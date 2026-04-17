Не на всех языках свиньи ( и другие животные) издают те же звуки как в русском))). Я вот долго привыкала что кошка это мяу, а не миао.
15 официантов рассказали о посетителях, которые после себя оставили тонну впечатлений
Работа с людьми приносит много эмоций, особенно в кафе. Кто-то приходит провести уютный вечер с любимыми и родными, кто-то ужинает в ресторане ради теплой атмосферы. Как правило, официанты стараются, чтобы у человека остались теплые и душевные впечатления. Но это все — идеальная картинка. Ведь, как правило, хоть раз за смену кто-то из клиентов попадает в смешные ситуации, нелепо шутит или пускает пыль в глаза перед дамой сердца. Наша подборка как раз об этом.
- Работаю официантом в грузинском ресторане. Иностранцы (плохо говорят на английском) делают заказ. Далее в переводе: «Могу я заказать чебуреки для себя, и для моей жены хинкали с хрю-хрю».
Во-первых, это подняло настроение всем моим коллегам. Во-вторых, я считаю, этот мужчина заслуживает уважения, ведь не постеснялся же.
- Я работала в ресторане. Слышу, две женщины обсуждают, как они будут флиртовать с менеджером, чтобы получить еду бесплатно. Подхожу к ним: «Ой, я слышала, вы менеджера ищете?» Они: «Да». Тогда я со сладенькой улыбочкой говорю: «А его сейчас нет». Тетки такие: «А когда он вернется?» Я, мол, не знаю, он жене поехал в ювелирку выбирать — подарок на годовщину. Очень он ее балует". Тетки заметно скисли.
Заметьте, я была очень вежливой официанткой. Просто так совпало, что я была замужем за менеджером!
а разве флирт с менеджером когда-нибудь помогал получать еду бесплатно? интересные тетеньки
"Ризотто де гамбас". Люблю креветки. И пробовала Ризотто (в разных вариациях). Но конкретно это блюдо, выглядит не слишком аппетитно. А, может, всё дело в оформлении.
- Работала в недорогом кафе. К нам часто заходила женщина: свитер в катышках, стертые ботинки, на голове хвостик. Она брала самый дешевый кофе. Думала, она живет очень небогато. И тут ей позвонили. Она сняла трубку и стала очень профессионально говорить что-то про квартальный отчет, цифры, грузоперевозки. В конце разговора она отдала собеседнику распоряжение купить какие-то акции. В общем, с тех пор эта клиентка имеет у нас кодовое имя «тайный финансист».
- Я — официантка в кафе. Подзывает меня девушка с ноутом и показывает на соседний столик. А там иностранцы сидят. Девушка говорит, мол, скажите им «патишн». Я английский не знаю, но пошла и сказала. А иностранцы сидят и глазами на меня хлоп-хлоп. Не поняли ничего. Я быстренько ретировалась. Через 5 минут меня снова подзывает девушка: «Ну, вы сказали им потише быть? А то они все равно такие громкие, работать мешают».
На самом деле это такая диллема всегда... По идее место общественное, но некоторые же реально кричат не в себя. И как быть? Вообще, иностранцы после патишн могли бы и замолкнуть) хотя бы от неожиданности
- Вот топ моих типичных ситуаций:
— Оплата по QR, карта, наличные?
— Да.
— Вам чай маленький или средний?
— Большой.
— Большого нет, только маленький или средний.
— Ну, дайте большой.
Занавес, когда ты видишь человека впервые, а он тебе такой: «Мне как обычно».
Такие клиенты, может замотались сильно, вот и тормозят. 🤔
Посмотреть, что достанет для оплаты, телефон, карту или наличку.
Озвучить цену за два маленьких, если согласится, налить в один большой стакан.
Попросить уточнить. Это "Мне как обычно", говорят люди, которые искренне не понимают, что покупателей поток. И кассир, в какой-нибудь кофейне, просто не может запомнить ВСЕХ.
- Было давно. Я жила в небольшом городе и работала в кафе. Напротив был отель и люди часто приходили к нам на бизнес-ланчи. Пришла группа из 6-ти немцев — а я как раз в школе немецкий учила. Они садятся и говорят, мол, блин, тут же явно никто языка не знает, как будем заказ делать, пальцем, что ли, в меню тыкать? А я и говорю по-немецки: «Добрый день! Готова принять ваш заказ». Они, мягко говоря, очень удивились. Оставили хорошие чаевые.
А я и говорю по-немецки: «кто сегодня дежурный?» (все мои знакомые, кто в школе учили немецкий, почему-то помнят только эту фразу))
Салат из пекинской капусты. Суп неаппетитно выглядит.
Похоже на обед в школьной столовой или что-то вроде этого.
- Из недавних вопросов клиентов:
— Что идет в чай малина-мята?
— Один лимонад без льда! И добавьте лед, а то теплый.
Про чай - абсолютно адекватный вопрос. Я, например, не переношу мед, а его часто добавляют во всякие фруктово-травяные чаи. Но обычно эта информация есть в меню
- Работаю официантом в одном из ресторанов Перми. К чаевым отношусь просто: есть- хорошо, нет — ну и ладно. Но блин, зачем оставлять рубль или два, или пять, и при этом еще пафосно говорить, что сдачи не нужно.Такое поведение смешит. Не надо так!
