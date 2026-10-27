15 человек попали на съемочную площадку и обнаружили, что киношная реальность бывает занятнее фильмов и сериалов

Когда мы смотрим любимый фильм или сериал, то порой даже не догадываемся, сколько всего интересного происходило на его съемочной площадке. Некоторые из появившихся в кадре людей даже не планировали становиться кинозвездами, а просто проходили или проезжали мимо. И кстати, вы знали, что реквизит со съемочной площадки потом могут быстро разобрать коллеги или даже случайные люди, которым повезло услышать о распродаже? Ну а в бонусе к статье вас ждет история о кустах малины и телевизионных съемках.
Девушка однажды попала на распродажу одежды и обуви на «Мосфильме»
- Нежданно-негаданно я затарилась реквизитом со съемок исторических сериалов. Спасибо товарищу-реконструктору, который рассказал мне про это действительно сказочное событие. Я видела много очелий с речным жемчугом и даже накосников. Выглядело все, как старинные костюмы из фондов Эрмитажа. Хотя раньше нас успели поживиться создатели сериала «Этерна», я отхватила аутентичную горгеру — мою давнюю мечту!
Поразило невероятное качество для реквизита, тем более киношного. Богатые ткани из Турции, аутентичные пуговицы — колокольчики, ровные швы, ручная вышивка — все классное спереди, сзади и с боков. Вот моя горгера уже дома, и в ней позирует котик Луч.
- Заплатила за нее я всего 700 рублей. А вот за боярскую шубу с искусственным мехом просили 12 000, за узорчатый кафтан — 7000. Пояс стоил 2 000, шапка с брошкой и пером — 1000, очелье — 1500.
На съемках сериала порой происходит веселая кутерьма
- Расскажу про мои любимые ситуации со съемок сериала «Холод». Одну из зимних сцен снимали летом, поэтому пришлось «снежить» улицу у Большого театра. Потом вся команда застряла в грузовом лифте и ждала, пока не приедет лифтер. На одной из смен мы услышали писк котенка и еле нашли его. Котенка потом забрал себе один из каскадеров. Во время съемок в Москва-Сити в соседнем окне было видно, как кто-то делает предложение руки и сердца.
Фото со съемочной площадки в Вологде. Вот так отдыхает трудолюбивый работник массовки — козел Пряник
Сниматься в массовке может быть даже веселее, чем в главных ролях
- Я всегда, когда смотрела фильмы, думала, что массовка на заднем план наверняка разговаривает о всякой ерунде. Прошлым летом мне посчастливилось попасть на съемки фильма в массовку, приближенную к главным героям. В одной из сцен я снималась на заднем плане — выступала с докладом на собрании и рассказывала всем, как я нарисовала в папке семь сердечек. Да, массовка действительно несет все, что придет в голову.
На съемках «Жмурок» тоже происходило много интересного
- «Жмурки» снимали в моем родном Нижнем Новгороде. Ну и приглянулся режиссеру домик моей матушки. Мебель понравилась. Жили прямо там три дня. Снимали. А однажды в суматохе Алексей Серебряков чуть не обзавелся синяком. Гример долго прикладывала к нему лед, а актер в это время смотрел «Шрека». Потом сказал, что давно так не отдыхал. На следующем фото видно, как Серебряков учит роль.
Путешественник съездил в Пермь и побывал в квартире, где проходили съемки сериала «Реальные пацаны»
- Сериал вышел на экраны в 2010 году и растянулся на 10 сезонов, а его герои полюбились народу за то, что показаны простыми парнями, в которых многие узнают соседей по подъезду или даже самих себя. Квартира Коляна находится в видавшем виды здании по адресу: Пермь, улица Монастырская, 171. Дому почти 100 лет. У него есть даже название — «Дом грузчика».
- Квартира в этом доме стала местом съемок сериала по стечению обстоятельств. Когда бывшие участники команды КВН «Парма» решили выпустить сериал про жизнь пермских пацанов, денег на декорации не было. Они обратились к своему знакомому и сняли в его квартире пилотный выпуск. В столице серию одобрили, и все закрутилось. На время съемок хозяину пришлось переселиться.
Для сериала ничего не стали менять, лишь добавили несколько деталей — боксерскую грушу с перчатками, несколько плакатов и кое-что из посуды. Последний раз съемки в этой квартире проходили в 2021 году.
В массовку легко могут попасть обычные люди
- Сегодня я снялся в кино! Нет, я не актер и к киноиндустрии не имею никакого отношения. Я просто ехал на машине и проезжал мимо небольшой съемочной площадки. Вдруг меня тормозит какой-то парень и говорит, что их актер, который должен был играть водителя, не пришел, а у них просто нет времени кого-то искать. Им нужен был темноволосый парень, который умеет водить. Я подошел по всем параметрам.
Знакомьтесь: кинозвезда. Котенок по имени Амурчик снялся в эпизоде сериала «След»
- Наш малыш Амурчик стал кинозвездой. Снялся в сериале «След». Ему досталась важная роль — бегать по дивану. Диван был счастлив! Котенок прекрасно перенес поездку, съемка оказалась короткая. Еда, вода, лоточек — все у него было с собой.
