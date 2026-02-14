18 свежих фильмов, которые мы посмотрели с гордостью и теплом в сердце
Признаться честно: мы не верим в универсальные рекомендации в стиле «всем срочно смотреть». Кому-то прямо сейчас нужно кино-утешение. Другому — фильм, который взбудоражит душу, уколет правдой, заставит задуматься. Третьему — что-то смешное и доброе, что не даст провалиться в усталость. Поэтому мы собрали несколько свежих фильмов, которые посмотрели с удовольствием — и намеренно не свели их к одному жанру. Кино — это пища для мозга, и кинодиета должна быть разнообразной: каждому найдется свое, по вкусу и под настроение.
«Сводишь с ума»
Уютный петербургский ромком с легкой мистикой. Двое — доверчивая Алиса, встречающаяся с женатым манипулятором, и тусовщик Иван — в параллельных реальностях снимают одну и ту же питерскую квартиру. Квартиросъемщики из альтернативных миров видят друг друга в зеркале, начинают там же общаться, давать советы по личной жизни и потихоньку влюбляться. В общем, такая магическая история про одиночество в большом городе и поиск «того самого» человека, который буквально за стенкой, но в другой реальности.
Те, кто соскучился по добрым и уютным фильмам в духе нулевых, в полном восторге от атмосферы и химии между актерами. Критики хвалят фильм за легкость и называют его «душевным подарком».
- Смотрели в кинотеатре, был почти полный зал. Очень душевный, трогательный фильм, не на один раз, уже хочу пересмотреть его! Финал безумно красивый! По окончании все собрались на выход, но началась финальная сцена, зал замер на месте и смотрел до включения света! © Алена Комарова / Dzen
- Сюжет про параллельные миры и двойников не нов, но закручен здесь довольно любопытно. Авторы и не пытаются в квантовую физику, а просто играют с идеей, добавляя к ней летнюю питерскую атмосферу, классную музыку и ту самую сказочность, за которую мы когда-то полюбили фильмы середины 2000-х. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что мне действительно интересно, как сценаристки все это разрулят. © MariMariMaria / Kinopoisk
«День рождения Сидни Люмета»
Находка для любителей искреннего авторского кино. Фильм Рауля Гейдарова — очень личная, почти автобиографичная история взросления, действие которой происходит в начале нулевых в южном поселке. Главный герой, 17-летний Дато, мечтает снимать кино, пока его суровая бабушка прочит ему приземленную карьеру бурильщика. Все круто меняется, когда в жизнь парня внезапно врывается мама, которая много лет отсутствовала, с новым женихом, который дарит парню первую видеокамеру. Название — это такая киноманская деталь: режиссер фильма родился в один день с великим американским классиком Сидни Люметом, и вся картина пропитана этой фанатской любовью к магии экрана.
В индустрии проект уже успел наделать шуму: он взял главный приз на фестивале «Окно в Европу» в 2025 году. Критики в восторге от его «солнечности» и искренности, многие сравнивают атмосферу с работами Данелии и называют фильм «пронзительной драмой о любви к жизни». Зрители, которым удалось посмотреть его на фестивалях или в прокате, пишут, что кино получилось очень теплым и терапевтичным, хотя некоторые скептики ворчат на типичные для дебютантов клише. В общем, если хочется посмотреть что-то душевное, про мечту, которая прорастает вопреки всему, — это отличный вариант.
«Левша»
Это не грустная драма про мастера, который умер в нищете, а натуральный стимпанк-детектив, где от повести Лескова осталось только название и блоха механическая. Сюжет перенесли в альтернативную империю конца XIX века. Тут тебе и роботы, и механические протезы, и шпионские игры. Сам Левша — его играет Юрий Колокольников — брутальный гений-изобретатель с «апгрейдами». Чтобы раскрыть заговор при дворе, он объединяется с молодым офицером, в исполнении Федора Федотова — актера, чье появление на экране, со времен «Серебряных коньков», мед для девичьих сердец. Жанр фильма — типичное «бадди-муви», что-то вроде «Шерлока Холмса» Гая Ричи, только в роскошном неовикторианском Петербурге.
