15 официантов рассказали о посетителях, которые после себя оставили тонну впечатлений

Из ресторанов - нет интересных вроде.

Только из Египетского отеля.

Первый и единственный раз, когда я согласилась на пытку отдыхом в оллинке.

Потому что был у нас тогда еще мелкий деть 2 лет, который отрицал коляски и их аналоги.

Выбрали нормальный отель, приехали.

Сначала все как у всех. Купаемся, посещаем какие то развлекалки, есть ходим то в один "рЭсторан" , то в другой, их там штуки 4 со шведской линией и пара-торойка рестиков "алякарт" тоже включённые в путевку. Еда очень неплохая, отель тоже, он огромный.

И во однажды непонятно почему мужчина, который жарил гриль(у нашему приходу обычно уже ничего не жарил мы вечно мимо массовых заходов попадали) внезапно начал нас ловить и говорить "о, нет, не берите здесь, сейчас я вкуснее сделаю". И начинал прям при нас снова жарить. И прям с гриля класть гигантские порции в наши тарелки какие то сумасшедшие шматы мяса и морепродуктов.

Потом что то кому то сказал и нам начали выносить на отдельных тарелках самые спелые фрукты, прям к столу. Потом ситуация с десертами. Нам на 3х(1 из которых мелкий человек) вынесли целый торт.🤦‍♀️🙈

Другие отдыхающие ничего не понимают, мы сами ничего не понимаем.

Они еще все время говорили "вы точно русские?"

И так до конца нашей 16 дневной путевки. Примерно 14 из 16 дней(исключая пару первых) нас почему-то так выделяли. И постоянно нас пытались затащить на алякарт. Но нам туда неудобно с детёнышем. А оставлять ее в детских клубах я опасалась(еще гормоны бурлили, видимо)

Что это было до сих пор гадаем.