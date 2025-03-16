18 человек, которые превратили обычную поездку в общественном транспорте в историю для внуков

Кто хотя бы раз ездил в общественном транспорте, точно знает: это не просто способ добраться до места назначения, а целый мир невероятных ситуаций, курьезных моментов и неожиданных знакомств. Пользователи интернета рассказали свои истории, которые могут заставить рассмеяться, удивиться и, возможно, вспомнить свои собственные "транспортные приключения". Поехали!