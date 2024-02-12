Посмотрите, как модели, которые блистают на подиумах и рекламных плакатах, выглядят в реальной жизни
На первый взгляд может показаться, что именитые модели круглые сутки ходят с шикарным макияжем, спят в платьях от кутюр и всегда готовы позировать даже перед папарацци. Однако это совсем не так. Многие красотки с обложки по завершении рабочего дня спешат поскорее снять неудобные наряды, смыть косметику и запрыгнуть в домашнюю футболку или любимый халат.
Кармен Касс
Наталья Водянова
Джиджи Хадид
Алессандра Амбросио
Адриана Лима
Синди Кроуфорд
Хайди Клум
Кейт Мосс
Жизель Бюндхен
Кстати, посмотрите подборку фото известных моделей, когда они были еще просто девушками, которые пришли на кастинг.
Марта Хант
Бланка Падилья
Кристи Тарлингтон
Хелена Кристенсен
Клаудия Шиффер
Аня Рубик
Коко Роша
В индустрии моды все выглядит идеально только на картинке. В реальной жизни все иначе, и модели не всегда сидят на диетах и тренируются в спортзалах.
Комментарии
"В индустрии моды все выглядит идеально только на картинке. В реальной жизни все иначе" - на фото слева все лица чёткие, свет яркий, снимки контрастные...соответственно видны и морщины, и рельеф кожи, несмотря на то, что фото старались сделать так, чтобы показать лицо в самом выгодном свете. Снимки справа слегка пересвечены, слегка заблюрены, чуть-чуть фильтра, контраст меньше...и вот на фото уже сплошные девочки-девочки или же девочки-ведьмочки, наевшиеся молодильных яблок:-)
Некорректно сравнивать фото справа и слева, так как миленькое заблюренное хоум-мейд нечто не возьмут ни на биллборд, ни в модную журналку - это просто два разных подхода сфотографировать одно и то же лицо:-) не дамы по-разному выглядят, а фото по-разному сделаны
Ребятушки и девчатушки, объясните мне, пожалуйста. Я не смыслю в моде ничего. Чем так хороша Водянова? Она же... обычная. На фото - одинаковая. Нет никакой (на мой субъективный взгляд) изюминки.
Кому это кажется, что модели спят в макияже?)) Покажите пальцем:)