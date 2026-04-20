Я выросла и поняла, в чем секрет отрицательных героев, и после этого моя жизнь круто изменилась

Как-то сидели мы с ней и она сказала, что мечтает о ролях злодеек. Я удивилась, мол, как так? Мне казалось, что все хотят играть положительных персонажей. А она мне в ответ: «Марина, вот скажи, неужели бы тебе хотелось играть Констанцию, а не Миледи Винтер? Не плоского, а многослойного персонажа, вытаскивать из него мотивацию, искать причины? Ну что интересного в истории Констанции? Только ее финал. А вот у Миледи куча разных слоев, такое и играть интересно».

Я призадумалась. Я всю жизнь четко следовала установке быть хорошей. Учеба? На отлично! Помочь дома по хозяйству? Само собой. Профессия? Только социально одобряемая. Я ведь даже неуспевающим помогала, лишь бы никто не подумал обо мне плохо, а ведь меня это раздражало (хотя признаться себе я в этом не могла) — я делала уроки, а кто-то просто пользовался результатами моего труда. И так во всем. Но нравилось ли мне это? Нет!

А еще из-за этих установок я прозевала, возможно, свое счастье. В университете за мной ухаживал однокурсник, целый год пытался позвать меня то в кино, то в музей, но я отказывала из-за учебы. А через год он женился на моей соседке по комнате. А он, положа руку на сердце, мне очень нравился. Но была в той истории и своя истина, которая открылась мне гораздо позже — моя соседка просто позволяла себе жить, получая тройки, а я корпела над учебниками ради пятерок, позволяя жизни проходить мимо.