Реакция публики на фильм, мягко говоря, бурная. Зрители поделились на два лагеря: одни кричат, что Лесков не вынес бы такого экшена, обвиняют создателей, что за спецэффектами они потеряли ту самую загадочную душу. Другие, как дети, кайфуют от картинки, костюмов и фантазии создателей. В общем, если хочется посмотреть красивый, захватывающий фильм и отключить голову — вперед, а если вы ищете глубину оригинала — лучше перечитать книгу.
- Стимпанка в фильме много: шпионские блохи-дроны, универсальная рука-протез, маячки, детекторы. Экшен прет каждую минуту. Мне, как фанату шпионских приключений и стимпанка с детства — просто очень понравилось. © Ecoross / Pikabu
«Легенды наших предков»
Те, кто любят фильм «Далекие близкие», сразу узнают этот вайб — кино снимал тот же режиссер, Иван Соснин. Это очень доброе фэнтези-роуд-муви про циничного журналиста, который вдруг начинает видеть уральскую нечисть. К нему привязывается забавный лесной дух (Нюлэсмурт), который жалуется, что сказочные существа из уральского и сибирского фольклора исчезают, потому что люди перестали верить в сказки, и просит их спасти от забвения. Герой берет в охапку дочку-подростка, с которой у него сложные отношения, и едет выручать сказочных созданий и заодно чинить свои отношения с ребенком. Получается такая терапевтическая поездка по тайге: красиво и немного наивно.
По отзывам — это прямо «кино-обнимашка». Зрители пишут, что выходили из зала с улыбкой, и радуются, что наконец-то нам показали родную мифологию, а не кальку с Голливуда. Критики тоже довольны, называют фильм «ламповым», хотя некоторые снобы бурчат, что сюжет простоват, а спецэффекты довольно скромные. Но, если хочется чего-то светлого, чтобы выдохнуть и поверить в чудо — это идеальный вариант.
- Вчера посмотрел фильм и побежал по всем возможным сайтам ставить «пятерки» и «десятки». Хожу с ребенком практически на каждый наш детский фильм, и они практически все — сплошное «развлекалово». И вдруг — что-то свое. Сидел, радовался и одновременно боялся, что ребенку не зайдет- фильм все-таки требует от зрителя терпения и сопереживания. Здорово, что ему тоже понравилось. © Valery Khabarov / Dzen
«Знакомство родителей»
В фильме разворачивается классическая ромком‑ситуация — «бедный парень и богатая семья». Главный герой, Федя, вырос в детдоме, всего добился сам: играет в оркестре, открыл с друзьями музыкальный магазин. И вот он собирается сделать предложение своей девушке, Полине, но выясняет, что она — дочь миллионера. Папа‑олигарх «с родословной» и бонтонная мама хотят убедиться, что «жених из приличных» и желают познакомиться с его родителями. Федор пытается выкрутиться и срочно «собирает семью».
Зрители фильм в целом приняли тепло. В отзывах его часто называют «приятным сюрпризом» и отмечают, что история простая, но трогательная, с нормальным юмором и без токсичности; многим зашел посыл про то, что не гены определяют человека, и что важно уметь прощать и оставаться нормальным человеком, даже когда вокруг все меряются статусом.
- Это только внешне кажется, что эта история легкая комедия, состоящая из анекдотичных ситуаций. На самом деле, эта история не так проста. Она поучительная, умная и драматичная. Пробивает до слез. © annanews-4052 / Kinopoisk
«Лермонтов»
Это не классический байопик, а такое медитативное авторское кино от Бакура Бакурадзе. Фильм рассказывает о последнем дне жизни Михаила Лермонтова — действие почти полностью происходит 15 июля 1841 года, приготовления к роковой дуэли показаны на фоне будничной жизни отдыхающих в Пятигорске. Два дня назад Лермонтов и Мартынов были друзьями, а теперь стали врагами, и до дуэли остается несколько часов. Главная фишка — роль Лермонтова стала дебютом в кино для 27-летнего стендап-комика Ильи Озолина. Режиссеру его порекомендовала актриса Лиза Янковская, и Бакурадзе признался, что Озолин оказался так похож на поэта, что раздумий не было. Критики в восторге, ставят фильм в топы, хвалят игру Озолина, просторные кадры и экзистенциальную глубину. В общем, не стоит ждать развлекательного косплея. Кино точно не для всех, но если вы любите артхаус и неторопливое действие — этот фильм для вас.
