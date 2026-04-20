Я выросла и поняла, в чем секрет отрицательных героев, и после этого моя жизнь круто изменилась
Моя одноклассница Марина всегда была примером для нас всех: идеально отутюженная форма; волосы без единого «петуха», затянутые в тугую косу; почерк как из прописей, и, конечно, сплошные пятерки в дневнике. Мамы других девочек то и дело говорили «А вот Марина...», заставляя нас чувствовать себя недостаточными. Но, несмотря на это, Марину все любили, потому что она помогала неуспевающим.
После школы пути наши разошлись — она поступила в столичный вуз, и я долгое время о ней ничего не слышала. А потом я и сама перебралась в столицу и однажды в поисках сантехника на сайте объявлений, я наткнулась на нее — ту самую Марину. И знаете что? Бывшая звезда нашего класса предлагала свои услуги по починке труб и установке стиральных машин. Я, конечно, вызвала ее — мне стало интересно, как она вдруг стала сантехником. А история одновременно и простая, и сложная. Далее с ее слов.
Я всегда старалась быть хорошей девочкой. С самого детства и мама и папа говорили мне «Марина, ну ты же девочка, сядь прямо», «Марина, ну ты же девочка, ешь аккуратно» и прочее в том же духе. Я считала, что это норма — ведь другого воспитания я не знала. Конечно, мои родители меня очень любили и хотели сделать как лучше — так, как умели. Но все равно мое детство было счастливым: игрушки, кружки, совместные культурные вылазки — все это было, но сейчас я понимаю, что эта установка чуть было не сломала мою жизнь.
Профессию я выбирала вместе с родителями: на семейном собрании мы постановили, что я буду учителем литературы. Я отучилась положенное время и после защиты диплома (само собой, он был красным), оставшись в столице, устроилась в школу. Но спустя довольно короткое время меня вдруг поразило осознание — это не мое. А помогла мне подруга, с которой мы познакомились на студенческой тусовке — она училась на актерском.
Как-то сидели мы с ней и она сказала, что мечтает о ролях злодеек. Я удивилась, мол, как так? Мне казалось, что все хотят играть положительных персонажей. А она мне в ответ: «Марина, вот скажи, неужели бы тебе хотелось играть Констанцию, а не Миледи Винтер? Не плоского, а многослойного персонажа, вытаскивать из него мотивацию, искать причины? Ну что интересного в истории Констанции? Только ее финал. А вот у Миледи куча разных слоев, такое и играть интересно».
Я призадумалась. Я всю жизнь четко следовала установке быть хорошей. Учеба? На отлично! Помочь дома по хозяйству? Само собой. Профессия? Только социально одобряемая. Я ведь даже неуспевающим помогала, лишь бы никто не подумал обо мне плохо, а ведь меня это раздражало (хотя признаться себе я в этом не могла) — я делала уроки, а кто-то просто пользовался результатами моего труда. И так во всем. Но нравилось ли мне это? Нет!
А еще из-за этих установок я прозевала, возможно, свое счастье. В университете за мной ухаживал однокурсник, целый год пытался позвать меня то в кино, то в музей, но я отказывала из-за учебы. А через год он женился на моей соседке по комнате. А он, положа руку на сердце, мне очень нравился. Но была в той истории и своя истина, которая открылась мне гораздо позже — моя соседка просто позволяла себе жить, получая тройки, а я корпела над учебниками ради пятерок, позволяя жизни проходить мимо.
А еще я вдруг поняла, что мне всегда нравились антигерои. Не злодеи, творящие ужасные вещи только ради своего удовольствия, а персонажи, совершающие плохие поступки, руководствуясь сложной мотивацией, которая часто рождается в их предыстории. Есть такая штука — принцип Анны Карениной, который, помимо прочего, говорит о том, что в периоды кризиса возрастает количество решений той или иной ситуации, поэтому у антигероя появляется множество вариантов выхода из сложившегося положения. И, конечно, не все из них условно «хорошие».
Грубо говоря, герой всегда спасет человека, нуждающегося в помощи, а у антигероя есть выбор из нескольких вариантов, именно поэтому нам так интересно наблюдать за ним. И он, кстати, даже может помочь, просто мотивация у него будет сложная, в отличие от однозначно положительного героя. Словом, отрицательные или условно отрицательные персонажи делают что хотят, не оглядываясь на общество. В отличие от меня, которой привили установку «а что люди скажут».
