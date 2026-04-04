20+ барбосов, чья преданность озаряет жизнь хозяев ярче прожектора

Сегодня у моих соседей появилась собака. Хаски. Милейшая девочка! Радостно, хотя и с явной опаской, прибежала ко мне обниматься, когда я её позвала. Несколько дней малышка скиталась на улице в ужасе и растерянности: её привезли в деревню и выбросили из машины. И вот, к счастью, нашлись добрые люди, которые её приютили. Конечно, собака напугана, но, главное, жива-здорова, не утратила веры в людей, и, теперь, обрела дом.