- Фильм Бакурадзе — это эстетическое удовольствие. На фоне величественной природы, которую режиссер снимает с особым трепетом и любовью, мы наблюдаем за неспешной жизнью лермонтовского окружения. Каждый знает, чем закончится дуэль, и режиссер показывает, что, кажется, знает это и сам Лермонтов. Смелым шагом стало приглашение молодого стендапера Ильи Озолина на столь монументальную роль, но именно таким я и представлял поэта — язвительным, слегка пошловатым, талантливым, глубоко несчастным и уставшим молодым человеком. © Артем Никонов / Kinopoisk
«Здесь был Юра»
Драмеди про трех тридцатилетних рокеров‑неудачников из московской коммуналки, которые все еще мечтают стать звездами и готовятся к важному фестивалю. В разгар их разгильдяйской жизни на них «сваливается» дядя одного из ребят — Юра, взрослый мужчина с ментальными особенностями, которого им нужно десять дней «нянчить». Из этого получается не социальный хоррор, а тихая, очень человеческая история: про заботу, ответственность, музыку и то, как один молчаливый человек меняет атмосферу в квартире и представления о мире в головах у всех вокруг. Юру играет Константин Хабенский, и это как раз тот случай, когда только актер его масштаба способен был справиться с ролью — у его персонажа практически нет реплик и отыгрывать приходится мимикой, взглядами, жестами.
Фильм вышел в широкий прокат в феврале 2026 года, но до этого уже успел «засветиться» на фестивальных и пресс-показах. На фестивале «Маяк» лента взяла Гран‑при, а Хабенскому дали приз за лучшую мужскую роль. Если вы хотите посмотреть кино без слезных манипуляций, но с очень теплой интонацией, то вам подойдет это редкое сочетание драмы и легкого юмора.
«Волчок»
Свежий исторический экшен, эдакий «нашенский вестерн» или даже «истерн». По сюжету — приключенческое роуд-муви в сеттинге конца XIX века. 13-летний дворянин Ваня остается сиротой, а за его наследством начинают охотиться нехорошие люди. Парню приходится бежать из Москвы, и он нанимает себе телохранителя — угрюмого кулачного бойца по прозвищу Волчок (Евгений Ткачук с его шальной головокружительной органикой). Дальше — классика жанра: погони, драки, ярмарки, по пятам идет хорошенькая охотница за головами, а между мрачным громилой и пацаном-аристократом постепенно завязывается дружба.
Это зрелище для тех, кто любит жанровое кино. Тут оно яркое, лубочное, с архетипично-сказочными персонажами, среди которых и добрый молодец, и премудрая красавица, и речистый отрок, и — куда без них, — злодейские злодеи. Весело, драйвово, и со счастливым финалом.
- Ждали премьеру, посмотрели: понравилось все. Съемки великолепные, артисты- прекрасные. Снято как наши старые незабываемые фильмы. Классика для семейного просмотра! Евгений Ткачук на своем месте, звездная роль. © Маргарита Титова / Dzen
- Крепкий приключенческий фильм о дружбе и предательстве, который выделяется оригинальным сюжетом на фоне засилья на экране всевозможных сказок. Он вполне заслуживает просмотра и не вызовет у вас чувства разочарования и напрасно потраченного времени. Девушки оценят крепких мужиков, светящих накачанным торсом, а мужчины порадуются тому, как они азартно показывают молодецкую удаль. © prIGovOR / Kinopoisk
«Мужу привет»
Нежная, немного старомодная мелодрама, которых не так много снимают в последнее время. Главная героиня, Катя (в исполнении Юлии Пересильд), работает в ЗАГСе, то есть каждый день видит чужое счастье, а у самой жизнь на стопе — уже пять лет ее муж лежит в коме, и врачи давно не дают позитивных прогнозов. Но Катя упрямо верит в чудо и продолжает ждать, хотя даже ее взрослые дети — дочь и сын — уже, кажется, смирились и живут дальше. И вот в эту замершую, тихую жизнь врывается Георгий (Владимир Вдовиченков). Он живой, обаятельный, по-хорошему настойчивый, при этом — вдовец, а значит как никто другой понимает чувства героини. Их знакомство становится для Кати глотком свежего воздуха — впервые за долгие годы чувствует, что снова живет, а не просто существует. Каждая встреча с Георгием дарит ей радость, но сразу за ней приходит огромное чувство вины. Эта внутренняя борьба между долгом перед прошлым и правом на собственное счастье в настоящем и составляет ядро фильма.
