Диван один человек вряд ли сможет понести. Даже если он не тяжёлый, но неудобный.
20 человек рабочих профессий, у которых что ни день, то комедия
Истории
25.05.2026
Пока кто-то сидит в офисе и живет по расписанию, у этих людей каждая смена может превратиться в мини-комедию, квест или историю, которую потом еще год пересказывают друзьям. Тут и неожиданные пассажиры, и странные клиенты, и ситуации, которые невозможно было бы придумать специально.
- Не доплатили за вынос дивана и захлопнули дверь. Решил все-таки сдвинуть его в сторону, мешается же. И тут из механизма выпадает книга Достоевского, «Идиот». Горько усмехнулся: ну а кто я еще, раз согласился на этот заказ? Открываю, а там прямо на первых страницах лежит забытая кем-то из старых хозяев новенькая пятитысячная купюра! Ну, в принципе, за такие шикарные чаевые можно этот диван и до самой свалки донести.
- Сидели как-то в компании, и один парень сказал, что работает штукатуром-маляром. Подруга спросила, что это вообще за профессия такая. Он посмотрел на нее долгим тяжелым взглядом и выдал: «Штукатур-маляр — это штукатур, которого укусил радиоактивный маляр». Подруга задумчиво кивнула. По-моему, она ему правда поверила.
«Возиться с машинами — это, конечно, классно, но этот парень на работе делает мой день куда лучше»
- Вызвал газель с грузчиками. Приехали двое ребят. Один из них — водитель, который уже как-то перевозил наши вещи. Второго раньше не видел. Начали погрузку. Смотрю, а второй еле двигается, будто без особого желания помогает. Я ему вежливо говорю что-то вроде: «Давайте побыстрее, время поджимает». А водитель мне в ответ: «Да он вообще не грузчик, это клиент, которому я диван везу. Просто по дороге попросил помочь».
daniyar_athlet
- Работаю машинистом в метро. Часто у первого вагона стоят родители с малышами и показывают им «дядю машиниста». Поэтому я специально вожу в сумке пакет с конфетами и иногда угощаю детей. Восторг в их глазах — отдельное удовольствие. Такой вот добрый дядя машинист.
«Как красиво мой друг-электрик пересобрал мой щиток»
Видимо, его укусил радиоактивный дизайнер 🤣 (Если что, просто шучу. Красиво сделано)
- Работала в магазине посуды. Шеф разрешал нам откладывать товар до получки. За стеллажом стояла тележка, куда все складывали свои будущие покупки: пакет заклеивали и подписывали фамилией.
Работала у нас уборщица по фамилии Сопрунова. Как-то перед утренним собранием шеф ходил задумчивый, потом достает из-за стеллажа чей-то пакет и говорит: «Вот до чего у нас народ честный. Даже подписали: „Сопру“». Просто уборщица не очень удачно сократила свою фамилию.
«У работы на стройке временами есть свои приятные бонусы»
- Работал у нас электрик — парень лет 30. Сначала составил калькуляцию: сколько стоят работа и материалы. Жена предложила ему чай или кофе с печеньем, но он отказался.
Когда закончил работу, говорит:
— У вас скидка 5%.
Жена удивилась:
— А за что скидка?
— За чай.
— Так вы же отказались!
— Ну вы же предложили. Скидка за человечность.
И на производстве бывает весело
- Работал начальником цеха. Как-то спал, а сын взял мой телефон и написал мастеру смены сообщение: «Вам конец».
Утром прихожу — ничего не понимаю: в цехе хрустальная чистота, оборудование работает как часы. Подходит встревоженный мастер и говорит: «Здравствуйте, у нас все хорошо, все поручения выполнены». После этого стал ставить телефон на блокировку.
«Кажется, я нашел своего двойника на работе»
- Несколько лет назад работала официанткой в кафе. Сразу обратила внимание на одного повара — очень понравился, прям до «бабочек в животе». Я ему, кажется, тоже приглянулась, потому что коллеги на кухне постоянно над ним подшучивали, замечая, как он на меня смотрит.
Мы общались, пару раз гуляли. Но на всю жизнь я запомнила клубнику, которую он таскал с кухни, заворачивал в салфетки и приносил мне в раздевалку. Даже спустя годы вспоминаю эту милую романтику — и мои «бабочки» снова оживают.
- Я таксист. Как-то клиент попросил остановиться у магазина, а потом еще зашел рядом в столовую за едой. Ждал его минут 15 и уже начал раздражаться, думаю: «Ну что так долго-то».
И тут он возвращается, садится в такси и протягивает мне курник с кофе: «Тебе еще работать, перекусишь». Казалось бы, просто курник и кофе, а по ощущениям — будто мне огромный набор Лего подарили. Довольный был как слон.
«Работаю в службе доставки. Ребята со стройки рядом угостили меня кусочком в жару»
- Знакомая бабушка привезла стиральную машину в мастерскую — там она работает. Привезла домой — не работает. Вызвала мастера, но он так и не смог понять причину и сказал везти машинку обратно на диагностику.
Снова привезли в мастерскую — работает. Дома — опять нет. Тогда приехал уже какой-то начальник сервиса, попросил дать ему фен и решил проверить розетку. А она не работает.
Дама адекват / Dzen
- Работаю в магазине, стою у кассы. Напротив отдел с мелочевкой, над которым вывеска — меня за ней не видно. Подходит девушка, оглядывается вокруг, чтобы убедиться, что никого нет. И вдруг вытаскивает из коробки на полке игрушечную биту и начала размахивать ею, как мечом. Причем с таким азартом, будто в голове у нее уже целая сцена из фильма шла. Так продолжалось секунд десять-пятнадцать, пока она случайно не заехала самой себе по лицу.
После этого она снова быстро огляделась, решила, что никто ничего не видел, аккуратно положила биту обратно и почти бегом ушла. А я стоял за этой вывеской и изо всех сил пытался не заржать прямо на весь магазин.
Решила так выпустить раздражение! Отлично её понимаю, иногда самой так же хочется сделать. Японцы колотят палками статуи начальников, которые установлены в их офисах.
«Так обстоят дела с зарядками у нас на работе»
- Я инженер по водоснабжению и водоотведению. Как-то мой пятилетний сын спросил, где я работаю и чем занимаюсь. Я попыталась объяснить по-простому: «Видишь, дома в кране есть вода, в унитазе тоже. А я придумываю, как эта водичка приходит в дом и потом уходит».
Прошло время, и я решила проверить, помнит ли он хоть что-то о моей профессии. Спрашиваю: «А ты знаешь, кем мама работает?» И получаю уверенный ответ: «Конечно знаю. Унитазы ремонтируешь!»
- Сломался дверной звонок — такой, который умеет играть разные мелодии. До этого он лет 10 работал без проблем. Как раз пришел к нам в гости инженер по радиотехнике первой категории, у себя на заводе возглавлял целое направление.
Я попросила его посмотреть звонок, вдруг какая-то деталь перегорела. Он разобрал его, покрутил так и сяк, потом говорит: «Не знаю, в чем дело. Все целое, должен работать».
В итоге уже собирались покупать новый звонок, но потом догадались проверить батарейки. Звонок работает до сих пор.
