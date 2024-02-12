Посмотрите, как модели, которые блистают на подиумах и рекламных плакатах, выглядят в реальной жизни

На первый взгляд может показаться, что именитые модели круглые сутки ходят с шикарным макияжем, спят в платьях от кутюр и всегда готовы позировать даже перед папарацци. Однако это совсем не так. Многие красотки с обложки по завершении рабочего дня спешат поскорее снять неудобные наряды, смыть косметику и запрыгнуть в домашнюю футболку или любимый халат.