Кино очень теплое, человечное, без пошлости, в духе наших старых фильмов «про жизнь». Некоторым зрителям даже кажется, что оно чем-то похоже на культовые мелодрамы Владимира Меньшова. Если вам интересно размышлять о сложных чувствах, если вы из тех, кто любит тихие, душевные истории про реальную жизнь, без экшена и спецэффектов, этот фильм, безусловно, стоит посмотреть.
- Рекомендую этот фильм тем, кто находится в поисках внутренней гармонии, переосмысления своих отношений или желает найти смелость для важных жизненных перемен. ’Мужу привет’ - это история о любви, принятии решений и поиске собственного пути к счастью. Он вдохновляет на смелость и напоминает, что не стоит бояться менять свою жизнь, если это принесет истинное счастье. © Илюза Залалова / Kinopoisk
- Поссорилась с иужем, сидела на кухне в слезах, думала: «Хватит, разойдемся, жизнь без него будет проще». Включила фильм, чтобы отлечься, случайно — в рекомендациях попался. Захватило так, что забыла о времени, а в конце поняла — все можно исправить, пока любимый человек с тобой. Пошла к мужу, разбудила его среди ночи и сказала: «Давай не ругаться, а держаться за то хорошее, что есть».
«На деревню дедушке»
Легкая семейная комедия с Юрием Стояновым в главной роли. В центре сюжета — 10-летний Владик, умный, «цифровой» ребенок, который увлекается нейросетями и при этом умудряется выживать всех нянь, которых ему находит мама. Маме срочно надо уехать в рабочую командировку, и она отправляет сына в деревню к эксцентричному дедушке, с которым они не общались около 12 лет из‑за старого семейного конфликта. Дед — суровый, «старорежимный», не в восторге от гаджетов, а Владику позарез надо вернуться в город: впереди важный IT‑конкурс с денежным призом, а дед упирается и не собирается плясать под дудку внука. Дальше начинается их бодрое противостояние «кто кого переупрямит».
Это душевное светлое кино для семейного просмотра. Оно подойдет тем, кому хочется посмотреть фильм с ребенком и не бояться, что будет пошлятина или совсем мрак. Детям интересно следить за сюжетом из‑за мальчика Владика, взрослым — из‑за темы родни, старых обид и примирения, плюс там понятный многим юмор про столкновение «город vs деревня».
- Мне фильм очень понравился. Я все экранное время смеялся над дедушкой и внуком. Конечно, детям нужно смириться с причудами взрослых, иначе не добиться своих целей. Режиссеры сделали деревенскую комедию на современный лад. © aragorn_1978 / Kinopoisk
«Первый на Олимпе»
Спортивная драма, байопик про Юрия Тюкалова, легенду академической гребли. Герой — ребенок блокады, который уже после войны находит себя в спорте и идет к большой цели — выступлению на Олимпиаде в Хельсинки (1952 год). Но это история не только про спорт, но и про то, как человек после тяжелого прошлого заново учится жить. Это вполне хрестоматийный спортивный байопик: сделан зрелищно, с динамичными тренировками и соревнованиями, и сильным актерским составом, без радикальных сюрпризов по форме.
