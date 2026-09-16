Обалдеть! А вообще кукушки вроде как несут яйца, похожие на те, к кому хотят подкинуть свою кладку
Яйца 8 птиц и рыб, которые поднимают настроение и запоминаются надолго
Яйца птиц и рыб порой выглядят как настоящие произведения искусства и, подобно сокровищам, скрываются от посторонних глаз. Одни откладывают свое потомство под скорлупой со сложнейшим узором, другие прячут его в капсулы удивительных форм. В нашей статье людям встретились уникальные яйца, которые не только запомнились, но и подарили кучу маленьких радостей.
Автор этого фото нашел яйцо гуиры. Это птица подсемейства кукушек-личинкоедов. В основном она обитает в тропиках Южной Америки
Птица предпочитает заселять открытые места: пастбища, иногда парки и сады. Как и родственная ей кукушка, гуира не очень хорошо летает. Она порхает с одной вершины на другую, издавая при этом узнаваемый пронзительный звук: что-то среднее между свистом и воем. Кормится она на земле, иногда в одиночку, иногда в стае. В отличие от обычной кукушки, гуира не подбрасывает свои яйца в чужие гнезда, а высиживает их сама.
Мужчина гулял по пляжу и нашел вот эту штуковину. Он был в полном недоумении и там ее и оставил. А потом показал фото другу, и тот объяснил ему, что это яйцо акулы
- Вот это вам повезло! Это же яйцо рогатой акулы! © ADME
- Да, это акулье яйцо. Некоторые из них еще называют русалочьими кошельками. И если я правильно помню, в некоторых капсулах находится более одного зародыша акулы, а в других только один. Довольно интересно. © DaneAlaskaCruz / Reddit
- Поразительно! В жизни бы не догадалась, что это яйцо! © SabbyFox / Reddit
Мужчина нашел, как он сначала подумал, яйцо акулы. Но его заверили, что это точно не оно
И действительно, на фото яйцевая капсула ската. Такие капсулы еще называют русалочьим кошельком. Во время прилива или шторма их часто выносит на берег моря, почти всегда они оказываются уже пустыми. Самая крупная капсула у большого калифорнийского ската — она может достигать 31 см.
- Оставшиеся яйца, если это действительно были яйца, становятся затем пищей для других диких животных, например, для варанов. Это важный цикл жизни в буше. Иногда гнездо оставляют на солнце, пока яйца еще теплые, но мама или папа находятся неподалеку. Скорее всего, их там не было, раз вы никого не заметили. © NotUrAverageBoo / Reddit
- У меня много таких яиц, потому что у тестя и тещи есть страусы. У них потрясающе красивые яйца. Мы с женой как-то вырастили из яйца южноамериканского страуса, и у нее были прекрасные желто-золотистые яйца. © Zyker / Reddit
Автор фото восхитился невероятным цветом яиц казуара. Это крупные нелетающие птицы, некоторые особи достигают 2 метров в высоту и 60 кг. После страусов это самые крупные птицы
Они обитают в тропических лесах Новой Гвинеи и на северо-востоке Австралии. Их ноги очень сильные, имеют острые когти. Они очень скрытные, обитают в глубинах леса и активничают в темное время суток. Питаются в основном упавшими фруктами. Яйца этих птиц могут достигать 650 г. Интересно, что гнездо вьет самец.
Автор этого фото указал, что над их сараем свила гнездо малиновка. Он не применял никакой фильтр, это естественный цвет яиц
- Когда моя сестра выходила замуж, платья наших подружек невесты и главных свидетельниц были именно такого цвета. Мне показалось, что это очень красиво. © gboogiespeks / Reddit
- Красивый цвет яиц и уютное гнездо. К нам в сад уже много лет прилетают малиновки, и я знаю, что они гнездятся где-то неподалеку, но никогда их не видела. © RainbowandHoneybee / Reddit
В морском песке на юге Бразилии мужчина нашел вот это яйцо. Оно напоминало куриное, но было мягким на ощупь и вообще похожим на пластиковое
- Скорее всего, это яйцевая капсула морской улитки, например, Pachycymbiola brasiliana. Маленькие улитки выбрались через отверстие. © GrassrootsGrison / Reddit
- Вы его оставили себе? Это потрясающее дополнение к вашей коллекции случайных природных сокровищ! © Unknown author / Reddit
Это действительно яйцевая капсула морской улитки. Она образует сотни полупрозрачных шариков, плотных на ощупь и наполненных густой желеобразной жидкостью.
Это яйцо тонкоклювой кайры. Почти все время птица проводит в море, а на сушу выходит только чтобы отложить яйца на скалистых берегах или островах
Кайры очень активно двигаются под водой, они ныряют на глубину 30-60 метров. Обычно они гнездятся целыми колониями, при этом не строят гнезд. Единственное яйцо высиживают прямо на голой скале между лап. Яйцо высиживают примерно 30 дней, птенец рождается уже пушистым. Через 20 дней он покидает «гнездо» и отправляется к морю. Он уже способен нырять.
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