20+ соседей по даче, общение с которыми освежает сильнее, чем ливень в середине дня
Истории
14.08.2026
Есть такие соседи по даче, после разговора с которыми настроение становится заметно бодрее. С одними чудаками даже обычный разговор у калитки может закончиться звонким смехом и ощущением, что день удался, а с другими хочется по возможности никогда не встречаться и отгородиться от них сплошным забором. Кажется, именно из таких историй и складываются самые яркие дачные воспоминания.
- Сосед на даче в 5:30 утра начинает косить газон. Участок большой, косить много. Причем он там летом живет, а я только на выходные. Подошла мирно: «Иван Петрович, может, вы в будние косить будете, пока меня нет?» Он повернулся ко мне и серьезно так: «Катенька. Так это не я вас бужу, это вы от петухов просыпаетесь, а потом уже я косить начинаю. Ничего с петухами сделать не могу».
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- Купили дом, заборов между соседями не было. То соседка через наш огород ходит к другой соседке, то собака отцепится и прибежит к нам, то вообще стая собак где-то лазейку найдет. Надоело. Поставили забор. Первое, что услышала по весне за забором: «Ну вот, заборы поставили, поздороваться не с кем». Ага, а раньше прямо за ручку здоровались.
Маруся Иванова / Dzen
У папы на даче лиса завелась, уже больше месяца приходит, он ее кормит, а она там у него спит
- Купили участок в станице. Созвонились с хозяином, приехали из соседнего региона на электричке. Хозяин нас встретил, привез на своей машине, посмотрели, поехали в город и оформили сделку. Через 2 месяца приехал мой муж, поставил палатку, потому что домик был аварийный. Приехал строить. Так пришел сосед, стал гнать его, пока муж не показал договор купли-продажи. Просто хозяин там не жил, он вступил в наследство, а до этого участок несколько лет стоял пустой, сосед на нем быков пас. А когда мы приезжали смотреть, соседи были на работе.
- Вспомнилось, как соседка по даче, тетя Зина, приходила к нам, поднимала палец вверх и говорила: «Ешь редиску, редьку, хрен — будешь как Софи Лорен». Бедная Софи сейчас икает, а я до сих пор ору чаечкой с этого.
camomile_fields
Этой соседке уже 97 лет, а ее сад с каждым годом все краше и краше. Ну что за активная бабуля!
- Брат купил дачу. Все чисто, красиво — приезжай и живи. Только мангала нет. Ну, я ему и привез в качестве подарка, сразу стали шашлыки жарить. Вдруг над забором появляется лицо — соседка. Говорит: «Это вы что, теперь, тут отдыхать будете, мясо жарить?» Мы киваем. И тут она: «А вы не могли бы мне куриные ножки мои пожарить, а то я хотела тушить, а на костре вкуснее». Конечно мы ей пожарили, еще и мясом угостили.
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- Бабушка моя — веселая женщина. Вместе с дедом они жили в своем большом доме с большим садом-огородом. И пролезла к ним через забор от соседей малина. Пролезла и стала разрастаться. Бабушка малину эту пересадила на хорошее место, обиходила, пошли урожаи. Через пару-тройку лет в августе зашла по каким-то делам соседка и набрела в огороде на грядку с малиной. Увидела, что от ягод все красно, и восхитилась: «Какая у вас малина хорошая! Сортовая небось... Поделитесь по-соседски?» Бабушка ей: «Ну возьми». Та выкопала с десяток отводков и пошла домой. А в калитке уже спрашивает, мол, какой сорт, а бабуля отвечает: «Вы — Семеновы, от вас она через забор залезла, стало быть и название — Семеновский сорт».
Алексей Завитаев / Dzen
Соседи засадили 10 соток лавандой, и теперь каждый год автора фото угощают лавандовым чаем, выдают свежесрезанный букет и приглашают собакена на фотосессии
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- Соседи продавали дачу. Приезжает пара — девушка все на телефон снимает, мужик под два метра ростом, в татухах. С мужем напряглись. Мужик осмотрел все, глянул на нас и говорит: «Соседи — огонь! Надо брать». Мы от удивления дар речи потеряли. А девушка к нам подходит и выдает: «Не пугайтесь, просто Кирилл в восторге, что у вас газон и небольшая клумба. Мы все дачи смотрели — вокруг одни огородники». Дачу эта парочка купила. Лучшие соседи в мире — вместе шашлыки жарим, газоны косим по расписанию, а так тишиной наслаждаемся.
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- Раньше моя мама активно соревновалась с нашими соседями. Соревнование было в том, у кого участок будет красивее. Каждую весну мама порхала там, как бабочка! Сажала цветы, облагораживала все, украшала, пропалывала. Я же всегда отказывалась принимать в этом участие, не моя это битва. В определенный момент эта тема исчезла из маминых разговоров, которыми она меня потчевала на даче. Когда я поинтересовалась, как дела у наших соседок, она помолчала и сообщила что у них проходы между грядками и клумбами засыпаны морскими ракушками, сосновой корой и искусственными разноцветными камушками. У мамы была только «кирпичная крошка». Больше она не старалась угнаться за соседскими участками, зато огород у нас всегда был самым лучшим!
Ну, помощники!
