15 историй из поезда, которые наполнены ароматом домашних пирожков и теплом душевных разговоров

Есть особое очарование и уют в том, чтобы развернуть хрустящий постельный комплект в поезде, взять себе чай с булочкой и смотреть, как за окном сменяются пейзажи. Такие поездки могут быть особыми, ведь тут есть и милые попутчики и разговоры с ними до утра. И даже можно иногда пообщаться с кошечками и собачками во время своего путешествия.