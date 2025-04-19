17 чудаковатых коллег, которые оказались полны сюрпризов
Истории
17 минут назад
Коллеги по работе могут добавить в жизнь ярких красок, ложку юмора и щепотку перца. Некоторые из них бывают с такими закидонами, что и не знаешь, как реагировать. Но в большинстве случаев с любыми причудами можно смириться, если люди относятся друг к другу с уважением. Ну а для остальных есть остроумие, которое всегда можно пустить в ход.
- На работе у нас была мадам: вечно при параде, на каблуках, с ресницами и губищами. Ко всем мужикам липла. Я ей сразу без намеков сказала: «К моему мужу даже близко не подходи!» А она захихикала и позвала его на кофе. Муженек мой не растерялся и выдал: «Ну, что ж. У меня трое детей, ипотека на 25 лет, два кредита и мама больная, каждый вечер к ней езжу, ухаживаю. Еще у меня гастрит, радикулит и заикание. Мы к тебе или ко мне поедем знакомится поближе?» Она с тех пор ходит мимо него, как будто он заразный. А я смотрю и думаю — вот с кем я живу. Надо же было так красиво и без мата послать человека! © Мамдаринка / VK
- Сегодня я на час парализовала работу офиса. Дело в том, что мой парень позвонил и заявил, что мы расстаемся, потому что у него закончились чистые трусики и маечки, которые я, как женщина порядочная, должна была ему стирать. И он устал ходить в грязном белье, поэтому все, он забирает вещи и съезжает. У меня случилась истерика, потому что я плакала от обиды и одновременно смеялась от того, что этот человек ходил в дурно пахнущем бельишке вместо того, чтобы постирать его или хотя бы просто кинуть в стиралку вместе с остальной одеждой, которую я каждую неделю собирала. Ко мне, естественно, подходили коллеги, спрашивали, что случилось, я им рассказывала, и они садились рядом, то начиная гоготать, то замирая и размышляя, как бы меня поддержать. В общем, вокруг себя я собрала пол-офиса, а потом нас разогнал начальник. © Мамдаринка / VK
- К нам пришла новая сотрудница, с успехом прошла стажировку. Проработав ровно 2 часа, она ойкнула — в туалет захотела. Убежала в одних носках. И все, пропала. Искали ее во всех туалетах офиса на всех этажах. Тапки стоят, а ее нет! А через месяц нам пришло письмо от этой девушки с просьбой выслать ей трудовую.
А весной еще две артистки пришли. Одна только с собакой своей хочет работать — офис-то большой, места хватит. А вторая (у нас суточное дежурство) хочет трудиться с мужем. Он вечером будет приходить и утром вместе с ней уходить. Отказали. Так этот муж нам потом названивал и угрожал. © К. Н. / Dzen
«Кто-то в моем офисе защищает свое молоко как только может»
- Я не работаю уже 8 месяцев. Решил отдохнуть. Начали раздражать люди, которые навязчиво интересуются, на какие средства я живу так. Решил, что буду в ответ на подобные вопросы задавать встречный бестактный вопрос. Чтобы поняли, как некрасиво лезть в карман других. И вот вчера поздравил бывшую коллегу, с которой больше полугода не виделись. Разговорились. Спросила про работу. Я ответил, что сейчас не работаю. И началось: «А на что живешь?» Я тут же ответил: «Слушай, нельзя такие вопросы людям задавать. Вот ты зону бикини сама бреешь или ходишь на депиляцию?» А она мне как выдала: «Хожу на депиляцию». Я обалдел! Поэтому признался: «Живу на заработанное ранее». © egorov94 / Pikabu
- Мне 34 года. С одной из коллег я нормально общаюсь. Вчера после работы у нас был небольшой корпоратив. Так эта коллега меня обняла и сказала: «Ты мне как муж на работе». А ведь я женат. Ну а я что? Больше не смог терпеть и аккуратно убрал ее руки со словами: «Ты мне как сестра на работе». Тут же она обиделась, ушла к своему столу и начала реветь. Позже она объяснила, что имела в виду платонические чувства, но я выставил ее неловко перед всеми. Мы поговорили, она успокоилась и снова обняла меня. Теперь я чувствую себя виноватым, потому что, возможно, оскорбил ее. © ta-worksister1234324 / Reddit
- Коллега с работы говорит гадости мне в лицо: «Ты меня заколебала!», «Не хочу с тобой работать» или «Ты странная». Бесцеремонно спрашивает мое мнение о внешности разных девушек. Я всегда старалась сгладить конфликт, ведь на работе не стоит переходить на личности. А теперь он пригласил меня на свидание со словами: «Нравишься ты мне!» © Подслушано / Ideer
