22 уютных уголка дома, где хочется провести всю осень с чаем и пледом

Вязаный плед на подлокотнике кресла, кружка горячего какао, от которой поднимается пар, гирлянда теплого света на окне и книга, заложенная на середине. За окном моросит дождь и рано темнеет, а дома пахнет корицей и свежезаваренным чаем. Осенью особенно хочется найти свое уютное место — с мягким светом, любимыми вещами и возможностью хотя бы на пару часов замедлиться, укутаться в плед и забыть обо всех делах.

Здесь даже пуф выглядит так, будто его только что принесли с грядки

Уютный уголок для чтения и полного рестарта

Кресло, лампа и целая стена воспоминаний! Для уюта больше ничего не понадобилось

Перед отпуском попросили свекровь заходить поливать цветы. У нас на балконе стоял один грустный фикус и сушилка для белья. Возвращаемся через две недели, открываем балконную дверь, и я зависаю. Там уже не балкон, а филиал ботанического сада: кашпо на полу, полочки на стенах, кресло в углу. А свекровь невозмутимо говорит: «Я только один горшочек принесла. Потом поняла, что ему одному скучно». ADME

Под лестницей нашлось место, где дети теперь устраиваются с книгой

Растения, мягкое кресло и сразу два пушистых эксперта по уюту

А у кота целые апартаменты

После перестановки у окна освободился небольшой угол. Муж предлагал поставить туда велотренажер, я — книжный стеллаж, а дочь — домик для хомяка, хотя хомяка у нас даже пока не было. Пока мы спорили, на оставленном там пледе устроился кот. Дочь принесла ему подушку, муж поставил рядом лампу, а я добавила маленький столик для чая. Через неделю это уже было самое любимое место всей семьи. Угол официально назвали кошачьим, хотя самому коту теперь редко удается занять его первым. ADME

Спальня, кабинет и гостиная поместились в одной комнате — и для огоньков место осталось

Пространство под лестницей явно недооценивали — пока здесь не появилась эта кушетка

Вчера здесь висела одежда, а сегодня хочется провести весь выходной с книгой

Балкон шириной в одну скамью, зато отдыхать здесь можно с размахом

Уезжала на неделю к сестре, а муж сказал: «Я тут кладовку немного разберу, а то лыжи с инструментами ссорятся уже». Я обрадовалась: наконец-то исчезнут коробки, старый пылесос и пакет с пакетами. Возвращаюсь, открываю дверь и замираю. Вместо кладовки там крошечный читальный уголок: полки с книгами, лампа, мягкое кресло и табличка «мамина нора». Оказалось, муж давно заметил, что я читаю где попало, лишь бы никто не дергал. ADME

Кофейный уголок, из-за которого утро начинается немного приятнее

Сначала был пустой балкон, а потом появилось кресло, из которого не хочется вставать

Даже на самой узкой лоджии нашлось место для маленького кабинета

Чайный столик, который умеет притворяться обычным стеллажом

Для кого-то уют — это кресло и книга, а для кого-то — гончарный круг у окна

Рабочий стол, который вечером переключается в режим «никаких серьезных дел»

После ремонта в углу кухни остался старый бабушкин комод. Муж говорил, что ему там не место, а я все жалела выбросить. Уехала на пару дней, вернулась, комода в углу нет. Уже приготовилась ругаться, но муж молча подвел меня к окну. Там стоял тот самый комод, только перекрашенный, с новыми ручками, банками чая, чашками и маленькой лампой. ADME

Одна «кирпичная» стена и пустой чердак превратился в комнату с характером

То самое кресло, возле которого совершенно случайно проходит весь вечер