18 историй от операторов колл-центра, у которых что ни звонок — то маленький ситком

Сколько-то лет назад у меня была зарплатная карта одного банка. И несколько раз звонила дева с предложением льготного кредита. Но настал момент, когда этот кредит мне действительно не помешал бы. Она покопалась в базе, и "вам по возрасту такой кредит не положен". Я тогда её спрашиваю, мол, у вас парень, есть? Ответила, что есть. Тогда говорю, мол, представьте себе, что ваш парень обласкал вас до невозможности. Но когда нужно было начинать собственно дело, он пошёл за компьютер играть в танчики. Как вам такое? И положил трубку.

Через время мне позвонил уже мужчина и предложил тот же кредит. Вроде бы она что-то там напутала.