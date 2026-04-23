15+ человек, чей босс выдал такое, что ни в одну инструкцию не впишешь
Начальник задает тон на работе, и порой от этого зависит, придете вы домой с улыбкой или нет. Мы изучили живые истории людей, которым попались «штучные» руководители: одни заставляют сотрудников вязать на планерках, а другие все сделают, чтобы выручить подчиненного. Приготовьтесь улыбнуться, а местами и посмеяться, ведь такие светлые моменты — это маленькие радости, которые делают будни приятными.
- Занималась подбором персонала в одной компании, и там директор составил список имен, обладателей которых нельзя было приглашать на собеседование. Также был список имен, за которые давали премию в случае, если человек устроится к нам. Из премиального списка: Александр, Николай, Михаил (это имена топ-менеджеров компании).
- В 2018 году устраивался в фирму, которая занимается шкафами управления и автоматики. После собеседования мне перезвонили и пригласили на завершающий этап, который должен был пройти в виде завтрака в кафешке. На завтраке я познакомился с начальником отдела сборки и ремонта. Мы целый час разговаривали о велосипедах и туризме, съели по отличному завтраку, выпили по здоровенной чашке кофе, а в конце состоялся интересный диалог.
— Максим, все замечательно, в понедельник жду вас в мастерской.
— А как же финальный этап собеседования?
— А вы его уже прошли. Люди, уверенно владеющие столовыми приборами, собирают шкафы быстрее и качественнее. В нашем деле достаточно много мелких деталей и специальных ключей. В понедельник все увидите.
Довольно странный критерий. А вдруг он кроме ложки (образно) ничего в руках не держал?
- На работе у нас новый начальник. Молодой, с идеями. Первым делом объявил, что теперь по пятницам у нас «неформальные планерки» — без галстуков, с кофе, «в духе открытого диалога». Мы все кивали. Первая планерка длилась три часа, вторая — три с половиной. На третьей Люда из бухгалтерии не выдержала и говорит: «Андрей Сергеевич, у нас раньше планерки были по двадцать минут». Он говорит: «Именно! Поэтому мы и не успевали». Люда смотрит на него, потом на нас, потом обратно на него. С тех пор она приходит на планерки с вязанием. Говорит, что так «открытый диалог» переносится лучше.
Да-да, я вас внимательно слушаю
- Стоит мой начальник у принтера. Достает свеженапечатанные документы, смотрит на них и вдруг как закричит: «Опять он напечатал все вверх ногами!» Я подошла к нему и молча перевернула листы нужной стороной прямо в его руках, а он развернулся и ушел. Я заглянула в мусорную корзину и увидела там три комплекта документов.
Это как перевернуть кружку и удивляться, мол, дна у нее нет. Да еще и верх запаян.
- Однажды начальница попросила заказать коврик для входа в офис. Для нее было важно, чтобы он был прорезиненный и большого размера. Я нашла поставщиков, показала подходящие варианты. Ни один не устроил, якобы они вовсе не прорезиненные и вообще не похожи на то, что она просила. В тот же день она улетела в командировку на неделю и сказала, чтобы в ее отсутствие я подыскала другие образцы. Когда она вернулась, я показала ей ровно ту же подборку, на что она сказала: «Ну вот, совсем другое дело».
- Работал в торговой компании сисадмином. Потребовалось как-то отпроситься на день. При случае меня без проблем отпускали, но надо было предупредить начальство. Прихожу к директору: «Иван Иванович, можно на завтра отпроситься по личным делам?» А он говорит: «Нет». Я удивился и такой: «Почему нет?» Он на меня смотрит и смеется: «Потому, что не надо тебе у меня отпрашиваться. Если все работает, то просто скажи девочкам на ресепшен, что тебя не будет, и иди по своим делам. А ко мне больше с такой ерундой не приходи!»
«Мои начальники доготавливают последние блюда в ресторане, чтобы раздать их сотрудникам»
- Собеседование проводила начальница отдела. Мило общаемся, и она такая в конце: «У вас отличное резюме, но мы ищем человека с немного иными навыками». Я уже хотела уйти, а она продолжает: «Но возьмем именно вас. Вы же в детстве занимались фигурным катанием. Как и я». Вот так я получила свою лучшую работу просто потому, что когда-то брала уроки фигурного катания и написала об этом в резюме.
А у меня была такая история: решающим фактором стало то, что начальница была моей тезкой. Знак увидела в этом.
- Сломала на работе очки. Иду на работу, кто-то рядом сигналит, а я ноль внимания, мало ли... Дошла, попросила коллегу за меня три дня отработать, пока очки не сделают, и ушла домой. Она мне через пару часов звонит, говорит: «Срочно поезжай, тебя начальник вызывает». Приехала, выходит начальник и дает денег на очки вне зарплаты, чтобы просто сделала за час и вышла на следующий день. Оказывается, это он мне сигналил на машине, чтобы подвезти. А потом коллега объяснила. Спасибо вам, Алексей Александрович! Вы лучший!
- Работаю в ивент-агентстве. Недавно мы занимались организацией крупного мероприятия, и когда я услышала, что дресс-код — black tie (официальные, в меру торжественные наряды для ужина и коктейлей — Прим. ADME), то хотела отказаться. Дело в том, что денег у меня немного, позволить себе такое шикарное платье я не могу. Да, хоть мы и организаторы, по требованию заказчика должны соответствовать дресс-коду. Сказала начальнице, что хочу отказаться от этого проекта, а она меня обняла и ответила, что поможет найти платье и заплатит. Я чувствовала себя принцессой. До сих пор при возможности благодарю ее.