Стоит посмотреть, если вам заходят вдохновляющие спортивные истории, где главный драйв не в шутках или интригах, а в человеческом упорстве, характере, воле к победе. Это кино для тех, кто любит байопики про реальных людей и хочет «открыть новое имя»: история Тюкалова не особенно известна широкому зрителю, а тема академической гребли в кино вообще редкая.
- Фильм смотрела с 15-летней внучкой, поклонницей совсем другого киножанра. Думала, ей не понравится. Оказалось, нет. Очень даже понравилось. И мне тоже. © Галина / Dzen
«Злой город»
Исторический боевик Константина Бусло про оборону Козельска в 1238 году во время нашествия Батыя. По сути, это кино про маленький город, который держится против огромного войска: осада длится почти два месяца, люди упираются до последнего, и именно из‑за этой упрямой обороны, по легенде, Батый и велел называть Козельск «злым городом».
Фильм стоит посмотреть тем, кто любит исторические боевики про «стоять до конца», фанатам батальных сцен и средневекового сеттинга, но стоит понимать, что это художественная история, а не историческая реконструкция.
- Достойный и масштабный исторический эпик, который определенно заслужил, чтобы аудитория обратила на него свое внимание. Фильм вышел серьезным, красивым и невероятно напряженным. А от батальных сцен у меня буквально перехватывало дыхание. Так что посмотреть стоит по-любому. © Марис Пащенко / Kinopoisk
«Двое в одной жизни, не считая собаки»
Тихая, очень теплая мелодрама от Андрея Зайцева, про пару пожилых петербургских интеллигентов. Они живут вдвоем в большой квартире, с собакой в придачу, дети давно разъехались, и их дни это прогулки, разговоры, забота друг о друге. В их мир потихоньку входит молодая соседка Полина, и это добавляет в привычную рутину немного свежего воздуха. Блистательный актерский дуэт — Светлана Крючкова и Александр Абадашьян — когда-то уже играл супружескую пару. Вряд ли те, кто смотрел старый фильм «Собака Баскервилей», забудет чету Бэрриморов.
Если вам хочется чего-то по-настоящему «терапевтического», уютного и человечного, то этот фильм — идеальный выбор. Его стоит посмотреть всем, кто соскучился по искренним историям о любви, которая длится десятилетиями, и по старой доброй интеллигентности в кадре. Если вы цените не экшен, а тонкие диалоги и «химию» между большими актерами, то получите огромное удовольствие.
- Необыкновенный фильм! Давно не видела такой игры (даже не могу подобрать определения) артистов. Светлана Крючкова и Александр Адабашьян не просто исполняют свои роли, живут в кадре, вызывая и сочувствие, и слезы, и смех. И собака Пуля великолепна. © Вера Сичевая / Dzen
- Грустный, мудрый фильм. Дожить до «серьезного» возраста сегодня получается у многих, а вот сохранить человеческие отношения со своей второй половинкой до старости — получается не у всех. А герои вроде и спорят, ворчат и даже «слегка» ругаются, но берегут друг друга, держатся друг за друга. Двое — уже не один....© Л. / Dzen
«Счастлив, когда ты нет»
Драмеди про «токсичное притяжение». Сюжет крутится вокруг двух тезок — его зовут Женя и ее зовут Женя. У обоих жизнь, мягко говоря, не сахар: он безответно влюблен в девушку лучшего друга, а она крутит бесперспективный роман с женатым начальником. Они встречаются на вечеринке, где обоим быть не хочется, и с первых же секунд начинают друг друга бесить. Но, как это бывает в таких историях, взаимная неприязнь заканчивается интрижкой. Казалось бы, было и было, проснулись и разбежались, но герои попадают в странную петлю: они не могут быть вместе, потому что постоянно ругаются и делают друг другу больно, но и порознь им еще хуже. Это история про «любовь-ненависть», где главные герои пытаются понять, что это вообще такое с ними — токсичная зависимость или единственно возможный для них вид счастья.
