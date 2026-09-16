Яйца 8 птиц и рыб, которые поднимают настроение и запоминаются надолго

Птица предпочитает заселять открытые места: пастбища, иногда парки и сады. Как и родственная ей кукушка, гуира не очень хорошо летает. Она порхает с одной вершины на другую, издавая при этом узнаваемый пронзительный звук: что-то среднее между свистом и воем. Кормится она на земле, иногда в одиночку, иногда в стае. В отличие от обычной кукушки, гуира не подбрасывает свои яйца в чужие гнезда, а высиживает их сама.