Это иностранцы ещё не видели Холмса и Уотсона (наконец-то!) в исполнении Петренко и Панина. А Лестрейд Боярского это просто пушка 🧨🧨🧨
9 любимых нами фильмов, которые вызвали у зарубежных зрителей уйму эмоций
Любите ли вы вспоминать старое доброе кино так же, как это любим делать мы? Что может быть более расслабляющим, чем посмотреть фильм из детства, где ты уже вроде знаешь каждую фразу, но в то же время он смотрится, как первый раз. А чтобы пересматривать было интереснее, давайте узнаем, какие фильмы обсуждают за рубежом.
«Ищите женщину» (1982)
Этот детектив во многом выигрывает благодаря звездному составу — дуэту Софико Чиаурели и Леонида Куравлева, Александру Абдулову, Сергею Юрскому и многим другим звездам кинематографа. Смог бы кто-нибудь так сыграть этих колоритных персонажей? Сюжет двухсерийного фильма пестрит резкими поворотами. В предновогодней суете во французской нотариальной конторе происходит ужасное: секретарша становится свидетелем жуткого преступления. Конечно, она вызывает полицию, вот только возникает пикантный нюанс, из-за которого ей никто не верит. При этом главная героиня всячески пытается сама найти преступника, и порядком достает инспектора. Этот фильм ни на секунду не дает заскучать.
- Легкая, искрометная детективная комедия. Юмор высочайшего класса. Фильм остроумен и элегантен. Но любителям блокбастеров вряд ли понравится. © sunlion / IMDb
«Кин-дза-дза» (1986)
Фантастическая трагикомедия в стиле антиутопии внесла великое «Ку!» в лексикон многих людей. Георгий Данелия создал невероятную историю о знакомстве обычных людей с инопланетянином, из чего последовало невероятное приключение: путешествия по невиданным местам на пепелаце, спички как главная валюта и странные традиции.
Этот фильм может вызвать разные эмоции, но равнодушным точно никого не оставит.
- «Кин-дза-дза» — это культовая картина! Уникальный, минималистичный, чудаковатый научно-фантастический фильм. Отличная режиссура, прекрасный подбор актеров и феноменальный антиутопический сюжет делают эту картину настоящей классикой. Выкуси, Спилберг! Ты со всеми спецэффектами и трюками так и не сделал ничего даже похожего. © Ildjarn / IMDb
«Мама» (1976)
А знали ли вы, что при съемках этого фильма актеры пели сразу на трех языках? «Мама» создавалась совместно с коллегами из Румынии и Франции. Снят фильм по мотивам сказки братьев Гримм «Волк и семеро козлят». Но подача была инновационной, современной. А актерское мастерство Людмилы Гурченко и Михаила Боярского добавили картине эффекта. Да и формат мюзикла сыграл свою роль.
И хоть у нас картина была не особо успешна, за рубежом фильм любят. Например, в Норвегии просмотр «Мамы» сделали новогодней традицией.
- Считаю, что это один из лучших фильмов всех времен: захватывающая история, отличная музыка и прекрасные актеры. Любой, кто хоть раз видел эту сказку, при звуках песни о маме, прослезится. Этот фильм стоит смотреть детям. © apeiron8 / IMDb
«Москва слезам не верит» (1979)
В 1981 году работа Владимира Меньшова была удостоена Оскара за лучший фильм на иностранном языке. Пересказывать сюжет не нужно: мы помним, что «в 40 лет жизнь только начинается», а «на кладбище хорошо знакомиться». Зарубежный зритель в свое время был впечатлен той драмой, которая показывалась в картине. Правда, нет такого кино, которое нравилось бы всем. Так что разговоры о «Москва слезам не верит» тоже противоречивы.