Когда приехал с родичами на дачу на шашлыки, а тебя ещё и работать заставили в огороде как какую-то собаку
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- Была летом на даче, а там участок вовсе в джунгли превратился. Все заросло дикой малиной, которую я в детстве обожала. И все было бы ничего, если бы ее муравьи не захватили. Выйти оттуда с ягодами и без этих букашек было просто невозможно! Кто-то из соседей посоветовал пшена насыпать под кусты, мол, помогает хорошо. Не стала вдаваться в детали, так и сделала. Давно известно, что муравьи интеллектуальные высокоорганизованные существа. Скорее всего, они быстро сообразили, что вскоре прилетят птицы и склюют их вместе с пшеном, и просто сбежали. Способ гениальный, всем дачникам советовала после этого!
- У меня прекрасные соседи. Недавно готовили обед, и у соседки кончился газовый баллон, когда она варила пельмени. Она позвонила, чтобы со мной съездить за газом, но я тоже не могла отойти от плиты. В итоге я ей говорю,чтобы она вышла к забору и передала ей через забор электроплитку: обед у обеих был вовремя, а потом пришли наши сыновья и съездили за баллоном.
Иногда заходят весьма необычные соседи. Этот товарищ носит кличку Сохатый
- Купили дачу заброшенную — даже забора не было. Позвонили в кадастр, приехал мужик колышки забивать. Не успели одну сторону отмерить, бежит сосед в трусах с лопатой. Ну, думаем, приплыли. И тут землемер как заорет: «Ребята! Это Михалыч, дружите с ним, он все про всех в СНТ знает и всегда поможет». Михалыч действительно просто прибежал познакомиться прямо из огорода, а заодно рассказал пару баек про предыдущих хозяев участка.
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- У нас на дачах все соседи замечали приезд бабы Нины. Не из-за того, что она раздавала цветы или пекла пироги для всех, а благодаря ее неугасаемому жизненному заряду. Громкий и заразительный смех оживлял окрестности и поднимал настроение. Баба Нина всегда была готова помочь. Главное — не словом, а делом. Она критиковала молодежь, просиживающую все солнечные дни за гаджетами, и сетовала, что она в их возрасте поле картошки полола.
Некоторые думали, что Нина чересчур строга, но на самом деле она просто убеждена была, что труд спасет мир. В свои 75 она не знала усталости. Ее подружки уже за телевизор усаживались, а она строила беседку и высаживала новые деревья. «Нин, ты не устаешь?» — удивлялись соседи. А она просто отвечала: «Устают те, кто без дела сидит! А я — как раз в самом расцвете сил!» Возраст — это всего лишь цифры, а истинная молодость кроется в душе и поступках.
Новые соседи: на скворечнике свил гнездо дрозд-рябинник
- Сегодня ездил по работе в отдаленное садоводство и обратил внимание, что на одном участке стоит добротный недешевый дом размером почти с участок. Панорамное окно этого дома расположено не на улицу или лес, а на соседний участок. Так вот, владелец этого участка, видимо, такому вниманию не обрадовался и поставил бытовку свою так, что полностью перекрыл вид соседу из панорамного окна. Но это полбеды. На тыльной стороне бытовки (той что видна соседу из дорогого дома) нарисовал всем известный бабушкин ковер с оленем во всю стенку. Выходит, что теперь хозяин панорамного окна смотрит на этот ковер и никуда больше.
- Приезжаю на дачу, а на воротах записка от соседки: «Собери килограмм черной смородины, заберу после 20:00». Я аж присела — вот так самоуверенность! Все знают, что смородина у нас просто пальчики оближешь, но это — перебор. Иду к соседке с настроением высказать все, что думаю, а она, завидев меня, вдруг вылетает из калитки навстречу, сияет, руками машет и кричит: «Ну наконец-то! Я вас уже заждалась! Пойдемте есть шашлык». Как выяснилось потом, соседка написала две записки и отправила внука их разнести: одну мне — с приглашением на шашлык в честь возвращения мужа из командировки, вторую — мужичку, который торгует смородиной. А шустрый внучок все перепутал и вручил торговцу приглашение, а мне — заказ на килограмм ягод.
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Пока соседи закрывают дачный сезон, автор фото сидит на качелях и радуется погожему дню
- У меня сосед пчел разводит. Говорю ему: «Дядя Толя! Все ваши пчелы уже давно забыли про забор и сидят на моей лаванде, спирее и липах. Давайте уже ведерко меда!» А он отвечает: «Нет, соседка! Главные еще на фацелии моей сидят!»
- Лето, жара. Поехали с соседкой по даче на великах в магазин за мороженым и квасом. Тут с нами поравнялся мужичок на «Жигулях» и с улыбкой предложил: «Цепляйтесь, подвезу». А Наташа не задумываясь выдала: «Ах, оставьте это глупости, честное слово!» Мужик так и заглох посреди дороги. А мы дальше молча поехали. И тут обе смеяться начинаем. Соседка заявляет: «Ну вот теперь я осознала, что мне 40 с хвостиком».
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Такие соседи точно не дадут заскучать и превратят обычный дачный сезон в череду ярких моментов. А здесь можно почитать еще больше дачных историй:
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