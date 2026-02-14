18 свежих фильмов, которые мы посмотрели с гордостью и теплом в сердце

Нежная, немного старомодная мелодрама, которых не так много снимают в последнее время. Главная героиня, Катя (в исполнении Юлии Пересильд), работает в ЗАГСе, то есть каждый день видит чужое счастье, а у самой жизнь на стопе — уже пять лет ее муж лежит в коме, и врачи давно не дают позитивных прогнозов. Но Катя упрямо верит в чудо и продолжает ждать, хотя даже ее взрослые дети — дочь и сын — уже, кажется, смирились и живут дальше. И вот в эту замершую, тихую жизнь врывается Георгий (Владимир Вдовиченков). Он живой, обаятельный, по-хорошему настойчивый, при этом — вдовец, а значит как никто другой понимает чувства героини. Их знакомство становится для Кати глотком свежего воздуха — впервые за долгие годы чувствует, что снова живет, а не просто существует. Каждая встреча с Георгием дарит ей радость, но сразу за ней приходит огромное чувство вины. Эта внутренняя борьба между долгом перед прошлым и правом на собственное счастье в настоящем и составляет ядро фильма.

Кино очень теплое, человечное, без пошлости, в духе наших старых фильмов «про жизнь». Некоторым зрителям даже кажется, что оно чем-то похоже на культовые мелодрамы Владимира Меньшова. Если вам интересно размышлять о сложных чувствах, если вы из тех, кто любит тихие, душевные истории про реальную жизнь, без экшена и спецэффектов, этот фильм, безусловно, стоит посмотреть.