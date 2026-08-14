20+ соседей по даче, общение с которыми освежает сильнее, чем ливень в середине дня

Есть такие соседи по даче, после разговора с которыми настроение становится заметно бодрее. С одними чудаками даже обычный разговор у калитки может закончиться звонким смехом и ощущением, что день удался, а с другими хочется по возможности никогда не встречаться и отгородиться от них сплошным забором. Кажется, именно из таких историй и складываются самые яркие дачные воспоминания.