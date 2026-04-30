18 историй от операторов колл-центра, у которых что ни звонок — то маленький ситком
Есть работа, где мало просто общаться с людьми: без стрессоустойчивости там долго не протянешь. Операторы колл-центров и сотрудники службы поддержки каждый день слышат такое, что рабочая смена легко превращается в маленький ситком. То клиент просит подсказать часы работы магазина, стоя прямо перед входом в магазин, то оператор вместо обычного приветствия представляется совсем другим человеком. Мы собрали занятные и добрые истории, после которых хочется улыбнуться и чуть мягче относиться к голосу в телефонной трубке.
- Я почти год отработал в абонентском отделе. Звонит как-то женщина, у нее на заднем фоне слышно, как чайник начинает закипать со свистком. Вскоре писк становится невыносимым. Говорю: «Выключите чайник, пожалуйста, он уже вскипел». На что бабуля истошным голосом кричит: «Коля, Коля, неси халат, они нас видят». Минут 15 после этого у нас служба не работала из-за смеха.
- Работал в колл-центре. Под конец рабочего дня начинал жестко тупить. Сначала началось с того, что в течение консультации я неоднократно спрашивал у клиента: «Как вас зовут?» Но потом понял, что пора увольняться, когда во время разговора с клиентом я выдал гениальный вопрос: «А вы кто?» Реакция была ни чуть не хуже: «Вы что там, обалдели все?»
- Работала я в ночь. Отвечаю на звонок: «Здравствуйте! Меня зовут Мария, чем могу помочь?» А мне сразу в ответ: «Ноги брей!» Я опешила, не знаю, как реагировать. Повторяю: «Уважаемый клиент, говорите, пожалуйста, я вас слушаю!» И тут из трубки доносится: «А? Да, девушка, здравствуйте! Мы тут едем в Таиланд, что нужно подключить?»
- 15 лет назад я работала в колл-центре. И это сформировало привычку отвечать мгновенно. Заявка? Через 3 секунды уже в обработке. Улыбка в голосе — по умолчанию. Ожидание? Ноль! Не положено. Любое сообщение в мессенджере — как красная кнопка. Не могу не ответить. Даже если ночь. Даже если не мое рабочее время. Даже если это просто «Ок». Недавно один из клиентов прислал мне фразу, которую я не забуду: «Как так, Юля, у тебя получается?!»
- Работаю в колл-центре, от скуки решила взять номера не из базы, а из записной книжки в телефоне. Так смешно слышать, когда твои друзья и родственники представляются другими именами, рассказывают об их обеспеченной жизни, поэтому им не нужны бесплатные акции. Но апогеем был момент, когда я призналась. После этого с тетей мы больше не общаемся...
От скуки делать подлости родным и близким? Нет слов от такой гнусности.
- Звонит мужик и начинает орать в трубку, мол, потеряли его оборудование после ремонта, и теперь никто не говорит, где оно. Всячески пытаюсь его успокоить. Вроде бы удается. И тут выясняется, что он отправил свое оборудование не нам, а другой компании. Он просто перепутал номера и позвонил не туда. Но даже после этого он продолжал утверждать, что прав, а мы — нет!
- Звоню очередному абоненту, чтобы рассказать о новых акциях: «Здравствуйте, меня зовут Елена, я представляю компанию...» Вдруг слышу в трубке: «Дмитрий Сергеевич, срочно? А без меня никак? Ладно, выезжаю». Ничего не понимаю и представляюсь еще раз. А мне снова в трубку: «Да-да, уже в пути». Через десять секунд слышу: «Прошу прощения, но вы меня просто спасли! Теща просила ее на дачу отвезти, а тут вы позвонили. Я убежал!» В итоге он вежливо выслушал мое предложение и сказал, что обязательно обдумает. В голосе прям прослеживалась радость у человека.
Однажды провела эксперимент - внимательно слушала про выжималку и бесплатные подарки к ней, радостно поддакивала, а в конце сказала, чтобы подарки на дом привезли, а выжималка мне на фиг не нужна. Странно, но больше с этой фирмы не звонят...
У меня больше двадцати лет один номер у одного провайдера, более 10 лет на моём тарифе интернет и ТВ, но практически каждый месяц мне звонят из колл-центра и рассказывают о новом выгодном предложении, в конце вопрос: "Вы услугами какого провайдера пользуетесь?" - МТС - "Ааа, тогда вам не подходит, это только для новых клиентов". Говорить что-либо в процессе бесполезно, главное, выдать свой текст, поэтому теперь я просто отключаюсь после того, как звонящий представился. Блокировать тоже бессмысленно, они звонят с разных номеров.
- Работаю оператором. Конец недели, дико устала, поднимаю трубку и вместо коронного: «Оператор Ирина», — уверенно говорю: «Здравствуйте! Император Ирина!» Клиент на проводе обалдел.
