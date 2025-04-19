17 чудаковатых коллег, которые оказались полны сюрпризов

Коллеги по работе могут добавить в жизнь ярких красок, ложку юмора и щепотку перца. Некоторые из них бывают с такими закидонами, что и не знаешь, как реагировать. Но в большинстве случаев с любыми причудами можно смириться, если люди относятся друг к другу с уважением. Ну а для остальных есть остроумие, которое всегда можно пустить в ход.