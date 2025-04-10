У нас так воспитатель в саду просила закупить для группы "солофановые" пакеты.
18 уморительных историй о людской безграмотности, которая не знает границ
Немало есть анекдотов о людской безграмотности, где звучат слова «колидор», «консерва» или «в пальте». И кажется, будто все это выдуманные истории. Но на самом деле в жизни встречаются люди, которые выдают такие перлы, что у Незнайки уши в трубочку свернулись бы.
- Рядом со мной в поезде ехала семья: бабушка, мать и сын лет двенадцати. Мальчик лежит на верхней полке и разгадывает кроссворды. Обращается к матери:
— Мама, попугай, 6 букв. Это какаду?
Мать и бабушка хором:
— Ко-ко-ду! © Ольга Мищенко / Dzen
- Работала я на складе. Из отдела ко мне пришла молодая женщина. Пишет заявку: «Прошу выдать 20 метров салафана». Я прочитала и не смогла удержаться от хохота. Она разорвала листок и написала: «Прошу выдать 20 метров полицелена». Меня разобрал гомерический хохот. Дама стояла в недоумении. © V8310 / Dzen
- Всегда думал что «четыре ошибки в слове из двух букв» — это анекдот. Но недавно довелось увидеть это в реале. Подпись под рисунком одноклассника моего внука (2 класс) гордо гласила: «Йошь». © Сергей Седов / Dzen
«В моем подъезде повесили рекламу детского центра дополнительного образования. Тот случай, когда смеяться и плакать хочется одновременно»
- Я в детстве поругалась с учительницей из-за слова «спартакиада» в стенгазете. Она пыталась заставить меня исправить слово на «спортакиаду», уверяя, что проверочное слово «спорт». Эта же дама писала " макалатура" и " отценка«. Пришлось мне менять школу. © О созданиях прекрасных и удивительных / Dzen
- Была у меня одна знакомая, кстати, дочь учительницы русского языка. Она постоянно спрашивала, как пишется то или иное слово. Доходило просто до маразма: «А как пишется слово „чувство“? Чуйство или чуство? А как пишется слово „лучше“? Лутьше или с мягким знаком после Ч?» На тот момент ей было лет 30. © саша с. / Dzen
- На небольшом магазинчике много лет висел баннер, на котором были перечислены разные продукты, в том числе мороженное. Недавно его сменили на другой. Теперь там «Товары повседневнего спроса». © Ирина Гришанова / Dzen
- У сына в начальной школе учительница, недавно закончившая педучилище, в диктанте исправила «цирк» на «цырк». Соответственно, оценка из потенциальной «пятерки» стала «четверкой». Хорошо еще, что «пятерок» хватало на отличную четверть по русскому. Сыну же пришлось сказать, что учительница была усталой и ошиблась. © Алекс Гор / ADME
«Переписка с воспитателем. Чтоб было понятно, она пишет „позваните“, когда ей нужно что-то мне сообщить. Женщине 60 лет»
- Занимаемся грузоперевозками. Один наш диспетчер, мужчина средних лет, постоянно писал: «город Перм». Однажды не выдержали и сказали ему, что название этого города пишется с мягким знаком. И на следующий день вместо «Перм» красовалось гордое «Перьм». © ryapa / Pikabu
- Работала когда-то давно у нас в компании бухгалтер. Написала она на конверте адрес получателя — город Ёжкалорад. Благо, письмо увидели вовремя, до отправки. Бухгалтер ушла в свободное плавание — тупить на стороне. © celaperm / Pikabu
- Наш староста группы в универе однажды сделал доброе дело и заполнил зачетки до конца обучения — там надо было на каждой страничке писать ФИО. Все бы ничего, но учился с нами молодой человек по имени Кирилл. Староста был человеком ответственным и помнил, что в этом имени есть двойная буква. Но не помнил, какая. Или запарился. В общем, до конца обучения Кирилл стал Киррилом. © renamed008 / Pikabu
- 2010 год. Сыну в школе дали задание: описать одну из комнат в доме. Работу проверила старшая дочь, ошибок не нашла. Прихожу с работы, а дети в голос орут: «Мама, разберись с учительницей! Она ему трояк влепила и исправила слово „фортепиано“ на „фортопьяно“!» И это была не молоденькая какая-то учительница из нового поколения — нет, женщина лет 45-ти. © Ирина Ю / Dzen
Пусть Новый год принесет авторам этого перла много радости и орфографический словарь
- Гуляла я сегодня с собакой и подошла к банкомату, чтобы закинуть наличку на счет. Провожу эти самые манипуляции, а банкомат очень долго соображает, прежде чем открыть ячейку для приема купюр.
Жду.
Вдруг за спиной женский голос громко так: «Ложь!»
Жду.
Громче: «Ложь давай!»
Поворачиваю голову назад и смотрю на эту мадам с немым вопросом в глазах, а она такая: «Ты чо, глупая? И собака твоя глупая! Ложь быстрее деньги уже!»
За собаку особенно обидно. © cubnoc / Pikabu
- Как-то раз беседовала в сети с одним любителем отделять «не» в словах (например, писать «не зависимый»). Меня это стало раздражать, и я решила его потроллить. Написала: «Вы не вероятно без грамотны. Ваше не знание грамматики на прягает. Так писать не льзя». Он мне отвечает: «О чем можно говорить с человеком, который не знает, как писать слово «нельзя». © Юлия В. / Dzen
- Не могу не поделиться историей. Пришла я устраиваться на работу, сижу в приемной директора. Вижу: секретарша отдает какому-то сотруднику документ. Он его пробегает глазами и начинает возмущаться: «Что вы тут понаписали?! Надо писать не „четыре“, а „чатыре“, потому что „ча-ща пиши с буквой А“!» Секретарши (их было трое, одна другой краше) тут же подскочили, документ перепечатали, и сотрудник довольный ушел. А девушки долго обсуждали, правда, что ли, «четыре» через А пишется... © N F / Dzen
«Знакомая переписывалась с парнем, у которого снимает квартиру. Парню лет 35-37. Ощущение, что он в школу вообще не ходил»
- Была у нас собака, умница, легко запоминала команды и выполняла. Приезжает к нам отец мужа в гости. Познакомился с собакой и решил проверить, такая ли она умная. Командует: «Сядь! Сядь!» Собака не понимает, что от нее хотят, весело машет хвостиком. Дед говорит: «Глупая у вас собака». Я ему объясняю, что собаки запоминают команды так, как их учили: скажите «сидеть» — и она сядет. Дед говорит: «Сидеть!» — и собака послушно садится. Дед воодушевился и пробует управлять собакой дальше. Дает ей команду: «Ляжь! Ляжь!» Собака опять не понимает, крутит головой, улыбается и смотрит то на меня, то на деда. Дед говорит: «Ну вот, я же говорю, что глупая у вас собака! Или опять скажете, что нет такой команды?» Я отвечаю: «И команды нет такой, и слова». Дед начал спорить, и мы чуть не разругались, потому что я, видимо, тоже глупая, раз слова «ляжь» не знаю. © Полина ✓ / Dzen
- Устраивалась как-то на работу, нужно было медосмотр пройти. В бегунке написано «генеколог». Прошла, приношу в отдел кадров. Кадровичка посмотрела, хмыкнула и исправила на «гениколог». © ДаНу*** / Dzen
- У меня много лет «ломались глаза» от одного обувного магазина, где на фасаде красовались «крассовки», «сандали» и «макасины» одновременно. И от парикмахерской в центре города, где бегущая строка на половину окна обещала посетителям педекюр. © О созданиях прекрасных и удивительных / Dzen
- Искала рецепт лазаньи попроще — без соуса бешамель, упрощенный вариант. Нашла, зашла в подробности приготовления: «Ложим листы», «ложим фарш». Вышла, буду искать другой вариант. Ну не могу я читать эту безграмотную ерунду! © Подслушано / VK
А если вы любите читать забавные истории, то вот вам статья с юморными воспоминаниями о детстве.
Комментарии
Не подумайте, что пересказываю бородатые анекдоты, я наа самом деле знал мадам, которая писала "исчо" и "Кактыбель". Прозвище у неё было "Пермукаловка". Однажды собрались мы пивка попить, она мужу приклеила список продуктов, чтобы самой в магазин не ходить. Мы решаем для ускорения процесса раскинуть список наа всех. Читаем и находим эту самую "пермукаловку". Долго тупили, потом доходит, что она писала" перловка", вспомнила, что ещё мука нужна, и вписала муку в середину перловки. Поржали мы знатно, и погремуха приклеилась к ней.
Рядом с моим домом висел огромный баннер с подписью: "Одежда из натурального качества"
Каждый раз как миксером в глаз
Надеюсь, что с введением проверки знания русского языка у понаехавших таки у учителей будет больше времени учить детей нормально, а не тратить его нна иностранцев без понятия о русском языке без желания и стимула его учить.