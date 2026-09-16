22 уютных уголка дома, где хочется провести всю осень с чаем и пледом
Вязаный плед на подлокотнике кресла, кружка горячего какао, от которой поднимается пар, гирлянда теплого света на окне и книга, заложенная на середине. За окном моросит дождь и рано темнеет, а дома пахнет корицей и свежезаваренным чаем. Осенью особенно хочется найти свое уютное место — с мягким светом, любимыми вещами и возможностью хотя бы на пару часов замедлиться, укутаться в плед и забыть обо всех делах.
Здесь даже пуф выглядит так, будто его только что принесли с грядки
Уютный уголок для чтения и полного рестарта
Кресло, лампа и целая стена воспоминаний! Для уюта больше ничего не понадобилось
Плюхаясь в такое кресло надо тут прицеливаться, чтобы голову не разбить о полочку.
- Перед отпуском попросили свекровь заходить поливать цветы. У нас на балконе стоял один грустный фикус и сушилка для белья. Возвращаемся через две недели, открываем балконную дверь, и я зависаю. Там уже не балкон, а филиал ботанического сада: кашпо на полу, полочки на стенах, кресло в углу. А свекровь невозмутимо говорит: «Я только один горшочек принесла. Потом поняла, что ему одному скучно».
Под лестницей нашлось место, где дети теперь устраиваются с книгой
Растения, мягкое кресло и сразу два пушистых эксперта по уюту
А у кота целые апартаменты
- После перестановки у окна освободился небольшой угол. Муж предлагал поставить туда велотренажер, я — книжный стеллаж, а дочь — домик для хомяка, хотя хомяка у нас даже пока не было. Пока мы спорили, на оставленном там пледе устроился кот. Дочь принесла ему подушку, муж поставил рядом лампу, а я добавила маленький столик для чая. Через неделю это уже было самое любимое место всей семьи. Угол официально назвали кошачьим, хотя самому коту теперь редко удается занять его первым.
Спальня, кабинет и гостиная поместились в одной комнате — и для огоньков место осталось
Пространство под лестницей явно недооценивали — пока здесь не появилась эта кушетка
Вчера здесь висела одежда, а сегодня хочется провести весь выходной с книгой
Балкон шириной в одну скамью, зато отдыхать здесь можно с размахом
Корзинки зачётные. Зеленых растений и домашних цветов не хватает. Они так и просятся на деревянные рейки сбоку и в корзинки.
- Уезжала на неделю к сестре, а муж сказал: «Я тут кладовку немного разберу, а то лыжи с инструментами ссорятся уже». Я обрадовалась: наконец-то исчезнут коробки, старый пылесос и пакет с пакетами. Возвращаюсь, открываю дверь и замираю. Вместо кладовки там крошечный читальный уголок: полки с книгами, лампа, мягкое кресло и табличка «мамина нора». Оказалось, муж давно заметил, что я читаю где попало, лишь бы никто не дергал.
Кофейный уголок, из-за которого утро начинается немного приятнее
Сначала был пустой балкон, а потом появилось кресло, из которого не хочется вставать
Даже на самой узкой лоджии нашлось место для маленького кабинета
Чайный столик, который умеет притворяться обычным стеллажом
Для кого-то уют — это кресло и книга, а для кого-то — гончарный круг у окна
Рабочий стол, который вечером переключается в режим «никаких серьезных дел»
мне очень понравилось) наверное, это стол ученицы старшей школы или первокурсницы
- После ремонта в углу кухни остался старый бабушкин комод. Муж говорил, что ему там не место, а я все жалела выбросить. Уехала на пару дней, вернулась, комода в углу нет. Уже приготовилась ругаться, но муж молча подвел меня к окну. Там стоял тот самый комод, только перекрашенный, с новыми ручками, банками чая, чашками и маленькой лампой.
Одна «кирпичная» стена и пустой чердак превратился в комнату с характером
То самое кресло, возле которого совершенно случайно проходит весь вечер
Как видно, уют редко требует много пространства — чаще всего ему достаточно кресла, пледа и капли внимания к мелочам. Глядя на эти уголки, невольно хочется оглядеться вокруг: вдруг и дома найдется место, которое можно превратить в свой маленький островок тепла.
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Комментарии
Эх.. Икея, Икеюшка.. Как же я по тебе соскучилась.. Возвращайся скорее.
Смотрю на твою меблюшку и хочу все скупить