Помню, как в 7 классе ко мне «прикрепили» двоечника — я должна была помочь ему вытянуть хотя бы тройки. Ни мне ни ему это не нравилось, но это же было общественное поручение, а подвести коллектив и классную руководительницу я не могла. И практически весь учебный год я делала то, что по сути должны были делать учителя — занималась с ним после уроков. Да, мне удалось добиться, чтобы в его годовых оценках не было двоек. Но чего это стоило мне, никого, да и меня саму, кстати, не заботило. Главное, что я чувствовала себя хорошей девочкой — никого не подвела и даже получила грамоту за общественную работу.
Удивительно, но я, «хорошая девочка» Марина, всегда любила фильмы, где главный герой одновременно и антигерой, несмотря на наличие противостоящих ему персонажей. Того же Джона Уика или Уолтера Уайта точно никто не назовет положительным персонажем, но мы понимаем мотивацию их поступков. Условно говоря, мы можем ассоциировать себя с ними, потому что не можем с определенностью сказать, как повели бы себя в предложенных обстоятельствах. Наверное, все дело в моем, пусть и неосознанном, сопротивлении образу того самого однозначно положительного персонажа в лице меня самой.
Можно далеко не ходить и вспомнить Людмилу из «Москва слезам не верит». В кино ее выставляют если не как отрицательного персонажа, то уж точно не положительного. И все ее «преступление» в том, что она просто хотела хорошо жить, а это, для сегодняшней меня, вполне естественное желание. Поэтому и финал ее линии таков, что мы однозначно понимаем — создатели фильма ее осуждают. Но мне больше нравится история, описанная в сценарии «Дважды солгавшая», по которому и был снят фильм, — там Людмила в конце-концов выходит замуж за того самого пресловутого генерала, с которым познакомилась еще в 20 лет.
Все это бы так и осталось на уровне дум, если бы не обстоятельства. У меня сломалась стиральная машинка, и я решила самостоятельно разобраться, что же с ней не так. Нашла в интернете информацию о ремонте своей модели и, следуя указаниям мастера из видео, смогла самостоятельно ее починить — поломка оказалась пустяковой. И мне это очень понравилось. Решение возникло спонтанно — я записалась на вечерние курсы сантехников и после работы и проверки тетрадей с радостью бежала на них.
По окончанию курсов я разместила свое объявление на специализированном сайте. Сначала заказов практически не было — потому что я работала исключительно по выходным, не решаясь уйти с учительской должности. Да и сантехника-женщину люди вызывали с опаской — думаю, решающим был мой ценник: я установила расценки ниже, чем в среднем по сайту. Но со временем я набрала отзывов, сделала свое объявление более заметным и дело пошло. Через год я ушла из школы и посвятила себя работе сантехника. Благо, живу я в столице, и заказов всегда хватает.
Вот так отрицательные герои помогли перевернуть мою жизнь. Мама и папа, конечно, были в шоке, ведь их примерная девочка с косичками и бантиками занимается «мужским» делом. А я считаю себя главным героем своей жизни, который из сотни возможных исходов выбрал самый удачный — счастливый.
А как вы относитесь к отрицательным героям? Есть ли у вас любимый? Поделитесь в комментариях.
Комментарии
У этой Марины была "наведенная" мораль (возможно, родителями или окружением). Как только "наведение" стало некому поддерживать, её мораль сломалась, ибо собственного внутреннего стержня не было.
Если что, мои рассуждения непосредственно к её нынешнему занятию не относятся. Против сантехников ничего не имею. Однако её повреждённая мораль могла и к более сомнительным занятиям привести. "Ещё не вечер".
Известная мне образцовая дева стала эскортницей. Причём не по нужде, а "по зову души".
Как-то все навалено в кучу - от Миледи до стиральной машинки)
Мало ли кем ее хотели родители видеть - свою голову тоже полезно включать...
Что такого "злодейского"/"антигеройского" в работе сантехником? Самое аморальное, что сделала героиня - цены демпинговала)))
Проблема не в установке быть отличницей. А в нехватке мозгов, опыта и знания жизни. Финансовый успех и преподавание литературы в школе - путь к финансовой дыре и одиночеству. Выбрала бы факультет Экономика и финансы - вышла бы из вуза с мужем-финансистом и сама бы работала на той же благодатной ниве, где полно и денег и выбор мужиков имеется.
Такое..
А насчет негативных персонажей - даже говорить не о чем, жизнь с таким может будет интересной, но недолгой.
Что-то слабо верится что прямо сантехник, это же не только прокладочки в стиральных машинах менять, но и тросом унитазы прочищать, иногда ведрами всякое откачивать, иногда в подвалах в поисках вентиля в темноте по колено в воде лазить... В общем не верю, скорее "девочка-техник по ремонту стиралок", а не гордое Сантехник.