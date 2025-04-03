мне сделали комплименты аж три мужчины.
русская языка такая сложная
17 случаев в лифте, когда обычная поездка обернулась непредсказуемой историей
Истории
1 час назад
Лифт — это капсула с непредсказуемым содержимым. Иногда в ней ничего не происходит, а иногда — все сразу: спонтанные знакомства, неловкие паузы и внезапные признания. Самая обычная поездка, не предвещавшая ничего необычного, может стать историей, которую захочется рассказать детям и внукам!
- У меня есть проблема — я клаустрофоб, боюсь замкнутых пространств. Как-то раз шла на собеседование и застряла с парнем в лифте. У меня началась паническая атака. Если бы не этот парень, я бы там просто задохнулась от страха. Он успокаивал меня, обнимал и нежно гладил по волосам. Позже узнала, что он босс моего босса. Собеседование, кстати, я прошла. И с парнем этим мы уже как три года вместе. Вот это удачно сходила на собеседование! © Не все поймут / VK
- Семь утра, понедельник, я спешу на работу. Захожу в офис, вызываю лифт. Подходит очень сонный мужчина, глаза еле-еле открыты. Смотрит на меня и спрашивает: «Вам на какой этаж?» Отвечаю: «Мне на 14, а вам?» Он: «А мне на 22». Улыбнулась, говорю ему: «Но в этом здании только 19 этажей, вы не ошиблись?» Он потер голову, чуть шире открыл глаза и ответил: «Ладно, пойду пешком». Кажется, понедельник самый тяжелый день в неделе не только для меня. © Не все поймут / VK
- Я нечасто хожу на каблуках, но бывает. Сегодня нарядилась по поводу возможного повышения в ближайшие дни. Пока шла на работу, мне сделали комплименты аж три мужчины. Подумала, что это хороший знак. Но уже в офисе случился конфуз: я одним каблуком провалилась в щель между кабиной лифта и этажом. Все произошло быстро и неожиданно: я шлепнулась в лифт, а мой каблук полетел в шахту. Все переживали за меня, но, к счастью, ничего страшного. Просто минус босоножки. Не знаю, босс меня пожалел или просто хотел объявить именно сегодня, но сегодня меня и повысили. © Карамель / VK
- Застряла в прошлый вторник в лифте с каким-то молодым человеком. Оказался моим соседом, с которым я никогда и не виделась. Сидим на полу, болтаем, знакомимся, ждем диспетчера. Разговорились. Оказалось, что он меня давно заметил, а я вот на него не обращала внимания. Именно он мне звонок чинил, цветы оставлял, собаку мою гладил каждый раз, когда я выходила с ней на прогулку. Договорились с ним выпить кофе и прогуляться. Видимо, если бы в лифте не застряли, то я бы и дальше мимо него ходила! © Карамель / VK
мне сделали комплименты аж три мужчины.
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- Зашла в лифт в здании колледжа. Там сидел ребенок с ноутбуком и смотрел на нем мультсериал «Пришелец Зим». Пошла на занятие. После него снова вызвала лифт. Пацан все еще был там, но за это время к нему присоединилось еще 4 ребенка. В итоге я досмотрела мультик вместе с ними. © ***marigold / Reddit
- В общежитии у нас был блок с одним санузлом на восемь человек. В каждом санузле было два унитаза, и один из них был сломан около четырех месяцев. Мы несколько раз отправляли заявки на ремонт, но все, что сделала администрация — отключила его. Однажды ночью мы решили, что нам нужно привлечь дополнительное внимание к этой проблеме. Поэтому мы отнесли отключенный унитаз по коридору к лифту, установили его там, прикрепили к сливному бачку запрос на техническое обслуживание и оставили его кататься в лифте всю ночь. К 9 утра следующего дня его починили. Надеюсь, никто не пользовался им в лифте. © gbeier / Reddit
- Еду в лифте, а со мной сосед. Такой спокойный, солидный мужчина. Лифт тормозит, мы застреваем. Проходит где-то минута, связаться с оператором не выходит. И вдруг мужик начинает сильно щипать себя, аж корчится от боли. Объяснил, что это ему посоветовал психолог — перевод страха на боль. Что-то я сомневаюсь в профессионализме этого психолога. © Палата № 6 / VK
- Сегодня утром зашел в лифт, а там уже был парень с подносом, полным котлет для гамбургеров. Он спросил, хочу ли я угоститься котлеткой, потому что их все равно выбросят. Было около половины десятого утра. Кому в такое время может понадобиться выбрасывать целый поднос котлет? © azraelb / Reddit
- Разболелся вчера на работе зуб — так, что от боли хотелось на стенку лезть. Начальник сжалился и отпустил меня домой. Даже не помню, как доехала. Захожу в лифт, вместе со мной какой-то паренек. Едем, я считаю секунды до дома, всю трясет. Короче, то еще зрелище. Тут паренек этот гладит меня по плечу и говорит: «Не бойся, я тоже так когда-то лифтов боялся, а теперь видишь, еду спокойно! Ты тоже привыкнешь, не переживай!» Могла бы говорить — с удовольствием бы поблагодарила попутчика. Даже смешно стало, такая забота от постороннего человека. Зуб, кстати, ночью удалили, благо нашлась открытая стоматология. © Рабочие истории / VK
- Как-то пошла проведать своего болеющего ученика, который жил на последнем этаже десятиэтажки. После визита вышла из квартиры и нажала кнопку вызова лифта. Лифт в том доме был непривычно широкий, напоминал грузовой. Когда двери разъехались, внутри оказалось много народу. Я зашла, и мы поехали вниз. Заметила, что на меня как-то странно поглядывают. Автоматически полезла в сумочку за проездным, чтобы показать его кондуктору. И тут до меня дошло — я же не в трамвае! Наверное, люди так внимательно смотрели, потому что дом находится рядом со школой, и многие родители узнали во мне учительницу. Неловко было, ужас. © Увлекательные истории / VK
- Сегодня иду по коридору к своему офису и слышу за углом какую-то возню около грузового лифта.