В широкий прокат фильм вышел в середине февраля 2026 года, но до этого его уже успела оценить фестивальная публика. Зрители хвалят кино за честность и «жизу»: мол, наконец-то показали отношения не как в сказке, а как у реальных невротиков. Многим понравилась Саша Бортич в амплуа дерзкой и эмоциональной героини. На фильм не стоит тратить время тем, кто ищет добрую, уютную романтику, чтобы расслабиться и поверить в сказку, но он точно зайдет тем, кто хочет посмотреть не очередную «сахарную» комедию под попкорн, а кино про современных 30-летних молодых людей, полное сарказма, историй про токсичные качели, кризис близости и эмоциональную незрелость взрослых людей
- Меня позвали на фестивальный показ — честно говоря, пошла больше отвлечься, чем ради самого фильма. Шла в кино вся на нервах: поругалась с парнем и была уверена, что с моей стороны в очередной раз «все кончено». В зале то смеялась, то злилась, ловила себя на узнаваемых репликах и ситуациях, от которых становилось неловко — будто кто-то аккуратно подсвечивал то, что я старалась не замечать. После сеанса меня накрыло странным спокойствием. Купила бутылку воды, села на лавку и написала ему: «Давай по-взрослому: не будем больше называть любовью то, что нас ломает. Либо идем на терапию, либо расстаемся». И вот что удивительно — он перезвонил, мы впервые поговорили так честно, как никогда раньше, и договорились попробовать все исправить, но не сами, а со специалистом.
«Туда»
Несмотря на то, что ты с самого начала понимаешь, чем всё закончится, мне фильм понравился. Да, сюжет более-менее стандартный, но тут и не ожидаешь вау-эффекта - лёгкое непритязательное кино. Но больше всего меня подкупило то, как в кульминации решается конфликт героини, очень по-человечески, на мой взгляд
В центре сюжета — максимально странная поездка на такси. Вера (Ирина Старшенбаум), взбалмошная и болтливая девушка, вызывает такси «Комфорт+» не по городу, а чтобы доехать из столицы в Уфу. Это больше тысячи километров пути. За рулем оказывается Вадим (Петр Федоров) — угрюмый молчун, который привык жить строго по навигатору и совсем не рад такой пассажирке. Они вынуждены провести вместе несколько дней в одной машине. Поначалу герои друг друга дико раздражают: она постоянно ест мармеладных червячков и слушает музыку 90-х (особенно Андрея Губина), а он рычит и хочет тишины. Но по мере того как за окном меняются пейзажи, выясняется, что у каждого есть серьезная причина для побега из дома. Вера едет не просто так, а закрывать старый гештальт, а Вадим бежит от личной драмы. Это история о том, как двое «раненых» людей лечат друг друга дорогой.
Смело смотрите, если вам нравится жанр роуд-муви,"разговорное" кино, про отношения, без экшена и спецэффектов, хочется чего-то светлого, летнего и немного сентиментального. Но учтите, что оператор снял дорогу так, что сразу хочется самому сесть за руль и отправиться в путешествие.
- Если вы любите фильмы, где герои просто едут в машине и разговаривают, а от экрана не оторваться — вам сюда. «Туда» — это дорожное кино, но наше, родное. Сюжет вроде простой. Я сначала подумала: ну что за бред? А потом как раскрылось...Она тараторит без умолку, но оказывается, за этой болтовней скрывается такая боль, что хоть волком вой. И у него, у таксиста, тоже своя дыра в душе. И вот они едут, грызутся, мирятся, и постепенно лечат друг друга этой дорогой. © user11516128 / Pikabu
- Доброе кино, которого так не хватает. «Туда» — это тот редкий фильм, после которого на душе становится тепло. В нем нет злодеев, погонь или глобальных катастроф, зато есть человечность, смешные и трогательные моменты, а еще — надежда. Такое кино смотрится на одном дыхании и оставляет ощущение, будто сам проехался по бескрайним просторам вместе с героями. © Brain Damege / Kinopoisk
«Большая земля»
Драма с элементами магического реализма и триллера. Марфа — молодая мама в глубоком кризисе — возвращается с сыном на забытый остров в Тихом океане, где прошло ее детство и где отец служил смотрителем маяка. Туда же заявляется сводный брат Илья, которого она не видела годы, а затем и муж героини, Олег. Почти сразу становится ясно: для Марфы остров одновременно и «точка силы», и источник тяжелых воспоминаний. А еще у острова появляется кит — он подается как символическое и мистически значимое для этих мест существо, связанное с судьбой героини. Атмосферная история про возвращение к корням, семейные скелеты в шкафу и необъяснимое.
