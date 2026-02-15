Какая внимательная соседка. Знает, чей муж такой шарфик носит. Честно говоря, я не всех соседей даже по имени знаю. А уж кто во что одет и подавно.
16 случаев в лифте, где за 30 секунд можно успеть и посплетничать, и стать друзьями
Лифт — это, пожалуй, единственное место в мире, где за несколько этажей можно успеть пережить целую гамму чувств: от ревности при виде шарфа мужа в руках соседки до жгучего стыда за «битву» с кнопками.
Мы собрали 16 историй, произошедших в тесной кабине лифта, где случайные попутчики умудрялись стать либо лучшими друзьями, либо героями самых нелепых сплетен дома.
- Муж уехал в командировку на неделю. Вечером захожу в лифт, а там соседка с 9 этажа, вся сияет, в руках мужской шарф крутит. Я присмотрелась — один в один как у моего супруга. Я аж похолодела. Набрала воздуха, чтобы сохранить самообладание, но она вдруг протягивает мне этот шарф и говорит: «Муженек то ваш уронил его у подъезда, я все ждала, когда кого-то из вас встречу, так и таскаюсь с ним». Стыдно было ужасно за дурные мысли, но зато какой камень с души упал!
- Тяжелый день, возвращаюсь домой. Стою в подъезде, жду лифт, мысли какие-то мыслю. Открывается лифт, оттуда выходит очень симпатичный молодой человек. Про себя отмечаю: «Какой красавчик живет в нашем доме, оказывается!» А уже в следующую секунду понимаю, что это мой муж. © Подслушано / VK
- Еду с работы, голодная как волк. Со мной заходит сосед с огромной коробкой пиццы. Запах на всю кабину такой, что у меня темнеет в глазах. Мы едем молча, и вдруг в этой тишине мой живот издает звук, похожий на рык раненого динозавра. Краснею и мнусь. А сосед удивленно протягивает мне на салфетке кусочище: «Берите, спасайтесь. Меня жена все равно с ней не пустит, я сдуру обещал на ПП перейти, а тут не удержался».
Похвасталась в интернете, что муж у неё такой красавчик, что сама не узнала и обалдела.
- Жила в 17 этажном доме. На первом этаже заходим с мужем в лифт, двери почти закрылись, тут подбегает женщина и начинает давить на кнопку вызова лифта. А пока лифт не уехал, даже при закрытых дверях, есть пара секунд на то, чтобы задержать лифт и двери снова откроются. Я же, стоя внутри, говорю: «Сейчас, сейчас, подождите» — и начинаю судорожно нажимать на кнопку открытия дверей. Так мы какое-то время тыркали кнопки, каждая со своей стороны, но лифт все же поехал вверх. Говорю мужу, мол, ну вот... Смотрю на него, а он красный от смеха, говорит: «Ты все это время нажимала кнопку ЗАКРЫТИЯ дверей. То есть вы с теткой боролись за лифт и ты победила!» Было стыдно и смешно, потому что та женщина, скорее всего, успела заметить, на какую кнопку я нажимала. © UltraVivo / Pikabu
- Еду я вниз на лифте, заходит тетка на 10 этаже и смотрит на кнопки. Я говорю:
— Я еду вниз.
— А мне надо вверх.
— Но лифт-то вниз едет.
— А мне вверх надо.
Ну, говорю, если хотите — можете прокатиться. Она говорит «ага», жмет «ОТМЕНА» и «14 этаж». © Dikizan / Pikabu
С 10 этажа на 14й прокатиться всего 4 этажа, а вниз все 10. Тётка сделала гениальный ход. Если конечно тот, кто спускался не спешил на работу.
- Зашел в подъезд, в наушниках музыка, вызываю лифт. Приезжает пустой, захожу, нажимаю свой этаж. В это время к лифту подходит девушка (я не слышал, музыка же). Я про кнопку удержания дверей благополучно забыл, поэтому решил придержать двери ногой. Все бы хорошо, если бы в этот же момент девушка тоже не выставила свою ногу. В итоге я выпинываю ее ногу своей и уезжаю наверх. © ****.destroyer / Pikabu
- На год уезжали с женой в трудовое путешествие за 4 тысячи километров от родной квартирки. На чужбине жили на 3 этаже и лифтом не пользовались целый год. Далее ситуация. Cпускаемся на родном лифте. Дверь открывается. Стоит мужик, за его спиной вижу цифру «3» (как потом оказалось, это был номер квартиры на 1 этаже). Мозг решает, что мы на 3 этаже. Далее диалог:
Я: «Вы вниз?»
Мужик с очень негодующим взглядом: «Нет!»
Я: «А мы вниз!» И уверено нажимаю на кнопку «закрыть двери».
Дверь закрывается. Сопровождается это очень отупленным взглядом мужика. Стоим. Через закрытую дверь слышим: «Граждане, а ниже не куда, это конечная, прошу освободить вагон». © fromrom22 / Pikabu
Может им надо вниз, в "преисподнюю". Только обычные лифты туда не возят.