— Блин, не пролезает!
— Пихни ногой, войдет!
Заглядываю за угол, вижу двух грузчиков в фирменной форме. На спинах написано «Бережный переезд» © Рабочий случай / VK
- Коллега переехала в квартиру будущего мужа, расположенную на 16 этаже. И тут выяснилось, что лифт ее возить не желает: коллега очень маленькая и худенькая, а лифт с защитой от детей и вес меньше 45 кг не воспринимает. Незадолго до ухода в декрет, когда саму коллегу за животом практически не было видно, лифт наконец начал возить ее без сопровождающих. Она рассказывала об этом так: «Я ему доказала, что уже взрослая!» © Истории из жизни / VK
- Была я беременна, 28 неделя. И ужасно мне не хотелось после каникул на две недели выходить на работу. Мечтайте осторожно. Садимся мы в лифт: я, мама, папа и собачка моя, японский хин трехкилограммовый. Все было нормально, но спустя пару минут — скрежет и ускорение. Улетели в подвал, благо это случилось на нижних этажах, а не на девятом, с которого спускались. Никто не пострадал, кроме маминой спины, от удара там что-то защемилось. Но когда я на следующий день на плановом осмотре рассказала эту историю своему врачу, она побелела и вышла. Вернулась со скорой. На работу я, естественно, уже не вернулась больше. Когда все страхи улеглись, мы даже шутить смогли: лифт рассчитан на троих, а мы впятером залезли, какой трос выдержит? © Юлия Горбачева / ADME
- Сегодня утром собралась на работу, все как обычно. Встала по будильнику, быстро оделась, попила кофе. Уже в лифте чувствую: что-то не то. Гляжу в зеркало, а я не сняла маску для лица в виде панды. Пора в отпуск, похоже. © Палата № 6 / VK
- Захожу в лифт, за мной парень. Спрашивает, на какой мне этаж. Я отвечаю: «Едь», так как мне на последний. Нажимает, едем. Он выходит. Я жму свой 16-й, и в момент закрытия двери вижу растерянное лицо парня. И тут до меня доходит, что он услышал «третий». А вышел для того, чтобы выпустить меня, так как лифт тесный. Фактически я нагло от него избавилась. © Палата № 6 / VK
- Моя невеста в день свадьбы спускается на лифте. А он возьми да и застрянь. Кнопка вызова диспетчера сработала с горем пополам с пятого раза. Надо ехать в ЗАГС, переживаем. Тут наконец пришел мастер и выдает: «Я не могу открыть, потому что инструменты не взял, ждите». И уходит за ними! Но в итоге все обошлось, успели. © Подслушано / VK
- Захожу в лифт, за мной заходит мужик. Нажимаем этажи, трогаемся. Через секунду лифт тормозит. Попутчик пробует нажимать разные кнопки, без результата. Я достаю телефон, начинаю набирать номер лифтера. А мужик внезапно выдает: «Не звони, я уже здесь». В общем, больше я с ним в лифте не езжу. © Истории из жизни / VK
Транспорт — это бесконечный кладезь историй. Посудите сами — совершенно незнакомые люди вынуждены находиться рядом в замкнутом пространстве: пару минут, часов или даже дней. И чем больше, тем неизбежнее столкновения характеров!
Комментарии
Уведомления
О, про зуб, который очень болел. Выдернуть можно и ночью, вызвав скорую помощь 🤗. Они увезут к дежурному стоматологу - хирургу.
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