- В своей группе на курсах я спросила поколение постарше, какой фильм на русском языке мне стоит посмотреть. Большинство сказало, что «Москва слезам не верит» — это тот фильм, который надо увидеть. Судя по обзорам, картина имела отличный рейтинг. Но сейчас я думаю, кто вообще мог решить, что это хорошее кино? Это настолько избитая нудятина с уймой клише! Да, главная героиня прекрасна и интересно наблюдать за ее становлением и развитием. Но сюжет слишком банален. Да еще и идет фильм два с половиной часа © elision10 / IMDb
- Первое, что у меня ассоциируется с этим фильмом — это честность. Думаю, мы увидели именно то, что хотел сказать режиссер. Я из Португалии, поэтому очень многие вещи мне казались странными и нецелесообразными. Но я использовал эту картину, как документ для понимания другой страны. Фильм выносит на обсуждение много моральных и социальных вопросов. Главная героиня растит одна ребенка, сталкивается с трудностями, но все равно добивается успеха. Ее отношения с мужчиной, которого она встретила в зрелом возрасте, могут вызвать уйму споров. Но я хочу верить, что они действительно полюбили друг друга. © RResende / IMDb
«Чародеи» (1982)
История создания волшебной палочки в специальном учреждении «НУИНУ» — что может быть более фантастичным? Конечно, не обошлось без драмы, интриг и романтики. Ах да, и юмор тоже присутствует в неограниченном количестве. А песенки из этой киноленты напевают даже те, кто никогда не смотрел картину.
- Даже если вы не знаете язык оригинала, «Чародеи» смогут вас впечатлить. Я занимаюсь вокалом и смотрела фильм с целью изучить его музыкальную составляющую. Декорации красивые, особенно снежные пейзажи во второй половине. Это смесь фэнтези, современных реалий и романтики. Музыка приятная и необычная, хорошо вписывается в тон фильма, а песни надолго остаются в голове. Особенно хороша о трех лошадях. Диалоги живые и их можно разобрать на цитаты. Конечно, при изучении языка смотреть фильм надо с субтитрами, чтобы все понимать. Вам наверняка понравятся фамилии персонажей — в них есть определенный смысл. История рассказана очаровательно. Это не только фантастика, и но и романтическая комедия. При этом все выглядит не приторно, а свежо. Персонажи милы, а игра актеров на высшем уровне. В целом, красивый, смешной и очень умный фильм. © TheLittleSongbird / IMDb
«Белое солнце пустыни» (1970)
- Этот фильм имеет огромное культурное значение. Это не тот боевик, к которому мы привыкли. Нет смысла пересказывать сюжет, потому что он очень прост и фокусируется на борьбе хороших и плохих парней. Это действительно шедевр, который был снят без каких-либо грандиозных ожиданий, но смог найти отклик у зрителя. Все очень просто и наивно. Персонажи фильма, их диалоги, и, конечно, музыкальная тема — все это идеально сочетается. И самое лучшее в нем то, что со временем это кино не теряет своей магии. Кто-то его воспринимает с ноткой сарказма, кто-то ностальгирует. «Белое солнце пустыни» — это классика. © grob248 / IMDb
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона:
Собака Баскервилей» (1981)
Что тут скажешь? Все элементарно. «Шерлок Холмс» от режиссера Игоря Масленникова так прекрасен, что его даже особо отметили в Англии (ну уж здесь об известном сыщике знают все, согласитесь). Зрители Великобритании были не только в восторге от самого Холмса, но и оценили атмосферу старой Англии. А в 2006 году актер Василий Ливанов был удостоен Ордена Британской империи за создание идеального образа детектива.
- DVD с этим фильмом мне подарила сестра. Она — профессор славянских языков. Поначалу я решил, что Холмса слишком мало: расследование вел в основном Ватсон. И, казалось бы, привлекательность фильма снижается за счет этого. Но мне нравилось, как мыслит Ватсон. Да и его взаимодействие с Холмсом были интересны.
Второстепенные персонажи тоже прекрасны! Чего стоит экстравагантный сэр Генри Баскервиль! А этот трагический образ Стэплтона? Поначалу мне казалось, что персонажам не хватает привычной британской сдержанности, но потом я позволил им просто быть самими собой. Я в восхищении от игры актеров. Пожалуй, посмотрю все части этого детектива. © roarshock / IMDb
- Если вы наткнетесь на эту вариацию Шерлока Холмса, то обязательно посмотрите. Возможно, это лучшая экранизация. Она отличается от того, что делали Джереми Бретт или Бэзил Рэтбоун. Конечно, каждый актер передает образ Холмса по-своему, но эта версия ближе всего к оригиналу. Даже Лондон того времени хорошо показан. А исполнители главных ролей? Вряд ли можно было найти кого-то лучше. Они гении! Эти двое просто созданы для этой истории. Постарайтесь найти этот фильм. Я готов поспорить, что вы полюбите каждую минуту этого шедевра. © nomoons11 / IMDb
«Девчата» (1962)
Немного наивная история о поварихе Тосе, которую отправили работать в сибирский поселок. Девушка знакомится с тамошним ловеласом и довольно эффектно ставит его на место, а он в отместку спорит с другом, что легко влюбит в себя эту простушку. Любопытно, что тогда критики на родине фильма не совсем были довольны картиной. Зато образ, который создала Надежда Румянцева, просто на ура приняли в Аргентине.
- Энергичная Надежда Румянцева преображает эту скромную комедию. Возможно, актриса немного переигрывает, но ее обаятельная наивность делает фильм легким и трогательным. Без нее фильм мог бы быть банальным и излишне сентиментальным. Это не лучшая романтическая комедия, но посмотреть ее стоит. © malcp / IMDb
«Морозко» (1964)
Сказка, на который выросло не одно поколение. История о том, что справедливость должна торжествовать. Здесь есть образы доброй и трудолюбивой падчерицы, злобной мачехи и ее родной дочери без особых талантов, самовлюбленного юноши, который все же взял себя в руки и стал на путь взаимопомощи и героизма. Все по классике, так сказать.
- Я посмотрела этот фильм через несколько лет после премьеры, когда он уже вышел на английском. Мне было лет семь. Помню, что он был по своей природе фантастическим, но в детстве я любила такое. Мне понравилась избушка с ногами, человек-гриб и прекрасная Настенька. Это история Ромео и Джульетты с добавлением деталей из известных сказок. Я уверена, что если бы я посмотрела эту историю впервые в зрелом возрасте, она показалась бы мне довольно разрозненной. Позже я смотрела «Морозко» и по телевизору — впечатление то же. Возможно, сегодняшние дети слишком избалованы, чтобы наслаждаться таким кино, но я советую его посмотреть. © mjomodels / IMDb
Бонус
В качестве бонуса упомянем мультипликационный фильм, о котором мы пока слышали только хорошее.
Экранизация сказки Ганса Христиана Андерсена под руководством режиссера Льва Атаманова «Снежная королева» (1957) оставляет волшебные эмоции. Мультфильм был дублирован и показан в разных странах. Во французской версии, например, Снежную королеву озвучивала сама Катрин Денев. Очень тонко подмечены все детали, прорисованы характеры персонажей. Этот вариант истории о Герде и Кае приглянулся многим зарубежным зрителям.
- Этот фильм радует меня всю жизнь. Я посмотрела его в кинотеатре, а после отец купил мне альбом с саундтреками, который я до сих пор храню. Анимация уникальна и прекрасна до малейшего движений рук и ног. Возникает ощущение, что вы совершаете путешествие вместе с Гердой, героиней истории. Кроме того, для меня одна из самых восхитительных вещей в этой картине заключается в том, что главный герой — девочка. Я настоятельно рекомендую посмотреть этот мультфильм, если вы сможете его найти. Я смотрела английскую версию, даже не заметно, что она дублирована. Это действительно анимированное произведение искусства. © gorillas-1 / IMDb
Интересно, а какие фильмы, популярные за рубежом, знаете вы? Пока вспоминаете, можно продолжить ностальгировать: