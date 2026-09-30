18 уютных кухонь, где горит свет, пахнет чем-то вкусным и хочется остаться еще на час

На кухне редко только готовят. Здесь муж пробует суп прямо из половника, жена рассказывает новости, пока режет салат, кто-то приходит «на пять минут» и остается до позднего вечера, а самый серьезный семейный разговор почему-то начинается именно тогда, когда на столе уже остывает ужин.

Наверное, поэтому по-настоящему уютную кухню запоминаешь не по цвету шкафчиков, а по людям, с которыми когда-то сидел за ее столом.