18 уютных кухонь, где горит свет, пахнет чем-то вкусным и хочется остаться еще на час
На кухне редко только готовят. Здесь муж пробует суп прямо из половника, жена рассказывает новости, пока режет салат, кто-то приходит «на пять минут» и остается до позднего вечера, а самый серьезный семейный разговор почему-то начинается именно тогда, когда на столе уже остывает ужин.
Наверное, поэтому по-настоящему уютную кухню запоминаешь не по цвету шкафчиков, а по людям, с которыми когда-то сидел за ее столом.
Скажу честно: я бы не выходила отсюда
Что тут скажешь. Да простит нас кухня, но все внимание на котэ
Утреннее солнце этой маленькой кухне очень к лицу
Кухня и столовая поместились даже в переоборудованном автобусе
Хозяйка признается, что ее кухня далека от идеальной, зато утром здесь особенно хорошо
- Стала замечать, что из семейного альбома пропадают фотографии. Сначала исчез снимок бабушки на кухне, потом родители за праздничным столом, потом мое детское фото с огромным пирогом. Спрашиваю мужа, а он делает невинные глаза... Я уже весь шкаф перерыла. На следующий день захожу на кухню и вижу на стене все пропавшие фотографии в небольших деревянных рамках. Муж сделал целую семейную галерею: бабушка у плиты, родители с чашками, я с пирогом и наша первая совместная фотография на этой же кухне. Говорит: «Ты все жаловалась, что стена пустая. Теперь за ужином вся семья в сборе». Злиться за разграбленный альбом после такого было уже невозможно.
А ведь когда-то эта кухня выглядела совсем иначе
Что за заголовки сегодня? Выглядела иначе и что? Как иначе? Новее была, чище, просторней?
Яркие детали сделали обычную кухню совсем не скучной
Даже на крошечной кухне нашлось место для всего необходимого
Хозяйка проводит здесь столько времени, что считает кухню своим любимым местом в доме
- Муж вдруг повадился вставать по ночам. Проснусь часа в два — его рядом нет, а на кухне горит свет. Спрашиваю утром, что происходит, отвечает: «Да воды попить ходил». На четвертую ночь не выдержала и тихонько пошла следом. Заглядываю на кухню, а он там сидит с отверткой, а перед ним старая деревянная полочка. Оказалось, нашел по объявлению почти такую же, какая висела на кухне у моей бабушки. Решил привести ее в порядок и повесить у нас, а днем прятал в багажнике.
Хозяйка особенно любит эту кухню в дождливые дни и по вечерам. Видимо, пес тоже
Небольшая кухня в квартире получилась очень светлой и уютной
Старую кухню в коттедже переделали до неузнаваемости
- Когда переехали в новую квартиру, я первым делом купила на кухню маленький круглый стол. Муж ворчал: «Нас двое, зачем он такой большой?» Через месяц за ним уже пили чай соседи, подруга приходила «на полчасика» и засиживалась до ночи, а мама однажды осталась на ужин и уехала только утром. Недавно муж предложил заменить стол на более компактный. Я согласилась. А через два дня он сам сказал: «Нет, этот не трогаем. Он уже семейный».
По вечерам маленькие светильники делают эту кухню особенно уютной
На этой маленькой кухне готовят для семьи из трех человек
Удобно ли, можно спросить у песика
Как видно, самая уютная кухня — не обязательно самая большая или дорогая. Может, дело вовсе не в мебели и не в свете ламп, а в том самом чувстве, когда заходишь на кухню и точно знаешь: здесь тебя ждут, здесь тепло, и отсюда совсем не хочется уходить.
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