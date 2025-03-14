9 любимых нами фильмов, которые вызвали у зарубежных зрителей уйму эмоций

Фантастическая трагикомедия в стиле антиутопии внесла великое «Ку!» в лексикон многих людей. Георгий Данелия создал невероятную историю о знакомстве обычных людей с инопланетянином, из чего последовало невероятное приключение: путешествия по невиданным местам на пепелаце, спички как главная валюта и странные традиции.

Этот фильм может вызвать разные эмоции, но равнодушным точно никого не оставит.