- Девушка привыкла ездить в лифте со своими собаками. И вот как-то едет она одна, без собак, а в лифт заходит парень. И она ему на автомате: «Здравствуйте, вы нас извините, мы, наверное, сейчас будем лаять». © catcook / Pikabu
- Захожу как-то в лифт в чужом доме, следом подходит парень готического облика и заявляет что-то вроде: «Ну, если вы боитесь, я могу подождать». А чего бояться-то? Я тетка взрослая, парень вроде на маньяка не похож... В общем, заходит он в лифт, и тут я вижу (да, зрение у меня ни к черту), что у него на плече сидит здоровенная крыса! А я крыс не люблю, я их обожаю! Пока ехали — я на 17 этаж, парень куда-то выше, — познакомились. Оказалось, красавчика зовут Гоша, и это я не про парня. © Мурра / ADME
- До сих пор смеюсь над вчерашней ситуацией в лифте. Заходим в лифт, а там соседка с хаски и говорит, мол, не лезь целоваться. На что я отвечаю: «Да я и не собиралась». Спустя минуту до меня дошло, что она сказала это собаке. © olya_lomakina11 / X
- Однажды работе я щедро напшикалась какими-то недорогими духами и побежала принимать лифт после ремонта — он у нас два дня не работал, монтеры уже в третий раз что-то колдовали. И вот, наконец, чудо: двери открываются, внутри светло, все заходим, нажимаем кнопку — лифт едет. И тут один монтер говорит другому: «Вань, надо дальше искать, кажется, что-то коротит». А Ваня отвечает: «Да, я тоже чую — паленой проводкой пахнет». И тут я, вся такая девочка в платьице и с кудряшками, выдаю: «Это от меня. Это у меня духи такие». © fur red coat / ADME
- Поднималась к себе в квартиру и застряла в лифте. Звоню диспетчеру, а там дед какой-то сидит, на все дребезжит: «Не слышу!» Я начинаю истошно орать, чтобы он услышал, щедро пересыпая речь эпитетами. Тут на мобильник звонит дочь:
— Ты в лифте что ли застряла?
— Ну да. А ты откуда знаешь?
— Слышно... © Silverchiffa / ADME
Эпитеты цензурные хоть были? Хотя в такой ситуации, вряд ли на ум придут ласковые сравнения.
- Однажды на научной конференции мы загуляли в гостинице, где размещались практически все приезжие участники. Гулеванили у кого-то в комнате, потом разобрались по группам, кто на каком этаже живет — и стали потихоньку расходиться. И вот нас 8 человек, впихнулись в лифт и даже поехали. А потом лифт остановился! Следующие полтора часа мы висели в застрявшем между этажами лифте, ибо лифтеры почему-то не хотели нас вызволять в два часа ночи. В итоге гостиничный дежурный слесарь со словами «да вашу ж науку» разжал двери лифта. Но тот остановился между двумя этажами и поэтому был шикарный выбор: выползать и падать на два метра вниз или подтягиваться на полтора метра вверх. Женских научных работников аккуратно подняли и вытолкали, а что было с мужскими — я не знаю. Следующие два дня научной конференции жильцы 9 этажа гостиницы делали вид, что не знакомы друг с другом. © fur red coat / ADME
- Я однажды зашла в лифт с барышней. И вот двери лифта открылись, она вышла, ну и я почему-то вышла вместе с ней. И иду в свою квартиру. Очнулась, когда барышня обернулась с откровенным возмущением — у нее квартира оказалась точно подо мной на два этажа ниже, то есть я шла за ней точно по пятам и чуть в нее не уперлась. Очень было неловко. © Stretella / Pikabu
- Спускаюсь на лифте, такси в аэропорт уже подъехало и ждет. Понимаю, что что-то не так с кроссовками — забыл вставить в них стельки. Кидаю вещи в машину и обратно на 20 этаж на медленном лифте — хочу успеть сбегать до квартиры и обратно, пока лифт не ушел — чтобы не встрять на ожидание лифта. План нарушает девушка, стоящая на моем этаже. Ок, прошу ее подождать буквально 15 секунд. Она с какой-то кокетливой улыбкой соглашается. Бегу за стельками и слышу, как лифт закрывается и уезжает. Думаю, мол, ну е-мое, как так можно-то. Возвращаюсь к лифтам, а она стоит и ждет меня без лифта. © innerpsy / Pikabu
- Ехал в лифте с незнакомой красивой девушкой и ее парнем. Вдруг эта красотка поворачивается ко мне и прямо в лоб спрашивает: «Как заставить мужчину сделать тебе предложение?» Я не нашел ничего лучше, как ляпнуть: «На вашем месте я бы просто сказал ему, что если он немедленно не сделает вам предложение, то вы замутите с первым попавшимся незнакомцем из лифта». Все, кроме ее парня, сочли мой ответ довольно забавным. © William Rose / Quora
В конце концов, поездка в лифте — это аттракцион. Иногда вы выигрываете кусок пиццы, а иногда — команду «сидеть» от соседки. Главное — не пытаться прыгать в перегруженной кабине ради науки. А какие невероятные или странные встречи случались в лифтах у вас? Делитесь своими историями в комментариях!
А вот еще наши статьи о поездках в лифте, которые стали незабываемыми: