18 уморительных историй о людской безграмотности, которая не знает границ

Не подумайте, что пересказываю бородатые анекдоты, я наа самом деле знал мадам, которая писала "исчо" и "Кактыбель". Прозвище у неё было "Пермукаловка". Однажды собрались мы пивка попить, она мужу приклеила список продуктов, чтобы самой в магазин не ходить. Мы решаем для ускорения процесса раскинуть список наа всех. Читаем и находим эту самую "пермукаловку". Долго тупили, потом доходит, что она писала" перловка", вспомнила, что ещё мука нужна, и вписала муку в середину перловки. Поржали мы знатно, и погремуха приклеилась к ней.