В широкий прокат фильм выйдет в марте 2026-го, но его уже показывали на фестивале «Окно в Европу» в 2025-м и наградили призом за лучшую операторскую работу. Фильм понравится тем, кто любит арт-драмы про семью и прошлое с примесью мистики, атмосферные истории и сильных женских персонажей. Он идеален, если вы цените визуал и не боитесь неспешного темпа.
«Шальная императрица»
По факту это фантастическая комедия про «попаданку» наоборот: в современном Петербурге три подруги ради прикола проводят мистический ритуал — и к ним реально является Екатерина II. Дальше императрица, не теряя царских замашек, довольно быстро осваивает XXI век — доставка суши, спа и маникюр, такси и тусовки — учит девочек жизни. Подруги сначала кайфуют, но вскоре начинают замечать, что реальность вокруг начинает меняться — надо срочно разгребать последствия. Осознав опасность нарушения хода истории, они ищут способ отправить императрицу обратно в XVIII век, но сама Екатерина не спешит покидать современность.
Фильм понравится тем, кто любит легкие комедии с позитивным посылом, кино про женскую дружбу и уверенность в себе. Конечно, стоит смотреть фанатом Ирины Пеговой — она тут царит в прямом смысле: харизматичная, смешная, с удовольствием играет императрицу-оторву. А еще этот фильм про трех обычных женщин с типичными проблемами — одну не ценят на работе, другая загоняется из-за фигуры, третья зашивается с детьми — прямо терапия в легкой упаковке. Екатерина помогает героиням включить «внутреннюю императрицу» и, может, ее советы помогут и кому-то из зрительниц.
- Комедия получилась вкусной конфеткой в красивой обертке! Она не пустая, а с важным посылом: нужно уважать себя, и делать все так, чтобы самой себе нравиться. © annanews-4052 / Kinopoisk
«Жемчуг»
История про столичную пару, Романа и Елену (Евгений Цыганов и Светлана Ходченкова), у которых в жизни все вроде бы «дорого-богато», но как-то пусто. Роман работает в крупной металлургической компании, и чтобы получить заветное повышение, ему нужно показать себя «социально ответственным» — попросту говоря, взять ребенка из детдома, который опекает его фирма. Елена соглашается: ей кажется, что еще один ребенок поможет спасти трещащий по швам брак. Так в их жизни появляется 11-летняя Марта — девочка из северного Ханты-Мансийска со сложным характером. Чтобы хоть как‑то наладить с ней контакт, и заодно разобраться в собственных отношениях, Роман и Елена идут на авантюру: они решают выполнить Мартину мечту и едут в Индию -страну, о которой девочка грезит.
Критики называют «Жемчуг» терапевтическим кино — Тина Баркалая сняла не тяжелую социальную драму, а скорее современную сказку о том, как чужие люди учатся быть родными.. Отмечают операторскую работу — картинка действительно сочная. Фильм — совместного производства, и все яркие кадры индийской природы и быта сняты в Дели и его окрестностях. Если вам нравятся фильмы-путешествия с красивыми кадрами экзотических стран — обязательно его посмотрите. Кино идеально подойдет и тем, кто любит умные мелодрамы о семейных ценностях и поиске общего языка между поколениями. На фестивале «Окно в Европу» картина получила первое место по итогам зрительского голосования «Выборгский счет».
А какие новые фильмы вы посмотрели с восторгом и теперь рекомендуете посмотреть друзьям и даже соседу, встреченному случайно в лифте? Или вы любому кино предпочтете вечер на диване с книгой? Если да, то у нас есть статья о книжках, которые читаются так же легко, как вода течет.