызвать помощь. Так зритель и наблюдает за телефонными переговорами, пока в сюжете не появляются случайные люди и не предлагают помочь. Ну а дальше события разворачиваются совсем не по плану.
- Наконец-то попался фильм, который крепко захватывает внимание, интригует до самого конца и местами блестяще пугает. Бабак Анвари — весьма и весьма интересный режиссер с причудливыми творениями в своем портфолио. «Священную дорогу» лучше сначала посмотреть, и только потом уже читать отзывы, разборы, версии, теории. Думаешь, ладно, поглазеем на семейную драму, все равно длится 1 час 13 минут без учета титров. Но чем дальше развивается сюжет, тем больше вопросов возникает.
«Левша»
Читали в детстве повесть Лескова и не стали смотреть этот фильм, потому что грустно? Напрасно, ведь тут от драмы осталось только название да блоха механическая. У создателей получился натуральный стимпанк-детектив. Сюжет перенесли в альтернативную империю конца XIX века. Роботы, механические протезы, шпионские игры — все как положено! Сам Левша (Юрий Колокольников) — брутальный гений-изобретатель, эдакая версия инспектора Гаджета. Зрители новинку восприняли по-разному. Одни причитают, что Лесков не вынес бы такого экшена. Другие, как дети, балдеют от красочной картинки, костюмов и фантазии создателей.
- Сразу ставлю «десятку», потому что фильм прошел личный фильтр: за время просмотра ни разу не возникло желания поставить на паузу и сходить перекусить, а такое со мной о-о-очень нечасто происходит. В общем, при просмотре залипла наглухо.
«Казнить нельзя помиловать»
Крис Пратт, оказывается, не только харизматичный страж галактики, но и брутальный детектив, которому предстоит выступить против... искусственного интеллекта, куда же без него? Гаджеты и роботы уже давно заменяют людей в разных сферах. Искусственный интеллект может взять на себя все функции и работу, которые люди выполняли веками. Даже занять место судьи, правда, мантию он не наденет и молоточком не стукнет. Но вот дать влиятельному полицейскому Крису Рейвену всего 90 минут на доказательство своей невиновности — это пожалуйста.
- В целом, хороший фильм, который стоит посмотреть. Фильм дарит массу напряженных моментов, и он не совсем предсказуем. Есть несколько настоящих сюрпризов.
«Большая земля»
Марфа — молодая мама в глубоком кризисе — возвращается с сыном на забытый остров в Тихом океане, где прошло ее детство и где отец служил смотрителем маяка. Атмосферная история про возвращение к корням, семейные скелеты в шкафу и необъяснимое. Фильм понравится тем, кто любит арт-драмы про семью и прошлое с примесью мистики, атмосферные истории и сильных женских персонажей. Он идеален, если вы цените визуал и не боитесь неспешного темпа.
- Я думала, что это будет гибрид «Умри, моя любовь», «Грозового перевала» и «Хищных тварей». И как же я была неправа. Главная мысль: каково это — не быть хозяином своей жизни? Даже если ты объект сильнейшей любви, это плохо. Как бы тебя ни боготворили, как бы ни было приятно завернуться в теплый плед чужого обожания и ничего не решать, в этом нет самой ткани жизни, нет присущих ей движения и будущего. Не просто так героиня на вопрос о своем будущем отвечает, что ей больше нравится думать о прошлом, ведь оно точно принадлежит тебе.
«Флавия. Юный детектив»
На первый взгляд немного старомодный детектив с классическим преступлением. Но есть одно «но» — в роли сыщика выступает 11-летняя Флавия. Она живет в старинном поместье, иногда спорит со старшими сестрами, любит своего отца, а заодно ведет расследование, которое и взрослым не по силам. Кстати, если вы соскучились по Мартину Фримену, то этот фильм точно стоит посмотреть. А еще приключения Флавии — отличный вариант для просмотра всей семьей. Так сказать, приучайте своих детишек к детективам с детства.
- Вполне приемлемо для просмотра в послеобеденное время в качестве расслабляющего занятия, не требующего особой концентрации. В этом кино есть только один минус. Ну нет у нас в Великобритании ядовитого плюща, нет! А так отличное кино.
- Прочитала все переведенные книги про Флавию де Люс. Сериал снять надо, получится не хуже Гарри Поттера.
«Жемчуг»
Роман и Елена (Евгений Цыганов и Светлана Ходченкова) живут «дорого-богато» на зависть окружающим. Но в доме их стоит необъяснимая пустота. Роман работает в крупной металлургической компании, его вот-вот ждет повышение, но есть нюанс. Руководящие должности занимают люди «социально ответственные». В случае Романа для проявления этого качества его семье приходится удочерить девочку из детдома. А дальше клубок событий приводит семью в Индию.
- Героиня Ходченковой здесь — бывшая Золушка, согласившаяся с той низкой оценкой, которую ей дали родители мужа. Так она с ней и живет: в большом доме, в котором не хватает воздуха. Самое главное для нее — статус. Но при знакомстве с Мартой и ее бабушкой, уверена, у Елены всхлынули воспоминания о прошлом. А я припомнила историю подруги. Ее знакомая как-то поморщилась: «Как ты можешь разговаривать с уборщицей, она человек не нашего круга!» Подруга не растерялась: «Забыла, что твой муж не всегда был руководителем предприятия, и когда-то в студенческой общаге у нас макароны по-флотски были царским блюдом?»
«Горничная»
Если вы, как и автор этой статьи, глянули трейлер и все про фильм поняли, то... вы неправы. Да, поначалу сразу проводится аналогия с другими картинами, например — «Исчезнувшая» или «Только ты и я». Но в «Горничной» есть свой вайб. Милли устраивается горничной к богатеям Винчестерам: милой и утонченной Нине, ее мужу Эндрю, обаятельному бизнесмену и мечте многих дам, и маленькой дочке. И вдруг в первый же день все идет наперекосяк.
- Фильм невероятно забавный, но при этом очень увлекательный. Отчасти этому способствует откровенная игра главных актеров. С самого начала очевидно, кто настоящий злодей в этой истории, но именно мотивы поддерживают интригу до самого разоблачения.
А какие новинки кино вы бы порекомендовали к просмотру? А быть может, есть выдержанные временем фильмы, которые хочется пересматривать снова и снова? Делитесь с нами в комментариях самыми любимыми и впечатляющими лентами вне зависимости от жанра.
Еще несколько статей о хорошем кино вы найдете здесь: