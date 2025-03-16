18 человек, которые превратили обычную поездку в общественном транспорте в историю для внуков

Истории
1 час назад

Кто хотя бы раз ездил в общественном транспорте, точно знает: это не просто способ добраться до места назначения, а целый мир невероятных ситуаций, курьезных моментов и неожиданных знакомств. Пользователи интернета рассказали свои истории, которые могут заставить рассмеяться, удивиться и, возможно, вспомнить свои собственные "транспортные приключения". Поехали!

  • У меня есть забавная привычка — во время разговора по телефону не знаю, куда девать руки. Как-то в метро ехала и болтала по мобильному. Даже не думала о том, что делаю. И только минуты через две поняла, что машинально убираю шерсть, пушинки и волоски с пальто мужчины, который ко всему этому стоял ко мне лицом и за всеми этими моими манипуляциями внимательно наблюдал. Пару секунд моего осознания, затем еще несколько секунд неловкого молчания. Я улыбнулась, а он поблагодарил. © Палата № 6 / VK
  • Ехал в маршрутке, людей полно, толкучка ужасная. На одной из остановок заходит бабуля, стоит у входа, передает деньги водителю, а тот резко стартует и весь салон людей назад падает. Я поднялся с места за одно мгновение, все свои силы потратил на то, чтобы бабушку схватить и уберечь от падения, мимолетно усадив ее на свое место. Во время этого спасения вижу, что девочка падает, сдавая назад мелкими шажками... Ну я беру и красивым броском кидаю ей свой рюкзак под спину, чтобы не ушиблась. Один мужик, который сидел уже на полу маршрутки, спросил меня: "Ты что, ниндзя какой-то?" © Палата № 6 / VK
  • Еду в автобусе. Стало скучно, решил приколоться. Уставился на сидящую напротив девушку, долго ее разглядываю, беру телефон и говорю: «Шеф, я нашел ее». А эта особа, ничуть не потерявшись, хватает свой телефон и выдает: "Я спалилась, спасайте!" Я в шоке. Весь автобус ржет. © Палата № 6 / Telegram
  • Еду в маршрутке, день обычный, ничего не предвещает беды. Вдруг на следующей остановке заходит мужик с огромной коробкой. Сел рядом со мной, и тут началось. Коробка стала шевелиться! Я думала, мне показалось, но нет, внутри что-то явно двигается! Мужик спокойно смотрит в окно, а я начинаю паниковать. Спрашиваю у него: "Простите, а что у вас там?" Он спокойно поворачивается ко мне и говорит: "Крысы. Переезжаем". Ну, спасибо, больше никогда не сажусь у окна. © Палата № 6 / VK
  • Сегодня наблюдала такую картину: мама с дочкой зашли в автобус. Девочка смотрит на маму, и гро-о-омко так на весь автобус говорит: "Как жаль, что нет свободных мест". Ей уступает место молодой парень. И тут она как выдаст на весь автобус: "Как жаль, что нет места маме". © Палата № 6 / Telegram
  • Когда двери поезда метро закрывались, я увидел парня в костюме, который бежал к поезду. Внезапно он с разбегу нырнул в вагон головой вперед. Его ноги проскользнули внутрь как раз перед тем, как двери закрылись — прямо как у Индианы Джонса. После этого он встал, отряхнулся и произнес: «Ого… я думал, пропущу этот поезд». На что буквально все пассажиры разразились смехом. Это самая забавная вещь, которую я видел за десять лет поездок на метро. © sublimescu / Reddit
  • Сидела в метро, читала книжку на телефоне, рядом сидел какой-то мужик, который громко и недовольным голосом произнес: "Да переворачивай ты страницу, я уже прочитал". Поворачиваю к нему голову, смотрю на него и понимаю, что он вполне серьезно, ни намека на шутку, но я почему-то заржала. Отдала ему телефон, он почитал где-то две-три станции, затем вернул телефон и спокойно себе вышел. Иногда мне кажется, что я живу в каком-то сериале, но я обожаю персонажей, которые меня окружают. © Карамель / VK
  • Сижу в метро, а напротив симпатичная девушка. Долго морально готовился подойти познакомиться, но в итоге плюнул — была не была. Вагон почти пустой, но рядом с девушкой нет пустого места, а прямо вот так подходить к ней и знакомиться, чтобы она на меня снизу смотрела, как-то ну совсем уж неприлично. В общем, прошу мужчину, который рядом с ней сидит, подвинуться. Он удивляется, но двигается. Далее — диалог (примерный):
    — Привет, давай познакомимся.
    — Привет, давай. Меня Маша зовут. Ну и раз уж все тут собрались — знакомься: моя мама и мой папа.
    Оказалось, что я ее папу попросил подвинуться. К такому я был морально не готов, но знакомство получилось запоминающимся. Телефон я все-таки взял, но вот звонить почему-то не стал. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
  • Однажды я видел, как парень чихнул так сильно, что нажал головой кнопку остановки по требованию в автобусе. Легкий звон, когда он коснулся ее, был просто бесценен. © KryptonianD***n / Reddit
  • Я ехала в переполненном городском автобусе. На остановке у торгового центра из транспорта вышли буквально все пассажиры, кроме меня. Мы поехали дальше по маршруту. Внезапно автобус остановился, и водитель вышел из него, куда-то направившись. Все двери он оставил заблокированными. Я немного смутилась, а отсутствие пассажиров, помимо меня, вызвало легкую панику. Минут через 20 водитель неспеша возвращается с шаурмой и, наконец, замечает в салоне меня. Его лицо нужно было видеть!
  • Часто катаюсь на маршрутках по городу, а там делать особо нечего, лишь наблюдать за людьми. И вот в одну из поездок сижу, смотрю за всеми. Часть пассажиров в маршрутке слушает музыку. Один вынимает наушник, говорит: «На следующей остановите». Засовывает обратно. Второй вынимает наушник, говорит: «На следующей остановите». Засовывает обратно, и так еще пару людей. Все встали в очередь на выход. Водитель прикручивает громкость на своей магнитоле и орет, даже не смотря назад: «Кто-нибудь на следующей выходит?» © Не все поймут / VK
  • Как-то ехала в маршрутке. Залетает оса и давай над пассажирами круги нарезать. Летит она, значит, в мою сторону, а я всякую жужжащую живность до ужаса боюсь. В общем, я со страху отфутболила эту осу телефоном, как ракеткой, прямо в лоб сидевшей напротив женщине. Женщина жива и не покусана, полуживая оса выгнана из маршрутки, а мне стыдно. © Подслушано / Ideer
  • Как-то зимой в сильный мороз мы с женой вошли в автобус. Слева от двери располагалось двухместное сиденье. Одно место было свободно. Поднимаясь по ступенькам, мы увидели, что глубоко под него забилась собака, видимо, заскочила в автобус погреться. Мужику, расположившемуся на сиденье, собаку не видно.
    Жена подошла с намерением устроиться рядом, и спросила, обращаясь к собаке:
    - Ты не кусаешься?
    Сидевший мужик удивленно встрепенулся, с секунду подумал и сказал:
    - Нет, не кусаюсь. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
  • Обожаю пофигизм своего лучшего друга. Рассказал он мне историю о том, как возвращался домой. Говорит, что сел в маршрутку, устал очень сильно, поэтому уснул. Проснулся уже утром, позади салона, спал всю ночь на полу. Видимо, водитель его не заметил и уехал себе на стоянку. Друг спокойно встал, открыл окно и вылез. Ушел себе домой, где продолжил спать дальше. Я на его месте просто с ума сошел бы от неловкости. © Не все поймут / VK
  • Еду в маршрутке, передо мной сидит девушка. Она достает из кармана жвачку и кладет в рот. А я машинально протягиваю руку и громко так говорю: «А мне?!» Она удивленно на меня смотрит, а я не понимаю, что не так. Наконец дошло, говорю: «Ой, сорри, рефлекс», начинаю убирать руку обратно в карман. Она смеется, берет меня за кисть и кладет в ладонь две штуки! Целых две, представляете? Однако, спасибо. © Не все поймут / VK
  • Метро. Час пик. На станции заходят новые пассажиры. Рядом со мной встает женщина. Поезд трогается, и она поворачивается к девушке, которая стоит за ней, и очень раздраженно спрашивает: "Что вы, девушка, ко мне жметесь?!" Девушка резко меняется в лице и через паузу громко гаркает в ответ: "Мам!" Женщина отворачивается и обе начинают смеяться. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
  • Я ехала в метро с подругой. Мы обе были очень уставшими, практика в универе ужасно вымотала. Напротив нас сидел молодой человек, который то и дело бросал на нас странные взгляды. А потом он резко взял и повернул экран своего телефона в нашу сторону. На экране было написано: «Улыбнитесь». До сих пор вспоминаем об этом случае, и настроение сразу поднимается. Казалось бы, ничего такого, мы в метро каждый день по несколько раз катаемся. Но та поездка запомнилась надолго. © Карамель / VK
  • Я начала заплетать волосы по дороге на работу, а сидящая рядом со мной дама взяла на себя инициативу и закончила косу за меня. Она сделала приличный рыбий хвост! © Espieglerie / Reddit

Во время поездок на общественном транспорте порой происходят такие истории, что невольно задумываешься, не стал ли ты участником какого-нибудь шоу. Случалось ли у вас что-нибудь интересное в таких поездках?

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