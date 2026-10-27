15 человек попали на съемочную площадку и обнаружили, что киношная реальность бывает занятнее фильмов и сериалов

Когда мы смотрим любимый фильм или сериал, то порой даже не догадываемся, сколько всего интересного происходило на его съемочной площадке. Некоторые из появившихся в кадре людей даже не планировали становиться кинозвездами, а просто проходили или проезжали мимо. И кстати, вы знали, что реквизит со съемочной площадки потом могут быстро разобрать коллеги или даже случайные люди, которым повезло услышать о распродаже? Ну а в бонусе к статье вас ждет история о кустах малины и телевизионных съемках.