Время на съемках может пролететь незаметно
- Работал я в прокате автомобилей премиум-класса. Приехали киношники машину брать для фильма. У нас минимальный тариф был «3+1»: три часа — прокат, час — подача, а киношники долго торговались, мол, нам машина на пять минут нужна. Доторговались до двух часов.
И вот машина приезжает к месту съемок, а там никого нет. Стали ждать, через час подъехала вереница машин и автодомов. Все начали обустраиваться, выносить технику, декорации, столы, стулья. Через часа два привезли еду, еще часа два ушло, потом кто-то заорал: «Свет уходит!» И все начали бегать. Наша машина подъехала, в нее села актриса, и раздалось: «Стоп, снято!» Заплатили нам за 12 часов проката. И зачем торговались?
Меню для съемочной группы. Мы бы тоже так пообедали
Актеров по объявлению, конечно, не набирают. А вот мебель купить могут
- Я выставила на сайте объявлений старое трюмо. И почти сразу его забрали для съемки в кино. Для съемки рекламы новых жилых комплексов у меня забрали древнюю тахту. А розовые итальянские лодочки срочно уехали к стилистке для участия в фотосессии. И теперь, когда я смотрю новое кино про былые времена, все присматриваюсь к интерьеру — не будет ли там в глубине комнаты стоять мой шкаф. Если что, у меня еще есть много хрусталя, сервиз, кнопочный телефон, салатник в хохломе и поднос.
Дублерам тоже есть что вспомнить о съемках
- Работаю в конной школе. Как-то приходят к нам киношники: «Нужны всадник и лошадь для съемок маленькой сцены». Девчонки все отказались, а я думаю, почему бы и нет? Опыт же, да и оплатят. Кино про мотогонщицу, я надела шлем, лица не видно. И вдруг мой конь как чесанул через все поле. Еще и платье стало сползать — оно же не предназначено для съемок в галопе. С конем в итоге договорились, кадры досняли, платье я уже пыталась держать локтями, и наконец-то раздалось: «Снято!» В шлеме было жарко, ничего не слышно, он тяжелый, платье оказалось колючее, но это того стоило. Теперь меня можно увидеть в заключительной сцене фильма «Леди № 13».
Девушка приехала в столицу и сразу же отправилась на экскурсию в музей «Мосфильма»
- Это действительно уникальное место, где можно узнать, как создается кино. Здесь выстроили декорации старой Москвы, которая иногда перекрашивается под Питер. Выглядит даже с близкого расстояния так, словно вы вдруг очутились на улочке старого города. На ощупь — фанера и пенопласт, но все равно создается иллюзия полного погружения. Внутри, конечно же, ничего нет — только фасады. И, если присмотреться, вторые этажи меньше первых. Говорят, в кино это совсем не заметно. Я совершенно прослушала все, что говорила экскурсовод, и не назову ни одного фильма или сериала, которые там снимались. Просто ходила и восхищалась.
А еще в этом музее хранится одежда Труса, Бывалого и Балбеса
Как выяснилось, на съемках голливудского кино неплохо кормят
- Я много лет уже живу в Японии. Основной заработок у меня — бизнес. Помимо этого я время от времени снимаюсь в рекламе. И вот однажды мне довелось поучаствовать в съемках голливудского фильма. Это был «G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз». Несколько сцен снимали в Осаке, где я и обитаю.
Мне сказали, что я буду в массовке стоять. Ну и ладно, зато посмотрю, как там в голливудском кино все изнутри выглядит. Помню, на съемочной площадке была шикарная кухня, прямо с поварами, которые готовили на всю эту ораву. И кофе... много бесплатного кофе.
Я снимался в одной сцене с Урсулой Корберо. Но это потом я уже узнал, что она очень известная актриса и модель, а тогда просто подумал: «Какая милая и приятная в общении девушка». Съемки длились очень долго, времени на подготовку тоже уходила масса. Я учил Урсулу частушкам на русском, она меня — на каталонском. Не справились оба.
Бонус от автора про съемки на телевидении
- Когда-то автор этой статьи работала корреспондентом на телевидении. И вот однажды нам пришло задание от областного канала: нужно было снять обычный сезонный сюжет про то, как хорошо уродилась в этом году малина. Вообще не вопрос: мы договорились с одной бабулей, которая согласилась пустить нас на съемки в свой сад и заодно рассказать про малину. Но ночью пошел сильный град. Ягодные кусты, которые мы планировали снимать, сильно поредели.
Договариваться с другими хозяевами времени не было. Поэтому мы сделали ход конем — купили на рынке пару стаканов красивой малины и прилепили ее в нужных местах на ПВА. Хорошо, что бабушка оказалась с чувством юмора — она долго хохотала над нами. Ну и потом побежала рассказывать соседкам о наших приключениях.
А вот вам подборка из 18 свежих фильмов, которые мы посмотрели с гордостью и теплом в сердце.