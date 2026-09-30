15 историй из поезда, которые наполнены ароматом домашних пирожков и теплом душевных разговоров
Истории
30.09.2026
Есть особое очарование и уют в том, чтобы развернуть хрустящий постельный комплект в поезде, взять себе чай с булочкой и смотреть, как за окном сменяются пейзажи. Такие поездки могут быть особыми, ведь тут есть и милые попутчики и разговоры с ними до утра. И даже можно иногда пообщаться с кошечками и собачками во время своего путешествия.
- Я однажды заснул в поезде и проснулся от того, что бабушка напротив гладит мою куртку. Не меня, именно куртку. Говорит: «Мятая вся, девочка твоя увидит — бросит». У меня не было девочки, но спорить с человеком, который уже достал мини-утюг из сумки, я не стал. Доехал до города в идеально выглаженной куртке.
tihiy.sdvig
- Ситуация в поезде. Парень лет 17–20 слезает с верхней полки (без постельного белья), заваривает чай и лапшу, спрашивает разрешения сесть на нижнюю полку к женщине. Садится на ее застеленную полку у окна, ставит телефон на зарядку, включает что-то на телефоне без наушников, видит ее шоколадку и говорит:
— Шоколадка здесь продается или можно угоститься?
— Это из дома, отломи себе.
— Кусочек не сильно большой вышел?
— Нет, все хорошо, бери.
Проходит 5–6 минут: «Шоколадка оказалась очень вкусной, не хотели бы поделиться еще?» Ну парень точно не пропадет!
kate_korobitsyna
А ещё полочка такая, удобная, и постельное бельишко так вкусненько пахнет...
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- В молодости ехала в поезде на боковушке одна в ночь. Сосед сверху — парень моего возраста. Разговорились, проболтали полночи, я с ним флиртовала и вроде даже понравилась ему. Бросали монетку на «стоит ли обмениваться контактами», выпало «да», и я оставила ему свой номер. Сети не было в поезде, не проверила, его номер не взяла — была уверена, что он напишет, а он не написал! Столько лет прошло, а я гадаю до сих пор: то ли я ошиблась в цифрах, то ли не понравилась ему.
«Съездили в отпуск. Вчера из Москвы уехали домой в обычном поезде. Ужин и завтрак — все в стоимости билета»
- Вез небольшой, но ценный прибор на починку. В купе трое молодых людей — как оказалось, муж, жена и чей-то племянник. Поехали. Предложили мне вкусный сок. Согласился. И их угостил тем, что взял с собой. Часа через три из сумки вылезает мохнатое маленькое чудо и ложится мне на колени. Оказалось, проводница предупредила их: если четвертый попутчик будет против, то собаку придется сдать в специальный вагон. Вот они и решили заранее меня задобрить. У меня тогда у самого был афганский борзой — разве мог я им отказать?!
- Я однажды так ехала на электричке в компании поющих бабушек — они ехали на какой-то конкурс частушек и в вагоне репетировали. Посмеялась: песни все с юмором были, подшучивали над собой, над возрастом. В общем, очень понравилось!
- Ехали в купе впятером: я, три пассажира и песик. Едем, я его не трогаю, он меня не трогает. Но вот уже к ночи мое такое нейтральное отношение вызвало у ушастого огромное доверие, и он начал требовать, чтобы я с ним играл! Постоянно будил меня лапой, вкладывал в ладонь свою игрушку, заставлял играть в перетягивание каната. При этом лаял и рычал «шепотом». Потом улегся у меня в ногах.
- Мы обычная семья с небольшим достатком. Так как я находилась в декретном отпуске, то на просьбы трехлетней дочки что-то купить часто отвечала: «Это нам надо у папы попросить, он у нас с деньгами». Ребенок из этого сделал свои выводы. И вот едем в плацкарте с ней. В какой-то момент я задремала. Проснулась в разгар речи дочери, вещающей нашим соседям по купе: «У нас папа такой богатый, у него денег — куры не клюют, он их просто лопатой гребет!» Как же я смеялась!
Заходишь в купе, поднимаешь голову а там:
- Помню, когда сын маленький был (года два), поехали мы к родне в Новосибирск. Не в плацкарте, правда, а в купе. Получилось так, что ближе к конечной вагон уже полупустой был, ну мелкий и рассекал по нему на радостях. И заодно общался со всеми. Мы его периодически за уши из очередного купе вытягивали и извинялись перед пассажирами.
А одна дама, по виду вузовский преподаватель, начала читать нам лекцию, что не надо одергивать ребенка, пусть общается с кем хочет. Ну он и пошел к ней общаться, мы его не забирали. Короче, минут через 30 нам сдали детку обратно, а дверь купе та дама закрыла изнутри на замок. Так и ехала!
- Я ехала с пятилетней дочкой в плацкарте. Она пошла знакомиться со всем вагоном. В результате несколько раз приносила мне полные ладошки конфет, печенья, пряников и мандаринов, завела кучу друзей и потом категорически не хотела выходить на нужной нам станции!
- Я часто на электричке катаюсь и много доброго и позитивного видел. Однажды бабуля всем раздавала беляши — я таких сочных беляшей никогда в жизни не ел! А один раз молодой парень зашел к нам в вагон. Он долго разглядывал одну девушку, а потом подошел к ней и начал читать стихи — то ли на немецком, то ли на французском, уже и не вспомню.
«А вот какое купе прицепных вагонов, работающих на маршруте Сортавала-Рускеала-Сортавала. При этом интерьер ближе к 19-20 векам, за исключением чая в пакетиках и желтых наклеек о наличии wi- fi»
- Утром перед прибытием парень под моей полкой начал судорожно искать обувь. Один кроссовок на месте, второго нет. Перевернул все — как сквозь землю провалился. До станции 10 минут, парень в одном носке уже не знает, что делать, как вдруг из соседнего купе выходит бабушка и несет его кроссовок. Выяснилось, что ночью ее пушистый кот утащил обувь к себе под полку и заснул на ней в обнимку.
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- Ехал с работы голодный как волк, а вагоне-ресторане цены кусались. Напротив сидел дядька и достал невероятно вкусно пахнущую жареную курицу с картошкой. У меня аж в животе заурчало на весь вагон. Дядька посмотрел на меня, вздохнул, достал второй контейнер и сказал: «На, ешь. Мне жена в дорогу на троих наготовила, я столько в жизни не съем». Мы проболтали до ночи про рыбалку и автомобили, хотя до этого были абсолютно чужими людьми.
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Автор поделился фото интересного пассажира в зале ожидания. Ручная гладь, так сказать
- У нас на маленькой сортировочной станции через громкую связь круглосуточно говорят короткими техническими фразами. Поезд там стоит полчаса ночью. Никогда не вслушивалась — обычно все рабочее. А однажды лежу в плацкарте, не спится, и тут из рупора рядом раздается: «Валя, пятый. Надя, четвертый. Ира, первый». А потом мужской голос: «Девки, приходите и меряйте сами!» И что это было?!
- К нам недавно моя племянница приезжала с семьей на поезде. Это около 40 часов пути. Семья у них — это они с мужем, дочка 4 лет, здоровый белый кот и две собаки: шпиц и сиба-ину. Все купе выкупить не успели, одно место уже было занято. Я когда узнал, прямо посочувствовал этому человеку, соседу. Но оказалось, что доехали отлично: соседкой была девушка, которая с живностью всю дорогу возилась, а потом сказала, что такой классной поездки у нее никогда в жизни не было!
- Лежу на верхней полке, вечер, все укладываются спать. Слышу — у мужика снизу очень громко играют наушники, просто на весь вагон. Я крутилась, крутилась, потом не выдержала, спускаюсь: «Мужчина, имейте совесть, сделайте потише!» И тут у меня аж челюсть упала. Он протягивает руку и достает с пола мои наушники. Которые туда упали, закатились, и это у меня музыка орала с телефона в них.
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А вот еще подборка добрых историй о случайных попутчиках и простых человеческих радостях.
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