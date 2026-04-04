20+ барбосов, чья преданность озаряет жизнь хозяев ярче прожектора
Кажется, собаку стоит завести только для того, чтобы каждый день купаться в лучах искренней любви. Эти шерстяные непоседы искренне обожают нас и часто приводят в восхищение своей сообразительностью. Яркий пример тому — шпиц Тоша, который точно знал, как добыть пельмени или чих Бублик — верный помощник забывчивой хозяйки. Ну а прогулка с собакой — не просто наматывание шагов по парку, а верный способ набраться впечатлений на весь день.
- Взяла я на свидание своего шпица. Только парень подошел, пес залаял и кинулся в кусты. Кавалер замер, а я бросилась следом. Думаю: «Это знак, что он мне не подходит». Но тут барбос вынырнул из зарослей акации и торжественно что-то положил перед моим ухажером. Смотрю, а это грязная сосиска в тесте. Оказалось, собака учуяла не подвох в человеке, а чей-то недоеденный обед в кустах. А я ведь реально поверила в «собачью интуицию».
«Наша первая встреча с Пенни. Два с половиной года спустя она точно так же смотрит на меня каждый раз, когда я прихожу домой. Самая милая собака в мире»
- У моей подруги живет Бублик — чихуахуа размером с тапок. Как-то звонит мне подружка: «Что бы я без него делала!» В общем, после прогулки Бублик уперся. Копается у тропинки, лапой скребет. Подруга смотрит — а там что-то блестит. Пригляделась и аж подпрыгнула. Там лежат ее ключи от квартиры. Видать, заигралась с собакой и обронила. Чих еще смотрел с таким видом, будто говорил: «Поднимай, растеряша».
- Как-то папа с друзьями поехали на речку с ночевкой, взяли одну палатку на всех и папину собаку. После ночных посиделок папа раньше остальных решил пойти спать, забрался в палатку и уснул. Утром смотрит вокруг, а рядом никого нет. Выглядывает из палатки и видит своих друзей, прижавшихся друг к другу и спящих около погасшего костра. Оказалось, верный пес не дал потревожить папин сон и никого не пускал в палатку.
«Мерлин любит меня больше всех в доме и разрешает похлопывать по его животику»
- В процессе регулярного совместного сна рядом с собакой обнаружила интересную вещь. Пока я лежу и читаю книгу при свете, она лежит около меня. Выключаю свет — уползает ко мне в ноги. Попытки забрать и спать с ней в обнимку ничего не дают — уползает в ноги. Рассвет, становится светлее за окном — собака вновь переползает ко мне поближе и утром ее величество даже разрешает поспать с ней в обнимку. Это что? Ночная охрана?
Помню, просыпаюсь в гостях у знакомых от кошмарного зловония. Это их старенький песель уселся возле кровати, смотрел на меня влюбленным взглядом и дышал прямо в лицо
- Я когда свою собаку выбирала, сидела в куче щенков, они грызли мои шнурки, тянули за штаны, прыгали, лаяли, а одна просто примостилась рядом, облокотилась на мою ногу и сидела, слушала наши с хозяйкой разговоры. Думаю: «Ой, какая милая и застенчивая». Ну и взяла ее. Потом только поняла, что она натуральная соня, похоже, просто спала сидя. Тринадцать лет уже утром на прогулку не разбудишь. Но да, милая и немного застенчивая.
Прав Белка,гораздо чаще собаки являются настойчивыми будильника ми.
«Я обожаю этот парк и люблю тебя!»
- Наша собака, сладкая булочка Юта, страдает от неразделенной любви к моему мужу. Когда он приходит домой, я даже не подхожу к двери. Весь вечер, все выходные она рядом с ним. Смотрит в глаза, лапку кладет ему на ноги. Муж ее тоже очень любит, но говорит: «Юта, ты опоздала, я женат».
- Когда я была маленькая, мы с семьей на каникулы поехали на дачу со своими домашними питомцами. Среди них была очень верная и умная собака. Ее звали Манечка. Мы с моей старшей сестрой плавали в бассейне, и она вдруг начала меня щекотать. Увидев это, Маня, которая не любила воду, разбежалась, прыгнула в бассейн и поплыла меня «спасать». После этого случая я сделала ей медаль из картона и поняла, что она никогда не предаст и спасет в любой ситуации.
«Это Кармен выпрашивает мой завтрак»
- Когда свекровь уезжала, мы селились у нее, чтобы смотреть за ее песиком. Он лежал на пороге весь день, даже есть не хотел. Я даже не представляла, как подружиться с ним и помочь ему. Начала просто с ним разговаривать, звать с собой везде, чесать пузо, сидеть с ним у порога. Начал отходить от порога постепенно и гулять со мной на участке. Прошло несколько лет. Теперь каждый раз, когда я приезжаю, он визжит с радости и бежит встречать, хотя уже почти не слышит ничего. Приветственный пузочес обязателен. И каждый раз я в изумлении, что песель так проникся, хотя я ничего особенного не сделала.