- У меня одна из функций в компании — «завхоз». Обычно после корпоративов в офисе я ухожу последним, чтобы проконтролировать, что порядок в офисе навели. Мы не доплачиваем уборщице за наведение порядка и вынос мусора в подобных случаях. И вот впервые я ушел раньше, а остальное руководство тоже ушло достаточно рано. Результат оказался фееричный: повсюду посуда, сломанный стол, грязный пол. Вдобавок ко всему — спящий сотрудник. А компания такая, что даже уборщица с высшим гуманитарным образованием. © Dmytro / ADME
«Одна из моих сотрудниц сломала систему и отрезала себе кусочек торта вот так»
- На работе был аврал, срочно нужно было выполнить проект. И тут одного коллегу позвали на другую работу. Он тут же пошел к шефу, чтобы написать заявление. Начальник обещал подписать, но попросил поработать 2 недели, чтобы с проектом закончить. Так коллега выдал: «Не хочу ждать», — и просто не вышел на работу на следующий день. На звонки и сообщения не отвечал. Шеф уволил его за прогулы. Потом нам звонили из его «нового» места работы, чтобы узнать про него. Шеф рассказал всю правду: «Ушел во время работы над ответственным проектом». Коллега в итоге вообще без работы, причем винит в этом шефа. © Подслушано / Ideer
- Я получила права и смогла купить машину. Мечтала о собственном авто последние лет шесть. На работе проставилась: купила пиццу и организовала чаепитие. Девочки-коллеги порадовались за меня и наговорили уйму добрых слов. Но после окончания рабочего дня мне на хвост упали две подруги. Одна напросилась со мной, потому что нам по пути было, а вторая попросила подкинуть до станции метро. Подкинула. На следующий день история повторилась, но подвозить пришлось уже троих коллег. Но на их развоз я потратила почти час лишнего времени. Так же было и на следующий день. А потом я сказала, что никого подвозить не буду, потому что мне после работы нужно забрать мужа из офиса. И девочки начали ныть: «Подкинь и нас, по пути же». Но это было совсем не по пути. Сказала, что максимум могу подкинуть до метро. Они согласились. А вот на следующий день они устроили мне бойкот и не разговаривали, даже ели отдельно от меня. Обиделись. Я теперь думаю, а подруги ли они мне? © admin / y-story
- Одно время напросился сотрудник со мной на работу ездить. Путь мой проходил недалеко от его дома. Договорились, что, когда я выезжаю, то звоню ему. Ехать до точки 10 минут. Сначала все было нормально — он подходил и ждал меня уже там. Я подъезжал, и мы ехали. Но потом он стал иногда опаздывать. А там еще место такое, что парковаться нельзя. Объяснил ему, что так не делается. Но не помогло. В итоге стою снова и жду. Смотрю — выходит из дома, а я уже минут 5 жду. Психанул и уехал. Видели бы вы его выражение лица. С тех пор не подвожу его, да он и не просится. © Lilbear2008 / Pikabu
- Ненавижу общаться с коллегами в выходные. Хочу, чтобы ничего не напоминало мне о работе. Но есть она бывшая коллега, которая переехала в другой регион, у нас больше 4 часов разница во времени. Так теперь она обожает звонить с пустой болтовней в выходные, когда у меня уже ближе к полуночи. Причем звонит с разных номеров, пока трубку не возьму. Бесит необычайно! Удивительная бестактность. Я с близкими-то людьми не всегда готова общаться, а она мне вообще никто. © Подслушано / Ideer
- У меня в офисе как-то раз банан увели. Он был в пластиковом контейнере. Я тогда очень расстроилась, причем из-за контейнера больше, чем из-за банана. А на следующий день контейнер вернули, а внутри положили новый банан и извинительную записку. © Молчаливая Галлюцинация / ADME
- Решила заняться спортом, но чтобы не ходить в спортзал, купила себе тренажер. Мне его доставили, но в разобранном виде. Ума не приложу, как собирать. У меня есть знакомый коллега, который уже давно уволился, но иногда пересекаемся где-то. У него есть жена и пятеро детей. Я у него поинтересовалась, вызывал ли он когда-нибудь мастеров на дом, а то хочу вызвать такого, чтобы он помог собрать тренажер. А он мне просто сказал: «Так я тебе сам все сделаю!» Я отказалась, но он настоял, а потом вообще приехал ко мне на работу, взял у меня ключи от дома и поехал все собирать. Через некоторое время он позвонил мне и спросил, куда поставить готовый тренажер. Я была в шоке от такого поступка! Теперь считаю его своим братом. Решила отплатить ему той же монетой и подарила ему сертификат в ресторан, чтобы он с женой туда сходил. © oylaura / Reddit
