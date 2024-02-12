Посмотрите, как модели, которые блистают на подиумах и рекламных плакатах, выглядят в реальной жизни

Культура
3 дня назад

На первый взгляд может показаться, что именитые модели круглые сутки ходят с шикарным макияжем, спят в платьях от кутюр и всегда готовы позировать даже перед папарацци. Однако это совсем не так. Многие красотки с обложки по завершении рабочего дня спешат поскорее снять неудобные наряды, смыть косметику и запрыгнуть в домашнюю футболку или любимый халат.

Кармен Касс

Women's Wear Daily / ASSOCIATED PRESS / East News, EAST NEWS

Наталья Водянова

Джиджи Хадид

VALERY HACHE / AFP / East News

Алессандра Амбросио

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, Carlos Maidana / Broadimage / Broad Image / East News

Адриана Лима

Scott Garfitt / Invision / East News

Синди Кроуфорд

Evan Agostini / Invision / East News, TNI PRESS LTD. / White Label / East News

Хайди Клум

Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Кейт Мосс

CJ Rivera / Everett Collection / East News, Vogue / Ferrari Press / East News

Жизель Бюндхен

Кстати, посмотрите подборку фото известных моделей, когда они были еще просто девушками, которые пришли на кастинг.

Марта Хант

Invision / Invision / East News

Бланка Падилья

Кристи Тарлингтон

Evan Agostini / Invision / AP / East News, LGjr-RG, PacificCoastNews / EAST NEWS

Хелена Кристенсен

JULIEN DE ROSA / AFP / East News

Клаудия Шиффер

Justin Ng / Avalon / Photoshot / East News

Аня Рубик

Vianney Le Caer / Invision / East News

Коко Роша

Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News

В индустрии моды все выглядит идеально только на картинке. В реальной жизни все иначе, и модели не всегда сидят на диетах и тренируются в спортзалах.

Фото на превью face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, Carlos Maidana / Broadimage / Broad Image / East News

Комментарии

Уведомления
Anastasiya
3 дня назад

Кому это кажется, что модели спят в макияже?)) Покажите пальцем:)

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САН
3 дня назад

Жизель Бюндхен в реальной жизни прям нравится-нравится.

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Marina El Mapache
3 дня назад

"В индустрии моды все выглядит идеально только на картинке. В реальной жизни все иначе" - на фото слева все лица чёткие, свет яркий, снимки контрастные...соответственно видны и морщины, и рельеф кожи, несмотря на то, что фото старались сделать так, чтобы показать лицо в самом выгодном свете. Снимки справа слегка пересвечены, слегка заблюрены, чуть-чуть фильтра, контраст меньше...и вот на фото уже сплошные девочки-девочки или же девочки-ведьмочки, наевшиеся молодильных яблок:-)

Некорректно сравнивать фото справа и слева, так как миленькое заблюренное хоум-мейд нечто не возьмут ни на биллборд, ни в модную журналку - это просто два разных подхода сфотографировать одно и то же лицо:-) не дамы по-разному выглядят, а фото по-разному сделаны

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Айбелив Айкенфлаева
2 дня назад

Ребятушки и девчатушки, объясните мне, пожалуйста. Я не смыслю в моде ничего. Чем так хороша Водянова? Она же... обычная. На фото - одинаковая. Нет никакой (на мой субъективный взгляд) изюминки.

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