16 фильмов и сериалов последних лет, которые полны живых эмоций и смотрятся на одном дыхании

Фильм основан на одноименной книге Ольги Примаченко. И главная его мысль — не стоит забывать о себе. В центре картины 40-летняя женщина Надя (Карина Разумовская) — врач, мама, жена. Хотя муж ушел от нее еще два года назад, на развод они так и не подали. Живет Надя с дочкой в квартире свекрови. Вот и приходит к нашей героине осознание, что о себе она ничего и не знает. Шесть «уроков нежности» должны помочь ей обрести и понять свой внутренний мир, а еще — поверить, что в мире живет любовь.