Black-tie это не "в меру торжественный" наряд, а строго регламентированная одежда для официальных мероприятий. Никакой шикарности. Для мужчин смокинг, брюки с лампасами, широкий шелковый пояс, белая сорочка со стоячим воротником, галстук-бабочка. Все черное, кроме сорочки. Для женщин строгое вечернее платье. Стоит недешево, но как правило такую одежду можно взять напрокат.
«Сегодня моя начальница пришла на работу со своим новым щенком»
- У моего друга была очень ответственная начальница. В отпуск ее можно было выгнать только силой, но и там она выдерживала не более пары дней, после чего возвращалась и снова заваливала всех рабочими письмами. И тут внезапная новость: она замуж выходит. Весь коллектив ликовал. Радовались не только за нее, но и за возможность выдохнуть. Провожали в пятницу всем коллективом, руководитель подразделения крепко жал руку, некоторые сотрудники даже хотели в аэропорт ее отвезти. Понедельник после выходных прошел прекрасно, а во вторник директор подразделения явился и показал всем ее письмо: «Дима, тут очень плохой вайфай. Напиши мне, как там проект и запроси у Леши отчет. Посмотреть постараюсь завтра».
- Работаю без выходных, но рабочий день начинается с 12 дня. Перед трудовым днем всегда сначала захожу на полчаса позавтракать в ближайшее кафе. В этот раз в заведении повесили телевизор, на котором по утрам идут мультики. Взяла себе двойную порцию любимого кофе, уставилась в экран и залипла. Очнулась, поняла, что опоздала, и побежала на работу. Вызвали на ковер, где я сказала правду. От недовольства начальницы меня спасла ее дочка пяти лет, которая выдала: «Мам, не наказывай тетю, ты же тоже утром всегда смотришь мультики и опаздываешь». Начальница посмеялась, попросила пообещать, что буду перед работой брать только кофе на вынос.
- Работаю в магазине косметики консультантом. У меня очень забавная начальница, которая считает, что знает о косметике абсолютно все. Пришла как-то раз к нам шикарная покупательница. Начальница к ней подошла, стала советовать нечто, противоположное запросу. Спустя три минуты их общения девушка сказала: «Прошу прощения, вы, наверное, здесь новенькая? Можете посоветовать более квалифицированного специалиста?» Начальница убежала. Я помогла девушке, и в целом она осталась довольна. А потом начальница взяла у меня пару консультаций.
- Я только-только устроилась на работу после института. И как-то моя начальница, всегда со мной милая, не по делу раскритиковала мою презентацию перед всем коллективом. У меня слезы навернулись, пошла в дамскую комнату. Вдруг открывается дверь, заходит руководительница другого отдела. За скверный характер подчиненные прозвали ее Мирандой Пристли, как героиню фильма «Дьявол носит Prada». Ну, думаю, сейчас и она добавит! А она протянула мне платок и говорит: «Сейчас ты приведешь себя в порядок и пойдешь объясняться со своей начальницей. Отстаивай свою правоту. Ты — специалист, вот и не веди себя, как ребенок».
«Я порекомендовал своему начальнику заказать суши для пятерых человек на обед, и он согласился!»
- Начальник в маленькой фирме сказал, что надо увеличить продажи в сезон. Без проблем, но у нас два работника на складе, которые уже не тянут. Мы не соберем заказы и просто продадим столько же, но со скидкой. Нет, отвечает он, они все сделают, делай продажи. Сделала. Складские в мыле и переработках, один уволился, склад встал. Начальник пошел на склад разбираться, слал в чат фото своего печального лица с бумажками и текстом: «Я сижу на складе в 23.30». Потом сказал, что бизнес должен быть в радость.
- Все два года считал себя неплохим дизайнером макетов, но настала пора двигаться дальше, и я занялся поиском вакансий. Решил преподнести это начальнице в виде подкола: в своей папке в общих документах на сервере, куда нередко заглядывают сотрудники, создал папку «Вакансии» и накидал вариантов пять. Намекнул начальнице — вдруг зарплату поднимет, а я милостиво решу остаться, на что получил ответ: «Я там тебе еще парочку скинула, посмотри».
И как это понимать? "Не нравится - вали на все четыре стороны!"?
- Несколько лет я работала в городской районной библиотеке. Нам постоянно приходилось обзванивать читателей и напоминать, какие книги они должны. Однажды моя начальница обзванивала старшеклассников, которых было очень много. Обычно мы смотрим имя, а затем набираем номер. Где-то на 15-м школьнике происходит такой разговор:
— Здравствуйте! Алешу можно к телефону?
— Здравствуйте! Алеши нет дома.
— А вы Алешина мама?
— Нет, я бабушка...
— Знаете, ваш внук должен библиотеке много книг. Нужно срочно сдать!
На другом конце трубки пауза, а затем растерянным голосом: «Юля, это ты?» Моя начальница звонила к себе домой и разговаривала со своей мамой о сыне...
Ну конечно, начальница либо знает телефоны должников наизусть( и не признает при этом один из них как свой собственный), либо в карточке читая фамилию, имя, адрес и телефон прям вот ни на один параметр не среагировала ….чето верится с трудом 🤨
Какой самый необычный поступок совершал ваш начальник? Может быть, вы сами руководитель и тоже оказывались в нестандартных ситуациях? Будем ждать ваши истории в комментариях к статье!