- Уже несколько лет я работаю бок о бок с мужчиной. И совсем недавно он стал делать мне очень непрозрачные комплименты и флиртовать. Примечательно, что раньше за ним такого не замечалось. Когда он был женатым человеком, то я могла сама как-нибудь пошутить или сделать ему комплимент. Но полгода назад он развелся. Я не знаю всех причин его развода, но вроде бы как его бывшая ушла к любовнику. Теперь коллега выбрал меня в качестве объекта для ухаживаний. Поначалу мне было приятно и даже нравилось. А сейчас я не хочу продолжения. Он намного старше меня. Боюсь, что если наши отношения сложатся, то сама не замечу, как окажусь замужем за человеком, который на 12 лет меня старше. Когда я попросила его не флиртовать, а найти кого-нибудь постарше, он не остановился. Видимо, не понимает, что иногда «нет» означает «нет». Даже на работу не хочу идти — опять придется видеть его. Кажется, что проще найти другую работу. © admin / y-story
«Мне разрешили взять корги в офис. Девушки в восторге»
- У меня пышная фигура, и одна знакомая предложила сняться в рекламе нижнего белья для ее магазина. Сначала сомневалась, но решила попробовать, так как белье закрытое и приличное. Рекламу выложили в соцсети. И тут мои коллеги начали возмущаться и шептаться за спиной. Все бы ничего, но я работаю в сельсовете. Хотя я взрослый человек и обычно нормально отношусь к критике, но эта ситуация сильно на меня давит. Я не понимаю, почему они так реагируют, ведь они сами ходят в купальниках летом. Серьезно задумалась об увольнении. Разве в съемке рекламы нижнего белья есть что-то постыдное? Люди до сих пор осуждают других за внешний вид. © My Story / VK
- Полгода назад в офисе у нас появилась новая сотрудница. Работала из ряда вон плохо. Но у нее была иная фишка. Она одевалась так откровенно, что мужчины не могли нормально работать, находясь с ней в одном помещении. Мозг мужской половины офиса выключался напрочь. Они начинали к ней подкатывать, делать комплименты, дарить незначительные подарки, угощать едой и прочее. Единственный, кто негодовал от этого — сам начальник. За полгода он влепил ей два выговора и сделал несколько предупреждений. Не из-за внешнего вида, а по работе. Смешно было наблюдать за реакцией сотрудницы. Всякий раз, когда он отчитывал ее за дело, она называла его ущербным. Но неделю назад та самая сотрудница написала заявление на увольнение по собственному желанию. Я даже зауважала начальника за то, что он вел себя как профессионал. А вчера история получила неожиданное продолжение. Уволенная сотрудница в своих аккаунтах в соцсетях стала писать оскорбительные отзывы в адрес бывшего начальника. Сегодня штатный юрист фирмы подготовил исковое заявление в адрес уволившейся дамы. Весь офис с удивлением наблюдает за происходящим. Так сказать, уже закупились попкорном. © admin / y-story
- Я главный бухгалтер в большой компании. В октябре большая проверка. Пришлось взять работу на дом. Уснула на диване, окруженная бумажками. Утром вскакиваю, пью кофе и продолжаю проверять бумажки. Одеваюсь и еду на работу. Приезжаю, снимаю тренч и слышу, как сзади ржут коллеги. Смотрю на себя, а я в блузке и колготках. Забыла надеть юбку. Снова надеваю тренч и начинаю работать. В обед начальник вызвал меня к себе, похвалил за проделанную работу и предложил до конца недели поработать из дома и немного отдохнуть. Сижу теперь и работаю дома, удобно! Надо почаще без юбки приходить, может, еще выходные перепадут или работу домой дадут. © Топовое Чтиво / VK
А у нас есть целая статья о людях, которые хотели выглядеть на все сто, но немножечко промахнулись. А если вы любите смешные истории, то почитайте про походы в театр и о людской безграмотности, которая не знает границ.
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