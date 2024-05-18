12 эпичных киноляпов, которые мы прошляпили на пару с режиссерами

К ляпам в фильмах у всех отношение разное. Кто-то считает их вполне обычным делом, на которое нужно просто закрывать глаза, другие же сразу начинают обвинять режиссеров в невнимательности. Ну а есть и те, кто просто обожает замечать все эти накладочки и сообщать о них другим.

«Служебный роман»

Помните сцену со статуей коня, которую Новосельцев несет в руках? Обратите внимание, что пиджак Калугиной поначалу был расстегнут. Но стоило только смениться кадру, как он сразу же оказался застегнутым на все пуговицы.

«Чародеи»

Когда герой Александра Абдулова открывает входную дверь, на нем нет шарфа, он висит на крючке в прихожей. В следующем кадре шарф появляется, а затем снова исчезает.

«Золотой теленок»

В начале сцены мы видим, что на машине красуется надпись «Эх, прокачу!», но уже через несколько мгновений она куда-то бесследно исчезает.

«Три плюс два»

В начале сцены мы видим, что на веревке висят болгарские перцы разных цветов. Но при смене кадра все они каким-то образом оказываются красными.

Что-то странное происходит и с бусами Наташи во время сцены в палатке: они то появляются, то исчезают.

«Любовь и голуби»

Читая письмо от Васи, Надя сидит спиной к окну, а всего через несколько секунд — спиной к шкафу.

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

В сцене, где Балбес кричит «Рыба!», можно заметить, что никакой «рыбы» там нет: на столе не хватает камня 5:1, а камень 5:4 встречается дважды.

«Самая обаятельная и привлекательная»

Когда Надя заполняла анкеты, перед ней лежали только желтый и зеленый листы. Но стоило кадру смениться, и вот уже в руках у героини невесть откуда взявшаяся белая бумага.

«Покровские ворота»

Костик пришел на свидание в черном пиджаке с белым воротом и манжетами, а в следующих кадрах пиджак становится коричневым и откуда ни возьмись появляется галстук.

«Бриллиантовая рука»

С крыши красного «Москвича» таинственным образом пропали вещи.

«Москва слезам не верит»

У Николая, мужа Антонины, в разных сценах то нет татуировки с именем любимой, то она вдруг появляется.

Пока Люда наводит марафет, на ее ушах виднеются голубые сережки. Но стоило ей оказаться на улице, как вместо них уже красуются белые клипсы.