- Работала в колл-центре крупного банка, и состоялся весь интересный диалог с клиентом:
— А вы со скольких работаете?
— Какое отделение вас интересует? Некоторые офисы работают по индивидуальному графику.
— Интересует тот, перед которым я сейчас нахожусь.
— А где вы находитесь?
— Прямо перед ним.
— Вы видите дверь?
— Да!
— Есть ли там вывеска с графиком работы?
— Да! Сегодня среда, рабочий день. Но почему закрыто?
— А время закрытия там какое указано?
— 17:00.
— А сейчас 19:30, поэтому я почти уверен, что отделение действительно закрыто.
— А завтра?
— Какой график указан в четверг?
— Написано, что с 8:00.
— Значит, завтра открывается в 8:00.
— Спасибо вам огромное!
— Нет проблем, доброго вечера!
У меня наоборот было. На сайте - данное почтовое отделение работает, звоню - да, работает. Пришла - по графику работает, а внизу приклеена бумажка "по тех причинам не работает"
- Как-то раз обзваниваю потенциальных клиентов. Спрашиваю, мол, удобно ли говорить. А мне в ответ: «Да, чего там у вас?» Начинаю зачитывать предложение и через секунд 30 аж подскакиваю от неожиданности, ведь на том конце мужик вырубился и начал очень громко храпеть. Решила, что ему мое предложение было неинтересно. Обидно, но смешно...
- Работаю в колл-центре известного гипермаркета. Позвонила как-то раз женщина и начала узнавать номер телефона магазина. Оказалось, что она хотела извиниться перед сотрудником, на которого накричала накануне.
- Работаю в колл-центре. Как-то раз накануне работы посчастливилось с коллегами отдохнуть в неформальной обстановке. Наутро выхожу на работу. Поступает звонок, отвечаю и тут же слышу на другом конце: «Здравствуйте! Моя фамилия Печень. Я вчера так устала...»
- Работала у провайдера кабельного телевидения, телефона и интернета. Звонит женщина, мол, не работает интернет. Пытаюсь определить удаленно работу модема, но не получается подключиться к нему. Далее пытаюсь выяснить, что показывает сам модем: «Подскажите, пожалуйста, какие индикаторы сейчас светятся?» А она мне в ответ: «Никакие! Модем ведь лежит в другой комнате на полке».
- Обзваниваю клиентов, чтобы подтвердить получение заказа. Спрашиваю у одного: «Вас все устроило?» Ответ ввел меня в конкретный ступор! Мужик радостно выдает: «Все супер! Просто я заказывал жене набор кастрюль, а пришла газонокосилка. Спасибо, ребята!» И бросил трубку... Пришлось поднимать весь отдел, чтобы понять, как так вышло.
- Вот уже три месяца каждый день я обзваниваю по 200-250 человек. Всегда представляюсь: «Здравствуйте, меня зовут Марина», — и никогда ни у кого не было проблем с моим именем. Но впервые какой-то мужик из Владивостока перебил меня и минут пять доказывал, что Марина — это неофициальная форма имени Мария. В этот момент стало обидно за весь «Мариний» род.
- Я проработала в колл-центре четыре года. Сначала только на входящей линии, потом и исходящие всякие были: контроль качества, работа с конфликтными клиентами, обзвон должников. По работе я могу хоть с чертом лысым поругаться по телефону, не дрогнув ни одним нервом. Но стоит мне самой позвонить куда-то по личным делам, у меня паника, как в первый раз!
- Сразу после рабочего дня я стараюсь не разговаривать с родными. Дело в том, что после окончания разговора с вероятностью 50% я начинаю говорить: «Благодарю за звонок!» А если разговор только начинается, то следует фраза: «Мы „такой-то“ банк, здравствуйте!»
- Работаю оператором колл-центра крупного банка. Ох, сколько же отмазок клиентов я слышала! Но были и гениальные. Звоню, спрашиваю: «Вам удобно говорить?» А в ответ слышу фразу: «Не совсем, я на унитазе сижу!»
За каждым вежливым «Чем могу помочь?» часто стоит человек, который уже выслушал десятки звонков, но все равно старается сохранить спокойствие, а порой и чувство юмора. А у вас есть прикольные истории, которые произошли по «ту сторону» телефонной трубки? Будем рады почитать в комментариях.
Сколько-то лет назад у меня была зарплатная карта одного банка. И несколько раз звонила дева с предложением льготного кредита. Но настал момент, когда этот кредит мне действительно не помешал бы. Она покопалась в базе, и "вам по возрасту такой кредит не положен". Я тогда её спрашиваю, мол, у вас парень, есть? Ответила, что есть. Тогда говорю, мол, представьте себе, что ваш парень обласкал вас до невозможности. Но когда нужно было начинать собственно дело, он пошёл за компьютер играть в танчики. Как вам такое? И положил трубку.
Через время мне позвонил уже мужчина и предложил тот же кредит. Вроде бы она что-то там напутала.