- Работал я в то время официантом. Клиенты бывали разные, но одна пара запомнилась надолго. Муж с женой, молодые. Муж вежливый, а вот жена вечно недовольная жизнью. Говорит приказным тоном, обращается не иначе как «Эй» или «Слышь». Когда пришло время рассчитаться, муж заплатил за счет, а жена напоследок кинула: «Зря ты заплатил, тут ни обслуживание, ни качество еды того не стоят». Когда они вышли, муж вернулся обратно и засунул мне в карман деньги со словами: «Парень, извини. У нее характер такой». Он дал мне 10 тысяч.
- Работала как-то в грузинском ресторане. Принимаю заказ у девушки, она спрашивает:
— Чем отличается кебаб с курицей от кебаба курица с сыром?
— Ну, в кебабе с курицей нет сыра, в в кебабе с курицей и сыром — есть.
— Ясно. Почему тогда кебаб курица с сыром весит больше?
— ... Потому что там сыр...
— Тогда мне с телятиной.
- Только начали открываться иностранные рестораны и появляться импортные красивые бутылки с напитками. В углу у нас стояли уже пустые и красиво расставленые бутыли. Под закрытие на сидит товарищ и рукой показывает именно в этот угол. «Налейте что-нибудь». Я отвечаю: «Это бутафория». Он: «Ну, налейте бутафории».
"Под закрытие на сидит товарищ". Так и не догадалась, на чем же он сидит
- В 22:30 закрыли кухню, а в 23:40 подходить гость: «А дайте перекусить».
— К сожалению, кухня закрыта, остались сладости.
— Сделайте мне пиццу.
— Простите, но кухня закрыта.
— Ну, попросите поваров.
— К сожалению, их нет, техника также выключена.
Дальше я предложила альтернативы и мы с ним нашли решение.
- Как-то раз к нам в ресторан пришли четверо подростков на двойное свидание. Было очевидно, что парни пытались произвести впечатление на девушек, но у них было мало опыта. Они так неуклюже отодвигали стулья!
Девушки-подростки, хихикая, решили вместе «припудрить носы». Парни остались наедине и стали паниковать: оказалось, они не знали, какие тут цены. «Но если мы скажем девчонкам, что надо пойти в „Мак“, они рассердятся!» И тут пара за соседним столом, которая, очевидно, слышала всю эту драму, протянула пацанам крупную купюру: «Ребятки, наслаждайтесь молодостью». Это было очень мило.
- К нам пришли три хорошо одетые, ухоженные дамы. Как выяснилось, одной из них недавно исполнилось 80 лет. И она была главная заводила. Рассказала, что прочитала скандальный популярный любовный роман, о котором изо всех утюгов трещали. Реакция ее подружек: «Маша, ты нас удивляешь. Теперь тебе нравятся такие книги?» Дама от них отмахивается: «Да мне в очереди посоветовали почитать. А мне все равно нечем заняться». «Ну и как?» — спросили подружки с любопытством. «Ох уж этот главный герой! Ух, я бы показала ему Кузькину мать!»
- Подруга работала официантой в Петербурге. Несла поднос и немного задела стул сидящего за столиком мужчины, кажется, туриста-француза. Она уже открыла рот, чтобы извиниться, а он ей: «Би кэфуль, май френд». «Май френд» — мой друг, это она поняла. Зависла над началом фразы, а когда поняла, что пришлось сдерживаться, чтобы не засмеяться. Мужчина имел ввиду be careful — осторожнее.
А какие есть у вас «золотые» истории из кафе?
Комментарии
Из ресторанов - нет интересных вроде.
Только из Египетского отеля.
Первый и единственный раз, когда я согласилась на пытку отдыхом в оллинке.
Потому что был у нас тогда еще мелкий деть 2 лет, который отрицал коляски и их аналоги.
Выбрали нормальный отель, приехали.
Сначала все как у всех. Купаемся, посещаем какие то развлекалки, есть ходим то в один "рЭсторан" , то в другой, их там штуки 4 со шведской линией и пара-торойка рестиков "алякарт" тоже включённые в путевку. Еда очень неплохая, отель тоже, он огромный.
И во однажды непонятно почему мужчина, который жарил гриль(у нашему приходу обычно уже ничего не жарил мы вечно мимо массовых заходов попадали) внезапно начал нас ловить и говорить "о, нет, не берите здесь, сейчас я вкуснее сделаю". И начинал прям при нас снова жарить. И прям с гриля класть гигантские порции в наши тарелки какие то сумасшедшие шматы мяса и морепродуктов.
Потом что то кому то сказал и нам начали выносить на отдельных тарелках самые спелые фрукты, прям к столу. Потом ситуация с десертами. Нам на 3х(1 из которых мелкий человек) вынесли целый торт.🤦♀️🙈
Другие отдыхающие ничего не понимают, мы сами ничего не понимаем.
Они еще все время говорили "вы точно русские?"
И так до конца нашей 16 дневной путевки. Примерно 14 из 16 дней(исключая пару первых) нас почему-то так выделяли. И постоянно нас пытались затащить на алякарт. Но нам туда неудобно с детёнышем. А оставлять ее в детских клубах я опасалась(еще гормоны бурлили, видимо)
Что это было до сих пор гадаем.
Как говорит первая учииельница моей дочки "ничего не понятно, но интересно"