17 случаев в лифте, когда обычная поездка обернулась непредсказуемой историей

Лифт — это капсула с непредсказуемым содержимым. Иногда в ней ничего не происходит, а иногда — все сразу: спонтанные знакомства, неловкие паузы и внезапные признания. Самая обычная поездка, не предвещавшая ничего необычного, может стать историей, которую захочется рассказать детям и внукам!