- У меня шпиц, Тошей зовут. Жили мы раньше с мамой через дорогу друг от друга. Тоша сильно любил удирать и гулять самостоятельно. Однажды я наблюдала картину, как моя псинка деловито топает через пешеходный переход в сторону мамы. Звонит вскоре мама и рассказывает, мол, прибежал, начал лаять под окном, она спустилась, открыла ему подъезд, тот тут же чесанул до ее квартиры. Покормила она его и повела его обратно к нам. И таких побегов до мамы на пельмени у него было немало. Схема была уже отработана.
«Это был бродячий пес, которого мои родители подобрали возле своего дома»
- У нас была собака Тузик, обычная дворняга. Однажды мы уехали на машине на виноградное поле в 15 километрах от дома. Часа через два после нас туда пришел Тузик (он и раньше за лошадиной повозкой туда ходил). Вечером возвращались, сын оставался там, хотели пса оставить вместе с ним, но нет, Тузик побежал за машиной. Через пару километров свекор не выдержал и сказал: «Возьмите уже его в салон». Так обратно и приехал домой с нами, тихо сидел в ногах у младшего сына.
- В детском доме моя подруга на Новый год загадывала обрести семью. Со временем она потеряла веру, что ее заберут, и загадала большую и ласковую собаку. В тот год ее удочерила чудесная семья. Подруга не могла поверить в это. Когда они пришли домой, она увидела милого лабрадора и поняла, что действительно дома.
Они росли вместе, собака была ее верной подругой все эти годы. Она оставила после себя щенков, один из которых живет у подруги, а другой у меня. Когда смотрю на своего щеночка, который уже давно взрослый проказник, думаю о той маленькой девочке, которая так искренне загадывала желание в новогоднюю ночь, и оно сбылось.
«Когда бабушка — твой самый любимый человек на свете»
- Когда нам с другом было лет 10-12, мы нашли на стройке рядом с домом пятерых щенят. Нам стало так жалко их, что мы выкормили всех из соски, оборудовали им теплое место в папином гараже, а потом стали ходить по квартирам и предлагать щеночка совершенно незнакомым людям. Раздали всех пятерых! Одна из них, девочка Ночка, еще десять лет жила в соседнем подъезде. И каждый раз, видя меня или друга, она бежала к нам, махала хвостом и радовалась. Хозяева даже ревновали немного.
- Сегодня шла с тренировки, мимо идет мужчина лет так 40-50 с собакой. Тут он говорит псу: «Барон, иди-ка, поздоровайся с девушкой». Он подбежал ко мне и начал ласкаться. Я призналась, что побаиваюсь собак. И тут мужчина сообщает: «Я тоже собак боюсь». На мой вопрос, почему же вы тогда держите этого песика, он ответил: «А это, дочка, не собака, а мой самый верный друг. Все меня оставили, а он нет».
«Папа ее любимчик»
- У нас в доме с недавних пор поселилась замечательная девочка — овчарка Герда. Малышке всего год, а ее уже бросили хозяева. Они уехали из города, собрали все ценные вещи, а самую большую драгоценность оставили в квартире. Собаку спасли волонтеры, которые помогают таким животным. Мы с мужем долго не думали, сразу сказали, что заберем себе. Собака невероятно сообразительная, умная, ласковая и добрая, а как квартиру охраняет! Как же она выслуживается, как же старается отблагодарить за то, что мы ее приютили!
Сегодня у моих соседей появилась собака. Хаски. Милейшая девочка! Радостно, хотя и с явной опаской, прибежала ко мне обниматься, когда я её позвала. Несколько дней малышка скиталась на улице в ужасе и растерянности: её привезли в деревню и выбросили из машины. И вот, к счастью, нашлись добрые люди, которые её приютили. Конечно, собака напугана, но, главное, жива-здорова, не утратила веры в людей, и, теперь, обрела дом.
- В соседнем доме живет молодой человек с девушкой, у них есть пес. Молодой еще совсем, беспородный и неимоверно энергичный. Когда парень выходит с ним гулять, там поводок трещит, потому что шерстяной скачет и несется так, что задние лапы передние обгоняют. Но днем с ним гуляет, видимо, чей-то отец. И пес с ним превращается в самое спокойное создание на свете. Идет чуть впереди старичка и постоянно оглядывается, проверяя, все ли с ним хорошо. Даже на кошек и птиц не смотрит. Дедушка сидит на скамейке, пес — рядом с ним или лежит в ногах. А вечером он снова гуляет с молодым человеком и превращается в ушастый вертолет.
«Мой пес смотрит на меня с безграничной любовью. Ему 13 лет, и он не отходит от меня ни на шаг, когда я дома»
- Недавно сидел без работы дома около трех месяцев и все дни проводил с моим джек-рассел-терьером Джексоном. Когда нашел работу, в первый день вышел из дома раньше жены. Она рассказала, что собакен переволновался, мол, куда хозяин вдруг пропал, почему не остался с ним играть. Он сел у входной двери и с растерянностью смотрел по сторонам. Жена перед уходом сказала: «Джексон, охраняй тут все, мы вечером увидимся». Пес взял свой лежак, пододвинул к входу в комнату, чтобы было видно входную дверь, и сел сторожить. Так и провел время до вечера, пока я не вернулся.
А у вас есть кадры, где ваши барбосы глядят на хозяев с неподдельной любовью и преданностью? Смело делитесь ими в комментариях к этой статье. Если что, фотографии котиков тоже приветствуются.
Комментарии
